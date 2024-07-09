Убийцы отправились на фронт. Смогут ли они живыми вернуться в Туву?

Уголовное дело по обвинению бывшего начальника уголовного розыска г.Кызыла Орлана Сарыг-Донгака и его подчинённого Кендена в убийстве студента Алишера Махмутова стало резонансным событием в Туве просто потому, что менты не так часто обливают бензином и сжигают заживо ни в чём не повинных людей.

Случилось это в далёком 2008 году. Предыстория такова. Студент подрабатывал тем, что принимал в Кызыле приезжающих из-за Саян водителей-дальнобойщиков. Вот и в этот раз, 6 марта, он обустроил их на съёмной квартире. Они пригласили к себе «на отдых» двух девушек. Но вслед за ними в квартиру ввалился пьяный лысый мужик и предъявил на девушек права. По просьбе гостей Махмутов вывел лысого вон и спустил с лестницы. Тот заявил, что он – «начальник уголовного розыска» и пригрозил местью. На следующий день, 7 марта, сотрудники УР задержали студента и предъявили ему обвинение в краже системного блока компьютера. Допрашивал его лично не совсем трезвый начальник УР КМ г.Кызыла Орлан Сарыг-Донгак. Студент в краже не признавался и требовал, чтобы его немедленно отпустили. Однако Сарыг-Донгак и трое подвыпивших его подчинённых раздели парня, разули, избили и вывезли на служебном УАЗике за город. Затем там его снова избили и спустили в котлован. Сарыг-Донгак лично сам взял из машины бензин, облил им жертву и заживо сжёг. Останки закидали ветошью и подожгли остатками бензина. Вернувшись в ГОВД, начальник УР велел подчинённым молчать.

12 лет осторожный Сарыг-Донгак, который к тому времени пошёл на повышение, тщательно заботился о том, чтобы его подельники молчали. Но когда узнал, что Кенден рассказал обо всём своей сестре, решил действовать. Сначала он попытался подговорить другого участника преступления Ондара «убрать» Кендена как «слабое звено». Но тот отказался. И тем самым стал опасен для Сарыг-Донгака. Тогда бывший начальник решил «убрать» уже своего бывшего подчинённого Ондара. Для чего поздно вечером приехал к нему домой и пригласил «прокатиться» на машине. Но Ондар понял, зачем на самом деле приехал Сарыг-Донгак, увидев у него пистолет, завёрнутый в ткань. Воспользовавшись случаем, на ходу выпрыгнул из машины и сбежал, спрятавшись на крыше одного гаража гаражного общества. Сарыг-Донгак звал его и обещал, что не тронет. Но Ондар ему уже не верил. Когда тот уехал, он сдался правоохранителям, рассказав подробно о том, что произошло вечером 7 марта 2008 года. Затем чекисты взяли Кендена, который тут же во всём признался, узнав, что Сарыг-Донгак намеревался его ликвидировать. Дело было раскрыто. Но история на том не закончилась.

Сарыг-Донгаку удалось запугать своих подельников и свидетелей до такой степени, что Кенден отказался от своих показаний на следствии, сославшись на то, что следователи его якобы постоянно подпаивали и заставляли, не читая, подписывать документы. А затем и вовсе пытался взять на себя вину Сарыг-Донгака, заявив, что Махмутов не сгорел, подожжённый Сарыг-Донгаком, а это он сам пристрелил из табельного пистолета. Следом в суд явился свидетель Ондар, который тоже отказался от своих показаний на следствии и в суде подтвердил, что Кенден застрелил Махмутова из табельного пистолета. Таким образом, получалось, что Сарыг-Донгак не очень-то и виновен. К тому же срок привлечения его к уголовной ответственности уже истёк. Потому его необходимо отпустить с миром.

Следует отметить, что следствие СКР и обвинение, представленное прокурором Д. Иргит, провели огромную высококвалифицированную филигранную работу по изобличению преступников. В ходе следствия вина Сарыг-Донгака и Кендена была доказана, несмотря на то, что после убийства прошло 12 лет, в течение которых Сарыг-Донгак, как мог, уничтожал улики. Следует отметить и профессионализм и принципиальность судьи Г.Н. Ширипей, не позволившей преступникам уйти от заслуженного наказания.

Показаниями экспертов было доказано, что никакого пистолета у Кендена во время убийства Махмутова не было. И уже потому он не мог застрелить жертву. Кроме того, пистолетная пуля должна была оставить в черепе жертвы медный след, которого эксперты не установили. Но Кенден до конца утверждал, что убийца – это он. И потому вместо шести лет, которые ему полагались, он получил 14 лет строгого режима. Сарыг-Донгаку суд отмерил 18 лет колонии строгого режима. А также им на двоих присудили 1,5 млн. рублей компенсации морального вреда матери погибшего.

В СИЗО подсудимые провели 2,5 года. Но их испытания только начались. Сарыг-Донгак до последнего оспаривал лишение его звания и наград. И понятно – почему. Ещё во время судебного рассмотрения дела они с Кенденом живо обсуждали, как смогут избежать наказания, записавшись в ЧВК «Вагнер» на СВО в Украине. Именно поэтому Сарыг-Донгаку было необходимо сохранить звание полковника, чтобы отсидеться в штабе и не идти в штурмовую роту, в которой выжить – шанс невысокий.

И вот пришло сообщение о том, что Сарыг-Донгак и Кенден записались в ЧВК «Редут» Минобороны и уехали на Украину. Где они находятся сейчас, доподлинно неизвестно. Кенден, скорее всего, попал в штурмовую роту, где после атаки обычно из 100 бойцов остаются в живых 8-10 человек. Его шансы вернуться домой крайне невысоки. Сарыг-Донгак, имеющий приличные деньги, заработанные «непосильным трудом», скорее всего, попытается отсидеться где-нибудь в тылу.

Мы будем отслеживать боевой путь убийц Махмутова и информировать об этом читателей газеты.

Наш корр.