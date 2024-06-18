Сергей Конвиз: Никаких договорняков с Украиной не будет

МИРНЫЙ ПЛАН, ПОХОЖИЙ НА УЛЬТИМАТУМ

Прошедшая неделя была отмечена несколькими важными событиями. Наверное, самым интересным для нас был ультиматум, который Владимир Путин выдвинул Украине. Он потребовал, чтобы она без боя уступила вооружённым силам РФ территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, уже включённых в состав России путём изменения Конституции РФ. При этом Путин претендует не только на те территории, которые контролирует российская армия, но на территории в рамках административных границ этих областей, которые находятся под контролем ВС Украины. В том числе города Херсон и Запорожье. Он потребовал добровольный полный вывод украинских войск с этих территорий. И только после этого, по его замыслу, будет осуществлёно прекращение огня и начнутся переговоры Украины и России.

Кроме этого, Путин потребовал от руководства соседней страны заявление об отказе от планов по вступлению в НАТО, официального признания статуса Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ. Также страны Запада должны снять санкции против России. Тогда на украинской земле наступит долгожданный мир. Причём это станет не какой-то там заморозкой конфликта, а его «окончательным завершением». Путин назвал свой план «реальным мирным предложением». Он предупредил всех, что в случае непринятия этого плана его «условия будут другими». Какими именно – не уточнял.

Как известно, уже опубликовано несколько мирных планов урегулирования конфликта в Украине. Основной – украинский – будет обсуждаться на мирной конференции в Швейцарии, на которой Россия не будет никем представлена. Другой план предложил Китай. Его пока никто даже официально не обсуждал. И вот третий план – план Путина, который по всем параметрам противоположен плану Зеленского, который предполагает вывод российских войск с территории Украины за административные границы 1991 года. Попробуем разобраться, насколько, по мнению экспертов, эти планы реалистичны.

Лидеры стран Запада исходят из того, что Россия, ведомая президентом Путиным, потенциально опасна для европейского сообщества. Они готовы обеспечить Украину всем необходимым, включая оружие и деньги, для достижения окончательной победы над Россией. Благостные надежды населения этих стран на то, что Украина «сама разберётся» со своим восточным соседом и закончит войну – уже в прошлом. Внешняя политика РФ и её пропаганда убедили лидеров западных стран в том, что для европейцев конфликт с Россией не закончится одной лишь Украиной. В него в конечном итоге будут втянуты сначала Польша и страны Прибалтики, а затем и все оставшиеся страны. И потому Европа на фоне предвыборной ситуации в США готовится к тому, что именно ей предстоит нести на себе все тяготы противостояния с Россией.

Ультиматум российского президента укрепляет единство стран ЕС в стремлении профинансировать и вооружить Украину. Достаточное число экспертов сомневаются в реалистичности предложения Путина о капитуляции Украины. Они выражают опасения, что с этим предложением может случиться что-то подобное, что случилось, когда Россия предложила лидерам стран НАТО вернуться в границы 1997 года, то есть вывести свои контингенты из стран бывшего Варшавского Договора Венгрии, Польши, Чехии, Болгарии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, Словении и Эстонии. Как все, наверное, помнят, всё это закончилось обратным эффектом – вхождением в НАТО наших прибалтийских соседей стран с нейтральным статусом Финляндии и Швеции. Они как бы намекают о вероятности продвижения украинских вооружённых сил на восток вместо их отступления на запад.

МОЖНО ЛИ НАПУГАТЬ ЕЖА ИГОЛКОЙ?

В целом проблема действенности ультиматума для нашего руководства состоит в том, что он не очень подкреплён нашей реальной военной мощью. Последние события вокруг Минобороны, аресты коррумпированных генералов, по версии следствия, разворовавших беспрецедентно раздутый за два года утроенный военный бюджет страны, и увольнение самого легендарного во всех отношениях министра Шойгу, наглядно показывают, что на самом деле из себя представляют сегодняшние вооружённые силы страны, которую до начала СВО все считали второй армией мира.

Эксперты указывают на то, что в обозримом будущем при нынешнем соотношении сил и средств Россия не может рассчитывать на полный захват территории четырёх областей. И даже наши военкоры, которых трудно обвинить в симпатиях к укронацистам, признают, что последние полгода ВС Украины, оставленные их западными союзниками без боеприпасов, сумели выстоять, компенсируя снарядный голод активным продуманным использованием дронов, производство которых в Украине налажено весьма успешно. А теперь, когда США и Европа возобновили поставки в ВС Украины боеприпасов, техники и артиллерии, а также принялись поставлять высокоточные ракеты армейского тактического ракетного комплекса ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км, потенциал армии Незалежной заметно подрос. Особенно с учётом того, что страны Запада дали согласие на обстрел западным оружием территорий прифронтовых областей России (Белгородской, Курской, Воронежской Калужской, Псковской, Орловской и Саратовской и др.). Такое решение меняет обстановку на театре боевых действий в зоне СВО кардинально.

Из российских сводок с линии боевого соприкосновения мы постоянно слышим об успешных действиях наших войск по отражению контратак украинских войск. Подобная информация совсем не настраивает на то, что российская армия вскоре реально может разорвать линию фронта и пойти в решительное наступление по освобождению занятых противником территорий Донецкой и Луганской областей и тем более занятых ВС Украины земель Херсонской области со столицей г. Херсоном и Запорожской области с г. Запорожьем. Поскольку для этого нашим войскам придётся форсировать реку Днепр, что в сегодняшних условиях маловероятно.

Эксперты напоминают, что за два последних месяца боёв российской армии при сопротивлении ослабленной отсутствием боеприпасов армии Незалежной, при тройном перевесе в живой силе и ещё большем перевесе в боевой технике при активной поддержке стратегической авиации удалось продвинуться вглубь Украины только на 8-10 км. И если подобная тенденция сохранится, то нашим войскам для выполнения заявленных целей по продвижению войск на запад без объявления новой мобилизации в России потребуется от года до 14 лет. А такой перспективой вряд ли можно запугать Зеленского и его партнёров, которые явно готовятся к затяжным боевым действиям на всей линии боевого соприкосновения.

Кто бы что ни заявлял, но совершенно очевидно, что впереди нас ждут новые существенные поставки Украине тяжёлых танков Leopard и Abrams, самолётов F-16 и Mirage III, комплексов ПВО Patriot, IRIS-T, GEM-T, Stormer HVM и NASAMS, надводных и подводных беспилотников ASCs и ASV и сотни тысяч БПЛА-камикадзе. При наличии достаточного числа боеприпасов в армии Украины это реально может не только создать крепкую оборону позиций ВСУ, но подготовить новое контрнаступление украинских войск. Так что совсем не факт, что летом-осенью этого года баланс сил может измениться в сторону превосходства Минобороны РФ.

И в этот момент Путин предъявил Западу свой ультиматум, реакции на который пока нет никакой...

Но даже и без видимой реакции наших противников понятно, что Украина сдаваться не собирается. Она готова воевать до последнего солдата. А живая сила в рядах ВС Украины увеличивается. Наши военкоры сообщают, что на линии боевого соприкосновения появились тысячи франкоговорящих бойцов из числа бельгийских наёмников и бойцов Французского иностранного легиона, а также до 20 тысяч боевиков из числа поляков. Так что не случайно Путин заговорил о перспективах применения Россией ядерного оружия как на территории Украины, так и других стран западной коалиции. Впрочем, и ядерный ультиматум, судя по всему, не очень действует на противную сторону, которая в ответ на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии намеревается размесить аналогичное оружие на территории Польши.

НИКТО НЕ ГОТОВ ОТСТУПАТЬ

Российские источники комментируют ультиматум Путина как его последнее мирное предупреждение Западу. Его трактуют как знак того, что никаких договорняков с Украиной уже не может быть по определению. Однако эксперты по Украине отмечают, что для Украины сдача Запорожья и Херсона — заведомо невыполнимые условия. На это не пойдёт ни Зеленский, ни кто бы то ни был другой. Согласиться на это Украину может вынудить только военный разгром или прекращение помощи Запада. Однако ни первого, ни второго пока не наблюдается. Скорее наоборот: помощь Запада Украине растёт, а её армия набирает обороты. Главный спонсор обороны Украины, США никогда не согласятся на позорный мир, поскольку это было бы фиксацией стратегического поражения США. Поэтому никакой альтернативы военным действиям нет. И они продолжатся.

Но дело даже не в том, будет принят этот ультиматум или нет. Таким ходом Россия пытается показать всему миру, что она предлагала мир, а его отвергли те, кто собирается вещать про мирные саммиты в Швейцарии, куда Россию не позвали. Фактически позиция России заключается в следующем: мы всегда хотели решить проблему мирно, но после саботажа Запада и Киева пришлось прибегнуть к силе. Так что они во всём и виноваты...

А тем временем страны «Большой семёрки» Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США во время саммита в Италии, который был посвящён в основном обсуждению вопроса помощи Украине, согласовали механизм использования замороженных российских активов для оказания ей помощи. Президенты Украины и США В.Зеленский и Д.Байден на полях саммита подписали соглашение о безопасности, рассчитанное на 10 лет. При этом глава еврокомиссии Фон дер Ляйен сообщила, что Киеву выделен кредит на сумму около $50 млрд., который будет погашаться из будущих процентов с замороженных российских активов, которые составляют $325 млрд. Также участники саммита обсудили вопросы укрепления коалиции по поставкам ВСУ западных истребителей, ускорение обучения пилотов и поставки самолётов, а также развитие украинской системы ПВО: она должна получить средства большего радиуса действия и мощные западные комплексы.

А ещё лидеры G7 пришли к выводу, что Россия должна будет выплатить Украине $486 млрд. за ущерб, нанесённый СВО. Ранее сама Украина заявляла об ущербе её экономики не меньше, чем на $1 трлн.

На этом фоне не очень убедительно звучат слова руководства РФ о нелегитимности президента Зеленского из-за того, что 21 мая т.г. закончился его пятилетний срок правления. Путин заявляет, что единственным представителем Украины на мирных переговорах с Россией может быть только спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. И он готов говорить только с ним. Но, к нашему удивлению, сам Стефанчук лидером нации себя не считает и на переговоры не рвётся. А лидеры других стран, за исключением президента Венгрии, в легитимности Зеленского не сомневаются и встречают его как полноценного действующего президента страны со всеми полномочиями.

Сергей Конвиз