Сергей Конвиз: Беда пришла на исконно русские земли

Ушедшая неделя была отмечена взаимными атаками ВС Украины и МО России по целям с обеих сторон противостояния. 30 мая Украина нанесла удар беспилотниками по Москве и Подмосковью. Судя по всему, атака дронами-камикадзе преследовала больше психологические, чем военные цели и была направлена на российскую элиту. Как сообщили российские издания, целью атаки могла быть, в том числе, резиденция президента Путина в Ново-Огарево, которая находится в 4,5 километрах от места удара дрона в Ильинском. СМИ делают акцент на то, что эти цели расположены недалеко от мест проживания ближайшего окружения президента России: Аркадия и Бориса Ротенбергов, Николая Шамалова, замглавы администрации президента Алексея Громова, детей главы Росгвардии Виктора Золотова и замглавы «Рособоронэкспорта» Сергея Ладыгина.

ОТ КИЕВА ДО МОСКВЫ: ПОЛЕ БОЯ РЕЗКО РАСШИРИЛОСЬ

Как полагают многие российские и зарубежные СМИ, налёт беспилотников на Москву, скорее всего, может быть одним из элементов серии формирующих операций, которые проводит Украина, готовясь к контрнаступлению. «Атака дронов на Москву – это акт устрашения, направленный на мирное население», – заявил глава комитета Госдумы по обороне Картаполов. Депутат Хинштейн назвал атаку «новой реальностью, которую предстоит осознать».

Шойгу в ночь на 1 июня отреагировал на обстрелы Москвы очередной атакой на комплекс зданий Главного управления разведки Украины в Киеве. Взрывы также прогремели в районе Труханова острова. Всего в столице Украины ночью прогремело около 10 взрывов. ВКС России также нанесли ракетные удары по военным объектам в тылу ВСУ. Ракетный удар был нанесён по аэродрому Чернобаевка в Херсонской области, где в момент удара могли находиться несколько вертолётов Ми-8 и Ми-24, а также склады с топливом и боеприпасами. Кроме того, российским ракетным ударам поражались объекты в Днепропетровской и Харьковской областях.

Но затем пришёл черёд наносить удар уже со стороны ВСУ. Главный удар пришёлся по Белгородской области: как информировал губернатор области, за сутки по Шебекинскому городскому округу было выпущено не менее 850 снарядов установок залпового огня «Град». В результате чего 1 июня пострадали 16 человек. Ранее губернатор рассказал о двух погибших женщинах в посёлке Маслова Пристань. Как известно, после начала СВО Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, регулярно подвергается обстрелам. В конце мая 2023 года они стали ежедневными. Более всего пострадал город с населением в 40 тыс. человек – райцентр Шебекино.

Шебекино подверглось нескольким атакам ВСУ. В первой приняли участие 3 бронемашины, 4 пикапа и порядка 30 военных. Минобороны России отчиталось об ударе по ним, в результате чего атака была отбита. В следующей волне приняли участие до 70 военных с 5 танками и 4 бронемашинами. Они отошли, понеся потери. Третья группа украинских военных пыталась атаковать в направлении Новой Таволжанки. Атака была отбита в ходе стрелкового боя. На протяжении всего дня Шебекино и окрестности подвергались ударам из РСЗО «Град». Были повреждены 3 административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов, на восстановление которых губернатор запросил у Москвы 13 млрд. В городе полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение.

По приграничному Грайворонскому округу также был нанесён артиллерийский удар. По данным российских властей, всего по округу было выпущено 65 миномётных снарядов: 27 по окраине села Козинка, 32 по селу Глотово, по сёлам Рождественка и Мокрая Орловка – 4 и 2 миномётных снаряда соответственно. Но там из-за обстрелов никто не пострадал.

Я заранее прошу прощения у читателей за лаконичные публикации о ходе СВО, поскольку власти Тувы в ответ на публикации критических материалов о коррупции в органах тувинской власти начали атаку на газету. По поручению Ховалыга они «бомбят» прокуратуру и рассылают доносы в различные контролирующие органы с целью создания нетерпимой обстановки для реализации права жителей республики на получение объективной информации о неприкрытом воровстве, которое процветает в регионе. В связи с этим ограничиваюсь констатацией фактов, исходящих из различных российских источников без собственных выводов.

ГОТОВА ЛИ РОССИЯ К ОБОРОНЕ?

Но вернёмся к СВО. К атакам российских крылатых ракет по целям в Украине все как-то свыклись. Там ещё зимой созданы бригады, которые оперативно ликвидируют последствия обстрелов. Ремонтируют ЛЭП и трансформаторные подстанции, восстанавливают пути движения железнодорожных составов и тушат возникающие то тут, то там пожары. В России, похоже, такой мобилизации спасательно-восстановительных сил не произошло. Более того: прилёты снарядов, ракет или БПЛА воспринимаются как ЧП. Не говоря уже о жертвах среди населения.

Всем понятно, что существующие системы ПВО в РФ не в состоянии защитить население такой огромной страны от ударов современных ракетных систем и беспилотников. Это признал даже председатель комитета Госдумы РФ генерал Картополов. «Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна, и всегда найдётся лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны», – признал депутат.

Президент Путин расценил удары дронами по территории Москвы «ответом Киева на российский удар по штабу военной разведки Украины». В целом обстрелы территории России специалисты расценивают как попытку Киева дестабилизировать обстановку в РФ и растянуть линию боевого соприкосновения сил ещё на 700 км, втянув в зону СВО Белгородскую, Курскую и Брянскую области.

Теперь уже сложно определить, куда будет направляет основной удар украинского «контрнаступа»: на севере из Харьковской области Украины или на юге в Запорожье, дабы создать предпосылки для «выдавливания» российских сил из Крыма по примеру Херсона. Кстати, если проанализировать выступление союзников Украины из числа специалистов западных стран, то там, по всей видимости, хотели бы скорейшего «выдавливания» России из Крыма и начала мирных переговоров именно с таких позиций. По всей видимости, там рассчитывают на новое более основательное разрушение Крымского моста и полного изолирования полуострова от российской логистики. Если подобный план будет реализовываться, то следует ожидать удара ВСУ по городу-спутнику Энергодару. После его занятия ВСУ может выйти на Азовское море и отрезать сухопутную артерию питания Крыма. Однако сведения о том, что украинские военные начали снимать свои минные заграждения на подконтрольных участках фронта, указывает на то, что наступление на севере вполне возможно. И это – только первый этап, поскольку с российской стороны находятся такие же заграждения.

Но лично я придерживаюсь такой точки зрения, в соответствии с которой генерал Залужный не начнёт своего наступления, пока не достигнет военного паритета, обеспечивающего, по крайней мере, равенства сил по части ПВО и боевых самолётов. Следовательно, решительных перемен на линии боевого соприкосновения до сентября ожидать не приходится.

Что же в целом по ситуации, то и у нашего Шойгу возможностей для наступления на ВСУ не просматривается. Превосходство нашей авиации в воздухе не кажется подавляющим хотя бы потому, что воздушные налёты на объекты Украины наша авиации совершает в основном ночью. Снарядный голод, похоже, также не преодолён. Да и живой силы недостаточно для наступательных действий. А что до очередной мобилизации, то даже наши пропагандисты на ТВ вынуждены признать: новая волна мобилизации может привести к непоправимым потерям в экономике страны. И некоторые особо важные для СВО производства могут встать. Я уже не говорю про морально-психологические последствия подобных действий наших властей.

ЕВРОПА БЕЗ РОССИИ

На 1 июня выпало ещё одно событие – речь о втором саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который открылся в 40 километрах от Кишинёва, в частном замке-винодельне Castel Mimi. В столицу Молдовы прибыли 49 глав государств и правительств европейских стран. Решение провести саммит в Молдове было принято на первой встрече ЕПС, которая прошла в октябре прошлого года в Праге. Было оговорено, что такие дискуссии будут проводиться дважды в год по очереди странами-членами ЕС и государствами, не входящими в Евросоюз. Центральным гостем саммита стал президент Украины Зеленский, который одним из первых приехал в Бульбоаку на автомобиле из Одессы, преодолев всего 170 километров. На фото саммита отчётливо видны лица президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна.

В этом плане следует отметить откровенное и где-то даже неожиданное заявление Пашиняна о сегодняшних взаимоотношениях Армении и России: «Мы – не союзники России в [СВО] с Украиной. И наше восприятие от этой [СВО], от этого конфликта – тревога, потому что это прямо влияет на все наши отношения».

Как отметили СМИ, на саммите резонансным стало первое выступление председателя Европарламента Роберты Метсолы. Она заявила, что переговоры о присоединении Молдовы к ЕС должны начаться в этом году. А глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель затронул ситуацию в Приднестровье. Молдова, отметил он, самостоятельно решает, как быть с этим регионом, и привёл в пример Кипр, который стал членом ЕС с территориальной проблемой. Кстати, аналогичная ситуация складывается и с Украиной, которая также, как Кипр, не контролирует всю свою территорию.

ЕСТЬ ЛИ ШАНС УСПЕШНО ЗАКОНЧИТЬ СПЕЦОПЕРАЦИЮ?

В целом ситуация неопределённости в СВО по-прежнему сохраняется. И для решительного перелома, похоже, сил нет ни у одной из противоборствующих сторон. А усталость от ситуации в Украине нарастает. При этом снаряды и ракеты над городами Запада не летают. Так что вряд ли усталость и понимание необходимости мира в Европе и Америке настанут раньше, чем в России и Украине.

Но парадокс ситуации состоит в том, что на самом деле напряжённость ситуации в Украине на сегодняшний день на руку всем, кроме президента РФ Путина. И даже президент Зеленский, похоже, научился извлекать из этого свои преимущества. Хотя бы в том, что на сегодня он – один из самых узнаваемых политических деятелей. Его принимают во всём мире. Он на одной ноге с такими мировыми лидерами, как президент США, лидер КНР, руководители ЕС, НАТО и стран Европы. Не будь этого обострения в Украине, его бы мало кто знал и желал с ним встречаться.

В следующем номере я коснусь темы ограниченного ядерного конфликта, на котором всё чаще стали настаивать российские пропагандисты, воспринимая его как единственный шанс выиграть в СВО у Украины. Постараюсь поближе ознакомить читателей с новыми лидерами общественного мнения, новыми героями Евгением Пригожиным и Игорем Стрелковым. А также поразмышляю о том, какой видится победа в Москве и Киеве и каковы последствия этого возможны. А заодно и то, к какому событию мы ближе.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.