Программа по возрождению села (основные механизмы). Часть 3

Блок №2. Организационное обеспечение реализации Программы.

Шаг шестой. Действующие сегодня в республике разрозненные, маломощные сельскохозяйственные кооперативы и фермерские хозяйства не в состоянии кардинально изменить ситуацию. Необходимо создать холдинговую компанию «ТываАгро» с дочерними структурами во всех районах республики или несколько холдингов по отдельным направлениям АПК, основной целью которых будет формирование конкурентоспособного агропромышленного комплекса.

Обоснования и пояснения.

Сельское хозяйство республики сегодня находится в состоянии глубокого упадка. Причиной тому является отсутствие целенаправленной аграрной политики, ориентированной на развитие товарного производства, которое сегодня практически отсутствует. Основные ресурсы сельскохозяйственного производства сосредоточены в подсобных хозяйствах населения – в структуре продукции их доля превышает 70%, а по молоку – свыше 85%. Действующие сельскохозяйственные кооперативы и фермерские хозяйства маломощны, они не способны обеспечить рынки собственной продукцией без продуманной государственной политики.

В республике необходимо создавать мощные вертикально интегрированные структуры, без которых невозможно изменить ситуацию в агропромышленном комплексе республики. Вертикальная интеграция в сельском хозяйстве обеспечит создание единого комплекса, в состав которого войдут сельскохозяйственные предприятия, фермеры, личные подсобные хозяйства, переработчики сельхозпродукции и торговые сети. В создавшейся в республике ситуации только холдинги и (или) другие формы объединений товаропроизводителей реально могут обеспечить развитие современного товарного производства за счет гарантированного сбыта сельхозпродукции, применения новейших технологий и повышения эффективности сельского хозяйства. Создание агрохолдингов сможет оградить местных производителей сельхозпродукции, переработчиков и представителей торговли от монополии и давления сетевых компаний.

Эти вопросы не решатся сами по себе. Создание мощных холдинговых компаний является одним из главных инструментов в восстановлении управляемости агропромышленным комплексом. Сегодня решение проблемы продовольственного обеспечения населения республики экологически чистой продукцией собственного производства может выступить в качестве основного драйвера развития республики и главного механизма решения проблемы занятости населения и сокращения бедности в республике.

Огромный рынок продовольствия в республике отдан производителям из других регионов. Население республики ежегодно на покупку продовольствия тратит более 14 млрд. рублей. Какова доля нашей собственной продукции в структуре продовольственного товарооборота? Если посмотреть по статистические данные по объемам промышленного производства пищевых продуктов и напитков в республике, то они составили в 2021 году 175 млн. рублей. Это всего 1,2% к товарообороту пищевых продуктов. В Республике Алтай (по данным статорганов за 2020 год) объем производства пищевых продуктов составил 2,0 млрд. рублей, что почти в 12 раз больше, чем в нашей республике. Эти цифры наглядно указывают на причины катастрофического положения в перерабатывающих производствах и, в конечном итоге, на состояние продовольственного рынка в республике. Непонятно, что эти всем известные вещи остаются не замеченными нашими органами власти.

Наряду с развитием агрохолдингов необходимо расширить полномочия органов местного самоуправления и повысить их ответственность за социально-экономическое развитие соответствующей территории. Основными задачами органов местного самоуправления должно стать наращивание сельскохозяйственного производства на соответствующей территории и обеспечение занятости населения, приносящего стабильные доходы. Необходимо осуществить практические меры по развитию предпринимательства на селе, развивать народные промыслы и содействовать развитию родовых общин и подсобных хозяйств населения.

Сегодня органы местного самоуправления не имеют возможностей влиять на социально-экономическую ситуацию в сельских поселениях из-за отсутствия финансовых ресурсов. Они в основном заняты исполнением переданных им государственных полномочий по оказанию помощи малообеспеченным семьям за счет федеральных средств. Их основные полномочия согласно действующему законодательству – содействие развитию сельского хозяйства и жилищно-коммунальной инфраструктуры не обеспечены финансами.

Необходимо изменить бюджетную политику в республике, создать механизмы для практической реализации основных задач местного самоуправления через укрепление доходной базы бюджетов сельских муниципалитетов. Расширить их полномочия в решении местных вопросов, предусмотренных федеральным законодательством по управлению муниципальной собственностью и местными финансами.

Шаг седьмой. Определить оптимальные формы взаимодействий государственного заказчика с исполнителями Программы. Взаимоотношения между государственным заказчиком и холдинговой компанией могут строиться на основании Соглашения о государственно-частном партнерстве. Возможны и другие формы взаимодействия.

Обоснования и пояснения.

Сегодня государственные органы практически сняли с себя ответственность за развитие отраслей экономики, ссылаясь на рыночные механизмы. Основная их деятельность сведена к распределению бюджетных средств, при этом, как показывает жизнь, использование средств осуществляется крайне неэффективно. Для осуществления функций распределения поступающих из федерального бюджета средств, на мой взгляд, не требуется громадный аппарат государственного и муниципального управления. По отчетам 2021 года эти расходы превысили 2,5 млрд. рублей, в то же время на государственную поддержку агропромышленного комплекса выделяются средств, в порядке 700 млн. рублей, что меньше в три с лишним раза.

В современных условиях формирование вертикально-интегрированных структур, естественно, будет осуществляться в соответствии с основными принципами рыночной экономики, но, при этом следует максимально использовать экономические механизмы планово-рыночной экономики и методов государственного урегулирования, действующих в мировой практике.

В частности, ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» от 13.07.2005 года позволяет государству и юридическим лицам участвовать совместно в решении стратегически важных вопросов с использованием механизмов государственного регулирования. Есть и другие механизмы, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. При желании и воле органов власти республики можно решить эти вопросы.

Шаг восьмой. Запуск и реализация пилотного проекта в 2022-2023 годах. Реализацию Программы предусматривается осуществить в два этапа. На первом этапе реализуется пилотный проект, главной задачей которого является создание и отработка механизмов реализации Программы (нормативно-правовой и финансовой базы) и оптимальных моделей системы управления и взаимодействия участников Программы.

Обоснование и пояснения.

Указанный срок запуска пилотного проекта был предложен при условии, что Правительство РТ одобрит мои предложения в 2022 году. Проект предусматривает создание агропояса «Кызыл», главной целью которого было обеспечение столицы республики основными продуктами питания за счет собственного производства. Учитывая то, что основной рынок продовольствия формируется в г. Кызыле, целесообразно начать реализацию пилотного проекта в столице республики. Для участия в проекте будут привлечены отдельные сельские поселения, сельскохозяйственные кооперативы, фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения, а также перерабатывающие предприятия, холодильники, торговые сети и т.д., которые будут встроены в холдинговую компанию. Главная задача пилотного проекта – создать жизнеспособную модель путем его апробирования и совершенствования.

На следующем этапе отработанные механизмы управления и схема работы первого этапа проекта распространяются на остальные территории (города и районные центры).

Ветеран труда, Валерий Салчак

На одних приписках сельское хозяйство не поднять!

Соображения Валерия Балай-ооловича просты и понятны даже для меня, хотя в сельском хозяйстве никогда не работал. Мне странно, что в редакционной почте нет ни строчки от руководителей аграрного сектора республики – ни от министра, ни от зампреда Ондаров. То ли они газет не читают, то ли им всё равно. Но тогда они напрасно просиживают штаны в своих начальственных креслах. И главе республики необходимо на сей счёт задуматься. Кстати, как-то странно звучит, как в одной отрасли, как в семье, один Ондар подчиняется другому Ондару, оба друг дружку контролируют, а вместе они никак не в состоянии благоприятно влиять на так удачно взнузданную ими отрасль.

Хочу обратить внимание на некоторые весьма красноречивые факты. Если верить Росстату, в 1988 году в Тувинской АССР производство мяса (в убойном весе) на душу населения составляло 77 кг, потребление – 64 кг. При норме потребления в 57 кг. Если верить Минсельхозу Тувы, в республике общее поголовье скота составляет свыше 1,5 млн. голов. Это почти столько же, сколько было скота в Туве в 1988 году. Но при этом, если верить той же статистике Минсельхозпрода Тувы, годовое производство мяса почему-то стало вдвое меньше. В чём тут причина? Говорят, продуктивность скота упала и стала ниже. Может быть, но не в два же раза! Скорее напрашивается вывод, что приписок наличия скота стало вдвое больше, а приписанный скот, как известно, ни надоев, ни привесов дать не может. Поэтому поголовье вроде как растёт, а потребление падает.

В связи с этим, чтобы понять ситуацию, необходимо проверить фактическое поголовье скота. Но если это доверить дружкам Ондарам, то вряд ли мы получим реальную картину состояния сельского хозяйства республики. Они уже попытались из птицефабрики соорудить центр организации движения транспорта. Однако даже нецелевое расходование 25 млн. бюджетных рублей не добавило на прилавки магазинов ни одного куриного яйца. Странно, что прокуратура и Следственный комитет на это очевидное преступление никак не реагируют. Так и в соучастники можно загреметь.

Сергей Конвиз