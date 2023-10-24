Бабло побеждает зло?

Эта шутка появилась в России в девяностые и была очень популярна – «Бабло побеждает зло». Тем, кому шутка нравилась, должно быть, казался универсальным смысл, заложенный в ней. Зло не обязательно уничтожать, его можно просто перекупить – какая простая и счастливая мысль! Заодно, ко всеобщему облегчению, отменяющая все эти, давно устаревшие, правила интеллигентской этики...

Вот, например, Путин. Он, конечно, гэбешник и прохиндей, но если вытащить его на свет и дать много денег, он же будет потом делать то, что мы скажем, – правда, Алексей Леонидович (Борис Абрамович, Анатолий Борисович)?

И, конечно, он немножко поехал головой на имперской теме, говорит в Мюнхене совершенно невозможные вещи и даже отжал зачем-то кусочек этой южной страны... как же её... а, неважно. Но если взять его в партнёры по «Северному потоку» и вписать в мировую экономическую систему на хороших условиях, он же сам поймёт, что так гораздо выгоднее, – не правда ли, госпожа Меркель (г-н Буш, г-н Обама etc)?

Или, например, Палестинская автономия... Они там, конечно, те ещё перцы и в нищете своей ничего не хотят, кроме убийства евреев, но если дать им денег... много денег... тогда они, конечно, передумают убивать евреев и немедленно займутся строительством второго монако на берегу всё того же моря, – не правда ли, дорогое мировое либеральное сообщество? Ну и самим на борьбе за свободу Палестины тоже можно неплохо попилить, но это боковая ветка сюжета, – главное прогресс, господа! Бабло побеждает зло!

Вот и израильские спецслужбы, видимо, надеялись, что хамасовцы любят деньги настолько, что сольют любую информацию о готовящейся резне...

Но резня оказалась слаще денег.

Опровергая нашу пошлую бухгалтерию, хтонь лезет в «цари горы» посреди ХХI века. Это даже не средневековье – это пещеры, гортанный торжествующий вой победителей... Они отрезают головы младенцам вражеского племени и празднуют совершённое (а мы снабдили их айфонами, чтобы они могли делиться своими праздничными видео с хтонью всего мира) – какими рыночными преференциями вы планируете перевесить эту их радость? В какой покер собираетесь обыграть этих каннибалов?

«Реформа календаря не сокращает срока беременности», – сформулировал Станислав Ежи Лец. Увы, и на эволюционные сроки особых надежд нет: человечество, как давно замечено, ничему не учится, и сегодня мы находимся в такой низкой и опасной точке, словно предыдущих кровавых уроков не было вообще.

Бабло не побеждает зло, нет. Оно растлевает самих дающих – и может лишь отложить разверзание ада.

Победить зло надо попробовать самим. Для этого, правда, придется быть сильнее, честнее и умнее зла, – но, похоже, в этом и состоит главная проблема.

Раxат Лукум