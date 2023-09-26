Удастся ли изворотливому начальнику УГРО избежать наказания?

20 сентября 2023 г. в Верховном суде Республики Тыва было завершено рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего начальника Уголовного розыска криминальной милиции УВД г. Кызыла О.Сарыг-Донгака и его подчинённого оперативника УР КМ УВД Кызыла А.Кендена в совершении преступления, подпадающего под ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе заседания подсудимому Сарыг-Донгаку было предоставлено право последнего слова, которым он воспользовался, в течение 40 минут поясняя, что обвинение ему предъявлено без достаточных тому оснований.

Привожу текст выступления подсудимого с некоторыми незначительными сокращениями и пояснениями.

«Уважаемый суд! Уважаемые участники процесса!

Используя своё право на защиту, в своей речи выскажусь относительно предъявленного обвинения и доказательства стороны обвинения.

Ранее я говорил, что не имел умысла на убийство потерпевшего путём его сожжения заживо. Проведёнными судебными медицинскими экспертизами не было выявлено прижизненного термического воздействия пламени на черепе. Не установлена степень термических ожогов, их площадь поражения, глубина. Кроме этого, мои защитники в подтверждение отсутствия у меня намерения причинить смерть потерпевшему, привели показания свидетелей Монгуш Руслана, Ондар Алаша, подсудимого Кенден Алима, мои показания. Анализ этих показаний показал, что предварительно потерпевший был облит водой, он находился в шапке, в куртке, в обуви. У него загорелось только плечо на куртке. Вследствие чего он катался по снегу, пытаясь сбить пламя, потушить возгорание. До того, как Кенден Алим произвёл выстрел, потерпевший себя потушил».

Фактически подсудимый Сарыг-Донгак, не отрицая, что он, используя служебное положение начальника УР, незаконно вывез потерпевшего за город, спустил его в котлован, облил бензином и пожёг, полагает недоказанным тот факт, что он умышленно заживо сжёг человека. Подсудимый пытается убедить суд, что потерпевший скончался от выстрела из пистолета в голову его подчинённого Кендена.

Комментировать заявление, что «После выстрела, на голове потерпевшего была кровь. Причин возгорания не было», не имеет смысла. «Данное обстоятельство не может быть не принято во внимание судом, т.к. оно подтверждает мою позицию о том, что я хотел психически запугать потерпевшего...». Как говорится, напугал. До смерти.

Таким образом, подсудимый пытается навязать суду мнение, что заковать потерпевшего в наручники, опустить в котлован, облить бензином и поджечь совсем не значит совершить убийство. «В судебном заседании специалист судебно-медицинской экспертизы Корнилов привёл пример про пожар: одеяло намочили, прошли через огонь».

Кроме того: подсудимый настаивает, что «свидетель Ондар неоднократно говорил об оказании давления на него со стороны сотрудников полиции, осуществлявшегося навязывание ему государственным защитником об угрозе, которая якобы существует с моей стороны, что я уже убил двух человек». «20 июля 2022 г. свидетель (Ондар – ред.) неожиданно для государственного обвинителя и для меня, т.к. я уже и не надеялся, что он будет рассказывать правду, показал, что именно Алим выстрелил в голову Махмутова, а не бил его молотком. С его показаний следует, что он долго думал и решил всё-таки рассказать правду. Затем Ондар не подтвердил очную ставку со мной, стр. 159. Так же как и частично не подтвердил проект показаний на месте».

Действительно, свидетель Ондар в ходе следствия и судебных заседаний неоднократно менял свои показания. То подтверждал нанесение ударов молотком в голову потерпевшего со стороны подсудимого. То вдруг давал «правдивые показания» о том, что Кенден пристрелил Махмутова из табельного пистолета. То снова возвращался к своим показаниям, данным на следствии и в суде, в которых уже не было упоминания о пистолете, а были подробные описания молотка, которым Кенден наносил удары в голову потерпевшему.

Затем подсудимый обращает внимание суда на ещё одно обстоятельство. «Несмотря на появление новой вполне реалистичной версии событий суд не стал назначать проведение новой экспертизы...», – жалуется подсудимый. Но дело в том, что назначать новую экспертизу в связи с измышлениями подсудимых о том, что Махмутов был убит выстрелом в голову из пистолета, не имело никакого смысла, поскольку в ходе рассмотрения дела в суде эксперт Трисницкий дал исчерпывающие объяснения на сей счёт. Он пояснил, что о смерти потерпевшего от выстрела из пистолета в голову нельзя говорить хотя бы потому, что пистолетная пуля оболочена медью. В таком случае при прохождении пули через череп в нём бы остался «медный след», который установлен в ходе экспертизы не был. И в проведении новой экспертизы никакой необходимости не было. Поэтому суд обоснованно отказал защите.

А довод о том, что «в судебном следствии подсудимый Кенден показал, что не наносил удары молотком в голову потерпевшему, а выстрелил», не может быть положен в основу приговора. Так как, с одной стороны, Кенден менял свои показания, а с другой – версия с пистолетом ничем не подтверждена и опровергается объективными доказательствами, имеющимися в деле.

Однако бывший начальник УР находит всё новые поводы для недовольства. «Указанные обстоятельства свидетельствуют о грубом нарушении права подсудимого на защиту. Меня лишили возможности воспользоваться своим правом на представление доказательств, что противоречит позиции Верховного суда РФ «О праве обвиняемого на защиту», – заявил подсудимый Сарыг-Донгак.

Затем он привёл показания второго подсудимого и свидетелей по делу, которые по ходу следствия меняли свои показания, выгораживая Сарыг-Донгака и значительно ухудшая позицию второго подсудимого Кендена.

Оглашение приговора суда по делу назначено на 2 октября 2023 года. В следующем номере постараемся объяснить логику защиты Сарыг-Донгака с учётом состоявшегося приговора.