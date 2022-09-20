У России всё идёт по плану. Но в Украине свой план

Главным событием недели можно смело считать саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в очном формате, который состоялся в Самарканде. Туда приехали лидеры 15 стран, в том числе таких крупных, как Китай и Индия. Как сообщалось, хозяин встречи Узбекистан подготовил к ней свыше 40 документов и соглашений. Пользуясь случаем, президент Путин встретился с президентом Ирана Раиси. Лидеры двух государств, находящихся под санкциями, обсудили международную повестку и «необдуманную политику Запада». Во время разговора с председателем КНР Си Цзиньпином Путин заявил, что тандем Москвы и Пекина выступает за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на «каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим». В ответ ожидалось заявление китайского лидера о поддержке спецоперации России в Украине. Однако ничего подобного в ответ не прозвучало. Пришлось заявить, что «Москва высоко оценивает сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом». Похожее заявление было сделано и на встрече Путина с индийским коллегой.

ТЕРРИТОРИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗАФОНТАНИРОВАЛА КРОВЬЮ

Следует отметить, что саммит проходил на фоне региональных кризисов на постсоветском пространстве. Азербайджан решил воспользоваться весьма болезненной ситуацией у России в связи с неудачами на украинском фронте, где российским войскам пришлось уйти с ранее занятых позиций в Харьковской области, и продолжил эскалацию на границе с Арменией.

Генштаб Армении сообщил, что армия Азербайджана продвинулась в направлении армянского города Джермук на 7,5 км. Согласно данным Генштаба Армении, атака велась по шести направлениям. В направлении сёл Неркин Анд Сюникской области и Шоржа Гегаркуникской области ВС Азербайджана продвинулись на 1-2 километра, в направлении села Ишханасар – на полкилометра. В результате конфликта уже погибли 200 человек.

Одновременно Таджикистан начал боевые действия на границе с Киргизией. В погранслужбе Киргизии сообщили, что, «нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру киргизско-таджикской госграницы». В госкомитете нацбезопасности Таджикистана заявили, что киргизские пограничники «в нарушение договоренности с использованием тяжёлого вооружения обстреляли пограничную заставу «Душанбе».

Минздрав Киргизии сообщил, что число погибших в результате вооруженного конфликта с Таджикистаном возросло до 59. Власти Таджикистана не уточняют количество жертв со своей стороны. Источник «Радио Озоди», близкий к местному правительству, сообщает, что погибли 60 граждан Таджикистана, среди которых есть как военные, так и мирные жители.

ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ – «ВСЁ ПО ПЛАНУ»

Путин пообщался с представителями СМИ и ответил на интересующие их вопросы. Основным был вопрос о спецоперации в Украине. Путин снова подтвердил, что, на его взгляд, «всё идёт по плану». Хотя и пришлось ответить на неудобный вопрос о контрнаступлении украинской армии под Харьковом: «Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты». И добавил: «Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьёзным».

Затягивание сроков спецоперации он объяснил просто: «мы не спешим». Но в целом «план спецоперации корректировке не подлежит», и главной целью остаётся «освобождение Донбасса». «Как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определённом этапе этой боевой работы. Всё идёт по плану», – сказал Путин.

Однако в подобные заявления верится слабо. Как известно, украинские войска в ходе своего контрнаступления вышли на границу с Россией, хотя ещё в июле министр обороны России Шойгу во время инспекции войск «Юг» и «Центр» поручил наращивать действия группировок в ходе спецоперации в Украине: «В целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населённых пунктов Донбасса и других регионов». На деле случилось обратное. Кажется, Мишель де Монтень в своё время придумал объяснение такой ситуации, сказав: «Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого».

ЗЕЛЕНСКИЙ В ИЗЮМЕ, А ШОЙГУ МОЛЧИТ

А в это время наши пропагандисты по всем телеканалам призывали Путина к отмщению за национальное унижение в Украине, предлагая начать там ковровые бомбардировки, разрушая ТЭЦ, электрические сети, мосты и дороги. Особое негодование вызвал приезд 14 сентября большой правительственной делегации Украины в город Изюм на границе с Россией, где украинские войска вывесили свой флаг. С Зеленским приехали заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и члены правительства. Наши активисты-патриоты возмущены, почему ведомство Шойгу не нанесло по скоплению украинского руководства ракетный удар, когда они прогуливались по городу и братались с населением. На этот вопрос пока ответа нет. То ли наша военная разведка в очередной раз подвела, то ли руководство не решилось нанести удар «по центру принятия решений». Тем более, что Зеленский в сопровождении десятков людей из своей команды явился в Изюм, тем самым в открытую вызывая огонь на себя.

И всё это происходит на фоне убийств на территориях, занятых российскими вооружёнными силами. Повсеместно жертвами становятся чиновники, перешедшие на сторону России. 16 сентября около 11 утра произошёл взрыв в центре Херсона. ВСУ нанесли ракетный удар по зданию областной администрации, в результате чего один человек погиб, ещё несколько ранены. В Луганске погиб генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко – в кабинете генпрокурора в 11 часов 30 минут сработало самодельное взрывное устройство. 16 сентября в Бердянске убиты заместитель главы пророссийской администрации города Олег Бойко и его супруга Людмила, которая возглавляла местную территориальную избирательную комиссию по проведению референдума. Всё это произошло у гаража Бойко в микрорайоне Колония. 26 августа погиб заместитель начальника ГАИ города Александр Колесников, 6 сентября – военный комендант Бердянска Артём Бардин.

ДОБРОВОЛЬЦЫ КОНЧИЛИСЬ

При этом в российских вооружённых силах ощущается острая нехватка живой силы. 150-тысячной группировки сил МО РФ явно недостаточно для решения поставленных задач. К примеру, по заявлению российских патриотов-пропагандистов, во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области у украинских военных имелся 8-кратный численный перевес над российскими войсками. Поэтому отступление наших войск было настолько стремительным, что части Росгвардии и тысячи гражданских лиц, сотрудничавших с российскими властями, остались без прикрытия военных один на один с украинскими частями. В плен попали даже российские учителя, которые приехали на харьковщину учить детей. Правда, министр просвещения РФ Кравцов заявил, что «ихтамнет»: «все учителя, которые ранее отправились преподавать на освобожденные территории, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные».

15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал глав российских регионов провести «самомобилизацию», то есть подготовить как минимум по тысяче добровольцев для отправки в Украину. Его призыв уже поддержали губернаторы Курской, Воронежской и Магаданской областей, а также глава Крыма.

Сроки проведения референдумов на территориях Украины, контролируемых российскими военными, снова перенесены. Теперь уже не на 4 ноября 2022 года, а на весну 2023 года. Но президент Зеленский официально заявляет, что намерен освободить от наших войск всю Украину, включая Крым. Такую позицию украинского коллеги президент Путин называет «недоговороспособной».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что намерен силовым путём решить проблему Крыма, для его освобождения от российских войск ему потребуется от 40 до 80 тыс. военнослужащих. По данным российских источников, Украина сформировала свою военную группировку численностью до 800 тыс. штыков. Около 40 тыс. военнослужащих проходит переподготовку на современном оружии в странах НАТО.

ВЕСЬ МИР ПРОТИВ НАС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС. За принятие резолюции проголосовали 26 стран. Россия и Китай выступили «против». Семь стран: Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан – воздержались. В резолюции содержится призыв к России «немедленно прекратить все действия на Запорожской АЭС и вокруг неё, а также на любом другом ядерном объекте в Украине».

Другим малоприятным событием для нас является укрепление европейской солидарности против населения России. Всё больше стран присоединяется к предложению стран Балтии и Польши прекратить выдавать россиянам шенгенские визы и даже признать недействующими те, что были выданы ранее. Исключение могут сделать только для оппозиционных политиков, журналистов и выезжающим к родственникам. Западные политики пришли к мнению, что въезд россиян в Европу – это не право гражданина, а привилегия.

Российские власти надеются, что Европа этой зимой замёрзнет без российского газа. Однако скептики полагают, что такой сценарий малореализуем, поскольку в европейских странах хранилища газа уже заполнены на 80-85%, и они продолжают наполняться поставками из Катара, Алжира и США.

А в целом, с учётом итогов встречи в Самарканде, становится очевидным, что дружить с Россией желают многие. Но ссориться из-за неё с Америкой не рискует никто. Даже Китай и Индия. Так что мы в ходе спецоперации в Украине остаёмся в дружной компании с Беларусью, Сирией, КНДР, Южной Африкой, Сенегалом, Бурунди и Эритреей в противостоянии со всем оставшимся миром.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.