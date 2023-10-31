Как эффективнее подставить на выборах главу республики?

Можно по-разному относиться к российской действительности, особенно в части соблюдения норм демократии, но следует иметь в виду, что власти до сих пор не отказались от проведения выборов. Да, придумывают разные нововведения типа электронного или трёхдневного голосования, не допускают до выборов ярких независимых политиков, но, тем не менее, сами выборы не отменяют. Вот и в следующем году в марте должны состояться выборы президента Путина, хотя его пресс-секретарь, ничуть не смущаясь, иностранным СМИ пояснил, что эти «выборы» – простая формальность, поскольку все понимают, что 80% избирателей просто не могут не поддержать Владимира Владимировича, поскольку никакой достойной альтернативы ему нет и быть не может.

Но не всё так однозначно с перевыборами Путина, как кажется. Социологические службы Кремля и ФАПСИ не дремлют и мониторят ситуацию в России. Замеры общественного мнения, по всей видимости, не такие благодушные, как полагает пресс-секретарь Песков. Оно и понятно: рубль обрушен втрое, рабочих рук в стране не хватает катастрофически, победные реляции государственного телевидения никого не убеждают, проклятые оппозиционеры уверенно распускают слухи о том, что Путин скончался, а страной правит его двойник. Так что предстоящие перевыборы президента – это не простая формальность, а некий тест на лояльность региональных элит. Если, не дай Бог, какой регион вдруг покажет снижение рейтинга Путина по сравнению с предыдущими выборами, там вскоре непременно произойдёт смена элиты. И Тува не исключение.

ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ ПЛАНКА, ЗАДАННАЯ ПРЕДШЕСТВЕННИКОМ

В этом плане любой может легко выяснить, как Тува при Кара-ооле отчитывалась по итогам президентских выборов в 2012 и 2018 годах. Если верить тем протоколам, подписанным уголовником Фортуной, 4 марта 2012 года явка на президентских выборах составила 92,63%. А в марте 2018 года эта безумно великая цифра каким-то чудом «подросла» больше чем на процент и составила совершенно умопомрачительные 93,66% – одна из самых высоких по стране. При этом Путина в 2012 году поддержало 147 598 человек, что составило 90% от числа всех избирателей Тувы, участвовавших в выборах. А в соответствии с теми же протоколами, изготовленными в недрах тувинской избирательной комиссии под руководством Олега Фортуны, в 2018 году того же Путина поддержало уже 150 795 жителей Тувы – на 3 197 человек больше. Таким образом, цифра поддержки действующего президента среди тувинского избирателя составила головокружительные 91,98% от всего числа избирателей.

Эти цифры, рождённые в вороватом сообществе избирательных комиссий, я привожу не случайно. Поскольку они – ориентир для организации избирательного процесса в Туве накануне очередных перевыборов Путина. В России принято считать, что чем больше избирателей приходит к избирательным урнам, тем больше они доверяют власти. Хотя, конечно, явка избирателей, как правило – плод мошеннических действий манипуляторов, управляющих избирательным процессом. Тут явка и результат имеют прямую связь, поскольку явка, как правило, обеспечивается вбросом бюллетеней неголосовавших избирателей. И отмечены они «галочками», как правило, за кандидата от партии «Единая Россия».

Но я сегодня не об этом. Для всех губернаторов без исключения, выборы, особенно президентские – это «экзамен на зрелость». Кто смог обеспечить рост показателей голосования «за власть» – молодец! Работай дальше. В настоящее время для всех уровней власти главным показателем является стабильность поддержки на выборах. Только эта стабильность поддерживается не столько ростом благосостояния народа, сколько успешностью в фальсификации итогов голосования. Все держатся за власть. А губернаторы – в первую очередь, поскольку прав у них никаких, зато обязанностей – хоть отбавляй. В том числе по обеспечению приемлемых итогов голосования.

КТО БУДЕТ ВСТАВЛЯТЬ ПАЛКИ В КОЛЁСА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ?

Март 2024 года не за горами. Выборы пока ещё не объявлены, поскольку ЦИК РФ и Госдума не доработали все необходимые для победы Путина изменения в избирательный закон. Но уже засуетились все, кто хотел бы из будущих результатов выборов извлечь свои дивиденды.

В республике сложилась уникальная ситуация: фигура главы Владислава Ховалыга мало кого устраивает. К примеру, за 14 лет очень привык к распоряжению республиканскими ресурсами бывший глава Кара-оол. Когда Путин остановил свой выбор на Ховалыге, Кара-оол не особенно встревожился, полагая, что тот станет послушной марионеткой в его руках. Не случилось. Теперь «бывшему» очень хотелось бы Ховалыга «пододвинуть», усадив в его кресло другого, более покладистого человечка. Обозначать его не стану, поскольку это на освещение темы никак не влияет.

А как можно «подвинуть» Ховалыга? Самый простой способ – не дать ему возможности добиться высокого результата на выборах президента страны. Но сделать это не так просто. Не может же Кара-оол открыто препятствовать Ховалыгу организовывать голосование за действующего президента! И через «Единую Россию» такое тоже не организуешь. Поэтому организовывать саботаж выборов нужно посредством других партий. Каких?

Вот тут-то пришлось вспомнить про ЛДПР, СР, КПРФ и партию «Новые люди». Все они – весьма подходящие партии для того, чтобы внезапно активизироваться в регионе, совершенно легально организовать агитацию за своих кандидатов в президенты России. А главное – в рамках контроля за голосованием организовать качественное наблюдение за выборами. Тогда, можно предположить, что Кара-оол рассчитывает: показатели явки и лояльности Путину, которые «рисовали» при нём, будут недосягаемы для Ховалыга.

ЗАГРЕБАЯ ЖАР ЧУЖИМИ РУКАМИ...

Я уже писал, как Кара-оол кружит вокруг участников СВО, сколачивая из них боевые звенья на будущих выборах. Но это – только «цветочки». В субботу, 28 октября, в Туву ожидался приезд вероятного кандидата в президенты России, лидера ЛДПР депутата Государственной Думы РФ Леонида Слуцкого. Как стало известно, его в республику пригласил экс-глава республики, ныне девятый зампред Госдумы Шолбан Кара-оол. Пока партийцы Слуцкого готовились принимать своего лидера, набрасывали план мероприятий по его приёму, гадали о причинах и последствиях визита высокого партийного гостя, визит был экстренно отменён. Позже просочилась информация, что вмешались спецслужбы, которые «убедили» на рандеву к Кара-оолу не ездить. Видимо, там решили, что этот визит по приглашению Кара-оола в республику в то время, когда глава Тувы находится в командировке в зоне СВО, «не желателен».

Как удалось выяснить, «на берегу» в курсе планов Кара-оола на предстоящие в Туве выборы Путина. Поэтому не хотели, чтобы ЛДПР и её лидера использовали для подрыва позиций в республике главы Ховалыга и президента Путина. Там, по всей видимости, хотят, чтобы выборы в марте 2024 года в Туве прошли тихо, спокойно и без каких-либо эксцессов. Наверное, из-за этого министров из числа ближайших сподвижников Кара-оола чекисты одного за другим задерживают. Потом везут в суд и отправляют в СИЗО, обвиняя в коррупционных действиях. Это очень похоже на хорошо организованную кампанию.

Но нужно иметь в виду, что у девятого заместителя Володина имеется какой-никакой, но всё же статус. К тому же у него есть большой друг – министр Обороны Сергей Шойгу, имеющий доверительные отношения с самим президентом Путиным. Наш земляк, кстати, достаточно ревностно относится к Ховалыгу. Так что взять Кара-оола голыми руками не получится. Ведь с виду приглашение лидера ЛДПР в Туву к госизмене за уши «не подтянешь». Скажет, что хотел свозить коллегу на охоту или рыбалку, и придётся верить ему на слово. А там, возможно, и другие потенциальные кандидаты в президенты Зюганов с Мироновым и Нечаевым под каким-нибудь благим видом в республику заглянут «на огонёк» к Кара-оолу. Ну, чтобы «перетереть» о планах на ближайшее будущее Тувы и России под рюмку чая... И вдруг, глядишь, кто-то и «купится». Тут же немного надо: деньги нужны только на контроль за голосованием. А там, если, к примеру, явка избирателей «упадёт» на 5-10% в сравнении с 2018 годом, этого достаточно, чтобы Шойгу при встрече с Путиным посетовал на «низкую эффективность» губернатора Тувы и его неумение исполнять поручения... Ну, а если Путин в Туве получит какие-то обидные 60-70% голосов, то можно смело заявлять, что в Туве предвыборная кампания самого Путина «провалена». И тогда жди перемен.

ЗАХОД С ТЫЛА

Но в этой суете вокруг президентских выборов имеется и другой, более реальный и эффектный подтекст. Через полгода после президентских выборов в Туве в сентябре 2024 года должны состояться выборы депутатов тувинского парламента – Верховного Хурала республики. А там ставки неизмеримо выше. Если Кара-оолу удастся сколотить в парламенте собственное большинство, дни губернатора Ховалыга сочтены. Депутаты из числа ставленников экс-главы вполне могут на первом же заседании парламента, прицепившись к какой-нибудь ерунде типа бродячих собак в городах и сёлах республики, выразить главе недоверие, отправив официальный документ об этом «куда надо». Тогда снова у президента Путина может появиться наш замечательный земляк со словами, которые я привёл выше о «неэффективности губернатора».

В этом плане лидеры думских партий будут весьма полезны. Нужно признать, что в настоящее время боеспособных региональных организаций в Туве ни у коммунистов, ни у ЛДПР-цев, ни у справедливороссов, ни тем более у «Новых людей» нет. Все эти друзья по партии к выборам явно не готовы. Для них главное – осваивать партийные деньги, улучшая благосостояние. Все они фактически находятся на кормлении у действующей власти. Их влияние на электорат, мягко говоря, ничтожное. Поэтому все они показывают весьма низкие результаты на выборах любого уровня. А это на руку Кара-оолу: позволяет ему разговаривать с партийными бонзами, по крайней мере, на равных. В преддверии региональных выборов он сможет предложить им кадровую, организационную и финансовую поддержку. Но при одном условии: взять на себя обязательство при всяком удобном случае «валить» главу республики Ховалыга.

Это фактически беспроигрышный для Кара-оола вариант, поскольку включить в число кандидатов от ЕР большое количество «своих людей» для Кара-оола будет непросто. Там, скорее всего, число сторонников Ховалыга и Кара-оола распределится поровну. Тогда будет очень важно знать, какую позицию займут депутаты от других партий, на которых Кара-оол якобы не имеет никакого влияния. Ведь ему нужно всего лишь 17 верных штыков, чтобы завершить борьбу с Ховалыгом. А когда Кара-оолу удастся свалить главу, все единороссы по команде «сверху» выстроятся под знамёна Кара-оола, и жизнь «наладится».

Но закладывается фундамент под Ховалыга сейчас. Логика проста: если не удастся подставить действующего главу республики на президентских выборах, они создадут почву для договорённостей с лидерами думских партий на выборах депутатов тувинского парламента. Полгода – небольшой срок. Если что, можно будет и подождать... Главное – нужно помнить об основной цели. И точно знать: кто твой соперник.

Кондрат Пчёлкин