Сергей Конвиз: Метастазы антисемитизма дотянулись до ООН

Пока российские войска повторно пытаются освободить от украинской армии украинский городок Купянск, в зоне особого внимания остаются события на Ближнем Востоке. Хотя сама по себе попытка взятия городка, в котором из 27 тысяч жителей остались едва ли больше 5 тысяч, весьма символично.

Как известно, российские войска вошли в Купянск в Харьковской области 27 февраля 2022 года – на третий день с момента начала спецоперации. Это было серьёзной победой, поскольку город имеет стратегическое значение: здесь находится крупный железнодорожный узел, которым наша армия активно пользовалась для переброски боевых подразделений и военной техники на территорию Украины. Однако ВСУ отбили городок в ходе своего контрнаступления в сентябре 2022 года. Сейчас войска Минобороны снова пытаются наступать на этом направлении. Но пока без особых успехов. Сам город практически весь разрушен: почти половина зданий городских и учебных заведений, а также каждый пятый жилой дом полностью уничтожены.

А тем временем 16 октября 2023 года ВСУ Украины начали контрнаступление на херсонском направлении, стремясь отрезать сухопутный коридор из России в Крым. По этому поводу президент России Путин 18 октября публично с некоторым сарказмом заявил, что «результата нет пока». Правда, после этого никаких сообщений на эту тему с российской стороны не озвучивалось. Украинские разведывательные группы на катерах и лодках действуют на реке Днепр и пытаются атаковать российские позиции. Эксперты полагают, что ВСУ таким способом пытаются зацепиться за берег, чтобы создать там плацдарм для дальнейшего наступления. Также 18 октября ВСУ атаковали территорию Крыма переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200.

УДАРИЛИ ПО ПРАВОЙ ЩЕКЕ, ПОДСТАВЬ ЛЕВУЮ?

Однако внимание широкой общественности приковано к событиям в Израиле. Главный вопрос: когда начнётся наземная операция Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) по очистке сектора Газа от террористов бандитского движения ХАМАС. При этом все уговаривают руководство Израиля этого не делать, поскольку такая операция чревата большими потерями для всех участников ближневосточного конфликта.

Но до сих пор не решён главный вопрос: нужен ли израильтянам такой мир, который сохранит структуру, численность и боеспособность ХАМАСа? И тем самым законсервирует ситуацию, когда жители Израиля могут быть атакованы бандитами палестинских группировок в любой момент, как это произошло 7 октября 2023 года? Руководство страны пока для себя этого вопроса не решило, хотя подавляющая часть населения Израиля настроены категорически и требует, что Армия Обороны Израиля устранила эту опасность раз и навсегда.

Не могу не отметить, что притухший было антисемитизм во всём мире, взращённый на стремлении к миру «любой ценой», разрастается по планете с неожиданной стремительностью. Дело дошло уже до того, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Выполнение этой резолюции повлекло бы сохранение ХАМАСа в том виде, в котором эта террористическая организация существует сегодня. И это, несмотря на то, что чудовищные события 7 октября, когда террористы демонстративно насиловали, убивали, сжигали и захватывали в качестве заложников мирных граждан Израиля и других стран, наглядно продемонстрировали, что с такими соседями мирно жить невозможно.

Примечательно, что за документ, предложенный Иорданией, проголосовали 120 стран, в их числе, Россия и Китай. Против были 14 государств, среди них США и Израиль, а ещё 45 (в том числе, Великобритания, Канада, Индия и Украина) скромно воздержались. Более того: Генассамблея при этом отклонила поправку в резолюцию, предложенную Канадой, которая осуждала действия ХАМАС по нападению на Израиль и захвату заложников.

ХАМАС: ПУТЬ БЕСКОНЕЧНОГО ТЕРРОРА

Давайте посмотрим объективным взглядом, что собой представляет ХАМАС, в пользу которого выступили 120 стран, в том числе Россия, которая демонстративно приняла в Москве посланцев организации, признанной террористической во всём цивилизованном мире. Организации, к тому же захватившей граждан РФ в качестве заложников.

Немного истории о создании и действиях этой палестинской террористической организации. ХАМАС («Исламское движение сопротивления») был образован в 1987 году как филиал международного движения «Братья-мусульмане» (запрещённая российскими властями террористическая организация). Единственной целью ХАМАСа всегда было и есть уничтожение евреев и государства Израиль. Заботой о создании палестинского государства они никогда не занимались, хотя Россия и другие страны делают упор в этом конфликте на реализацию резолюции ООН 1947 года, предписывающей создание на территории Палестины двух государств – еврейского и арабского. Евреи при поддержке СССР и США своё государство создали, а арабы, развязывающие с Израилем постоянные войны, в настоящее время как никогда далеки от реализации этой идеи.

Нужно отметить, что после создания государства евреев в 1948 году Сталин разочаровался в собственной идее и занял сторону арабов. А в 1967 году СССР вообще разорвал с Израилем дипломатические отношения, приняв в арабо-израильском конфликте антиеврейскую позицию.

Однако в девяностые годы на Ближнем Востоке произошли события, которые фактически обнулили все старания бывшего СССР по поддержке ООП: после многолетних тайных переговоров в 1993 году Израиль и ООП заключили мирный договор, признав существование друг друга и отказавшись, по крайней мере, на словах, от насилия. Казалось бы, «лёд тронулся». В предыдущем номере я писал о том, как принимал в составе делегации СНГ участие в октябре-ноябре 1994 года в международной конференции «Пробуждающийся Ближний Восток».

После этих событий палестинское движение распалось на умеренное крыло (во главе с подразделением ООП – партией ФАТХ) и множество радикальных (в том числе исламистских) организаций. Самой сильной из них стал ХАМАС. Однако ФАТХ Ясира Арафата, самая крупная и влиятельная фракция в Организации освобождения Палестины, официально признанная во всём мире, демонстративно отказалась от террористической борьбы. Дело шло к примирению с Израилем. Ни в одной стране, даже в Израиле, ФАТХ уже не считается террористической организацией. В отличие от светского ФАТХ, ХАМАС – это радикальная исламистская организация, которая последовательно исповедует вооружённую борьбу с Израилем. Надо заметить, что такая позиция по-прежнему пользуется поддержкой у значительной части палестинцев. В 2005 году ХАМАС создал политическую партию под названием «Перемены и реформы», а уже в 2006 году победил на выборах в национальное собрание Палестины, опередив правивший до того ФАТХ на 4% голосов. Между членами ХАМАС и ФАТХ начались кровопролитные стычки. Попытка договориться о формировании правительства национального единства закончилась короткой, но интенсивной гражданской войной в июне 2007 года. ФАТХ утвердился в одной части Палестины – на западном берегу реки Иордан, но проиграл в Газе и был окончательно изгнан из сектора, полный контроль над которым получил ХАМАС.

После распада СССР Москва радикально улучшила отношения с Израилем. Отношение российских властей к ХАМАС при этом менялось. На протяжении всех 90-х годов и начала 2000-х они регулярно осуждали теракты ХАМАС, прямо называя боевиков исламскими фанатиками и экстремистами. Например, в августе 2004 года, когда главой МИД стал уже Сергей Лавров, внешнеполитическое ведомство выпустило заявление о теракте, который совершил смертник ХАМАС в израильском городе Беэр-Шева, убив 17 человек. Но даже, несмотря на дружбу с Израилем и осуждение терактов, Россия так и не признала ХАМАС террористической организацией. При этом официальные отношения у России установлены только с Палестинской национальной администрацией, то есть с организацией ФАТХ – злейшими врагами ХАМАС.

КТО НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ?

Следует отметить, что у ХАМАСа почти нет друзей. К примеру, в настоящее время сектор Газа находится в блокаде исключительно потому, что с Израилем идёт война, а другой сосед – арабский Египет принимать братьев-палестинцев категорически отказывается, отмечая, что ХАМАС – это бандиты. Не хочет принимать палестинцев и остальной арабский мир. Иордания, к примеру, не забыла, как приняла в своё время ХАМАС, а тот, укрепившись, тут же принялся свергать в Иордании законную власть.

В то же время Россия стремится участвовать в разрешении палестинско-израильского конфликта. Правда, ситуация с СВО России в Украине этому очень препятствует. Она не позволяет выступать в качестве активного объективного миротворца. Тем не менее, Москва всё ещё не потеряла надежду стать посредником в переговорах между разными враждующими палестинскими фракциями – ХАМАС, ФАТХ, «Исламским джихадом» (запрещённая российскими властями террористическая организация) и другими. Она также пытается возобновить работу «Ближневосточного квартета», одним из участников которого являлась. Но израильские власти весьма недовольны контактами России с ХАМАС. Что чревато изменением их позиции по российско-украинскому конфликту.

Палестинцы в таких условиях рассматривают Москву как противовес США, надеясь, что она способна изменить повестку переговоров. Бандитская атака ХАМАСа на Израиль и последовавший жёсткий ответ Армии Обороны Израиля, наложившись на российско-украинский конфликт, дали удобный для России результат: США, НАТО, Израиль и Украина оказались на одной стороне мирового порядка, а Россия, палестинцы и значительная часть арабского нефтеносного мира – на другой. Какую пользу из этой ситуации может извлечь для себя Москва, никто угадать не берётся.

В целом на деле получилось так, что в настоящее время США на Ближнем Востоке, введя туда свои военно-морские силы, стали единственным гарантом нерасширения конфликта до границ, за которыми может начаться Третья мировая война. И теперь ни Ливан, ни Иран, ни Йемен, ни другие соседи Израиля, предупреждённые американцами, не решаются открыто втягиваться в конфликт ХАМАСа и Израиля, опасаясь возмездия со стороны военной машины США. Конечно, многие недовольны, что США принесли на платформах авианосцев некоторое примирение сторон, но реальность опровергнуть невозможно. Именно авианосцы США и могут принести на Ближний Восток мир.

НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ С ТЕРРОРИСТАМИ!

А тем временем ЦАХАЛ объявил о «расширении» сухопутной операции в секторе Газа. Как результат, там пропал интернет, а обстрелы усиливаются. Израиль продолжает убеждать жителей северной части сектора покинуть свои дома и переместиться на юг анклава. Движение ХАМАС, в свою очередь, заявило, что Израиль начал атаку «с суши, с моря и с воздуха». Оно подтвердило, что в большей части сектора пропал интернет.

Позиция Израиля однозначна – никаких переговоров, пока ХАМАС не отпустит всех заложников и не прекратит ракетный обстрел Израиля. ХАМАС требует освобождения всех арестованных террористов, которых насчитывается около 5 тысяч, однако власти Израиля не согласны вести об этом переговоры, памятуя, как они освободили 128 террористов в обмен на капрала Гилада, который попал в плен 25 июня 2006 года. Тогда восемь палестинских диверсантов проникли на территорию Израиля по подземному 800-метровому тоннелю и напали на блокпост у границы с сектором Газа. Диверсанты напали на танк «Меркава III», убили двух членов экипажа, тяжело ранили третьего, а четвёртого, 20-летнего Гилада Шалита, взяли в плен и скрылись. За жизнь и свободу капрала, кроме женщин и подростков, потребовали освободить ещё 1000 палестинских заключённых. Начались долгие годы переговоров с участием католической церкви и Совета безопасности ООН. 11 октября 2011 года Израиль решился на обмен. За одного солдата Израиль освободил 1027 заключённых, среди которых были террористы, убившие, в общей сложности, около 600 израильтян. А теперь те террористы, которых освободили в обмен на капрала, организовали нападение на Израиль 7 октября, убив более 1400 израильтян. Расплата оказалась тяжёлой. Поэтому Израиль не хочет повторять своих ошибок.

Сергей Конвиз