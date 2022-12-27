Мир стремительно меняется. Кто поспевает за переменами?

На прошедшей неделе многие осознали, что ситуация в Украине меняется очень быстро. Да и сам характер СВО буквально если не на днях, то в течение января может измениться кардинальным образом. На этой неделе Россия и Украина сделали свои ходы, которые не могут не повлиять на ситуацию с СВО. Министр обороны Шойгу на расширенной коллегии Минобороны заявил о необходимости реформирования армии РФ, что фактически означает признание реальных проблем у военного командования в ходе спецоперации.

РЕФОРМИРОВАНИЕ «КОНЕЙ» ПРЯМО ВО ВРЕМЯ «ПЕРЕПРАВЫ»

По замыслу Шойгу предельная численность военнослужащих в армии будет увеличена с 1,15 млн. до 1,5 млн. И это – без учёта увеличения армии в августе 2022 года на 140 тысяч человек. Таким образом, по сравнению с февралем 2022 года в общей сложности она увеличится почти на 490 тысяч человек. Заявлено о создании пяти новых мотострелковых и десантно-штурмовых дивизий и армейского корпуса, а также о развертывании более десяти бригад в дивизии. Одновременно изменится призывной возраст с 18 лет до 21 года. Предельным возрастом призывников станут 30 лет вместо нынешних 27. Несложно подсчитать, что 300 тыс. новых контрактников – это меньше 490 тыс. человек, на которые планируется увеличить армию. А это значит, что уже в ближайшие месяцы будет проведена очередная мобилизация как минимум 190 тыс. человек. Власти планируют разрешить заключение армейского контракта сразу после призыва вместо прохождения срочной службы.

При этом примечателен факт, что о реформе армии заявил не кто иной, как нынешний министр обороны Сергей Шойгу, который и довёл армию до необходимости реформирования. Одновременно Путин заявил, что российская армия «усиливается с каждым днём» и что у неё на вооружении имеются такие системы, «каких нет ни у одной армии мира». И она готова применить их в любое время, если понадобится. Он также напомнил о наличии у РФ ядерного оружия и о готовности нанести такой удар по врагу. Нет никаких сомнений, что за затягивание сроков проведения СВО ответит не Шойгу, а кто-то другой. Иначе бы Путин не доверил объявлять о грядущей военной реформе именно ему. Так что он теперь – обладатель некой индульгенции, которая должна обеспечить ему нахождение в обойме президента на весь оставшийся Путину срок.

ВООРУЖЕНИЕ УКРАИНЫ ПО СТАНДАРТАМ НАТО

По всей видимости, такие планы и такая риторика должны были охладить пыл американцев в поставках оружия Украине. Но события в США, куда по приглашению прибыл президент Украины Зеленский, показали твёрдость намерений Байдена и обеих палат Конгресса продолжать вооружать Украину самым современным оружием. И тратить на поддержку Зеленского огромные деньги, исчисляемые миллиардами долларов.

На следующий финансовый год Конгресс США предусмотрел для Украины бюджетные ассигнования к ранее выделенным $19 млрд. ещё дополнительно $45 млрд. Но и это ещё не всё. В связи с визитом Зеленского в Америку к ним ещё добавлено дополнительно $1,85 млрд., из которых $1 млрд. пойдёт на «укрепление противовоздушной обороны» Украины, в том числе на закупку систем ПВО Patriot. А оставшиеся $850 млн. – на «помощь в области безопасности». Так что теперь Украина будет располагать наряду с хорошо зарекомендовавшими себя системами IRIS-T, и NASAMS ещё и системой Patriot. По мнению руководства Украины, это должно обезопасить энергетическую инфраструктуру Незалежной от ударов российских ракет.

А то, как украинские силы 155 мм снарядами системы CAESAR М777 попали точно в окно ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, где в это время отмечал свой день рождения бывший начальник Роскосмоса Д.Рогозин, говорит о, несомненно, высокой выучке личного состава ВСУ и надёжной работе её разведки. Военкоры сообщили, что Рогозин был ранен осколком чуть ниже спины. Сам Рогозин позднее подтвердил эту информацию, сообщив: «ранен в спину. Жить буду. Осколок прошёл в сантиметре от позвоночника». Также был ранен премьер-министр ДНР Хоценко и ещё пятеро из их свиты получили ранения. Несколько человек из команды Рогозина были убиты наповал.

Звонкой пощёчиной прозвучал очередной взрыв на базе стратегических ракетоносцев под Энгельсом 26 декабря, прямо в День войск ПВО. Как сообщили в Минобороны РФ, «средства ПВО в понедельник сбили на малой высоте при подлёте к военному аэродрому «Энгельс» Саратовской области украинский беспилотник». «В результате падения его обломков трое российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила». Таким образом, после первой атаки на этот аэродром, случившейся 5 декабря, улучшений в противовоздушной обороне, видимо, не произошло, и украинские беспилотники продолжают беспрепятственно летать на сотни километров вглубь территории России.

НА РОССИЮ НАЛОЖЕНО КЛЕЙМО ИЗГОЯ

А тем временем в связи с введением эмбарго на поставки российской нефти, которое вступило в силу 4 декабря, и введением «ценового потолка» на неё, продажи российской нефти на мировом рынке упали на 54%. А её цена при потолке в $60 за баррель составляет чуть более $43. Так что прогноз о «взрывном росте» цены на российскую нефть пока никоим образом не оправдался. Если аналогичным будет результат с уже введённым «потолком цен» на российский газ (он, кстати, оказался почти вдвое ниже ожидавшегося), то в следующем году нас ожидают серьёзные финансовые проблемы, учитывая, что в бюджет на 2023 год была заложена цена за баррель нефти в $70. Потому россиянам следует готовиться потуже затягивать пояса.

Из других событий необходимо отметить резкий рост заболеваемости коронавирусом в Китае, где 20 декабря за один день зафиксировано заражение 37 (!) млн. человек. А всего с начала декабря ковидом заболела четверть миллиарда жителей Китая, что составляет 18% населения страны. Так что не исключено, что мир ожидает новая пандемия. А с ней и падение мировой экономики. Что, в свою очередь, снизит спрос на продукцию российского экспорта. И ещё сильнее усугубит нарастающий кризис в стране.

Всё это происходит на фоне роста вокруг России международной напряжённости. Объявление России американцами «страной-агрессором» пока никаких правовых последствий не предполагает. Хотя это носит откровенно дискриминационный характер. До сих пор таким клеймом ни одну страну не метили. Россия в этом плане – первооткрыватель. Но есть серьёзные опасения, что Байден теперь сможет получить новые полномочия по наложению санкций на российских официальных лиц.

Кстати, США в этом случае прислушались к просьбе Украины признать Россию «государством – спонсором терроризма». Но клеймить нас таким способом они не стали, посчитав, что это осложнит и без того весьма скромные дипломатические контакты с Москвой, в том числе по поводу завершения военных действий РФ в Украине.

Как известно, ранее Литва, Латвия, Эстония, Польша, Нидерланды и Чехия вопреки пожеланиям Байдена уже признали Россию «террористическим государством» или «страной – спонсором терроризма». Более того: аналогичную резолюцию принял Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентская ассамблея НАТО. Решение объявить Россию «страной – агрессором» стало неким компромиссом с Зеленским. Это указывает на рост авторитета президента Украины в мировом западном сообществе и повышении статуса Украины в международных отношениях.

С виду такое решение не может повлечь конкретных ограничений в отношении нашей страны. Однако есть опасения, что в ближайшее время США и её союзники предпримут попытки «выдавить» Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН. Ведь сегодня РФ имеет исключительное право «вето» на любые решения СБ. А с другой стороны, это решение должно стать предупреждением для Китая, намеревающегося решить свой «тайваньский вопрос» военным путём.

КОМПРОМИССНЫЙ ВЗГЛЯД НА КОНФЛИКТ

Не могу не помянуть инициативу бывшего госсекретаря США девяносто девятилетнего Г.Киссинджера, опубликовавшего в британском журнале статью, в которой он рассуждает, как может закончиться российско-украинский конфликт и какое место обе страны займут в мире после него. В ней он отмечает, сегодняшняя Украина теперь обладает одной из самых эффективных сухопутных армий в Европе, которую оснащают США и их союзники. И после этого говорить о её нейтралитете и не вхождении в НАТО стало бессмысленно.

Киссинджер напомнил о дискуссии, которая развернулась в мае. Согласно ей предполагается, что Россия покидает занятые в Украине территории, но не «территорию, которую она заняла почти десять лет назад, включая Крым». Он предлагает провести референдумы о самоопределении под международным наблюдением «в особо вызывающих разногласия территориях, которые неоднократно переходили из рук в руки на протяжении веков». Он призывает не принижать роль России, и при всей её «склонности к насилию» она «уже более полутора тысяч лет вносит решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил». Особо он выделяет, что «военные неудачи России не устранили её ядерного потенциала, что позволяет ей угрожать эскалацией на Украине».

Но, как полагают эксперты, маловероятно, чтобы этот план мог быть реализован. С одной стороны, в Украине общественный консенсус не уступать России ни пяди земли. С другой, – Россия своими референдумами с последующим внесением в Конституцию нормы о признании бывших украинских территорий российскими отрезала себе все легальные пути разрешения военного конфликта.

ОБЩЕМИРОВАЯ ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Уже известно, что США приняли пятилетнюю программу перевооружения армии. Следом Россия начала военную реформу, которая продлится не меньше. Китай принял программу подготовки своих ВС до 2027 года. Всё говорит о том, что СВО в Украине имеет перспективу длиться столько же. И уж точно она не закончится до конца 2023 года.

Известно, что украинская армия в настоящее время насчитывает более 1,2 млн. военнослужащих и проводит очередную мобилизацию. До 100 тыс. военных ВСУ проходят переподготовку на военных базах НАТО для обучения использованию новейших видов западного вооружения. Считается, что мобилизационный ресурс Украины – не менее 3 млн. человек. Россия также увеличивает армию и готовит очередную мобилизацию. В общем, противоборствующие стороны готовятся к затяжному военному конфликту.

Никаких намёков на то, что Шойгу назначат ответственным за военные неудачи, не имеется. И это напрямую влияет на ситуацию в Туве и значительно ослабляет и без того шаткие позиции главы республики Ховалыга. Он умудрился рассориться не только с элитами в республике, но и большинством руководителей предприятий жизнеобеспечения.

МОЖНО ЛИ СПРЯТАТЬСЯ ОТ ТРИБУНАЛА?

Во всём мире обсуждается судебный процесс над 89-летним Фелисьеном Кабугой – основателем и главным спонсором «Радио тысячи холмов», главным пропагандистом геноцида народа тутси в Руанде. Там за несколько месяцев, по разным оценкам, погибло от 500 тысяч до миллиона человек. Радио сравнивало тутси с тараканами и беспрестанно призывало к их массовому убийству. Кабуга скрывался от правосудия 23 года, но в 2020-м его задержали под Парижем французские власти. Трибунал ООН обвиняет его в геноциде, публичном подстрекательстве к геноциду, сговоре с целью осуществления геноцида и преступлениях против человечности.

Эксперты полагают, что этот процесс – прообраз того, что может случиться с нашими пропагандистами типа Соловьёва, зомбирующими наше население с экранов телевизоров, в том случае, если Россия, не дай Бог, проиграет в Украине. Они, как и в случае с Руандой, с телеэкранов открыто призывают бомбить территорию Украины и критикуют тех, кто выступает за мир. Дело дошло до того, что однажды Симоньян в прямом эфире проговорилась, что ожидает международного уголовного суда в Гааге, перед которым могут предстать в случае поражения в Украине все, включая руководство страны, пропагандистов и кремлёвского дворника. В таком случае, разумеется, и про неё не забудут, и уж тем более – про Пригожина с его ЧВК.

Кстати, Кабуга также обвиняется в поддержке «интерахамве» – вооружённого формирования, совершавшего в Руанде массовые убийства мирных жителей. Ему вменяют оказание этим группировкам логистической и финансовой поддержки. Например, он закупал сотни тысяч мачете и другое оружие для боевиков. Кабуга не признаёт себя виновным. Его защита называет претензии прокуратуры необоснованными, заявив, что обвиняемый «был простым бизнесменом, который оказался втянутым в масштабный конфликт». Руанда – далёкая от нас страна. Только некая аналогия с нами как-то просматривается...

Но не будем больше о грустном. Скоро Новый год! Будем надеяться, что он принесёт нам позитивные перемены. И вместо хода СВО и западных санкций в отношении России я буду освещать другие, более приятные события. С Новым годом, друзья! Счастья, благополучия Вам и Вашим родным! Живите с надеждой на лучшее! И оно сбудется.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.