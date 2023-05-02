К отчёту Правительства РТ за 2022 год: Обвал экономики на фоне красивых цифр

Когда в предыдущем номере газеты я анализировал деятельность Правительства Республики Тыва в 2022 году, то отметил ухудшение уровня жизни населения республики в результате снижения реальных располагаемых денежных доходов населения. Безусловно, это связано, прежде всего, с отсутствием в экономической, в частности, бюджетной политике Правительства РТ четких целевых ориентиров, направленных на решение этой проблемы. Совершенно очевидно, что выход из положения унизительной бедности для жителей республики лежит через возрождение экономики, в первую очередь за счет опережающего развития обрабатывающих отраслей республики, которые имеют высокий потенциал для увеличения объемов переработки местных сырьевых ресурсов. Только движение в этом направлении может обеспечить дополнительное трудоустройство десятков тысяч людей, обеспечив их стабильными денежными доходами.

Как и в социальной части Отчета, экономическое развитие республики в 2022 году оценено в «розовых тонах», искажая действительное положение дел в экономике республики. В Отчете Правительства РТ указывается, что по основным макроэкономическим показателям республика завершила 2022 год «с позитивной динамикой». Основанием для таких выводов стал рост индекса промышленного производства относительно 2021 года, который составил 137,1%. Как указано в Отчете, рост объемов промышленного производства обеспечили организации по добыче полезных ископаемых (индекс производства – 147,6%), и основное увеличение обеспечено за счет ООО «Межегейуголь». В результате объем добычи угля по республике возрос в 2,2 раза, а в стоимостном выражении – в 3,9 раза (до 6,016 млрд. рублей).

В обрабатывающем производстве индекс составил 114,5%, что по сравнению с добывающими предприятиями показывает незначительный рост производства. Да и доля обрабатывающих организаций в производстве товаров и услуг занимает всего 1,4%, что практически не оказывает никакого влияния на макроэкономические показатели республики. В 2022 году оборот обрабатывающих производств в нашей республике составил 1,1 млрд. рублей. Для примера, в соседней Республике Хакасия в 2021 году – 133 млрд. рублей. Это наглядно показывает на крайне низкий уровень развития обрабатывающих производств у нас в республике.

В лесной промышленности за 11 месяцев 2022 года было переработано 67,6 тыс. куб. м древесины. Или на 18,1% меньше уровня прошлого года. Непонятно: почему Правительство РТ приводит данные за 11 месяцев по этой отрасли? Неужели не смогли посчитать годовые объемы лесопереработки? При этом следует отметить, что снижение объемов переработки древесины допущено, когда, согласно Отчету Правительства РТ, в республике якобы создан лесоперерабатывающий комплекс, который по идее должен был обеспечить безусловный рост производства.

Валовая продукция сельского хозяйства оценивается в сумме 8,4 млрд. рублей со снижением на 4,1% к уровню 2021 года. В Отчете это связывают с засухой, приведшей к гибели значительной части посевов и снижению урожайности зерновых культур. Однако спад сельскохозяйственного производства в 2022 году наблюдается согласно данным Красноярскстата не только в растениеводстве, но и в производстве молока и яиц. А тут уж погода ни при чём.

В отчетном 2022 году в республике было выполнено строительных работ на 7,6 млрд. рублей (в 2021 году – 9,0 млрд. рублей; в 2020 году – 12,1 млрд. рублей). Как видно, за последние три года объем выполненных строительных работ постоянно падал и сократился с 12,1 до 7,6 млрд. рублей. Или на 38%. А в 2022 году объем выполненных строительных работ сократился еще на 1,4 млрд. рублей.

Таким образом, вывод о том, что по основным макроэкономическим показателям республика завершила 2022 год с позитивной динамикой, основываясь лишь на двукратном росте объемов добычи угля на ООО «Межегейуголь», по меньшей мере, некорректен. В действительности отрицательную динамику показывают основные отрасли экономики: сельское хозяйство, строительство, лесоперерабатывающая отрасль.

В последние годы стало практикой, когда Правительство РТ подает отчеты добывающих предприятий как макроэкономические показатели республики без учета ситуации в основных отраслях экономики. Такое искажение реального социально-экономического положения республики вводит в заблуждение население и федеральные органы, создает мнимый положительный имидж республики. По этой причине возникает парадоксальная ситуация: макроэкономические показатели республики растут, а население республики все глубже и глубже погружается в нищету и бедность.

Понятно, наши власти рассчитывают за счет развития горнодобывающих предприятий обеспечить сокращение уровня дотационности бюджета и повысить занятость населения республики. Такая цель предусмотрена в действующей Стратегии развития республики и в Индивидуальной Программе социально-экономического развития РТ на 2020-2024 годы. Но политика развития сырьевой экономики за счет хищнической эксплуатации природного богатства Тувы ещё не решила ни одной из этих задач. Это подтверждается итогами последних 10-ти лет.

И в этом году ситуация не изменилась. Все налоговые поступления в республиканский бюджет в 2022 году от горнодобывающих компаний составили 1,1 млрд. рублей. Или всего 1,6% в общих доходах бюджета республики. Для сравнения: в этом отношении даже бедное население республики вносит в бюджет в пять раз больше средств только от подоходного налога, не считая поступления от других налоговых платежей.

И всё это притом, что из республиканского бюджета в последние годы выделяется для развития добывающих отраслей ежегодно по 4 млрд. рублей, что в пять раз больше(!), чем вся государственная поддержка для агропромышленного комплекса республики. Кроме того, им установлены региональные налоговые льготы. К примеру, только для ООО «Лунсин» с 2015 года предоставлена налоговая льгота на сумму 2,6 млрд. рублей. В 2022 году предоставлены дополнительные льготы ООО «Межегейуголь». В рамках инвестиционного Соглашения между Правительством РТ и ООО «Межегейуголь» от 08.04.2022 года установлена льгота по налогу на имущество на оценочную сумму 101 млн. рублей ежегодно.

Таким образом, из дотационного бюджета республики добывающим предприятиям оказывается государственная поддержка в объемах, значительно превышающих их вклад в бюджет республики. При этом ни для кого не секрет, что эти предприятия получают большие доходы от добычи природных ископаемых республики. В 2022 году оборот добывающих предприятий Тувы составил почти 30 млрд. рублей – с ростом к предыдущему году на 47,6%. И это только от добычи сырья. А после их переработки, которая производится за пределами республики, сумма добавленной стоимости и их прибыль вырастут значительно больше. Как указано в Отчете, добыча угля в республике за 2022 год в тоннах увеличилась в 2,2 раза, а в стоимостном выражении – почти в 4(!) раза. Какая выгода из этого для населения республики? Ничего не меняется. Более того: мы для собственных нужд продолжаем завозить уголь из-за пределов республики, переплачивая при этом за его доставку. Загазованность воздушного бассейна г. Кызыла в зимний период никак не улучшилась, цена на уголь не снизилась.

Добывающие предприятия не решают и проблему трудоустройства населения республики, где заняты около 1-1,5% трудоспособного населения. Единственное их преимущество – они делают хорошие макроэкономические показатели для республики, за что получают большие преференции, налоговые льготы и бюджетные инвестиции. Им создаются все необходимые условия.

Объемы государственной поддержки этих предприятий несопоставимо выше, чем поддержка традиционных отраслей экономики. К примеру, в Отчете Правительства РТ указано, что в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» пробурено пять водозаборных скважин, возведена стела на въезде в Пий-Хемский район, в с. Хандагайты на одной из главных улиц установлено освещение и в Сут-Хольском районе обновили фасад здания районной администрации. Новое жилье получили 45 сельских семей. Вот таков уровень государственной поддержки села, где проживает почти половина населения республики?

Продолжение следует.

Валерий Салчак,

ветеран труда.