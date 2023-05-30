Сергей Конвиз: Поможет ли карта XVII века удержать границу?

События в Украине не очень радуют патриотически-настроенную часть российского общества. С одной стороны, Бахмут (по версии России – Артёмовск) всё-таки взят. Однако наступательные действия там вели не Шойгу с Герасимовым, а хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, что несколько умаляет имидж ВС РФ и лично нашего звёздного земляка. А с другой стороны, ВС Украины продолжают наступать с флангов нашей группировки в Бахмуте, угрожая окружением уже нашим войскам. Так что о полной победе в Бахмуте нам заявлять пока рановато, поскольку неизвестно, чем это всё закончится. При этом из интервью Пригожина очевидно, что президент Путин на вывод ЧВК из Бахмута согласия не даёт. Это фактически подтверждает, что ситуация там остаётся напряжённой. И полноценной замены ЧВК «Вагнер» силами Минобороны РФ в Бахмуте не имеется.

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И ПОРВАЛОСЬ

Но не только на линии боевого соприкосновения очевидны проблемы наших вооружённых сил. На днях украинские диверсионно-разведывательные группы в составе боевиков с российскими паспортами атаковали Белгородскую область России. Сообщается, что, по разным источникам, границу перешли от нескольких десятков солдат до тысячи. Они захватили контрольно-пропускной пункт на границе, а также продвинулись вглубь области в посёлок Глотово и административный центр Грайворон. Везде были слышны взрывы и стрельба.

Атаку ВСУ по территории России эксперты связывают с подготовкой украинских сил к контрнаступлению. Как считают наши эксперты, это нападение преследовало как минимум три цели. Первая – проверка прочности охраны границ России и качество прикрытия её регулярными войсками Минобороны. А заодно оценка расстановки сил на российской границе и нахождение «прорех», через которые украинским военным можно беспрепятственно проникать на российскую территорию. Вторая – вторжение имело целью отвлечения наших сил от участия в СВО. Третья цель заключалась в пропагандистском шаге для демонстрации всему миру, что ВСУ имеет возможность атаковать наши вооружённые силы в самых разных местах.

К сожалению, надо признать, что во многом Киев достиг своих целей. При нападении диверсантами велась прямая трансляция с места событий. Они сумели практически беспрепятственно проникнуть на российскую территорию, захватили три села, снимая всё на видео. Диверсанты оттянули на себя почти тысячу бойцов РФ, затем вернулись на свою территорию. Об этом украинская пропаганда тотчас раззвонила на весь мир, выставив российскую сторону не в лучшем виде.

Официальных заявлений Шойгу по горячим следам на этот счёт сделано не было. Правда, во вторник, 23 мая, российские власти сообщили, что украинские силы в Белгородской области были разбиты, а её остатки бежали. Но в целом осадок от этого вторжения остался. В СМИ прошла информация, что Пригожин предложил услуги по ликвидации диверсантов, но Шойгу отказался, заявив, что у Минобороны достаточно сил для отражения атаки. При этом российской пропаганде пришлось искать какой-то информационный повод, чтобы успокоить население. И он нашёлся.

ОБОЮДООСТРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕБРИ

В этот же день 23 мая, в Кремле состоялась историческая встреча председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина с президентом РФ Владимиром Путиным. Как выяснилось, в Конституционном суде отыскался каким-то чудом застрявший там старинный документ – копия карты Европы середины XVII века времён короля Людовика XIV, составленная самими французами. Ценность карты состояла в том, что на ней вообще отсутствует такое государство, как Украина. Вместо сегодняшней Незалежной там обозначена территория, которая не имеет названия «Украина», зато вместо неё обозначено в двух местах «край» – край Речи Посполитой, юг и край Казакии. А вот Россия на этой карте XVII века – есть! Правда, именуется она там как «Московия».

Путину доклад Зорькина пришёлся по душе. «Мы же знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, потом попросились в состав Московского царства. Вот и всё», – заметил он. Вот и вся история украинской государственности в российском изложении. Таким образом, заявление Путина о том, что сегодняшняя Украина – это фактически квази-государство, которое не имеет права на существование, подтверждено копией карты Европы середины XVII века. Теперь это не просто слова президента, а заявление, которое как бы получило официальное подтверждение от самого председателя Конституционного суда России.

Правда, оно не пролило свет на вопрос, откуда в Конституционном суде появилась карта времён короля Людовика XIV, что это за копия и каким нотариусом или хотя бы экспертом она заверена? Но, полагаю, такие мелочи не станут препятствием для осознания в России Украины как мифического государства, населённого сомнительным народом, который, по мнению президента Путина, в принципе не может иметь права на самоопределение. В то время как «Царство Российское», отмеченное на карте времён короля Людовика XIV, как назвал Россию Зорькин, было всегда во все времена.

Его даже не смутило то, что территория Крыма на этой копии указана как «Крымское ханство». То есть территория сегодняшней Турции. Это фактически ставит под сомнение наше право считать Крым российским. Особенно Зорькина воодушевило то обстоятельство, что на карте вообще не обозначена «Киевская Русь», что, по его мнению, многое объясняет, «потому что было много спекуляций насчёт того, где истоки, как это всё образовалось».

Впрочем, критики такого подхода к мировой истории создания государств поспешили едко подметить, что подобный ход мыслей об истории человечества председателя Конституционного суда, вообще-то не имеющего отношения к подобным историческим аспектам, может быть опровергнут, если вдруг найдётся какая-нибудь карта времён хана Батыя, на которой не будет сведений ни о России, ни об Украине. Но, к счастью, монголы пока в такие историко-географические исследования не пускаются. Кстати, критически настроенные эксперты обратили внимание на то, что если подходить с такими мерками к Казахстану и казахам, то и там найдутся квази-подобные государства и народы. Думается, вряд ли такой подход к истории получит одобрение среди руководства бывших республик СССР.

Тем не менее, один аспект всё же следует отметить – это невиданное ранее сплочение всех ветвей власти Российской Федерации вокруг президента РФ Владимира Путина перед украинской опасностью. Они настойчиво изучают мировую историю в поисках демонстрации поддержки его курса на ликвидацию Незалежной. Это даёт основания заявлять Путину о верности своей гипотезы о фальсификации нашими недругами нашей славной истории, которая начиналась даже не с периода правления французских королей, а гораздо ранее.

Правда, живём мы по той версии, которая была принята странами антигитлеровской коалиции в Крыму и Потсдаме в 1945 году. А новые исторические реалии наступили в 1991 году при распаде СССР.

НАТО ПРОДОЛЖАЕТ НАКАЧИВАТЬ УКРАИНУ ОРУЖИЕМ

А тем временем мировая закулиса не дремлет. В Японии собрались представители ведущих экономик мира, чтобы обсудить перспективы и темпы поддержки Украины поставками современных видов вооружений.

Российская пресса это оценила следующим образом: «Демонстрируя бесстыдное лицемерие, лидеры группы крупнейших держав G7: США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Италии и Канады, – возложили 19 мая венки к кенотафу жертвам атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира в японской Хиросиме, перед началом саммита G7».

А затем мировые лидеры приступили к обсуждению планов победы Украины над Россией. Центральной темой стал вопрос поставок Незалежной современных многоцелевых боевых самолётов производства США F-16.

Как известно, американцы уже разрешили странам НАТО передавать Украине такие самолёты. Одни страны, такие как Нидерланды, Дания и Бельгия, уже приняли решение о поставках. Другие должны это сделать в ближайшие недели. Как полагают российские эксперты, до 1 сентября Киев рассчитывает иметь как минимум 96 самолётов с обученными украинскими пилотами. Об этом президент США Джо Байден сообщил приехавшему в Хиросиму президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кроме того, стало известно, что западная коалиция приняла решение о новых поставках Украине дальнобойных крылатых ракет. На сей раз речь идёт о ракетах класса воздух-земля TAURUS KEPD 350. Это ракета весом 1400 кг и длиной 5 метров с дальностью полёта до 500 км (в экспортном варианте – до 300 км). Фактически это некий немецко-шведский аналог франко-британской ракеты Storm Shadow, которые уже имеются у ВС Украины и которыми они обстреливают Луганск и Мариуполь.

Поставка таких вооружений рассматривается нашими экспертами как желание обеспечить Киев всем необходимым для возвращения в Украину Крыма по примеру Херсона. В экспертном сообществе уже обсуждают перспективы разрушения Керченского моста, перерезание сухопутного коридора в Крым и Запорожье, а также нанесения ударов по базе Черноморского флота в Севастополе. По замыслу генерала Залужного, это должно привести к изоляции Крыма и принуждению МО РФ эвакуировать оттуда российские вооружённые силы. Насколько такой план реализуем, мы узнаем в ближайшие 4-6 месяцев, когда Киев получит боевые самолёты четвёртого поколения.

Российские военкоры снова заговорили о неких «красных линиях», которые страны НАТО не должны переходить. Но после событий мая говорить о них, похоже, уже стало дурным тоном. Совершенно очевидно, что в вопросах Украины НАТО не намерено считаться с интересами России. И будет продолжать стремиться к победе Украины над Россией. А значит – продолжать накачивать её современными видами оружия и деньгами.

КИТАЮ НАШ ГАЗ ОКАЗАЛСЯ НЕ НУЖЕН

Отдельно хочу отметить активизацию российских властей на международной арене. Премьер-министр РФ М. Мишустин с большой представительной делегацией побывал в Китае. С ним в мероприятиях участвовали зампреды правительства, министры, предприниматели и губернаторы. Кстати, среди них был и глава республики В. Ховалыг. Но об его деятельном участии в этом вояже пока никаких сообщений не поступало. Скорее всего, он, как ранее это бывало с Кара-оолом, ездил туда в виде сомнительного бессловесного эскорта. К тому же особых успехов в Поднебесной наша делегация достичь не смогла.

По всей видимости, главной темой переговоров на высоком уровне должен был стать проект газопровода в Китай «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд. кубометров газа в год. Как известно, по газопроводу «Сила Сибири» в 2022 году было прокачено из России в Китай только 16 млрд. кубов стоимостью в $4 млрд. Кстати, за этот период Туркмения по трём действующим трубопроводам поставила Китаю 35 млрд. кубометров газа, по цене в $10,3 млрд. Получается, туркменский газ на треть дороже российского, но Китай всё же решил строить газопровод из Туркмении. В общем, и на этот раз договорённости по проекту «Сила Сибири-2» не случилось – дорогу перешли наши друзья туркмены. Но с другой стороны, Газпрому всё равно девать 250 млрд. кубометров газа, ранее поставляемого в Европу, некуда.

Впрочем, нет худа без добра – глядишь, теперь всё же дойдёт очередь и до газификации Красноярского края, Хакасии и Тувы. И мы реально избавимся от сажи, что Ховалыг обещал Путину ещё 7 апреля 2021 года.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.