Выборный марафон в Туве начался

В выборной кампании в Туве наступила горячая пора. Кандидаты от партий и самовыдвиженцы определяются, кто, по какому списку или округу будет выставляться. Первыми подали сведения в избирком коммунисты, которым, как говорится, нечего терять, кроме своих цепей. Как подсчитали в ФАПСИ, у КПРФ в Туве рейтинг на уровне 8%. Так что они, если не проворонят, могут рассчитывать на 1-2 места в Верховном Хурале Тувы, где их не было много-много созывов. Теперь стал известен список кандидатов от «Единой России», которая претендует на победу на выборах. В партии власти не обошлось без скандалов. Спокойствие нарушил экс-глава республики, ныне девятый заместитель спикера Государственной Думы РФ Шолбан Кара-оол, который начал в ЕР междоусобную войну за места в партийном списке на выборах. Целью этого противоборства является желание Кара-оола получить контроль над Верховным Хуралом с далеко идущими целями.

Его желание подогревал наш замечательный звёздный земляк Сергей Шойгу, которого президент Путин отправил в отставку с должности министра обороны РФ за развал армии и взращивание коррупции в военном ведомстве, где продолжается чистка. Похоже, у нашего земляка сейчас наступил переходный период – от фигуры федерального масштаба до арестанта. Ни для кого не секрет, что уже находится в СИЗО его заместитель генерал армии Иванов. И «посадки» генералов и чиновников правительства Московской области ближнего круга Шойгу продолжаются. На днях была допрошена заместитель министра по финансовым вопросам Шевцова. И после того, как она подробно ответила на все вопросы следствия по поводу указаний и действий министра ей предоставили возможность уйти в отставку и вылететь во Францию. По некоторым сведениям, такая же участь ожидает и другого бывшего заместителя Шойгу – генерала Цаликова, больше известного в определённых кругах как «кошелёк Шойгу». Он о своём патроне должен знать не меньше коллеги по МО РФ Шевцовой.

ВНУТРИВИДОВАЯ БОРЬБА – САМАЯ БЕСКОМПРОМИССНАЯ

В такой ситуации и Шойгу, и Кара-оолу, срок полномочий которого в Думе истекает через два года, пришлось срочно заняться подготовкой к новой реальности, в которой им обоим может «светить» встреча со следователями ФСБ с вполне прогнозируемыми и не очень приятными последствиями. В настоящее время они одержимы желанием «откусить» от власти в Туве кусок побольше. А сделать это можно только через формирование послушного им Верховного Хурала. Но для этого необходимо либо расколоть региональное отделение партии «Единая Россия», затолкнув в её партийный список на выборах своих людей типа Светланы Ощепковой, Монгуша Очур-Суге, Саяны Монгуш, Виталия Бартына-Сады и других, либо «оседлать» какую-то другую партию и двинуть своих людей по её спискам. Но Кара-оолу не удалось договориться ни с лидером СР Мироновым, ни с руководителем «Новых Людей» Нечаевым, ни с коммунистами. В активе осталась только «Единая Россия», влияние в которой Сергея Шойгу трудно переоценить.

Но проблема в том, что действующий губернатор российского региона наделён полномочиями самостоятельно определять конфигурацию будущего парламента. А это вошло в противоречие с желаниями Шойгу и Кара-оола сформировать такой парламент в Туве, который бы смотрел им в рот в ожидании указаний. В этом плане Администрация Президента (АП) активно поддержала набирающего силу В.Ховалыга, а не сходящего с политической арены С.Шойгу, который к политическим процессам внутри Тувы формально никакого отношения иметь не должен. В итоге Кара-оол по итогам выборов в парламент в лучшем случае может надеяться только на 7-9 «своих» депутатов в Верховном Хурале Тувы. Но даже и для получения такого результата им необходимо изрядно попотеть, учитывая очень низкий рейтинг в республике Шолбана Кара-оола, за 14 лет правления вконец разорившего и без того бедный регион. Если сказать, что его ненавидит подавляющая часть населения республики, то этого будет недостаточно. Он полтора десятка лет нёс в тувинские семьи столько горя, что ненавидеть его будут и через 10 лет после его смерти. И Кара-оол от безвыходности пустился во все тяжкие. Наверное, поэтому из западных кожуунов (в частности, из Барум-Хемчика) поступают сведения о том, что люди Кара-оола из числа кандидатов от ЕР предпринимают попытки запугать и принудить кандидатов от других партий сняться с выборов и освободить путь в парламент.

Впрочем, положение Кара-оола и Шойгу не так безнадёжно, как может показаться на первый взгляд. Получив около семи мест в парламенте, раскольники Кара-оола не успокоятся и займутся вербовкой других избранных депутатов парламента. Для создания большинства из 17 народных избранников им для достижения цели придётся «прикупить» 8-10 депутатов из числа избранных по партийным спискам или самовыдвиженцев. При этом вопрос совсем не в наличии средств на это, а в возможности подыскать столько оборотней, готовых продаться.

ВЕРХОВНЫЙ ХУРАЛ КАК ПРОХОДНОЙ ДВОР ДЛЯ ДРУЗЕЙ ШОЙГУ

На днях наш замечательный земляк Шойгу прибыл на отдых в родной край в компании с олигархом Бокаревым – владельцем АО «Трансмашхолдинг» и ОАО УК «Кузбассразрезуголь», бывшим членом Совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» и ОАО «Алтай-кокс». Ему уступил заимку в Тодже бывший фаворит Шойгу чеченец, бывший зять Пугачёвой Байсаров. И, скорее всего, это будущий владелец Ак-Сугского месторождения меди в Тодже, которое недавно отобрали у олигарха Прохорова. Там Шойгу и Бокарев и провели неделю в неспешных беседах о будущем бизнесе олигарха в наших краях. По некоторым данным, его и нацеливают на финансирование перехвата власти в республике по итогам этих выборов.

Но Шойгу не был бы самим собой, если не подготовил бы своим землякам новый неожиданный сюрприз. Под занавес выдвижения стало известно о том, что вторым номером в партийном списке «Единой России» будет стоять бывший заместитель Шойгу в Минобороны генерал Руслан Цаликов, даже не участвовавший в праймериз. Ранее о нём ничего, связанного с выборами не обсуждалось. Разговор о нём заканчивался предположением, отравят его «Новичком» или отправят на нары. А теперь оказалось, что у него может появиться шанс на третий путь – в парламент Тувы.

Любому понятно, что наш местный хурал для него – только ступенька в будущее. После выборов в Верховный Хурал у республики появится вакансия в Совете Федерации России, откуда «попросят» нашего представителя Дину Оюн, которая свой срок сенаторства с толком использовала разве что только для наращивания своего несостоявшегося худосочного бюста. Фигура Дины была откровенно карикатурно-скандальной и требовала замены. В СМИ про неё сообщали в основном как о женщине с низкой социальной ответственностью. И она этого ни разу публично не опровергала и в суд за реабилитацией не обращалась. А безответственным поведением она отличалась ещё с тех времён, когда училась в московской Дипакадемии.

В общем, место сенатора от Тувы очень скоро станет вакантным, поскольку на выборах ей ничего не «светит» судя по итогам внутрипартийного праймериз. Вот, видимо, Шойгу и решил бывшего министра финансов Осетии, своего вечного заместителя-подельника по МЧС, Московской области и Минобороны пристроить членом Совета Федерации, дабы обеспечить ему неприкосновенность от привлечения к уголовной ответственности за делишки, которые он успешно проворачивал в качестве заместителя Шойгу. А то, не дай Бог, Цаликов пойдёт по дорожке Шевцовой и начнёт давать на него показания. Ведь Цаликову, судя по всему, принадлежит ключевая роль в разрабатывании и реализации различных финансовых схем, в ходе чего наша армия перед началом украинской кампании оказалась не только без оружия, но и без полутора миллионов комплектов военной формы «Ратник» для мобилизованных. В результате чего одевать бойцов, призванных на СВО, пришлось всем миром.

При этом Шевцова, по некоторым сведениям, не являлась автором мошеннических схем в Минобороны. А всего лишь исполняла приказы по проведению бухгалтерских проводок. Когда всё это выяснилось, крайним назначили заместителя министра обороны по тылу генерала армии Д.Булгакова, которого освободили от должности и перевели на работу генерального инспектора в управлении генеральных инспекторов Минобороны РФ. Но если Цаликов реально «запоёт» на следствии, тогда до беды недалеко – в Лефортово можно будет разместить с комфортом не один десяток генералов, включая и нашего легендарного земляка.

СТАТУС СЕНАТОРА – СЛАБАЯ ЗАЩИТА ОТ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Судя по имеющейся информации, возглавит список ЕР глава республики В.Ховалыг, вторым номером будет на выборах экс-замминистра МО РФ Р.Цаликов, третьим будет Герой России, участник СВО Буян Куулар. За ним встанут спикер парламента Тувы Кан-оол Даваа и замкнёт региональный список известный в республике строитель и меценат Сергей Уюсов. А поскольку ни Ховалыг, ни Цаликов в депутаты парламента не собираются, то первая тройка депутатов от ЕР будет выглядеть так: Куулар, Даваа и Уюсов.

Впрочем, может статься, что протеже Шойгу Цаликов и до выборов в тувинский парламент может не дотянуть. В связи с этим вспоминается история, которая случилась с кандидатом в сенаторы Ходорковским(признан российскими властями иностранным агентом). 25 октября 2003 года он летел на частном джете в Сибирь, где его должны были избрать сенатором. Однако самолёт сделал остановку в Новосибирске в аэропорту «Толмачёво» для дозаправки, и там Ходорковский был арестован и обвинён в неуплате налогов. После этого ему пришлось долгих 10 лет «чалиться» на читинской зоне, где он шил тапочки.

Так что перспектива оказаться перед следователем у Цаликова реально сохраняется, невзирая на то, что он в списке кандидатов в депутаты от ЕР. А если он и дотянет до выборов, то нужно иметь в виду, что в России любой статус, кроме президентского, никому никаких гарантий не даёт. Достаточно вспомнить печальную судьбу сенатора от Ставрополья Арашукова, который, невзирая на деньги, полномочия и дружбу с экс-президентом Медведевым, «загремел» на пожизненный срок. Этот участник преступного сообщества, отбывающий пожизненный срок в колонии «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области, нахлебался невзгод «выше крыши» и уже просится на СВО. Не помогло... Об этом наверняка знают и Шойгу, и Цаликов. Однако, как могут, пытаются обезопасить себя, зная наперёд, что судьба как Цаликова, так и его самого зависит только от воли президента России.

«ПРЕДВЫБОРНАЯ ЧЕХАРДА» ПЕРЕТРЯХИВАЕТ ВСЕ ПАРТИИ

Интересно, что предвыборная чехарда принесла несколько неожиданных последствий. По некоторым сведениям, за последний месяц ряды партии власти по разным причинам покинули более 880 человек. И «трясёт» не только её.

В последнюю неделю начался неожиданный исход из тувинского регионального отделения партии ЛДПР. Члены партии массово выходят из партии и снимаются с выборов. Руководство в Москве обеспокоено и не может понять, что в Туве происходит. А ситуация вполне объяснима. Региональное отделение к такому печальному концу шло несколько лет после того, как координатором ЛДПР в Туве была назначена Арланмай. Странно, что её не ощутил куратор, недавно побывавший в Туве. Юлия Арланмай, больше известная в республике как «земельный жучок», при попустительстве московского куратора Д.Суханова втихую сформировала в Кызыле бюрократический междусобойчик из близких родственников и подруг по земельным операциям. И состряпала партийный список кандидатов, поставив себя во главе его. Для гарантии, что она точно после выборов станет депутатом Верховного Хурала. С большинством партейцев выдвижение в кандидаты они не согласовывали, полагаясь на то, что никто возражать не посмеет.

Но случилась осечка. Ни для кого не секрет, что список ЛДПР во главе с Арланмай для тувинцев – как «красная тряпка» для быка. Поскольку она – это совсем не Ооржак, под предводительством которого ЛДПР в 2019 году по информации спецслужб набрала до 43% голосов избирателей. И даже не красноярец Попов, который в основном занимался решением собственных проблем. Уже поэтому на такой персоне собрать хоть немного голосов, достаточных для получения одного места в парламенте, вряд ли удастся. Остаётся вариант поработать с избирателями в одномандатных округах. Но для этого необходимо тщательно подбирать на эти округа людей, имеющих шансы по ним избраться. Если человек известный и порядочный, с положительной стороны хорошо известный по месту работы или проживания, то его и ставить необходимо на такой округ, где он популярен. А какого-нибудь проходимца или мошенника нужно баллотировать там, где его заведомо никто не знает. И может перепутать с кем-то и поддержать своим голосом.

В 2022 году госпожа Арланмай баллотировалась по Молодёжному избирательному округу в г. Кызыле, где она хорошо известна. Это, похоже, её и подвело. По итогам выборов она набрала 158 голосов, заняв последнее пятое место в итоговом протоколе. Но это не мешает ей представлять ЛДПР в городском Хурале. Впрочем, судя по всему, Арланмай в выборах интересует только одно – финансирование, которое она успешно «освоит» с помощью родственников и друзей. Но на выборах для победы необходима команда единомышленников, а не воровская шайка. При таких раскладах надежды на успех ни у кого, кроме неё, нет. Вот народец и побежал, кто куда. В Москве схватились за голову, а уже поздно. Поезд «ушёл».

Неспокойно и в рядах «Справедливой России», где «воду мутит» бывший руководитель регионального отделения партии Ренат Ооржак. Он инициировал судебное разбирательство вокруг своей отставки, пытаясь помешать эсерам зарегистрировать свой список в избирательной комиссии. Но суд в этом разобрался и заменил Рената на нового руководителя регионального отделения – Василия Оюна. На следующей неделе регистрация партийного списка на выборах будет завершена.

Про партию «Новые Люди» на момент подготовки номера никаких новостей не было, кроме того, что заверенный Центральным Советом партии список кандидатов направлен в избирком. Думается, что о нём мы узнаем в ближайшее время.

О том, что будет происходить на выборах парламента далее, читайте в следующих номерах газеты.

Кондрат Пчёлкин