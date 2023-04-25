Ни дня без доносов!

Россию охватила эпидемия доносов. Пишут все и на всех. Как в былые времена. Даже школьники и их родители на учителей; даже засекшие через плечо в метро чтение запрещенной литературы другим пассажиром; даже услышавшие в кафе разговор за соседним столиком совершенно незнакомых людей...

На Лию Ахеджакову написали донос в Генпрокуратуру РФ

Активист Виталий Бородин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой возбудить в отношении актрисы Лии Ахеджаковой дело по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Бородин заявил, что Ахеджакова критикует «принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ в Украине» и якобы финансирует ВСУ (сама Ахеджакова это отрицала).

Автор доноса попросил возбудить в отношении Лии Ахеджаковой уголовное дело по статьям о государственной измене, «дискредитации» армии РФ и возбуждении ненависти либо вражды. Также он призвал объявить артистку «иностранным агентом» и лишить ее государственных наград и званий.

В начале февраля театр «Современник» в Москве лишил Лию Ахеджакову последней роли из-за «гневных писем» в ее адрес, после чего артистка уволилась из театра.

После того, как у Ахеджаковой отобрали последнюю роль в «Современнике», режиссер Кирилл Серебренников провел в ее поддержку акцию «Письма для Лии». Ахеджаковой написали 15 тысяч писем.

Кристину Орбакайте и Никиту Преснякова проверят на предмет финансирования ВСУ

Поводом может стать заявление от ассоциации патриотических сил Юга России, которые считают Орбакайте ненадёжным элементом и просят СК всячески ее проверить на предмет донатов украинской армии.

Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачёву на финансирование ВСУ

Доносчиком выступил всё тот же Z-патриот Виталий Бородин, недовольный тем, что Пугачева, проживая в Израиле, критикует «спецоперацию».

В сентябре ее мужа Максима Галкина, который публично выступал против войны, включили в реестр «иностранных агентов». В ответ Пугачева обратилась через инстаграм к Минюсту, попросив объявить «иноагентом» и ее. В своем посте она написала, что солидарна со своим мужем – «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», который желает своей стране «мирной жизни, свободы слова» и прекращения гибели людей «за иллюзорные цели». В октябре она сообщила, что покинула Россию и находится в Израиле.

Женщина написала 922 доноса с начала СВО и не планирует останавливаться. Она объясняет свои действия тем, что не хочет платить репарации

Доносы она строчит «два через два дня». «За два дня я просматриваю более 20 часов записей с ютуб-каналов СМИ-иноагентов. Я отмечаю тех граждан, кто там вы ступает и проживает в России. На покинувших Россию я пишу доносы крайне редко», рассказала женщина в интервью «Медиазоне» (СМИ признано российскими властями иностранным агентом).

По словам доносчицы, ей под 40 лет, а живет она на сбережения. Также женщина отмечает, что «за границей не приходилось бывать ни разу».

Своей целью женщина считает создание «атмосферы страха, при которой любой выступающий в СМИ-иноагенте начинает думать, не донесут ли на него его работодателю или властям».

Если на доносы ведомства не отвечают с первого раза, тогда она их дублирует или отправляет в другие инстанции.

Женщина заявляет, что «вопли о потерях среди бывших заключенных» ей «даже приятны». «В России огромное количество заключенных, в отношении которых ни власти, ни общественники практически не ведут работу по трудоустройству... Их гибель смертью храбрых очень выгодна – мне как законопослушному человеку: они не вернутся в мой город и у нас сократится преступность».

«Мой интерес сугубо материален. Дело в том, что украинские власти с первых дней твердят про то, что Россия «должна» будет им заплатить «репарации». Московские чиновники себя точно не обидят, а вот с провинции будут собирать «репарации», плюс как в 90-е годы сократят силовые структуры. Это значит в моем городе будет огромная безработица и ее сестра – преступность. Плюс все резко подорожает. Это значит, что мне придется намного больше работать, чем сегодня, намного хуже питаться».

Депутаты Госдумы написали донос на нового директора Пушкинского музея Елизавету Лихачеву, которая сравнила Сталина с Микки Маусом

В одном из своих интервью Лихачева заявила, что Сталин «сдох. Все. Проехали. Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь Сталиным. Он для нас предмет поп-культуры, как Микки Маус. Изображений Сталина много, и он в конечном итоге и есть предмет поп-культуры. То есть каждый раз, когда людей надо отвлечь от чего-то серьезного, важного, достается Сталин».

По мнению депутатов от КПРФ Дениса Парфенова, Сергея Обухова, Михаила Матвеева и Нины Останиной, такими заявлениями Лихачева выполняет «заказ определенных реваншистских сил на искажение истории». Депутаты считают, что слова директора музея являются «реабилитацией нацизма» и хулиганством.

В Москве пенсионерку оштрафовали за «дискредитацию» армии РФ

Находясь в санатории, она вслух похвалила Зеленского. На нее донесли две официантки и сотрудник ФСИН на пенсии.

70-летнюю Ольгу Слегину признали виновной и обязали выплатить 40 тысяч рублей из-за слов, что «украинцы молодцы – защищают свою страну», а «президент Украины Владимир Зеленский умный и красивый человек», пишет «ОВД–Инфо» (СМИ признано российскими властями иностранным агентом).

Заседание суда длилось около 5 минут.