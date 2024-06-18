    Коротко

В Туве вынесли приговор виновным в изнасиловании мальчика

«В Республике Тыва трое местных жителей, в том числе несовершеннолетний, признаны виновными в совершении преступлений сексуального характера в отношении малолетнего... Сегодня Кызылским городским судом оглашен приговор, в соответствии с которым двум 19-летним обвиняемым назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев и 8 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, 16-летнему – 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии», – говорится в сообщении регионального главка СК РФ.

Максимальное наказание по статье, по которой проходили обвиняемые (насильственные действия сексуального характера по отношению к лицу, не достигшему четырнадцатилетнего возраста), составляет 20 лет лишения свободы.

Мать пострадавшего от насилия ребенка сообщила, что будет обжаловать приговор.

Мать пострадавшего мальчика рассказывала, что местные власти и следователи пытались замять дело – из-за того, что подростки, насиловавшие ее сына, были из «уважаемых семей», ее просили «не выносить сор из избы». Дело получило широкую огласку после того, как женщина обратилась к известной местной певице Борбаане Баржай: ребенку собрали деньги на лечение в Москве, а расследование передали на контроль правительства Тувы.

В Туве проверят данные о массовых издевательствах над школьниками

Появившиеся в Сети видеозаписи, зафиксировавшие факты издевательства несовершеннолетних над сверстниками в столице Тувы Кызыле, стали основанием для проверок на разных уровнях – инцидент привлек внимание главы республики, силовых ведомств и аппарата уполномоченного по правам ребенка.

Руководитель региона Владислав Ховалыг рассказал, что подписчики его Telegram-канала попросили проверить, действительно ли сцены насилия, в которых фигурируют школьники, сняты в Кызыле. «К сожалению, да», – констатировал глава республики.

По его словам, проблема гораздо глубже и масштабнее, нежели может показаться: в интернете создан специальный канал, посвященный насилию над детьми и подростками, там публикуются соответствующие видео. «Это недопустимо... Надеюсь, в ближайшее время канал заблокируют за неприемлемый контент», – написал Ховалыг.

Глава республики отметил, что важно не ограничиваться расследованием одного случая, и поручил чиновникам министерства образования Тувы активизировать профилактическую работу, особенно во время каникул. К решению проблемы подключилась уполномоченный по правам ребенка в Республике Тыва Саида Сенгии. Проверку проводит также прокуратура.

В Туве вырастут тарифы на ЖКХ

С 1 июля этого года после полуторагодового перерыва изменятся тарифы на ЖКХ. Платёжный документ с новыми тарифами жители республики получат в августе 2024 года за июль.

Факторы, повлиявшие на повышение тарифов: рост цен на энергетические ресурсы, рост минимального размера оплаты труда во внебюджетном секторе экономики, учёт затрат на эксплуатацию новых объектов, а также увеличение индекса потребительских цен.

Тариф на электроэнергию установлен на минимально возможном уровне и составит с 1 июля 2024 года: одноставочный тариф – 4,56 руб./кВтч, рост на 37 копеек; одноставочный тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами,– 3,19 руб./кВтч, рост на 26 копеек; одноставочный тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками, – 3,19 руб./кВтч, рост на 26 копеек; одноставочный тариф для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 3,19 руб./кВтч (с НДС), рост на 26 копеек.

Тарифы на услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения установлены дифференцированно, в разрезе каждой регулируемой организации.

Россияне ждут третью мировую войну, в которой они вместе с Ираном и Китаем победят США

Согласно результатам опроса исследователей Russian Field, больше половины (57%) прогнозируют в ближайшие пять-десять лет новую мировую войну. Только 36% респондентов считают её невозможной. В качестве возможных союзников России рассматривают Китай (58%), Беларусь (48%), Иран (21%) и Северную Корею (20%). Противниками – США (71%), Великобританию (40%) и другие европейские страны в НАТО (в среднем по 30-20%). Украину назвали лишь 12%. В победе России уверены 64% опрошенных, только 6% ответили, что её одержит противник.

При этом россияне в целом не поддерживают (76%) применение ядерного оружия, если это нужно для победы. Одновременно с ожиданием третьей мировой они и против мобилизации: 57% «против» и 34% – «за» соответственно.

«Формируя будущее»: Талибы поделятся опытом в сфере образования на форуме в Казани

Представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» приняли участие в работе форума министров образования «Формируя будущее» в Казани. Мероприятие организовано Минпросвещения России и правительством Татарстана.

В состав делегации талибов вошли министр высшего образования Афганистана Неда Мохаммад Надим и министр образования Хабибулла-Ага Хаккани. Визит состоялся при содействии «Российского делового центра» в Афганистане.

Примечательно, что после прихода к власти в Афганистане 2021 году талибы запретили девочкам учиться в средней школе и получать высшее образование. Женщинам нельзя присутствовать в университетах, в том числе в качестве преподавателей. Также им запрещено выходить из дома без паранджи, посещать парки, бассейны и спортзалы, а за прелюбодеяние женщин ждет публичная смерть посредством забивания камнями.

Не нужно напрягать детские мозги: В российских школах сократят число контрольных работ

Контрольные работы в школах со следующего учебного года должны занимать не более 10% времени, в ином случае это будет считаться нарушением, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«С 1 сентября, помимо всероссийских проверочных работ (ВПР), контрольные работы не должны занимать более 10% учебного времени. А все остальное – это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные», – сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, все контрольные работы, которые проводят школы, должны быть согласованы с Рособрнадзором, а само ведомство будет следить за соблюдением регламента, так как в некоторых учебных заведениях контрольные работы занимают до 40% времени. «Это, конечно, не может не раздражать и учеников, и родителей, и учителей. Почти половина нагрузки как раз идет от них», – заключил Музаев.

В Госдуме предложили отправлять школьников на лесоповал в летние каникулы

Российские власти планируют разрешить учащимся старших классов наниматься на особо опасные работы в период летних каникул. Инициативу уже обсудили в Госдуме, сообщила зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

К опасным относятся работы на высоте, в замкнутых пространствах и на зараженных территориях, с ядами и электрическим током, а также валка леса, перемещение тяжелых грузов и проч. Законодательство построено таким образом, что на работу туда берут только с 18 лет.

«Мы даже на одном из совещаний обсуждали, чтобы эту планку понизить – например, до 16 лет. Если школьник готов и его родитель подписывает, что он тоже не против, почему должны быть эти ограничения? <...> В том числе в части списка особо опасных работ, который блокирует возможность школьников как-то привлекать, а это важная профориентационная задача», – заявила депутат.

Соберёмся в единый ГУЛАГ: Путин приказал перевести науку в «боевой режим»

Российскую науку необходимо перевести в «боевой режим» в условиях санкций Запада, чтобы добиться технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. «Сегодня мы все должны работать по-особому, в особом боевом режиме. <...> Это в полной мере касается науки. <...> Весь наш научный, технологический, образовательный, производственный потенциал – в полном смысле слова – нужно собрать в единый кулак», – сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

По его словам, работу ученых необходимо подчинить достижению национальных целей развития, чтобы они делали то, что «нужно для отечества».

Он потребовал выстроить эффективное управление научными блоками национальных проектов и скоординировать их между собой на уровне ведомств, исследовательских институтов, вузов и предприятий. «Распыление сил, средств здесь недопустимо», – подчеркнул Путин.

Кремль призвал не бояться летать на российских самолётах, несмотря на массовые аварии

Самолеты российские авиакомпаний «очень надежные» и получают наилучшее обслуживание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любая техника в нашей стране, которая перевозит граждан страны, <...> обслуживается на должном уровне», – сказал Песков (цитата по РБК). При этом он отдельно отметил, что особой надежностью обладает именно отечественная техника.

Заявление представителя Кремля прозвучало на фоне резкого роста числа авиапроисшествий в России. Инцидентов с самолетами стало больше после того, как США и ЕС ввели санкции за конфликт в Украине. В частности, они запретили поставлять новые лайнеры в Россию и обслуживать российские воздушные суда.