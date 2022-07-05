    Коротко

По стопам Бичелдея: В районе Тувы при стройке спортплощадок похищено 1,7 млн.рублей

В превышении должностных полномочий с причинением ущерба бюджету в размере более 1,7 млн. руб. обвиняется и.о. председателя администрации Бай-Тайгинского района.

По информации СУ СК РФ по Республике Тыва, с сентября по октябрь 2020 года между администрацией и тремя разными подрядными организациями были заключены договоры. Предстояло обустроить детские спортивные универсальные площадки в четырех населенных пунктах. Общая сумма договоров составляла 3 725 000 рублей.

Несмотря на то, что подрядчики не выполнили свои обязательства в полном объеме, обвиняемая приняла фиктивные документы о выполненных работах и перечислила бюджетные средства на общую сумму 3 725 000 рублей. Разница между стоимостью работ и стоимостью выполненных работ составила 1 763 681 рубль.

Напомним, что в 2017 году К. Бичелдей при аналогичных обстоятельствах «по устройству универсальных спортивных площадок в 14 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Республики Тыва» был признан виновным в уголовном преступлении и приговорен к трем годам лишения свободы условно. Сумма ущерба тогда составила 31 633 387 рублей.

«Тываэнерго» присвоен статус гарантирующего поставщика электроэнергии в Туве

Министерство энергетики Российской Федерации присвоило Россети Сибирь – Тываэнерго статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Республики Тыва с 1 июля 2022 г.

Компания будет исполнять данные функции в связи с тем, что прежний гарантирующий поставщик – АО «Тываэнергосбыт» лишен статуса субъекта оптового рынка и признан несостоятельным (банкротом).

Смена гарантирующего поставщика не отразится ни на тарифах, ни на существенных условиях договоров. Жители региона, как и прежде, будут получать в положенный срок документ на оплату электроэнергии. Следует обратить особое внимание только на смену реквизитов в квитанции.

Всё для фронта, всё для победы! Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, принуждающий бизнес работать на армию

Правительство внесло в Госдуму законопроект о «специальных экономических мерах» при «контртеррористических и иных операциях» за пределами России. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента. Он подписан премьером Михаилом Мишустиным.

Предлагается внести изменения в закон «Об обороне» и Трудовой кодекс. Согласно законопроекту, для обеспечения проведения «операций Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов» за рубежом правительство может принимать «решения о введении специальных мер в сфере экономики».

Среди предложенных мер – «временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов», «разбронирование материальных ценностей государственного резерва», а также сверхурочная работа в «отдельных организациях». Речь идет о переработках, работе в ночное время, выходные и праздничные дни, а также о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков.

Законопроект также предусматривает, что юридические лица «независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности» не вправе будут отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если речь идет о товарах, работах или услугах, необходимых для обеспечения проведения операций за рубежом.

Также предполагается, что для обеспечения операций юрлицам можно будет проводить закупку у единственного поставщика продукции, необходимой для выполнения государственного оборонного заказа. При этом МЧС, Минобороны, ФСБ и Росгвардия смогут предлагать увеличивать или уменьшать количество товара, объем работы или услуги.

Предлагаемые изменения не влекут за собой «социально-экономических и финансовых последствий» для бизнеса, уверены авторы пояснительной записки.

Более половины россиян признались в сверхурочной работе

Отдают работе положенное по договору количество времени только 35% россиян, а более половины – 54% – признались, что часто работают сверхурочно, выяснил в ходе опроса сервис SuperJob. При этом те, кто перерабатывают, трудятся в среднем на 28% больше, чем положено.

Самые длительные переработки у учителей и медсестер – они работают в среднем на 40% дольше. На втором месте врачи и менеджеры по логистике – их сверхурочные достигают 34% от рабочего времени, на третьем – юристы (33%). Водители трудятся на 31% дольше, чем положено, воспитатели – на 29%, администраторы – на 28%, HR-менеджеры, дизайнеры и квалифицированные рабочие – на 27%. У программистов и системных администраторов переработки составляют в среднем по 18% от нормы рабочего времени.

За прошедший год объем сверхурочных часов вырос у менеджеров по логистике, маркетологов, продавцов, водителей, специалистов по продажам и фармацевтов.

Наибольшая доля тех, кто никогда не тратит на работу больше положенного времени, оказалась у HR-менеджеров (51%), секретарей (49%), бухгалтеров (44%).

«Цап-царап»: Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в 2022 году

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий импортировать в Россию ряд товаров без разрешения правообладателя (параллельный импорт) в течение 2022 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Перечень товаров, параллельный импорт которых разрешен, устанавливает правительство. Закон также освобождает от уголовной и административной ответственности за параллельный импорт.

Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта в мае. Туда включили в том числе смартфоны и технику под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, автомобили и материалы для них под марками Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, а также ряд других товаров. На прошлой неделе OZON и другие сетевые магазины объявил о начале продаж товаров, ввезенных в Россию без согласия правообладателя.

Российские сервисы ремонта смартфонов и ноутбуков начали разбирать на запчасти новые гаджеты из-за дефицита комплектующих

Сервисные центры в России, которые занимаются ремонтом смартфонов, ноутбуков и другой электроники, из-за дефицита комплектующих вынуждены разбирать на запчасти новые гаджеты и использовать детали подержанных устройств. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Те запчасти, которые невозможно получить из-за рубежа, мы стараемся компенсировать за счет разборки другой продукции, так называемых доноров», – подтвердил изданию гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Он добавил, что раньше около 90% ремонтов проводили в течение пяти рабочих дней, но сейчас эти сроки могут стать больше в зависимости от доступности комплектующих.

По словам собеседников «Коммерсанта», ситуацию с ремонтом осложняет и то, что в России начали продавать технику, ввезенную в рамках параллельного импорта. В этом случае производитель не несет затрат на сервисное обслуживание – они перешли к дистрибьюторам.

Также могут увеличиться сроки обслуживания по гарантии. Электроника, предназначенная для параллельного импорта в Россию, регистрируется в одной из стран ЕАЭС (например, в Казахстане или в Кыргызстане), и гарантийное обслуживание должно осуществляться в этих странах.

Число работающих кинозалов в России сократилось на треть

Количество работающих кинозалов в России сократилось в будние дни более чем на треть, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).

Согласно этим данным, если в начале января в будни хотя бы один сеанс в день показывали 5,7 тысячи кинозалов, то в начале июня – 3,6 тысячи, то есть примерно на 36% меньше (похожие данные АВК предоставляла и в середине апреля). В выходные дни падение меньше – 21% (количественных данных «Коммерсант» не приводит).

Выручка кинотеатров в неделю с 30 мая по 5 июня была на 63% ниже, чем средненедельный показатель 2021 года, посещаемость – на 57% ниже.

По словам представителя объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино», залы используются «по необходимости». «Например, с понедельника по среду в многозальном кинотеатре четыре из 12 залов могут не работать, а в выходные работают все», – заявил он.

Как следует из статьи, происходящее связано с отсутствием в кинотеатрах голливудских фильмов и с более низким интересом к существующим релизам.

В апреле Ассоциация владельцев кинотеатров предупреждала о возможном закрытии половины российских кинозалов в течение двух месяцев.