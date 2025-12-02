№44. 2 декабря 2025 года.
|Роскомнадзор опубликовал «белый список» разговоров на кухне!
# # #
| «Космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС на МКС Алексей Зубрицкий впервые в истории оформил госуслугу с околоземной орбиты. Он воспользовался сервисом самозапрета на оформление сим-карты, сообщили в Роскосмосе».
«Отправьте русского человека даже в космос – он и там сам себе что-нибудь запретит» (Отто фон Бисмарк, собрание сочинений под редакцией В. Мединского).
«Россия создаст собственный Starlink: но не в космосе, а на земле».
Как вам – и ракеты в космос не надо отправлять, какая экономия! Скоро, похоже, также и лунную базу создадут где-нибудь под Воронежем!
«Человек должен быть бессмертным, чтобы выплатить нашу ипотеку». Греф объяснил свои слова.
# # #Приглашаем на работу в динамично развивающуюся компанию! Звоните прямо сейчас!
Мы развиваемся настолько динамично, что если вы позвоните завтра, нашей компании уже не будет!
# # #1. Мишустин пообещал первое беспилотное такси в Москве в 2026 году.
2. В список допущенных для работы в такси автомобилей попали УАЗы.
Похоже, в ближайшем будущем нас ждёт тот ещё «киберпанк» с беспилотными УАЗами...
# # #Депутата Госдумы, предложившего разрешить, жестоко избили коллеги.
# # #
|
Берегитесь бабушек!
Я думаю, эта эстрадно-джазовая певица Лариса Д действовала не одна. В одиночку такую махинацию ей не удалось бы провернуть. Так не бывает, что всю жизнь нотами и голосовыми связками зарабатываешь, а на восьмом десятке ты лучшая в стране кидальщица на рынке жилья и твой метод успешно используют другие, даже далёкие от исполнения эстрадных песен пенсионерки. Мало того, метод пошёл вширь и уже осваивает вторичный рынок продаж автомобилей.
Дело идёт к тому, что покупать у «бабушек» даже на обычном продовольственном рынке становится опасно. На выходе сунут под нос «дело Д», сошлются на прецедентное право, повяжут и отнимут...
В общем, думаю, тут Госдеп США замешан. Подорвут полностью доверие к сделкам-продажам между частными лицами и считай – конец рыночной экономике в широком смысле слова. Ну, а что дальше и объяснять не надо.
Николай Травкин
нам выжгут каждому на лбу.
# # #Мы думали, что это дворник
ругает матом гололёд,
А это Настенька со школы
идёт.
# # #Дмитриев: «Это фейк».
Ушаков: «Кто-то подслушивает, кто-то сливает...»
Так всё-таки, какая же падла сливает наши фейки?!
# # #Интернет 5G станет доступен в российских самолётах в 2027 году. Тогда же в России появится и спутниковый интернет, заявил министр Шадаев.
– Главное, чтобы самолёты к 2027 году остались...
# # #– Народная
– Покуда есть на свете дураки, продать квартиру нам, стало быть, с руки!
# # #Московская пенсионерка 17 раз продала свою квартиру и попала в Книгу рекордов Гиннесса как больше всех в мире пострадавшая от мошенников.
# # #В мире музыки.
Россия-2011: Хорошие новости! К нам с концертом приезжают Muse, Metallica и Jennifer Lopez!
Россия-2025: Хорошие новости! Девочка, которая на улице пела песни российских исполнителей, отсидев несколько недель в СИЗО, смогла избежать уголовного преследования и сбежала из страны!
# # #
|
Владислава понесло!Жалкая пародия...
Губернатор Тувы Владислав Ховалыг:
«В 2026 году древняя и гостеприимная земля Тувы станет центром притяжения для всего буддийского мира. В нашей республике пройдёт IV Международный буддийский форум, который станет мощным свидетельством того, что Тува является не только географическим центром Азии, но и одним из значимых духовных центров российского буддизма».
...И неповторимый оригинал!
Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей...
Великий Комбинатор Остап Бендер:
«Подумайте над тем, как красиво будет звучать: «Международный васюкинский турнир 1927 года». Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароцци, Тарраша, Видмар и доктора Григорьева обеспечен...
Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это – раз. Два – это гостиницы и небоскрёбы для размещения гостей. Три – поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать – овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир, – четыре. Пять – постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придётся построить сверхмощную радиостанцию. Это – в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» – регулярное отправление почтовых самолётов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн...»
...Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушёл стеклянный тридцатитрёхэтажный дворец шахматной мысли...
(213 раз прочитано)
| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | 2024 год, «РИСК экспресс» | 2025 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 | №21 | №22 | №23 | №24 | №25 | №26 | №27 | №28 | №29 | 2025 год, «РИСК экспресс» | №30 | №31 | №32 | №33 | №34 | №35 | №36 | №37 | №38 | №39 | №40 | №41 | №42 | №43 | №44 |