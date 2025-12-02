«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 411
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 113
User Пользователей: 0
Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 44, 2 декабря

№44. 2 декабря 2025 года.

Роскомнадзор опубликовал «белый список» разговоров на кухне!
* * *
По решению властей для выплаты пенсий и зарплат будет создано Национальное Агентство Единых Бюджетов.
* * *
Студентов обяжут обучаться, где им скажут, а после отработать, где, сколько и кем скажут!
* * *
АвтоВАЗ заявил, что вместо коробок-автоматов будет выпускать просто коробки и автоматы.
* * *
Кремль: со стороны России мирный договор подпишет Лариса Долина.
* * *
Реестр запрещённых сайтов попал в реестр запрещённых сайтов, поскольку содержит информацию о запрещённых сайтах.

# # #

«Космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС на МКС Алексей Зубрицкий впервые в истории оформил госуслугу с околоземной орбиты. Он воспользовался сервисом самозапрета на оформление сим-карты, сообщили в Роскосмосе».
«Отправьте русского человека даже в космос – он и там сам себе что-нибудь запретит» (Отто фон Бисмарк, собрание сочинений под редакцией В. Мединского).
Отправьте русского человека даже в космос – он и там сам себе что-нибудь запретит
«Россия создаст собственный Starlink: но не в космосе, а на земле».
Как вам – и ракеты в космос не надо отправлять, какая экономия! Скоро, похоже, также и лунную базу создадут где-нибудь под Воронежем!
Греф заявил Путину, что «бессмертие возможно через 6-7 лет».
«Человек должен быть бессмертным, чтобы выплатить нашу ипотеку». Греф объяснил свои слова.

# # #

Приглашаем на работу в динамично развивающуюся компанию! Звоните прямо сейчас!
Мы развиваемся настолько динамично, что если вы позвоните завтра, нашей компании уже не будет!

# # #

1. Мишустин пообещал первое беспилотное такси в Москве в 2026 году.
2. В список допущенных для работы в такси автомобилей попали УАЗы.
Похоже, в ближайшем будущем нас ждёт тот ещё «киберпанк» с беспилотными УАЗами...

# # #

Депутата Госдумы, предложившего разрешить, жестоко избили коллеги.

# # #

Берегитесь бабушек!

Берегитесь бабушек!
Я думаю, эта эстрадно-джазовая певица Лариса Д действовала не одна. В одиночку такую махинацию ей не удалось бы провернуть. Так не бывает, что всю жизнь нотами и голосовыми связками зарабатываешь, а на восьмом десятке ты лучшая в стране кидальщица на рынке жилья и твой метод успешно используют другие, даже далёкие от исполнения эстрадных песен пенсионерки. Мало того, метод пошёл вширь и уже осваивает вторичный рынок продаж автомобилей.
Дело идёт к тому, что покупать у «бабушек» даже на обычном продовольственном рынке становится опасно. На выходе сунут под нос «дело Д», сошлются на прецедентное право, повяжут и отнимут...
В общем, думаю, тут Госдеп США замешан. Подорвут полностью доверие к сделкам-продажам между частными лицами и считай – конец рыночной экономике в широком смысле слова. Ну, а что дальше и объяснять не надо.
Николай Травкин
Клеймо о том, что мы свободны,
нам выжгут каждому на лбу.

# # #

Мы думали, что это дворник
ругает матом гололёд,
А это Настенька со школы
идёт.

# # #

Дмитриев: «Это фейк».
Ушаков: «Кто-то подслушивает, кто-то сливает...»
Так всё-таки, какая же падла сливает наши фейки?!

# # #

Интернет 5G станет доступен в российских самолётах в 2027 году. Тогда же в России появится и спутниковый интернет, заявил министр Шадаев.
– Главное, чтобы самолёты к 2027 году остались...

# # #

– Народная аферистка артистка Лариса Долина повторно выставила свою квартиру на продажу...
– Покуда есть на свете дураки, продать квартиру нам, стало быть, с руки!

# # #

Московская пенсионерка 17 раз продала свою квартиру и попала в Книгу рекордов Гиннесса как больше всех в мире пострадавшая от мошенников.

# # #

В мире музыки.
Россия-2011: Хорошие новости! К нам с концертом приезжают Muse, Metallica и Jennifer Lopez!
Россия-2025: Хорошие новости! Девочка, которая на улице пела песни российских исполнителей, отсидев несколько недель в СИЗО, смогла избежать уголовного преследования и сбежала из страны!

# # #

Владислава понесло!

Жалкая пародия...
Губернатор Тувы Владислав Ховалыг:
«В 2026 году древняя и гостеприимная земля Тувы станет центром притяжения для всего буддийского мира. В нашей республике пройдёт IV Международный буддийский форум, который станет мощным свидетельством того, что Тува является не только географическим центром Азии, но и одним из значимых духовных центров российского буддизма».
Владислав Ховалыг: В 2026 году древняя и гостеприимная земля Тувы станет центром притяжения для всего буддийского мира
...И неповторимый оригинал!
Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей...
Великий Комбинатор Остап Бендер:
«Подумайте над тем, как красиво будет звучать: «Международный васюкинский турнир 1927 года». Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароцци, Тарраша, Видмар и доктора Григорьева обеспечен...
Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это – раз. Два – это гостиницы и небоскрёбы для размещения гостей. Три – поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать – овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир, – четыре. Пять – постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придётся построить сверхмощную радиостанцию. Это – в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» – регулярное отправление почтовых самолётов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн...»
...Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушёл стеклянный тридцатитрёхэтажный дворец шахматной мысли...

(213 раз прочитано)

| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | 2024 год, «РИСК экспресс» | 2025 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 | №21 | №22 | №23 | №24 | №25 | №26 | №27 | №28 | №29 | 2025 год, «РИСК экспресс» | №30 | №31 | №32 | №33 | №34 | №35 | №36 | №37 | №38 | №39 | №40 | №41 | №42 | №43 | №44 |
 Доска объявлений 
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
Профессиональная покраска помещений безвоздушным покрасочным аппаратом.
Тел. 8913 356 2227
Составление межевых планов, оформление земельных участков в собственность.
Тел. 8923 380 5700
Спутниковый интернет, ТВ-каналы (Триколор, Орион, Радуга, НТВ+). Перенастройка антенн, компьютеров. Выезд в районы республики.
Тел. 8913 354 7490, 923 217 2383, 5-25-69 (без выходных с 10.00 до 20.00)

То, что граждане должны делить все лишения со своей Родиной, это, пожалуй, верно. Но когда мы начнём делить с нею её прибыли?! (мысли в рабочее время)

Шутка 2014 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине