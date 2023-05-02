    Обзор прессы

СЕНАТОР-ДИЛЕТАНТ С ТЯЖЁЛЫМ ПРОШЛЫМ БЬЁТСЯ ЗА СВОЁ БУДУЩЕЕ

В республике резко обострилась борьба за кресла сенаторов от Тувы. Причина банальна – у нашего замечательного земляка министра обороны РФ Сергея Шойгу не заладилось с СВО в Украине. Его позиции в окружении президента день ото дня слабнут. Последний симптоматичный случай – отставка его человека Александра Усса с поста губернатора Красноярского края. Кресло на сей раз досталось человеку, курируемому Ковальчуком и Кириенко. А Шойгу совсем не сирота. У него есть ближайшие не одарённые высокими должностями родственники: родная сестра Ирина Захарова и дочь Ксения, которым хочется обзавестись знаковыми должностями. А для этого очень подходит кресло сенатора от Тувы.

Как известно, главу республики в Совете Федерации представляет с 2010 года Людмила Нарусова, которую смести с должности Шойгу не по зубам. Другой сенатор – Дина Оюн – представляет в Совфеде тувинский парламент. На сегодняшнем этапе кто-то из них должен освободить место для протеже Шойгу. Этим и объясняется гиперактивность Дины Оюн, которая обязана доказать Шойгу, что она ему может быть полезна в Совете Федерации. Поэтому она развернула общественно-политическую деятельность. Первым делом приехала в Кызыла и организовала в парламенте свой «Отчёт». Правда, большинство из приглашённых, в том числе депутаты и глава республики, это мероприятие проигнорировали. Пришлось идти в «Тувинскую правду» и выступать перед на всё согласным корреспондентом правительственного издания.

Пытаясь показать свои мудрость и стратегическое мышление, она рассказала о том, что «транспорт и промышленность – это то, что нужно развивать параллельно». Для несмышлёного журналиста она пояснила: «логический парадокс о том, что было раньше курица или яйцо – детская забава по сравнению с тем, чем нужно заниматься в первую очередь: промышленностью, продукцию которой надо будет транспортировать по дорогам, или дорогами, по которым можно будет транспортировать товары». И она «авторитетно» заявляет, что «заниматься надо всем одновременно: и аэропортом, и автомобильным пропускным пунктом «Хандагайты», и переработкой шерсти». Мало того. Оказывается, «всем этим сенатор занимается постоянно». Наверное, поэтому у нас шерсть не перерабатывается, аэропорт влачит жалкое существование, а вместо дорог одни направления.

Да, признаёт Дина, «аэропорт у нас уже давно есть». Но она всё равно им занимается. Например, «в апреле 2022 года состоялось заседание Совета по делам инвалидов при СФ. Тема: создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов». И наша сенатор тут же вставила свои две копейки: «В этом участвовала и Дина Оюн, потому что в аэропорту Кызыла нет амбулифта». Правда, прошёл год с того времени, а никакого «амбулифта» в аэропорту Кызыла так и не появилось. Но всё равно Дина не сдаётся: «В ближайшем будущем аэропорт станет более удобным. И получит международный статус». Как говорится, свежо предание, да верится с трудом... Результат деятельности сенатора по реконструкции «автомобильного пропускного пункта «Хандагайты» аналогичный. Никакого влияния на эти процессы сенатор не имеет. Хотя «несколько раз в прошлом году, и уже в этом году Дина Оюн участвовала в комплексных выездах-совещаниях по проекту реконструкции АПП Хандагайты-Боршоо». В общем, чем бы дитя ни тешилось...

Другой вопрос, который освещён – «Монголия». Ведь «в совместных планах сотрудничества между Тувой и Монголией – увеличение товарооборота». Как заявляет сенатор, «прорабатывается вопрос организации импорта мяса и мясной продукции из Монголии для перерабатывающих предприятий Тувы». Очень интересно. Как известно, в республике действует один мясокомбинат, который находится в Сукпаке возле Кызыла. Но хозяин мясокомбината на вопрос об участии Дины Оюн только пожал плечами, сообщая, что ему об этом ничего не известно. Так что, скорее всего, это просто обман читателей «ТП» и не более того.

Да и что Дина понимает в переработке мяса? Ничего. Впрочем, как и в других областях. К примеру, про шерсть она сообщила следующее: «Республика у нас сельскохозяйственная, поэтому шерсти должно уделяться серьёзное внимание. Мы выращиваем овец, стрижём, моем шерсть и... за копейки продаем Монголии и Китаю. Её там прядут и ткут. Шьют из неё, например, одежду. И потом мы её покупаем». В итоге «закупленное оборудование простаивает и приходит в негодность, шерсть по-прежнему уходит на переработку в соседние страны. Как выяснилось во многом потому, что министерство сельского хозяйства (которое отвечает за производство шерсти) и министерство промышленности (которое отвечает за переработку) не достигли нужного уровня взаимодействия». И так – по всем направлениям.

Тем не менее журналист «ТП» делает вывод: «Можно констатировать, что наш сенатор умеет выбирать те приоритетные направления, которые важны для всей Тувы». Ну, выбрала, а дальше что? Женщина с низкой социальной ответственностью, вероятно, может стать хорошей матерью, но вот превратиться в полезного для общества чиновника ей, скорее всего, уже не дано. Дина Ивановна нахально заявила, что «сможет отстоять необходимость продления Индивидуальной программы для Республики Тыва ещё как минимум на два года». Похвальное стремление, ничего не скажешь. Только есть одна загвоздка: знает ли сенатор, в каких кабинетах этот вопрос решается? И понимает ли она, с кем его нужно решать? Думается, её ни в один из этих кабинетов и на порог не пустят, не то что решать поставленные ею вопросы. Такие заявления может делать человек, абсолютно не понимающий, как работает российская государственная машина. Таких людей обычно называют дилетантами.

ВЕРНЫЕ ВМЕСТО УМНЫХ

В День местного самоуправления «в Доме народного творчества состоялся IX съезд ассоциации «Совет муниципальных образований Тувы». Где собрались более «100 представителей районов, городов, сёл, посёлков и деревень региона». Они «обсудили итоги деятельности ассоциации, эффективность работы территориальных общественных самоуправлений и участие районов в региональных и федеральных программах, поделились перспективными наработками, планами на будущее, опытом и подвели промежуточные итоги». Их приветствовал «Глава Тувы Владислав Ховалыг», который сообщил присутствующим, что «Тува – республика многогранная, к каждому её району нужен свой подход и нелинейный путь в развитии».

Тут сразу вспоминается борьба республиканских властей за ресурсы муниципалитетов. Непростые отношения сложились с исполнительными органами большинства районов. Особенно напряжённые отношения у главы республики сложились с мэрией г. Кызыла, администрацией пгт. Каа-Хем. Их можно даже назвать войной. При открытом голосовании «единогласно был избран новый председатель организации». «Возглавила ассоциацию «Совет муниципальных образований Тувы» по сложившейся традиции глава города Кызыла Ирина Казанцева» – человек без взглядов и принципов. Она всегда «под рукой». Никогда не испортит благостную картину единства власти ни предложением, ни тем более несогласием с линией республиканской власти. Она поблагодарила за доверие участников съезда и уже наметила первоочередные задачи: «Муниципальная власть всегда была и остаётся самой близкой к людям, а также важным звеном в системе государственного управления. Очень надеюсь на плодотворное сотрудничество и развитие «Совета муниципальных образований Тувы». Впереди нас ждёт много проектов и направлений, которые надо развивать в республике. И от эффективной работы органов местного самоуправления, от нашей сплочённости зависит многое». Очень толковое и весьма конкретное программное заявление выдающегося муниципального деятеля...

КОГДА СЕНАТОРУ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО...

Всем известно, чем занимается кот, когда ему нечего делать. Аналогично можно сказать и о некоторых представителей российской власти. К примеру, сенатор Дина Оюн, о которой ранее в СМИ писали о том, что она в Москве занималась проституцией, прибыла в Кызыл накануне открытия буддийского храма. И она сама себе назначила субботник – решила «поучаствовать в уборке строительного мусора в новом буддистском храме – решила внести свою, хоть и небольшую лепту в общее торжество – помыть-почистить что скажут».

Камбы-лама Тувы Гелек Нацык-Доржу «доверил очень важный объект – те помещения, где будет размещаться Управление Камбы-Ламы, которое переедет из храма «Цеченлинг». Эти помещения «очень скромные – две небольшие комнаты офисного типа – что-то вроде канцелярии». «Работа простая – протереть везде пыль и вымыть полы». Но Дина Оюн с работой справилась мастерски. После прикосновения её рук всё заблестело, как у кота кое-что.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛЕСЕНЬ ЗАХВАТИЛА РЕСПУБЛИКУ

Все строители республики условно можно разделить на мужиков, которые трудятся, как пчёлы, и жуликов, которые и строить-то толком не умеют, но деньги гребут лопатой. К последним относятся отец и сын Крапивины, владеющие ООО «Энергострой». Эта строительная компания от других отличается тем, что её хозяева постоянно попадают в разные скандальные истории. То «Энергострой» получит деньги за реконструкцию Дома Народного творчества, но по объекту ничего не сделает, а на других подрядчиков заведут уголовное дело. То Крапивины по сговору с главой правительства заключат задним числом госконтракт на строительство инженерных сетей в Кызыле по ул. Дружбы, то «Энергострою» в нарушение всех действующих норм и правил незаконно выделят земельный участок в Кызыле по ул. Ленина. И всё в таком ключе. А на днях отец и сын Крапивины попали в очередной передел в связи с низким качеством строительства жилья.

Как сообщил еженедельник «ТИ», в Кызыле «заплесневели новые дома», построенные «Энергостроем». В них невозможно жить. В связи с чем «жильцы многоэтажных новостроек по улицам Убсу-Нурской, Иркутской и Московской обратились с жалобами к общественникам и в надзорные органы». Как оказалось, «в квартирах из-за повышенной влажности, холода от промерзающих стен и недостаточной вентиляции на стенах завёлся грибок». К примеру, «Аржаана Сандык получила квартиру в доме по Иркутской по программе переселения из аварийного жилья в 2021-м, и уже в следующем году по стенам пошла плесень, которая быстро распространяется, что бы что ни делал», поскольку «в квартире с нерабочей вентиляцией будет всегда сыро». В таком доме «жить невозможно – плесень разошлась по всем комнатам, по всем стенам. Пришлось съехать». Такая же проблема у Эреса Монгуша. Сначала «начали отваливаться обои – стены были влажными. Недавно сделали ремонт – поклеили новые обои, но их постигла участь старых».

Примечательно, что «оба дома в 2020 году сдал подрядчик ООО «Энергострой». В местной управляющей компании считают, что недочёты должен устранить подрядчик. Сотрудники управляющей компании «Столица» по результатам проверки составили акты. Передали их в Службу государственной жилищной инспекции, где уже свыше 20 обращений от недовольных жильцов. «Домам по Убсу-Нурской, 8, и Иркутской, 4, на которые местные власти потратили 409 миллионов рублей, всего три года». Однако власти в прострации: «Кто виноват и что делать?» Прокуратура бездействует, поскольку не понимает, как на этой проблеме можно «навариться». Минстрой до сих пор не ударил палец о палец для разрешения проблемы. Единственно, что оно сделало, так это дало срок три месяца для составления актов обследования квартир. Так что в этих вопросах приходится разбираться журналистам.

«Кто будет возмещать ущерб как моральный, так и материальный, разберётся суд, иначе компенсации не получить», – понимают обманутые «Энергостроем» люди. Однако, если вопрос будет решаться через суд, то дело затянется на пять-семь лет. Но главное в другом: этот грибок вряд ли удастся вывести. Поэтому придётся принуждать «Энергострой» предоставить жильцам «грибковых квартир» новое равноценное жильё. Что вряд ли удастся, поскольку тогда хозяева «Энергостроя» скорее пойдут на банкротство, чем будут предоставлять качественное жильё. К тому же у них уже на этот случай заготовлена компания-двойник, куда они перекачают активы, оставив жильцам некачественного жилья одни долги.