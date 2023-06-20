Сергей Конвиз: Как отличить победу от поражения в СВО?

24 июня пойдёт 17-ый месяц спецоперации России в Украине. Конечно, это совсем не те три дня, три недели и даже не три месяца боевых действий, которые, как нам обещали с экранов телевизоров, должны были привести к капитуляции Незалежной. А тем временем ситуация на линии боевого соприкосновения всё больше влияет на объективное отношение людей к ведущим политикам страны. Если до СВО рейтинг президента Путина по опросам ВЦИОМа превышал 91%, то в июне 2023 года он составил уже 78,9%. И имеет тенденцию к снижению.

Кстати, вторым за Путиным по популярности уверенно идёт премьер-министр Мишустин с 61,6% рейтинга. Остальные политики значительно уступают им по популярности в разы.

Другой пример: если рейтинг министра обороны нашего замечательного земляка Шойгу до СВО незначительно отставал от рейтинга Путина, то в настоящее время показатель динамики индекса доверия к нему как к политику «примёрз» на отметке в 4%. Это – абсолютный минимум с 2017 года, отмечают эксперты. Для сравнения, хуже показатели, если верить ВЦИОМу, только у таких политиков, как П. Грудинин, Н. Платошкин, Н. Бондаренко, В. Володин (по 1%), С. Миронов, А. Навальный (0%) и Г. Зюганов (–2%), которые, естественно, не так значимы в условиях боевых действий, как министр обороны. А о некоторых из них широкая общественность страны вообще ничего не знает.

Кстати сказать, у Шойгу и один из самых высоких рейтингов недоверия из всех известных лиц – 6%. Больше (6,2%) только у лидера коммунистов Зюганова, который ранее постоянно входил в «пятёрку» или на худой конец хотя бы «десятку» политиков, которым доверяют.

Если уж давать более обширную картину, то из руководителей думских партий индекс доверия лидера эсеров Миронова по версии ВЦИОМ равен «нулю», а спикера Госдумы Володина – «единице». Президент Путин с показателем в 34% лидирует с огромным отрывом от Лаврова и Мишустина.

Не могу не отметить, что в целом у экспертного сообщества особого доверия к ВЦИОМу нет, поскольку эта социологическая контора клепает результаты опросов в основном по заказу российских властей и обычно завышает показатели доверия к властной верхушке и занижает их по отношению к тем политикам, кто настроен оппозиционно.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПОМОГЛА ПУТИНУ ДОСТИЧЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАПАДА

В связи с этим определённо ход военных действий в зоне СВО, несмотря на неочевидный результат, укрепляет позиции президента Путина. После почти полутора лет российско-украинского противостояния, которое до сих пор не достигло решения поставленных задач, ситуация в зоне боевых действий совсем не та, на которую многие рассчитывали. В настоящее время уже не российские войска, а украинские захватили инициативу. А наша армия лишь «успешно обороняется». Тем не менее, нет никаких признаков того, что Кремль согласится на сегодняшний статус-кво украинских городов Киева, Одессы и Николаева.

Впрочем, многие эксперты отмечают, что не совсем удачный ход СВО тем не менее позволил решить Путину многие задачи, которые не решались в течение десятилетий. И сейчас в целом ситуация с СВО превратилась в самодостаточный процесс и удобный инструмент, который помогает реализовывать самые разнообразные цели. А также получать политические выгоды, независимо от конкретного результата боевых действий.

С такой точки зрения СВО стала в некотором роде вершиной управленческого стиля Путина. Он её просто начал, а дальше в России всё само покатилось в нужную ему сторону. Очевидный пример: с 2014 года российский госаппарат восемь лет бился над тем, как развернуть внешнюю торговлю на Восток, снизив зависимость от Запада. Однако результаты получались довольно скромными. А в настоящее время только за один 2022 год Россия сократила торговлю с Евросоюзом в 2 раза, увеличив товарообмен с Китаем в 1,5 раза, а с Индией – в 2,5 раза. Целевые задачи сотрудничества с Азией, которые планировались на 2030 год, практически уже достигнуты. А с зависимостью от доллара власти безуспешно боролись с середины 90-х. Но и эту задачу во многом удалось решить за 2022 год. То есть за год решили то, чего не могли достичь за предыдущие 30 лет.

Именно такая ситуация в стране и мире резко ускорила проект строительства железной дороги через Иран, чтобы дать России доступ к портам Индийского океана, который мусолили аж с 2005 года. Скорее всего, такое же ускорение получит проект газопровода в Китай «Сила Сибири – 2», поскольку из экспортной доли РФ «выпали» доходы от продажи как минимум 250 млрд. куб. м. российского газа. Теперь его просто некуда девать.

Именно благодаря СВО власти беспрепятственно ввели блокировку соцсетей и закрытие остатков независимых СМИ, что ранее казалось властям рискованным шагом с непредсказуемыми последствиями. Именно теперь Роскомнадзор превращён в карательный орган, который призван бороться с инакомыслием. СВО подняла престиж вооружённых сил, заставило россиян отдыхать в стране, а не за рубежом, модернизировать отечественный ВПК. Только теперь батька Лукашенко готов без особого давления интегрироваться с Россией. И даже выразил желание держать на своей территории ядерные арсеналы РФ. Уже Китай и другие развивающиеся страны ведут себя с Западом всё более неуступчиво, не желая подстраиваться под его связанные с СВО требования.

Конечно, все перечисленные процессы не совсем прямолинейны и содержат в себе кучу таинственных неприятностей. К тому же они обходятся очень дорого для самой России и её населения. Но это уже вопрос угла зрения и приоритетов. По общему мнению, Путин добился главного: мир теперь движется в нужную сторону сам по себе, не требуя дополнительных усилий со стороны Кремля.

В такой ситуации однозначно ответить на вопрос, нужно ли Путину продолжение спецоперации, трудно. Да, прекращение войны позволит сберечь тысячи жизней и миллиарды долларов. Но может разрушить такое сладостное «единство власти и народа», поскольку любое завершение боевых действий неизбежно поставит вопрос о том, что делать дальше. К тому же после СВО эти вопросы будут адресованы лично Путину.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПРОХОДИТ ОТЛИЧНО! НО СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ЕЁ ЗАВЕРШЕНИЕ?

А теперь давайте подумаем, «за чей счёт этот банкет»? Ни для кого не секрет, что в случае победы, какой её видит наша сегодняшняя власть, восстанавливать присоединённую к России Украину в условиях жесточайших санкций нам придётся за счёт уменьшения доходов населения. Затянуть пояса придётся надолго. Это растянется на десятилетия. Что приведёт к неминуемому падению уровня жизни наших людей, которые и без того живут небогато. Для России на долгие годы будут закрыты европейские рынки. Торговать придётся в основном с Индией, Китаем и странами Африки. А на них не очень-то разживёшься. К тому же современные передовые технологии – это вам не сотовые телефоны или электромобили. Такие технологии никаким «параллельным импортом» в страну не завезти. Так что для нашей экономики настанут весьма непростые времена. Мы будем вынуждены ещё больше отставать от развитых стран по части современных технологий.

Ну, а что произойдёт в случае поражения России? Совершенно очевидно, что в этом случае страны Запада будут Украину восстанавливать сами. Только опять же за наш счёт. А это значит наложение на Россию огромных репараций на долгие годы. Что, скорее всего, приведёт к экономическим трудностям, которые будут подталкивать ситуацию внутри России к распаду. Кстати, Запад наверняка будет стимулировать этот процесс, снимая санкции с тех регионов, которые обретут собственный суверенитет и примут условия демилитаризации. И только тогда Запад разрешит передачу в эти регионы гражданских современных технологий и откроет им свои рынки. Так что первыми «разбегаться» будут национальные республики, нефтегазодобывающие регионы и Дальний Восток. А оставшаяся в одиночестве «Московия» уже не будет вызывать опаску у Европы и США.

Как видите, поражение в СВО фактически означает неминуемый распад России.

МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДОНОСНАЯ ЯДЕРНАЯ ВОЙНА СПАСЁТ РОССИЮ?

Но как выиграть эту битву, если мы в обычных вооружениях сильно отстаём от Запада? Журнал «Профиль» опубликовал статью известного и весьма осведомлённого в намерениях Кремля политолога С.Караганова, суть которой сводится к тому, что Россия «должна нанести превентивный ядерный удар по Европе», чтобы «сломить волю Запада» и добиться победы над Украиной. И это совсем не то, как Дмитрий Киселёв в прямом эфире грозил превратить США в «радиоактивный пепел».

Угрозы применения Россией ядерного оружия для нас не новы. Но к заявлению Караганова следует отнестись серьёзно, поскольку он – один из основателей российского Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Это экспертный центр, с которым сотрудничают бывшие военные, дипломаты, действующие политики, исследователи и журналисты. В 2004 году СВОП стал одним из учредителей клуба «Валдай», в заседаниях которого регулярно участвует Путин. Поэтому статья Караганова, к сожалению, выглядит не просто очередным сотрясанием воздуха. Её можно воспринять как личную инициативу, попытку послать сигнал высшему руководству страны – и предложить свой радикальный вариант выхода из кризиса, в котором Россия оказалась. С другой стороны, учитывая близость Караганова к Совбезу РФ и его личное участие в организации «Валдая», этот текст может вполне транслировать мнение, распространённое в силовом – самом влиятельном – блоке российской власти.

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЯРМАРКА НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ ВМЕСТО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

О том, в каком состоянии находится сейчас Россия, можно судить по тому, что происходило на Петербургском экономическом форуме. Организаторы форума сообщили, что в деловую программу ПМЭФ-2023 вошли более 140 мероприятий. Они с гордостью отчитались, что гости форума съели 4,5 тонны мороженого, 400 килограммов клубники и тонну мелитопольской черешни.

Европа была представлена замминистра иностранных дел Венгрии. Но были и бизнесмены. Директор нового завода, где будут выпускать обновлённую «Ладу», М.Соколов презентовал новый автомобиль. Который, правда, на людях он не сумел завести. На пленарном заседании ПМЭФ-2023 вместе с коллегой из Алжира выступил президент России Путин, который заявил о необходимости массового внедрения машин-беспилотников.

Многих удивил кремлёвский пропагандист С.Марков, публично назвав ПМЭФ-2023 «форумом победителей». Также удивил пассаж президента России, который заявил, что, по мнению его друзей-евреев, президент Украины «Зеленский – не еврей, это позор еврейского народа». Главные раввины Украины и Израиля на это среагировали немедленно, сообщив, что они гордятся тем, что президент Украины – еврей.

17 июня российский президент принял участие в торжественной церемонии поднятия флагов Российской Федерации, СССР и Российской империи в парке 300-летия Петербурга, а вечером встретился с главами шести африканских государств. В ходе переговоров обсуждалось мирное урегулирование конфликта на Украине и поставки продовольствия в беднейшие страны Африки.

Всё это говорит о снижении интереса к России со стороны развитых стран. И теперь, похоже, в Кремле рассматриваются любые пути изменения этой ситуации, включая ограниченный ядерный удар по сопредельной с Россией территории. Не исключено, что рассматривается вариант нанесения такого удара по Польше, которая в ответ на наши угрозы наращивает свои вооружённые силы.

О том, как будут развиваться события в Украине – в следующих выпусках «РИСКа».

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.