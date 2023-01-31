Операция «Сукакараолуходи» и другие приключения Адисовны

А почему бы и нет, подумала я тут на досуге. Почему бы не написать про нашу местную шальную императрицу? Это, конечно, исключительно моё личное мнение. И я никого не заставляю считать меня прорицательницей всевидящей, однако... Впрочем, ближе к делу и ближе к телу той, кого я не просто так называю императрицей.

Намчак Светлана Адисовна, к слову, так-то о себе чрезвычайно высокого мнения, что мне и позволило так её называть. Думаю, ей это польстит, во-первых. А, во-вторых, подозреваю очень сильно: она сама о себе так и думает... Думает, мол, в Москве живу – далеко гляжу. А глядит она, между прочим, на вожделенное тувинское кресло, где нынче восседает господин Ховалыг.

Ладно, давайте по порядку. Тувинская национальная забава – каждый год ближе к весне начинать валить губернатора. В ожидании мартовской капели сколачиваются коалиции, начинается челночная дипломатия. Все коалиции дружно ездочатся друг к другу на переговоры, пишут доносы на губернатора в АП, при этом каждая компания одновременно с дипломатией готовит своего кандидата на вожделенную сидушку. В общем, такая известная история. Каждый год на протяжении 14 лет шла операция «сукакараолуходи».

Не-не, уважаемые читатели, про Намчак-императрицу шальную разговор впереди, но без предисловия никак не обойтись. А потому продолжу. Так вот, коалиции тувинские всё-таки, как они сами считают, довели операцию «сукакараолуходи» до логического конца. И АП в апреле 2021-го, о божетымой, как быстро бежит время, так вот, почти два года назад «сукакараолауходи» эвакуировали в Госдуму девятым замом, а на его вожделенное посадили Ховалыга.

Вот теперь уже про Намчак Адисовну. Их две сестры, и обе – Адисовны. Но с той лишь разницей, что ДНК у обеих по наследству разные. Ещё раз обращаю ваше внимание, уважаемые, на то, что продаю за то, что купила. То есть, это злые языки утверждают, что папа у Светланы Адисовны совсем не тот, что у Айланы Адисовны. Ой, да ясно-понятно, что такое сплошь и рядом мы видим. Но надо знать, что злые языки утверждают, что папа у Светланы совсем даже не Адис, а попросту – Каадыр-оол (Бичелдей).

Ну, Бичелдей – это такая заноза, простите, в заднице Тывы, что о-ë-ëй... Ну и вот, дальше слушайте. Мы же знаем, как он стремился в 90-е занять место Ооржака и стать Президентом. Гены такие ханские у человека, что поделаешь. Теперь же злые языки, которые страшнее пистолета, уверены в том, что сам Бичелдей является сыном Салчака Калбак-Хорековича Токи... Ага, посмотрите-посмотрите внимательнее. Понимаете, к чему я клоню? Тока породил Бичелдея, а уж Бичелдей породил Намчак. Да-да, ну и пусть, что вне брака и незаконным сомнительным образом. Но ведь гены от способа зачатия не зависят. И их никуда не денешь: вот они, родненькие, на лице отображаются. Но что ещё важнее – оказывается, эти живучие проявляются и в характере.

Да, хотел Бичелдей стать Президентом, но упс... Облом. Но дочь этого облома не допустит. Светлана Адисовна долго и упорно шла к своей мечте. С тех самых времён, когда начала жить в Москве и работать в Полпредстве Тывы. Сидела там тихо, вела себя скромно, не высовывалась, но потихоньку гадила Кара-оолу, подсовывая московским чиновникам подмëтные письма компрометирующего содержания.

С женщинами, мечтающими о власти полной и безраздельной, никто не сможет соревноваться. Наследница ДНК Бичелдея так туго завязала в один клубок все политические коалиции, так всех переплела, что эти мужские коалиции начали вслепую работать на её мечту. Вслепую, то есть, мужики-то думают, что они сделают Ховалыгу «сукакараолуходи», а потом сами сядут на вожделенное. Ага, как бы не так, не дождётесь! Не для того Намчак сидела-высиживала в Полпредстве долгие годы. ДНК-гены у Намчак требуют либо-либо. И на третье она не согласна. Первое – это стать Главой, второе – на худой конец, если этой весной сорвётся спецоперация «Сукакараолуходи», то место сенатора вместо Дивановны. Либо губернаторское – либо сенаторское место.

Подводя итоги, согласитесь: ну не шальная ли Намчак императрица? Так взбудоражить зрелых мужиков! У неё типа есть один-единственный козырь – близость к семье Шойгу. Вот она и размахивает этой козырной картой перед теми, кто грезит стать губернатором. Грезят, кстати, многие. Взять, к примеру, того же Лопсана Аяса или...

Вот в следующий раз и за Лопсана возьмёмся. Остальные пока дышат спокойно...

Очень вредная тувинка