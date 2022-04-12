Годовщина новой власти в республике – что у нас изменилось?

События в Украине мало кого радуют. Те, кто выступает с позиции «Мы – за мир!», переживают по поводу затянувшихся военных действиях, с сожалением воспринимают трагедии в Буче и Краматорске, а также исключением нашей страны из Европейского и Всемирного советов по правам человека. Те, кого эта спецоперация вдохновляет, огорчены бегством российских войск от Киева и других городов Украины. И все они вместе желают скорейшего прекращения санкций в отношении России, которые превратились в своеобразный негативный тренд. А в это время на Украине с обеих сторон погибают люди – солдаты, офицеры, генералы... Но самое страшное – гибнут старики, женщины и дети. Некоторые попадают в плен. Их уже с обеих сторон считают сотнями. Параллельно идут информационные войны и баталии на международных дипломатических площадках. Становится всё более очевидным, что в этих войнах Россия раз за разом терпит поражение. Потому что власть окружила себя лакеями и подхалимами, которые умеют только льстить и не в состоянии отстаивать интересы государства и общества.

А пока в соседней братской стране идут ожесточённые бои между славянами, в Туве незаметно подкралась знаменательная дата вступления в должность нового главы республики. Наверное, никто ещё не забыл тех событий, когда 7 апреля 2021 года пришло сообщение об отставке Шолбана Кара-оола и назначении директора «Туваэнергосбыта» Владислава Ховалыга Врио главы республики. Надо признаться, многие были поражены: настолько все свыклись с мнением, что в связи с безоговорочной поддержкой знаменитого земляка Сергея Шойгу нашего Карлика можно вынести с кресла главы только вперёд ногами. Хотя, оглядываясь в прошлое, понимаешь, что губернаторский срок Кара-оола закончился тогда, когда в республику прибыл председатель правительства РФ Мишустин, которому 15 минут общения с Кара-оолом хватило для понимания его абсолютной некомпетентности и никчемности. Затем случилась официальная приостановка на пять лет давно «буксовавшего» железнодорожного проекта «Курагино – Кызыл», что невозможно было воспринимать иначе, как недоверие Кара-оолу. А следом выводы Мишустина поддержал Кириенко. И Кара-оол перестал быть губернатором. Не помогло даже влияние Шойгу на Путина. Но это известно сейчас. А тогда поводов удивляться такому ходу истории было несколько.

С одной стороны, Кара-оол за 14 лет, показавшимися землякам бесконечным временем воровства и бандитского беспредела, многих «достал». Потому его увольнение было воспринято положительно. С его отставкой у людей забрезжила надежда на новую более спокойную, безопасную и сытую жизнь. С другой стороны, Ховалыга многие считали близким родственником Кара-оола, хотя протеже Шойгу от него публично отрекался. И даже заявлял, что он крайне недоволен работой мэра Кызыла и сделает всё от него зависящее, чтобы тот перестал быть мэром Кызыла. Однако справедливости ради следует признать, что он сам никакой свободы в решениях и действиях столичному мэру не дозволял. Тот находился под плотной опекой брата главы Юрия. Так что, по большому счёту, Ховалыг только формально занимал высокий пост. И безропотно исполнял любые указания «сверху». В этом плане Шолбан Кара-оол, если он действительно имел к Ховалыгу какие-то претензии, должен был задавать вопросы не столько официальному мэру, сколько своему брату Юре.

К тому же, положа руку на сердце, следует отметить, что мэр Ховалыг не питал иллюзий на свой счёт и никогда не выпячивал свою фигуру в качестве большого начальника. Поначалу он сумел собрать себе команду из единомышленников, с которыми работал ранее и которым доверял, но по указанию главы он был вынужден безропотно «почистить» мэрию от многих из них. А их места занимали те, кого пожелал Юра и на кого он мог опереться в случае непокорности мэра. В общем, Ховалыг своё место знал и не высовывался. Но даже в таком качестве Ховалыг почему-то Кара-оола не устраивал. Тогда ему на смену пришёл более близкий тогдашнему главе человек – родной племянник Карим Сагаан-оол. Недалёкий, алчный, зато покорный Кара-оолу, никудышный чиновник, никогда ранее не удерживающийся ни на одной должности. А поскольку он даже в туалет ходил по разрешению своего дяди Шолбана, то и результат его деятельности на посту мэра мало чем отличались от результатов работы Ховалыга. Потому что должность его зависела от воли Кара-оола, а не от отношения к нему горожан.

Но вернёмся к новому главе республики. О планах Ховалыга на новой должности мы узнали из репортажа по ТВ, когда он докладывал президенту о тех проблемах вверенного ему региона, которые он знает и которые собирался решать на посту главы. Дорогие уголь и электроэнергия, высокие бедность и уровень заболеваний, к которым он прибавил проблему экологии, связанной с сажей от сгорания тувинского угля, должны были стать программой действий нового губернатора. Немногие тогда заметили, что у Ховалыга в его предстоящей деятельности отсутствовали такие цели, как борьба с коррупцией или очистка госаппарата от нечистых на руку, безответственных и недееспособных чиновников. Думалось, как само собой разумеющееся, что новый глава республики первым делом постарается избавиться от кадрового наследия Кара-оола, воспользовавшись доверием президента Путина, соберёт под своим началом команду единомышленников, переформатировав персональный состав кабинета министров. Но почему-то сразу всё пошло как-то наперекосяк.

Поначалу он немного «почистил» правительство, но после грозного окрика Кара-оола как-то сник и успокоился. В этом плане примечательно, как глава менял министра спорта – одна из самых незначительных фигур в правительстве. Но когда это случилось, ему позвонил Кара-оол и дал указание вернуть прежнего министра. И он спорить не стал – вернул. Уже тогда стало понятно, что становление нового главы республики будет долгим и болезненным. Ну, а когда началась кадровая лихорадка, в которой за год один за другим сменились три министра земельных и имущественных отношений и сельского хозяйства, анализировать кадровые решения главы стало вообще бессмысленно. И это притом, что «надёжные караооловские кадры» Ховалыг трогать не стал. Поэтому такие откровенно одиозные фигуры, как Брокерт, Кажин-оол, Хунай-оол, Дамба-Хуурак или Ощепкова практически сохранили влияние на принятие решений Ховалыгом. А в таких условиях ожидать каких-либо прорывных решений в правительстве было бы большой наивностью.

Но следует отметить, что Ховалыг весь год старался как-то решать проблемы. Он занимался снижением цены на электроэнергию и уголь для населения. Правда, и тут министр энергетики Кажин-оол «подставил ему ножку» – ситуация по этой части не только не улучшилась, но даже стала значительно более нездоровой в сравнении с тем, что было ранее. По крайней мере, Тува до этого вообще не знала, что такое дефицит угля. А отключения электроснабжения приняли угрожающие масштабы. Да и вообще, нужно признаться, что тувинские энергетики до прихода Ховалыга в Белый Дом никогда не распоясывались до такой степени. Мало того, что они не могут при семикратном превышении цен в сравнении с соседней Иркутской областью обеспечить бесперебойное электроснабжение, они ещё принялись раздавать направо и налево миллионные необоснованные штрафы. И Ховалыг, выбивая им десятки миллиардов бюджетных средств на выдуманную «ликвидацию энергодефицита», не в состоянии спросить с них цивилизованных отношений с потребителями.

Но это как бы детали. Если смотреть на вещи объективно, то показатели годовой работы главы Ховалыга выглядят значительно лучше, чем итоги 14-летней деятельности его предшественника Кара-оола. Можно смело заявить, что Ховалыг за год принял неверных решений, по крайней мере, в 14 раз меньше, чем Кара-оол. При нём приостановила рост бедность населения, появились хотя бы призрачные надежды на газификацию республики. Правительство перестало демонстрировать себя как конгломерат бандитов и финансовых мошенников. Но это – внешне. Что кроется за фасадом благопристойности, мы пока точно не знаем. Следует отметить главное, что удалось Шолбану Кара-оолу в этом году, это сохранить финансовые потоки через своих надёжных партнёров по «осваиванию» бюджета. Список благоприобретателей несколько сократился, но по прежнему бюджетные деньги льются рекой «талантливым предпринимателям» из команды Кара-оола – Тунёву, Уюсову, Доржу, Санникову и Крапивину, о которых в тувинском обществе «гуляет» мнение, что они, на самом деле, являются скорее «талантливыми мошенниками», которые охотно делятся. И им всё равно, с каким губернатором «делиться». Хотя, учитывая неконфликтный характер Ховалыга, можно допустить, что он и в кресле губернатора, как ранее в мэрском, ни на что особенно не претендует. Он, купаясь в лучах славы, спокойно отдает лавры финансового благополучия экс-главе Кара-оолу.

Удивительно, но Ховалыгу почему-то не удаётся найти общий язык с общественностью – ветеранами и русскоязычным обществом. Хотя инструментария для этого у него достаточно. Вместо этого он часто встречается с таким общественниками, как стрелки из лука или любителями верховой езды. Я совсем не против них, нет. Просто думаю, что пообщаться по разу с 10 представителями разных общественных организаций гораздо полезнее, чем 10 раз подряд беседовать с Дамба-Хуураком. Видимо, Ховалыгу не разрешает расширять круг общения Кара-оол. Много разговоров ходило по поводу восстановления надбавок к пенсиям заслуженных ветеранов республики, отдавших много сил и энергии республике. Там и цена вопроса – какие-то 25 млн. рублей в год. Чиновники правительства растаскивают в месяц больше этой суммы. Но этих денег не находится. А вот такую же сумму на приобретение имущества птицефабрики ГУПом «Организация дорожного движения» Минфин Тувы нашёл, хотя её и в бюджете не было. Такое отношение властей к ветеранам и птицеводству настораживает.

Ни для кого не секрет, какое влияние на кадровую и финансовую политику в республике оказывает наш замечательный земляк Шойгу. Если бы не он, Кара-оол слетел бы со своей должности ещё в результате аварии на Хову-Аксынской ТЭЦ, что привело к гуманитарной катастрофе. Сейчас дела Шойгу не так блестящи. «Спецоперация» в Украине обнажила многие проблемы нашей армии, которая оказалась не готова к отпору со стороны Украины. В связи с этим многие вспоминают министра обороны Сердюкова, который сумел обеспечить в кратчайшие сроки решение поставленной ему задачи в Южной Осетии. Авторитетные эксперты полагают, что Шойгу – всё! Видимо, он уже не будет министром, поэтому не будет иметь доступ к Путину. В противовес этому Кириенко, протежирующий Ховалыгу, возможно, будет назначен руководителем Администрации Президента. Такая перспектива открывает новые возможности для Ховалыга как в Москве при решении финансовых проблем, так и в Туве для организации работы правительства. Может быть, тогда ему не придётся постоянно оглядываться на экс-главу Кара-оола в ожидании одобрения или отказа в совершении тех или иных действий.

Подводя итог деятельности главы республики за год, можно смело констатировать: задумано им много хорошего и полезного. Обществу дан сигнал на самоочищение. Многим это нравится. Открылись какие-то горизонты, хотя и очень далёкие. Ховалыг знает, что ему нужно сделать. Но он пока не в состоянии реализовать свои планы – мешают тяжёлые гири караооловского наследия и психологическая неготовность пойти ва-банк. Впереди у него очередное испытание – выборы городских депутатов. Он, естественно, будет опираться на «Единую Россию», которая, вне всякого сомнения, будет продвигать с помощью махинаций тех же персоналий, которые сегодня служат Кара-оолу. Если такой сценарий Кара-оолу удастся провернуть, то у Ховалыга не останется никаких шансов стать реальным главой республики. Тогда он проиграет и выборы Верховного Хурала Тувы.

Впрочем, не будем забегать вперёд. Сначала нужно провести эти выборы.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.