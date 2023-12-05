Тувинские скрепы на выбор

Тут уж кому как подфартит. На Ирину Казанцеву, например, совершенно неожиданно для неё свалились скрепы. Не килограмм какой-то и даже не два. А поди-ка, целый центнер. Не-не, не подумайте, не канцелярские скрепки, а скрепы настоящие – русские и государствообразующие.

Вот, знаете, только не надо меня подозревать в нетрадиционном неправильном национализме, не надо. С главным всероссийским попом я согласна: он ведь что думает, то и говорит. А потому как бы искренен и чист перед своим Богом. Думает, что все, кто живут в России, непременно должны ощущать себя русскими. И неважно, татары вы или тувинцы, вот он и говорит про это. У нас ведь пока не запрещают думать, так ведь? Особенно попам никто ничего не запрещает. А с Казанцевой коленкор совсем другой. Если у патриарха Кирилла Бог един и во всех трёх ипостасях, как Бог-дух отец и сын, то у главной городской нардепши Казанцевой Бог не триедин, а един. И это – Лопсан.

Вот на этой божественной ноте и можно было бы закончить. Но, поскольку я отношусь к немногочисленной когорте махровых атеистов, то для меня принципиально важно рассмотреть сладкую парочку Казанцева–Лопсан с позиций, так сказать, либерального нигилизма.

Если кто не помнит, простите великодушно, то приходится напоминать школьную программу по литературе. Так вот, если кто не помнит, то нигилист, это тот, кто на слово не верит. И особенно божественным сентенциям. А всё проверяет на практике. А на ней, на практике, получается, что Казанцева с Лопсаном затеяли игру... Сначала Лопсан в замах ходит, а Казанцева рулит. Это, во-первых, как бы демократично и скрепно: она как бы русская – он как бы тувинец и наоборот. А, во-вторых, она – женщина, а Лопсан... Ладно, вопрос полов оставим на следующий раз...

И у нас ведь так повелось, что любая, вот прямо каждая кухарка может управлять государством. Казанцева – классический пример. Владимир Ильич Ленин, упокойгосподьегодушу, как-то, наверное, в шутку обронил фразу про кухарку, а тувинцы, наивный народ, приняли это за чистую монету. И выбирают в главы столицы раз за разом Казанцеву.

Нет, конечно, результаты в протоколах ей рисуют, куда ж без этого! Не рисовали бы, так работала бы сейчас в школе для инвалидов, растягивая меха, в лучшем случае, аккордеона... или вовсе даже просто баяна, или учила бы готовить на уроках труда какой-нибудь компот. Наш Избирком всем избиркомам избирком – там понимают, что русский процент депутатов должен быть! В таком мононациональном регионе просто обязаны быть русские представители и в парламента, и в правительстве. Лично я знаю много русских, кто во сто крат умнее и грамотнее, подготовленнее к депутатской работе, чем Казанцева... Но такие русские не нравятся, как вы понимаете, Лопсану. Не всякий русский готов под Лопсаном ходить или, тем более, вылизывать ему пахучие места.

Это раз. А два – русских, честно признаемся, теперь как-то маловато в Туве. Правда, Казанцеву это нисколько не волнует. И понятно – почему... Я сейчас провожу расследование: сколько учителей русского языка не титульной нации в школах Кызыла? Лет 10 назад, когда экс-глава Кара-оол вместе со своим бесноватым зампредом Дамба-Хуураком только начинали оптимизацию социальной сферы, то из республики бегом побежали в первую очередь врачи и учителя.

Медицина – ладно, как-то народ выходит из положения. По интернету сам лечится. А иной раз шаманы помогают исцеляться или иконы православные... А учителя хрен заменит шаман или буддистские и православные попы-батюшки.

Тогда, если кто помнит, скандал был на всю Россию, мол, в районах тувинских не осталось учителей русского языка, а русского происхождения учителей так и вовсе детишки не видели отродясь. А теперь учителей русского языка категорически не хватает даже в школах столицы республики. Преподают русский язык чёрт знает кто... От сантехника до физкультурника. Если осталось на 18 школ Кызыла учителей русского языка русской национальности человека 3 (три!), можно сказать, детям повезло.

И вы думаете, Казанцева понимает масштаб проблемы? Довольно... Решительно нет! Она работала в школе когда-то, но преподавала домоводство, учила варить борщи и фартуки шить. Дело полезное, в школьной программе занимает не последнее место. Но что важнее для скреп, про которые главный поп всея и присно и во веки веков говорит постоянно? Русский язык или борщ?.. Ой, борщ, вроде как, не русский национальный суп, а совсем даже... Ладно, Казанцева всё равно не поймёт... А Лопсан вот с иконами носится, как с торбами писаными.

Ясно-понятно, что это Шойгу передал несколько икон 28 ноября в Воскресенский кафедральный собор. Но кто объяснит, почему тувинский Лопсан, о котором пишут, что он типа убийца, а не русская Казанцева с этими иконами бегает туда-сюда? Совсем не скрепно.

Очень вредная тувинка