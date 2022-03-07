ЗАЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты РИСК уведомляет читателей газеты, что в России прошёл через Госдуму РФ, Совет Федерации РФ и подписан Путиным закон «О фейках», согласно которому любая информация о действиях российских военнослужащих, не согласованная с ведомством С.Шойгу, может караться уголовной ответственностью с наказанием в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В газете до отмены этих драконовских мер больше не будут напрямую публиковаться материалы, рассказывающие о «специальной военной операции» в Украине.

Наша газета продолжит рассказывать вам о политике, экономике и прочих интересных событиях в Туве и мире. Будем надеяться, что «спецоперация» в Украине продлится недолго.

Чтобы избежать блокировки издания и уголовного преследования журналистов, редакция газеты «РИСК» приняла решение удалить с сайта материалы, связанные со «специальной военной операцией» на Украине. И пока не освещать эту тему.

Учитывая тяжёлое давление на средства массовой информации в России, редакция будет больше внимания уделять местной повестке, в том числе борьбе с коррупцией и казнокрадством. Хотим надеяться, что и впредь газета будет содержать информацию, полезную для нашего читателя, хотя и не исключаем, что она будет переформатирована. К счастью, все войны всегда заканчиваются. Так что и спецоперация Путина в Украине, мы надеемся, не вечна. До встречи!

Редакция