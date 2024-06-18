Предвыборный шабаш в Туве - заговорщики во власти

Вряд ли кто станет спорить о том, что предстоящие выборы депутатов Верховного Хурала Тувы уже являются повесткой дня. В республике, где родовые клановые связи имеют первостепенное значение при разрешении любого вопроса, на первый план выходит отношение людей к действующему главе республики Владиславу Ховалыгу и экс-главе, девятому заместителю председателя Государственной Думы РФ Шолбану Кара-оолу. А всё потому, что оба заняты формированием своих команд. И хотя сами они в депутаты по понятным причинам не рвутся, очень хотят в перспективе взять будущий парламент Тувы под свой личный контроль.

РАССТАНОВКА ФИГУР НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ

Ранее считалось, что Владислав Ховалыг и Шолбан Кара-оол – родственники. Один другому приходится племянником. Сам Кара-оол, будучи в должности главы республики, перед тем, как отправить мэра Ховалыга в отставку, своё родство с ним категорически отрицал. Хотя в это никто и не верит до последнего времени.

Но ничто не вечно под луной. Как только началась предвыборная драчка за влияние, всё тайное стало явным. Накануне парламентских выборов конфликт интересов «дяди» и «племянника» вскрылся. Начались баталии внутри партии «Единая Россия» за попадание в предвыборный список чиновной партии. И тут все поняли, что все разговоры о родстве Ховалыга и Кара-оола не стоят и ломаного гроша. К тому же известно, что такого специального рода «Кара-оол» в Туве в принципе нет. Это всего лишь слабая криминальная ветвь рода «Ховалыгов». Но в данном случае это уже и не важно. Родня – не родня, главное – власть и деньги. И когда идёт такая делёжка, люди, считавшиеся до недавнего времени родственниками, не пожалеют и мать родную.

Как известно, увольнение Кара-оола произошло неожиданно как для него, так и для его патрона Шойгу. Но когда первый испуг от внезапной отставки прошёл, Кара-оол предположил, что интеллигентный тихий Ховалыг вряд ли откажет ему в желании порулить на пару республикой под водительством Шойгу. Однако просчитался. С самого начала всё пошло как-то не так. Оказалось, что делиться властью с кем бы то ни было Ховалыг, несмотря на свою кажущуюся нерешительность, категорически не намерен. Или у него уже до назначения была установка Администрации президента без особого разрешения никого в республику не запускать.

Но ладно, если бы от смены власти в республике пострадал один Кара-оол. Главным потерпевшим в этой истории оказался великий магистр псевдополитических и околокриминальных манипуляций наш замечательный земляк федеральный министр Сергей Шойгу. Он в одночасье лишился всех привилегий в Туве, которые с таким трудом нарабатывал долгие 14 лет правления республикой Кара-оолом. Два года руководства республикой уже новым губернатором Ховалыгом для Шойгу показали, что при таком раскладе властных полномочий в республике он вряд ли сможет располагать возможностями по извлечению прибыли из природопользования недрами региона. Для него стало очевидным, что власть в Туве нужно как можно быстрее, пока не распределены все природные богатства, поменять на лояльную. А внезапное отстранение Шойгу от должности министра обороны с перспективой возможной посадки по истечении совсем небольшого времени заставило его активизироваться. И наш земляк пошёл ва-банк, что вообще-то для него не свойственно.

Наверное, тогда и родился план, согласно которому команда Кара-оола под крылом партии «Единая Россия» после выборов получает контроль над тувинским парламентом, что неизбежно создаёт в республике конфликтную ситуацию, в результате которой у Шойгу появляется возможность доклада президенту страны о критическом состоянии в Туве. С предложением о выходе из него путём замены губернатора. И тогда оставалось бы только подобрать нужную кандидатуру, которая будет во всём следовать советам Шойгу, и наградить этого выдвиженца авансом губернаторскими полномочиями.

Хлопоты, конечно, приличные. Но зато вознаграждением для нашего земляка станет целая республика, богатая полезными ископаемыми. И тут нужно только заводить в регион олигархов, раздавать им месторождения и обменивать беспринципность и вседозволенность региональной власти на живые деньги.

Впрочем, нужно иметь в виду, что и наш бывший незадачливый губернатор Тувы Кара-оол не так-то прост. Надеяться на то, что он вернёт себе власть в республике, он не рассчитывал, поскольку было известно, что Путин так никогда не поступает. Да и результат его губернаторства в Туве оказался крайне негативным: при нём республика по уровню бедности обогнала все регионы России. Но в любом случае при таких раскладах ему что-то наверняка должно перепасть. В общем, Кара-оол за свои труды в накладе остаться не должен.

Но тут произошло невероятное. Президент Путин после скандала вокруг участия в праймериз ветеранов СВО и соответствующего доклада Шойгу взял да и отправил секретаря Генсовета ЕР губернатором в Республику Алтай. И это несмотря на то, что тот ранее уже трудился губернатором Псковской области. Естественно, Кара-оол эту ситуацию воспринял как сигнал о том, что в принципе и у него при поддержке Шойгу есть какой-никакой шанс вернуться в Туву главой. Поэтому предвыборная ситуация в республике для него заиграла новыми гранями.

ПОЧТИ ПОЛЮБОВНЫЙ РАЗДЕЛ МЕСТ В СПИСКЕ КАНДИДАТОВ

И вот 6 июня парламент объявил эти такие заманчивые выборы. Гонка за мандатами началась. А их цена резко выросла. «Единая Россия», которая уже многие годы монопольно владеет властью в стране, объявила внутрипартийное голосование, называемое на западный манер «праймериз», по результатам которого и должен быть сформирован предвыборный шорт-лист из кандидатов от партии, с лёгкой руки оппозиции прозванной «партией жуликов и воров».

Предварительное голосование в республике по поручению главы правительства организовывал заместитель председателя правительства РТ Айдын Чюдюк, имеющий неформальные связи с Минобороны России. Ему оппонировал сподвижник и подельник девятого зампреда Госдумы Шолбан-оол Иргит. Об итогах праймериз я уже писал и повторяться не буду. Сообщу лишь, что Иргит обыграл Чюдюка вчистую. Или, что не исключено, зампред просто подыграл Иргиту по договорённости с Шойгу. В итоге Кара-оол получил солидное преимущество в списках лидеров голосования ЕР. Мало того, даже организатор праймериз сам Чюдюк на этом голосовании оказался как бы проигравшим. Что поставило под сомнение его возможности управлять в целом избирательным процессом в республике.

Это, естественно, не устроило главу Ховалыга, который тут же полетел в Москву на встречу с руководителем Генсовета ЕР Андреем Турчаком. Но когда Владислав Ховалыг вошёл в приёмную Турчака, то в ней (по странному стечению обстоятельств?) уже находился Шолбан Кара-оол. И в кабинет к самому Андрею Анатольевичу они вошли вместе. Разговор состоялся трудный. Оба руководителя старались убедить Турчака в своей правоте и нажимали на то, что разлад в рядах партии накануне выборов – вещь недопустимая. В результате тяжёлого разговора Турчак предложил воюющим сторонам снять кандидатуры спорных кандидатов со списка ЕР и работать на выборах «дружно». На том и разошлись.

По возвращении на Родину Ховалыг переместил спикера тувинского парламента Кан-оола Даваа с шагонарской группы в региональный список под вторым номером, что теперь гарантирует ему избрание, а девятый зам. спикера ГД РФ Кара-оол снял с выборов Шолбан-оола Иргита, Орлана Дамба-Хуурака, Орлана Ооржака и Алдара Тамдына. И наступило видимое перемирие сторон.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДАТЕЛИ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ РАСКЛАДА СИЛ

Но когда уже после перетасовки кандидатур пересчитали будущих кандидатов в депутаты по головам, то оказалось, что в списке ЕР у Кара-оола, по крайней мере, на две головы больше, чем у Ховалыга, поскольку как минимум два кандидата, выдвинутые Чюдюком, оказались перебежчиками, готовыми переметнуться в лагерь Кара-оола. Самым приметным из них оказался давнишний хорошо известный всем маститый оборотень ветеран МВД Виталий Бартына-Сады, который в 2007 году стал депутатом от «Партии Жизни» Василия Оюна. А вскоре по шустрому продался московскому авантюристу Урбану, который тут же перепродал его Кара-оолу. И тот верно служил новому хозяину, проявляя чудеса принципиальной беспринципности, до тех пор, пока его не сняли. Но когда Путин назначил врио главы республики Владислава Ховалыга, Бартына-Сады тут же, не мешкая, нашёл с новым руководителем какое-то родство и немедленно присягнул на верность теперь уже ему. Тот его принял и назначил сначала полпредом в Верховном Хурале, а затем – заместителем председателя правительства РТ, курирующим силовые органы. Он верно служил ему, за что был включён в праймериз «Единой России» от команды Ховалыга, где и получил первое место.

Однако тут выяснилось, что в «Единой России» в Туве две команды с противоположными целями. Одна – действующего главы, а вторая – бывшего. Когда это стало явным, Бартына-Сады ненадолго задумался: кого из них выбрать? Поначалу Кара-оол показался ему малоперспективным, поскольку его патрона «попросили» из Минобороны. Он, будучи заместителем Ховалыга, некоторое время колебался, раздумывая, какую сторону принять. Пока до него не дошли слухи, что у Шолбана Кара-оола, несмотря на отставку его патрона Шойгу, всё же сохраняются некоторые шансы при поддержке Шойгу, ставшего секретарём Совета Безопасности РФ, вновь возглавить республику. Если, конечно, он сумеет сформировать собственное большинство в парламенте Тувы. И наш прожжённый оборотень вновь по привычке поменял окрас, в который раз присягнув Шолбану Кара-оолу, показавшемуся ему на этом этапе более перспективным политиком.

О нём я пишу так подробно не случайно. Многие (и не без оснований) считают Бартына-Сады тупым, мерзким, но заносчивым человеком, не достойным внимания. Не стану спорить, может, это и так. Однако ему не откажешь в уникальной беспринципности и чутье на изменение конъюнктуры. Последние двадцать лет он демонстрирует удивительную способность приспосабливаться к изменяющимся местным условиям. Конечно, в глазах тех, кого он предавал, он не достоин никакого уважения. И приличный человек с ним бы и на одном гектаре не сел. Но ведь это поразительно, как ловко он приспосабливается! Ну, кто бы мог подумать, что Владислав Ховалыг, возглавив республику, возьмёт под своё крыло этого совершенно бесполезного для дела паршивого мерзавца и назначит его своим заместителем? Но ведь взял же! А тот, как только появилась возможность, тут же демонстративно «кинул» его, польстившись на коврижки Кара-оола.

Нужно признать, что подобных оборотней в списке «Единой России» – пруд пруди. Многие готовы за депутатский мандат родную мать продать. Поэтому перебежчиков как с одной, так и с другой стороны может появиться немало. И Бартына-Сады – лишь один из первых. Правда, наверное, самый бессовестный и агрессивно предательский.

Впрочем, есть ещё один экземпляр, о котором следует помянуть. Имею в виду Аяса Лопсана, которому Чюдюк на выборах депутатов городского хурала «нарисовал» результат, позволивший ему стать «народным избранником». Этот пьяница и проходимец также кому только не служил, начиная с Орлана Тинмея, Шериг-оола Ооржака и Шолбана Кара-оола. А теперь он также «переобулся» и «взял под козырёк» действующему главе. И втёрся ему в доверие до такой степени, что Ховалыг чуть было не усадил его в кресло мэра Кызыла. Хотя в СМИ его заклеймили как вероятного убийцу из банды Тинмея. Кстати, и в этот раз он, похоже, заручился поддержкой главы и собирается стать сенатором от парламента Тувы вместо нарастившей грудь до последнего размера, но утратившей уважение Дины Оюн. У неё нет никаких шансов сохранить своё кресло в Совете Федерации, это подтвердил провал на предварительном партийном голосовании.

КОМАНДА ТЯЖЕЛОВЕСОВ В ТЫЛУ У ХОВАЛЫГА

И вот, накануне подведения итогов праймериз в «Единой России», в республику нагрянула свора «дорогих гостей». О масштабности сходки можно судить хотя бы потому, что по республике их развозили аж 13(!) вертолётов. В аэропорт Шушенское их доставили три борта Ил-76. В числе званых гостей числится небезызвестный и весьма успешный авантюрист, бывший зампред по экономике Республики Тыва Сергей Тен, обретающийся подле Шойгу в качестве толмача по выборным технологиям. А также и.о. секретаря ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, долларовые миллиардеры из списка Форбс: основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Ну и, конечно, сам организатор шабаша секретарь Совета Безопасности РФ, наш замечательный звёздный земляк Сергей Шойгу, который должен присоединиться к своим гостям на своей заимке позднее. А пока его нет, принимающую сторону представляет девятый заместитель Володина Шолбан Кара-оол в сопровождении охранителя собственности Шойгу в Туве Шолбана Хопуя, который ведёт для «дорогих гостей» программу развлечений.

Думается, у этой помпезной сходки с антуражем, достойной восточного султаната, имеются как минимум две задачи. Ближайшая – подготовка к выборам в Туве, на которых Кара-оол намеревается добиться оглушительного успеха, сравнимого с тем, что получил В.Оюн на выборах 2006 года. И перспективная – подбор «щедрых» олигархов, которым Шойгу раздаст оставшиеся нетронутыми недра Тувы. Которые для начала в виде аванса (или залога?) должны щедро профинансировать Кара-оолу его программу по выборам.

Для решения первой задачи в Туву привезли секретаря ЦИК ЕР Сидякина и авантюриста Тена. Которые, видимо, должны технологически обеспечить успех Кара-оола в сентябре 2024 года. А Рашников и Керимов, находящиеся под западными санкциями и не имеющие возможности инвестировать свои «заработанные непосильным трудом» средства за рубежом, ради предстоящих дивидендов от их будущего бизнеса в Туве «скинутся» на выборы местного парламента. Чтобы после подведения итогов голосования в парламенте Тувы у Кара-оола таки образовалось такое большинство, которое позволило бы ему вновь сесть в кресло главы республики. Или продвинуть другого, такого же покладистого человечка на должность главы. И уже с новых позиций обеспечить обозначенным бизнесменам максимально благоприятный инвестиционный климат, который принесёт им новые миллиарды долларов.

Впрочем, в случае возражения АП на такой кадровый демарш у Шойгу имеется свой запасной ход – представить того же Сергея Тена, знакомого с экономикой региона и знающего толк в деньгах, в качестве такого претендента.

В СТАНЕ СИСТЕМНОЙ ОППОЗИЦИИ – ПОКА БЕЗ ПЕРЕМЕН

Ну а что же другие партии? Как они намерены участвовать в парламентских выборах?

Похоже, В КПРФ уже определились. Поэтому заключили соглашение с главой республики, по которому без особых проблем должны получить одно место в парламенте. И успокоиться.

Всё спокойно и в партии «Новые Люди», которую также намерено было взять под крыло правительство. В связи с тем, что Управление юстиции, скорее всего с подачи Чюдюка, «заморозило» регистрацию отделения в Туве. Поэтому партийный список, вероятно, будет подписан федеральным руководством партии в Москве и передан в Избирательную комиссию. По некоторым прикидкам, в таком случае партия при хорошей агитационной работе вправе рассчитывать на одно-два места в парламенте.

Почти такая же ситуация с регистрацией партийных документов и у «Справедливой России – Патриоты – За Правду». Её выборный список, представленный В.Оюном, так же, скорее всего, будет утверждён руководством партии в Москве. Эксперты оценивают перспективы эсеров на этих выборах от пяти до семи мест в парламенте. Впрочем, Василий Оюн уже доказывал, что он способен «ломать» на выборах любые прогнозы и ставить своих оппонентов в тупик.

И, наконец, региональное отделение ЛДПР может преподнести на этих выборах любой сюрприз – от «нулевого» результата до пяти-шести депутатских мандатов. Дело в том, что за право «порулить» на этих выборах с позиции парламентской партии захотел наш экс-глава республики Кара-оол. Как сообщается в его окружении, он якобы договорился с лидером ЛДПР Л.Слуцким о том, что в выборный период партию в Туве возглавит его человек – ветеран СВО Очур-Суге Монгуш. Человек, очень далёкий от политики и никогда не участвовавший в избирательных кампаниях. В партийных делах он – человек новый, необстрелянный. Зато это верный штык Кара-оола, готовый исполнить любой его приказ. Но когда он, прибыв в штаб-квартиру ЛДПР в Москве, стал гарантировать Марии Воропаевой, что в случае его назначения координатором Кара-оол обеспечит своей команде не менее пяти депутатских мандатов, там очень сильно засомневались в его адекватности. И партия взяла паузу...

Всё было бы решено, если бы в эту историю не ввязался губернатор Ховалыг, который, мягко говоря, «не посоветовал» Слуцкому менять руководство регионального отделения партии в Туве, которое может привести к тому, что ЛДПР на этих выборах вообще не получит ни одного депутатского мандата. Слуцкий пока не решил, кто из этой схватки бульдогов выйдет победителем и кому доверить бразды правления региональным отделением партии.

О том, к чему привели посиделки Шойгу в сибирской тайге, кто вышел победителем в схватке партийных бюрократов и кому наш земляк доверит разграбление тувинских недр, мы узнаем достаточно скоро. Всё тайное станет явным. Но вектор на последнюю раздачу полезных ископаемых Тувы усилиями нашего земляка Шойгу уже определён. Нетронутым красотам Саянских гор недолго осталось ждать роя экскаваторов, которые будут готовы превратить девственную природу республики в терриконы опустошённых кладбищ романтических надежд тувинцев.

До встречи.

Всегда с Вами, Кондрат Пчёлкин.