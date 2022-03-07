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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 9, 7 марта / ЗАЯВЛЕНИЕ
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№9, 7 марта 2022 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты РИСК уведомляет читателей газеты, что в России прошёл через Госдуму РФ, Совет Федерации РФ и подписан Путиным закон «О фейках», согласно которому любая информация о действиях российских военнослужащих, не согласованная с ведомством С.Шойгу, может караться уголовной ответственностью с наказанием в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В газете до отмены этих драконовских мер больше не будут напрямую публиковаться материалы, рассказывающие о «специальной военной операции» в Украине.

Наша газета продолжит рассказывать вам о политике, экономике и прочих интересных событиях в Туве и мире. Будем надеяться, что «спецоперация» в Украине продлится недолго.

Чтобы избежать блокировки издания и уголовного преследования журналистов, редакция газеты «РИСК» приняла решение удалить с сайта материалы, связанные со «специальной военной операцией» на Украине. И пока не освещать эту тему.

Учитывая тяжёлое давление на средства массовой информации в России, редакция будет больше внимания уделять местной повестке, в том числе борьбе с коррупцией и казнокрадством. Хотим надеяться, что и впредь газета будет содержать информацию, полезную для нашего читателя, хотя и не исключаем, что она будет переформатирована. К счастью, все войны всегда заканчиваются. Так что и спецоперация Путина в Украине, мы надеемся, не вечна. До встречи!

Редакция

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risk-inform.ru/article_9959.html

Остальные материалы номера 9:
Материалы по теме:
» Если в России введут военное положение... (№9, 7 марта)
» Сергей Конвиз: Не все осознают, что мы находимся в начале долгого тяжёлого пути (№9, 7 марта)
» Ставки сделаны, ставок больше нет (№9, 7 марта)
» Страна борется с фейками, нациками и пацифистами (№9, 7 марта)
» Цитаты Владимира Путина (№8, 1 марта)
» Хотели уничтожить Украину, а подвели под удар Россию... (№7, 22 февраля)
» Обзор прессы (№7, 22 февраля)
» Месть домашнего тирана (№6, 15 февраля)
» Цензура без суда и следствия (№5, 8 февраля)
» Промежуточные результаты эскалации (№4, 1 февраля)
» Сергей Конвиз: События 2014 года в Украине нам ещё аукнутся... (№4, 1 февраля)
» Навстречу войне (№3, 25 января)
» Сергей Конвиз: Населению Тувы нужно готовиться к затягиванию поясов (№3, 25 января)
» Дурак включён! (№2, 18 января)
» Ультиматум Москвы (№2, 18 января)
» Война до востребования (№48, 7 декабря)
» «Байрактар» против «Циркона» (№43, 2 ноября)
» Второй съезд победителей (№39, 5 октября)
» Осторожно, занавес опускается! (№37, 21 сентября)
» Время евнухов (№33, 24 августа)
» Тактика выжженной земли (№28, 20 июля)
» Украинская ловушка для Кремля (№14, 13 апреля)
» Вместо расследования хищения – атака на журналистов (№12, 30 марта)
» Кто взращивает преступность в Туве? (№11, 23 марта)
Опрос «Поддерживаете ли вы «специальную военную операцию» на территории Украины?»
Да! До полного разгрома противника! (0 голосов)
0.00%
Частично. Заберём восточную Украину, и хватит. (0 голосов)
0.00%
Нет! Россия должна полностью вывести войска с территории Украины. (11 голосов)
84.62%
Не понимаю, что происходит. (2 голоса)
15.38%
Всего ответов: 13
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