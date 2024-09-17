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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 26, 17 сентября / Василий Оюн: «Мы продолжим говорить народу правду»
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№26, 17 сентября 2024 года.
Василий Оюн: «Мы продолжим говорить народу правду»

Василий Оюн: «Мы продолжим говорить народу правду»

Обращение к кандидатам в депутаты, агитаторам и избирателям, которые поддержали «Справедливую Россию» и её кандидатов

Прошедшие 8 сентября 2024 года выборы в парламент Тувы останутся самой грязной страницей в проведении выборов в нашей республике. Невиданные ранее масштабы фальсификаций и подтасовок выборов, применение административного ресурса и грубейшее попрание конституционных прав наших граждан полностью скомпрометировали систему власти в республике.

Единороссы, используя административные ресурсы, путем обмана избирателей, запугивания работников бюджетной сферы и массовых фальсификаций результатов голосования добились переизбрания кандидатов от Единой России. В результате, единороссы снова получили право бесконтрольного распоряжения нашими природными богатствами, средствами бюджета республики и право продолжения курса, который привел народ Тувы к нищете.

Все административные ресурсы власти республики и органов местного самоуправления были брошены против кандидатов «Справедливой России», которые вышли к избирателям республики с реальной программой развития Тувы – Программой возрождения села. Это наглядно показывает, что органы власти открыто выступили против возрождения села. А это означает, что власти не хотят позитивных перемен на селе, поскольку им выгодно управлять бедным безработным народом.

Тем не менее мы намерены продолжить борьбу за реализацию своей Программы возрождения села. Планируем укрепить партийные структуры, возродим отделения партии в кожуунах республики. И через них продолжим начатую работу среди народа, разъясняя наши программы, цели и задачи. Мы продолжим говорить народу правду.

Мы благодарны всем тем, кто не испугался, несмотря на угрозы и давления со стороны чиновников, кто нас поддерживал, кто распространял наши агитационные материалы, и голосовал за Справедливую Россию и ее кандидатов. Мы будем защищать ваши права и интересы.

Председатель Тувинского регионального отделения социалистической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» В.М. Оюн

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Остальные материалы номера 26:

– Всё воскресенье думал, что я хотел сделать перед началом рабочей недели. В начале третьего ночи вспомнил – я хотел выспаться...

Шутка 2013 года

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