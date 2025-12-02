№44. 2 декабря 2025 года.

Роскомнадзор опубликовал «белый список» разговоров на кухне! * * * По решению властей для выплаты пенсий и зарплат будет создано Национальное Агентство Единых Бюджетов. * * * Студентов обяжут обучаться, где им скажут, а после отработать, где, сколько и кем скажут! * * * АвтоВАЗ заявил, что вместо коробок-автоматов будет выпускать просто коробки и автоматы. * * * Кремль: со стороны России мирный договор подпишет Лариса Долина. * * * Реестр запрещённых сайтов попал в реестр запрещённых сайтов, поскольку содержит информацию о запрещённых сайтах.

# # #

«Космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС на МКС Алексей Зубрицкий впервые в истории оформил госуслугу с околоземной орбиты. Он воспользовался сервисом самозапрета на оформление сим-карты, сообщили в Роскосмосе».

«Отправьте русского человека даже в космос – он и там сам себе что-нибудь запретит» (Отто фон Бисмарк, собрание сочинений под редакцией В. Мединского).



«Россия создаст собственный Starlink: но не в космосе, а на земле».

Как вам – и ракеты в космос не надо отправлять, какая экономия! Скоро, похоже, также и лунную базу создадут где-нибудь под Воронежем!

Греф заявил Путину, что «бессмертие возможно через 6-7 лет».«Человек должен быть бессмертным, чтобы выплатить нашу ипотеку». Греф объяснил свои слова.

# # #

Приглашаем на работу в динамично развивающуюся компанию! Звоните прямо сейчас!Мы развиваемся настолько динамично, что если вы позвоните завтра, нашей компании уже не будет!

# # #

1. Мишустин пообещал первое беспилотное такси в Москве в 2026 году.2. В список допущенных для работы в такси автомобилей попали УАЗы.Похоже, в ближайшем будущем нас ждёт тот ещё «киберпанк» с беспилотными УАЗами...

# # #

Депутата Госдумы, предложившего разрешить, жестоко избили коллеги.

# # #

Берегитесь бабушек!

Я думаю, эта эстрадно-джазовая певица Лариса Д действовала не одна. В одиночку такую махинацию ей не удалось бы провернуть. Так не бывает, что всю жизнь нотами и голосовыми связками зарабатываешь, а на восьмом десятке ты лучшая в стране кидальщица на рынке жилья и твой метод успешно используют другие, даже далёкие от исполнения эстрадных песен пенсионерки. Мало того, метод пошёл вширь и уже осваивает вторичный рынок продаж автомобилей.

Дело идёт к тому, что покупать у «бабушек» даже на обычном продовольственном рынке становится опасно. На выходе сунут под нос «дело Д», сошлются на прецедентное право, повяжут и отнимут...

В общем, думаю, тут Госдеп США замешан. Подорвут полностью доверие к сделкам-продажам между частными лицами и считай – конец рыночной экономике в широком смысле слова. Ну, а что дальше и объяснять не надо.

Николай Травкин

Клеймо о том, что мы свободны,нам выжгут каждому на лбу.

# # #

Мы думали, что это дворникругает матом гололёд,А это Настенька со школыидёт.

# # #

Дмитриев: «Это фейк».Ушаков: «Кто-то подслушивает, кто-то сливает...»Так всё-таки, какая же падла сливает наши фейки?!

# # #

Интернет 5G станет доступен в российских самолётах в 2027 году. Тогда же в России появится и спутниковый интернет, заявил министр Шадаев.– Главное, чтобы самолёты к 2027 году остались...

# # #

аферистка

– Народнаяартистка Лариса Долина повторно выставила свою квартиру на продажу...– Покуда есть на свете дураки, продать квартиру нам, стало быть, с руки!

# # #

Московская пенсионерка 17 раз продала свою квартиру и попала в Книгу рекордов Гиннесса как больше всех в мире пострадавшая от мошенников.

# # #

В мире музыки.Россия-2011: Хорошие новости! К нам с концертом приезжают Muse, Metallica и Jennifer Lopez!Россия-2025: Хорошие новости! Девочка, которая на улице пела песни российских исполнителей, отсидев несколько недель в СИЗО, смогла избежать уголовного преследования и сбежала из страны!

# # #