Выборный пасьянс в Кызыле: сколько осталось игроков?

В прошлом году, помнится, такая трескотня была во время выборов – просто удивительно, что никто не оглох. Громче всех кричали эсеры Рената Ооржака, размахивали погремушками социальной справедливости, рычали про экологию и зазывали избирателей голосовать за счастье всего человечества. Да, вы можете мне возразить и сказать, мол, в прошлом году были выборы Главы, а потому и кампания была такой шумной. Чепуха всё это, скажу я вам, чепуха с ерундой, потому что ведь ясно же было, что Ховалыга 7 апреля уже избрала Администрация Президента Путина, а потому Ховалыг даже и пяти минут не переживал за результаты голосования. Но все почему-то посчитали своим священным долгом пошуметь, потрещать, постращать и наобещать миллион раз обещанное светлое будущее. Да, конечно, в прошлом году были и выборы в Государственную думу, но и про Кара-оола и Сарыглара, нынешних депутатов, тоже было ясно, что их кандидатуры уже согласованы в Москве, так что ни тот, ни другой вообще не парились.

А нынче-то выборы, по мнению того же самого Конвиза, особенно главные выборы, потому что Кызыл – очень важная составляющая тувинской политики. Он всегда говорил, что депутаты Государственной думы, да и даже сенаторы – это обычные кнопкодавы, от их мнения ничего не зависит, да они и не должны иметь своё мнение, это главное условие существования для них.

Я же думаю совершенно противоположное, то есть, что вся кампания по выборам в городской парламент Кызыла пройдёт в сонном режиме тихого часа детского сада.

Ну, какая может политика в регионе, где нет никакой экономики? Даже неудобно повторять тривиальную избитую истину, что политика – это продолжение экономики.

У нас в республике, по сути, и политик-то всего один, да и тот по должности – Ховалыг. До 7 апреля прошлого года политиком был назначен Кара-оол, вот он 14 лет и считался политиком и даже тяжеловесом. Вес ему придавал, никому ни секрет, Шойгу, а сам Кара-оол под себя формировал руководящие головки всех парламентских партий.

У нас же народ простой и наивный, ему скажут, что теперь главный политик Ховалыг – вот все и смотрят ему в рот, что такого умного произнесёт Ховалыг? Вся политика формируется вокруг его персоны. Кто за Ховалыга – тот правильный и настоящий политик, а кто против – тот неправильный, потому что опасный и оппозиционный.

Вот, кстати, про нео-оппозицию интересно получается.

Как было с Кара-оолом? На самом ведь деле Кара-оол не согласился с оценкой Путина о качестве его работы. Кара-оол считает до сих пор, что он нормально, местами даже хорошо и отлично работал на вожделенной должности, а Путин обратного мнения. Но Кара-оол не собирается отдавать бразды правления. Он концентрирует вокруг себя новую ПЕдРоссовскую оппозицию. И, знаете ли, у него это неплохо получалось, появились его сторонники из числа бывших сотрудников его правительства и некоторой части депутатов. И всё могло бы вылиться в серьёзное противостояние Ховалыга с Кара-оолом, но тут грянула спецоперация Федеральной СБ под названием «СпецрейсЛефортово» и соратники Кара-оола по нео-оппозиции начали разбегаться, а про него появилось устойчивое мнение – он стреляный патрон.

Ну, да, везунчик, конечно, Ховалыг, везунчик, что тут скажешь. Эта операция «СпецрейсЛефортово» прямо вот в самый раз пришлась, у него в разы увеличились шансы получить большинство в горхурал на предстоящих выборах. Но успеху Ховалыга поможет не только «СпецрейсЛефортово», а ещё и то, что так называемые лидеры партформирований в Туве за прошедший год как-то сморщились, потускнели, а основные кандидаты от этих партий широкой общественности малоизвестны, а если и известны, то только со скандальной стороны.

А про скандалы всё знает, сами знаете кто. Кто владеет информацией, тот переиграет всех.

Очень вредная тувинка