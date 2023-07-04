Тувинские лабиринты легальной преступности и депутатского глубокомыслия

Региональные новости бывают разными. Одни рапортуют о высоких надоях, привесах и урожаях, другие строят дороги и электростанции, а третьи гордятся своими университетами. А вот в Туве всё обстоит несколько иначе. У нас, как и повсюду в России, огромное число депутатов различного уровня. Избирать их никто не избирает: депутатами они становятся, как правило, в результате жульничества избиркомов. Но их скудоумие, как правило, не является достоянием общественности, пока они глубокомысленно молчат и покорно голосуют за то, что им подсовывает «Единая Россия». Но как только они начинают заниматься отсебятиной, становится очевидным, что среди них умный человек – большая редкость. Это особенно стало понятным после того, как городские депутаты проявили самостоятельность в оценке деятельности городской мэрии.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, КОТОРЫЙ СТРАШНЕЕ БАНДИТА

Однако для начала я остановлюсь на другой сенсации – криминальной. В Туве стало уже дурной традицией, когда вскрываются преступления, совершённые сотрудниками МВД. К примеру, в 2020 году вскрылось преступление 12-летней давности, совершённое бандой в милицейских погонах, которую возглавлял начальник уголовного розыска Кызыла подполковник милиции Сарыг-Донгак. По версии следствия, о чём поведала нам в телеграм-канале вездесущая Алла Донгур-оол, этот самый Сарыг-Донгак, находившийся на службе в состоянии алкогольного опьянения, из соображения личной неприязни велел своим подчинённым найти и задержать молодого парня-студента и доставить его в УВД г. Кызыла. Потом его необоснованно обвинили в краже системного блока компьютера, избили, разули и, заковав в наручники, поставили на колени. А затем под видом неотложных следственных действий вывели из здания УВД и на служебной машине вывезли за город, снова избили, облили бензином и заживо сожгли. После этого Сарыг-Донгак, заметая следы преступления, заставил своего подчинённого оперативника УР Кендена составить рапорт о том, что задержанный якобы ударил его и скрылся в неизвестном направлении. Что тот и сделал.

Затем Сарыг-Донгак, используя свои служебные полномочия, объявил убитого им парня в розыск. И того 12 лет безуспешно искали. Пока Сарыг-Донгак не решил избавиться от соучастников преступления, пытаясь убить их по очереди. Первым расстался с жизнью невольный свидетель убийства оперативник УР Куулар. Собрав деньги на машину, тот с разрешения Сарыг-Донгака выехал за Саяны покупать машину. С того времени ни Куулара, ни денег, на которые тот собирался купить автомобиль, больше не видели. Потом Сарыг-Донгак решил «убрать» своего подельника Кендена руками другого своего подчинённого, принимавшего участие в убийстве – Ондара. Но тот убивать друга отказался. Тогда Сарыг-Донгаку пришлось «убирать» уже Ондара. Но случилась «осечка» – Ондар учуял замысел своего бывшего начальника и сбежал от него до того, как тот достал пистолет.

Опасаясь, что Сарыг-Донгак всё равно поймает его и убьёт, Ондар сдался правоохранительным органам. А следом и Кенден, как только ему стало известно о том, что бывший начальник его «заказал», также явился в органы с повинной. Так спустя много лет преступление было раскрыто. И теперь Сарыг-Донгак ждёт приговора, который состоится в течение месяца. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного.

По всей видимости, у матёрого убийцы была надежда после вступления приговора завербоваться в ЧВК «Вагнер», чтобы за деньги где-то отсидеться полгода и вернуться в Туву с медалькой. Но тут случился мятеж Пригожина. Да и судьба министра обороны Шойгу теперь тоже под вопросом. Так что мечты Сарыг-Донгака отделаться лёгким испугом и выйти сухим из воды, похоже, под большим вопросом.

Однако из этой криминальной истории следует извлечь урок, насколько порой бывают опасны сотрудники правоохранительных органов. Особенно, если они пьяны при исполнении служебных обязанностей. К сожалению, таких криминальных сарыг-донгаков в тувинском МВД немало. А добрых милиционеров, как Дядя Стёпа у Самуила Маршака, уже давно нет. Остались в основном расчётливые преступники при погонах и со всемогущей ксивой.

ХОРОШО БЫТЬ ПЕДОФИЛОМ В ПОГОНАХ: САМ ИЗНАСИЛОВАЛ, САМ ЖЕ И РАССЛЕДОВАЛ

Такое отношение к милиции-полиции буквально на днях получило новую историю, которая подтверждает: от сотрудников органов на всякий случай нужно держаться подальше.

Как сообщил телеграм-канала SHOT, не доверять ему нет никаких оснований, на днях в Кызыле было раскрыто преступление 2007 года. Речь идёт о групповом изнасиловании в Кызыле по улице Заводская. 15-летняя школьница, расстроенная разногласиями с родителями, вышла из дома. Когда она проходила мимо мастерской, на неё вдруг неожиданно напали двое неизвестных. Мужчины повалили её на землю, надругались над ней и скрылись. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование». В его рамках провели медэкспертизу с биоматериалом, который собрали у пострадавшей. Но кто-то очень ловко запутывал следы преступления и вёл следствие по ложному пути. И только спустя 16 лет следствие случайно вышло на след преступников.

Тест на ДНК совпал с материалом сотрудника полиции. Телеграм-канал полагает, что это 43-летний майор полиции, старший сотрудник по борьбе с кражами, Адыгжы Куулар.

На фоне изнасилования 10-летнего мальчика на юге республики и убийства средь бела дня 23-летней молодой женщины на площади перед зданием правительства Тувы такое сообщение воспринялось в обществе чрезвычайно болезненно. Ранее общественные претензии состояли в основном в том, что у нас низкая раскрываемость. Теперь стало очевидным, что наши правоохранители не только плохо обеспечивают общественный порядок в городах и сёлах республики. Неожиданно для многих оказалось, что наши правоохранители нередко сами крайне опасны для общества. Они не только насилуют и убивают свои жертвы, но и активно влияют на следствие, заметая следы и обеспечивая затягивание следствия. Или вообще, пользуясь своим положением, заводят следствие в тупик.

СКОЛЬКО ЕЩЁ НАСИЛЬНИКОВ И БАНДИТОВ В ПОГОНАХ БРОДИТ ПО ТУВЕ?

В такой ситуации странно удивляться, почему начальник ГУВД Кызыла полковник полиции Казанцев такой хам и невежда... А под его руководством расцвела буйным цветом поголовная коррупция. Скажите спасибо, что Казанцев сам, по крайней мере, не насилует и не убивает людей! Впрочем, спешить не будем. Подполковник милиции Сарыг-Донгак и его коллега майор Адыгжы Куулар тоже слыли образцовыми офицерами. Сарыг-Донгак даже возглавлял в республике Совет Отцов и был отмечен как самый вежливый сотрудник правоохранительных органов. К тому же после совершения преступления получал повышения в звании и должности. Думается, если присмотреться к личности другого предполагаемого преступника в погонах – Адыгжи Куулара, то и тут, скорее всего, будет аналогичная благостная картина.

Теперь понятно, почему в нашем обществе сильнее боятся правоохранителей, чем бандитов. Ведь преступники в погонах при звании и оружии имеют больше возможностей избивать, обирать, насиловать или калечить, чем обычный правонарушитель. Но главное, что у него есть возможность с помощью своих коллег-подонков скрывать следы преступления и уводить следствие в сторону. Судя по всему, в этой среде царит обстановка круговой поруки. Совершенно очевидно, что если бы в МВД Тувы и ГУВД г. Кызыла была бы здоровая обстановка, если бы коллеги не покрывали грешки друг друга, то и в Кызыле бы не было такой криминальной обстановки. Тогда бы людей не резали у стен правительства. И уголовные дела не заматывались по 12-16 лет.

Но, похоже, даже такой негодяй в должности начальника городской полиции, как Казанцев, устраивает руководство министерства. По крайней мере, там сохраняют кладбищенское молчание. И никак не реагируют на публикации в СМИ. Хотя такие вопиющие случаи, когда убийцами и насильниками оказываются действующие сотрудники органов внутренних дел, должны были бы стать причиной для принятия кадровых решений и наведения порядка в рядах блюстителей порядка.

ВОССТАНИЕ МОЛЧАЛИВЫХ ЯГНЯТ

Но вернёмся к нашим депутатам. Так уж случилось, что на этой неделе произошло событие, которое не могло не привлечь внимания общественности. Ни с того ни с сего вдруг проявилась неожиданная активизация деятельности столичных депутатов, которые почти единогласно проголосовали за «неуд» деятельности мэрии г.Кызыла. Решение скандальное и неожиданное, поскольку мэр Сагаан-оол был назначен этими же депутатами совсем недавно – в октябре 2022 года.

Хронология тех событий такова. Осенью 2022 года городской Хурал нового созыва отправил мэра К.Сагаан-оола в отставку в связи с окончанием контракта. И назначил и.о. мэра его первого заместителя А.Черноусова. Тем самым как бы давая понять, что мэр Сагаан-оол – далеко не лучшая кандидатура для главного хозяйственника столицы, таким образом предлагая другим претендентам побороться за кресло мэра как бы в его отсутствие.

Тут вроде всё понятно. Да, действительно, Кызыл – совсем не Рио-де-Жанейро. И дороги, и мусор, и собаки... Только тут одна загвоздка – чистым и комфортным для жизни Кызыл был очень давно – ещё при мэре Зое Сат. С тех времён много воды утекло. А город медленно и верно опускался во мрак безысходности. Жить в нём становилось всё опасней и беднее. Виной тому – постоянное недофинансирование столицы, деньги которой выделялись единороссовским парламентом Тувы всё в более урезанном виде. И даже те крохи, которые перепадают столице, как правило, идут через федеральные программы. Так что мэрия Кызыла не вправе ими распоряжаться по своему усмотрению.

А бюджет, как известно, принимают депутаты. Поэтому именно на них лежит ответственность на то, чтобы деньги направлялись разумно и в достаточном объёме по конкретным направлениям. Вот в этой части полномочия депутатов весьма осязаемы. И если бюджет, по их мнению, верстается с дефицитом, они обязаны добиваться полноценного финансирования со стороны республиканского бюджета, который принимают их же коллеги от партии «Единая Россия» в парламенте Тувы. Однако за все эти годы наши депутаты были абсолютно равнодушны к решению подобных вопросов. Ни разу, ни на каком уровне они этот вопрос не поднимали. Просто, не вдаваясь в детали, голосовали «ЗА» и расходились восвояси.

В этом плане примечательно, что республиканские власти через городской и Верховный Хуралы провели изменения в законодательстве, изъяв у города полномочия по распоряжению городскими землями. А это огромные деньги, которые могли бы в значительной части пополнить городской бюджет. Решение было временным – на срок полномочий Хурала, который истёк в 2019 году. Однако депутаты, которые на днях продемонстрировали свою «заинтересованность» деятельностью мэрии, почему-то до сих пор не вернулись к этому вопросу. А попросту говоря, бездействуют. В первую очередь депутаты Лопсан и Баян, возглавляющие земельный и финансовый комитеты. Кстати, как сообщили их коллеги, именно эти «народные избранники», как говорится, больше всех «рвали задницу», выставляя претензии мэрии.

НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО...

Но давайте обратим внимание на странную цепь событий. Вновь избранный Хурал осенью прошлого года объявил конкурс на замещение должности мэра Кызыла. Документы подали пять кандидатов. В том числе экс-мэр Карим Сагаан-оол и первый заместитель главы города депутат Аяс Лопсан. Ожидалось, что мэром будет Лопсан как представитель «Единой России» и коллега по городскому Хуралу других депутатов. Лопсан чувствовал своё очевидное преимущество перед другими кандидатами. И ещё до итогового голосования слонялся по мэрии и пытался руководить ею до своего официального вступления на вожделенную должность.

Однако за день до голосования в Хурале стало известно, что Лопсан на самом деле – непроходной кандидат. Ему припомнили, как он в свою бытность показательно развалил и обанкротил Агентство по ипотечному кредитованию. Не забылись его заносчивость, необязательность и личная нескромность. Но главным препятствием для получения мэрского кресла стала информация в телеграм-каналах о его чрезмерном пристрастии к горячительным напиткам. Именно эта «пламенная страсть» нередко приводила горе-кандидата к непреодолимой склонности к запоям. В общем, в итоге депутаты единогласно проголосовали за назначение мэром Кызыла Карима Сагаан-оола, посчитав его наиболее подходящим для этой должности среди других претендентов.

В принципе итоги такого голосования можно считать объективной оценкой деятельности Сагаан-оола по состоянию на октябрь 2022 года. И вот новое голосование, и те же депутаты, которые посчитали в октябре, что Сагаан-оол – отличный менеджер, вдруг дружно – кроме депутата от КПРФ – ставят ему «неуд». Спрашивается: что мог мэр сделать такого за ноябрь-декабрь 2022 года, что депутаты выставили такую оценку? По крайней мере, ничего сверхординарного за эти два месяца в городе не произошло. Более того, вряд ли кто станет оспаривать, что за последнюю пару лет в столице отремонтировано достаточно много дорог, налажено освещение улиц там, где его не было. Управляющие компании совместно с мэрией занимаются озеленением города, завозят землю и перегной, чего ранее не было. Ремонтируют и возводят новые детские площадки. Этого не заметить нельзя.

Конечно, я далёк от того, чтобы безосновательно нахваливать чиновников мэрии. Проблем в городском хозяйстве хватает выше крыши. Но нужно же во всём знать меру. Да, ситуация с мусором и бездомными собаками в городе осложнилась. Но, во-первых, мусором с прошлого года занимается республиканская контора Минжилкомхоза, а «собачий вопрос» в 2022 году находился в компетенции Мисельхоза республики. То есть совсем не мэрия должна отвечать за эти проблемы. И депутаты об этом хорошо знают. Так что претензии «народных избранников» откровенно «притянуты за уши». Да и кто поверит, что интересы горожан для наших депутатов хоть что-то значат? Так что, думается, искать корни такого подхода депутатов следует в другом источнике.

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА ОТ ГОРОДСКИХ «ЕДИНОРОССОВ»

Я попробовал выяснить у нескольких депутатов причины их голосования. Подумалось: а может, кто-то проплатил такой «протест»? Оказалось, всё гораздо проще. Инициатором организации «городского переворота» оказался депутат Баян. Он давно хотел стать мэром, но тувинцу китайского происхождения возглавить город достаточно сложно. И вот в кругу единомышленников родился план поменять Сагаан-оола на Лопсана. Расчёт простой: поскольку Лопсан весьма склонен к спиртному, его запросто можно подпоить и тогда им легко манипулировать. Вот они и решили заменить упёртого Сагаан-оола на уже изрядно «закладывающего за воротник» Лопсана, чтобы через него управлять городскими финансами и имуществом.

Был и ещё один аспект в пользу такого решения: не секрет, что отношения между мэром и главой республики складываются не самым лучшим образом. И многие депутаты, голосуя, полагали, что таким образом они как бы оказывают В.Ховалыгу некую услугу, которая им зачтётся. Но они промахнулись. Как теперь выяснилось, это решение не только не инициировалось главой, но даже и не согласовывалось с ним. Для него стала неожиданной неприятностью такая странная активность городского депутатского корпуса. Это называется «медвежьей услугой» и очень соответствует партийной принадлежности большинства депутатов.

Не является секретом отношение к Сагаан-оолу нашего звёздного земляка Сергея Шойгу. Широко известны «тёрки» между героем и нашим главой. У Сергея Кужугетовича недавно настали не самые лучшие времена. Кое-кто опрометчиво посчитал, что в связи с путчем Пригожина дни министра обороны страны сочтены. Потому решил опередить события. Спешу успокоить: отставка Шойгу с поста министра вероятна, только она вряд ли состоится до осени. Да и после того, как в стране сменится министр обороны, Шойгу не перестанет сопровождать президента Путина на отдых в Туву. Так что его влияние на процессы в Туве вряд ли сильно уменьшится. И он ещё вполне может простудиться на похоронах нашего городского Хурала.

Кондрат Пчёлкин