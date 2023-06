Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 24, 20 июня / Коротко A- | A | A+ 12pt №24, 20 июня 2023 года. Коротко Режим ЧС введён в Туве из-за размытых дорог В Республике Тыва введен режим чрезвычайной ситуации. Основанием для этого решения стала ситуация в дорожном хозяйстве региона. Из-за повышения уровня воды в реках повреждены десятки дорог и дорожных участков. По предварительной оценке регионального Минтранса, повреждения от подъема воды в реках получили 21 дорога, 45 дорожных участков и 13 мостовых сооружений. На объектах ведутся восстановительные работы, проезд временно закрыт только на дороге «Ак-Довурак – Абаза», где обрушился мост через реку Ак-Суг, и на подъезде к селу Эйлиг-Хем, где для ремонта нужна паромная переправа, которая не работает из-за высокого уровня воды в Енисее. В регионе до 28 июня будет оценивать нанесенный ущерб рабочая группа Росавтодора. Как писал «Ъ-Сибирь», подъем воды в реках из-за сильных дождей был зарегистрирован с 11 июня в Сут-Хольском, Бай-Тайгинском и Барун-Хемчикском районах. Глава Тувы поручил какому-то министерству восстановить дороги Тувы Вопросы восстановления дороги, соединяющей Ак-Довурак (Тува) и Абакан (Хакасия) обсуждались на встрече Главы Тувы Владислава Ховалыга с первым замминистра транспорта России Андреем Костюком. Глава региона обозначил задачи по восстановлению дорожной инфраструктуры региона, пострадавшей от разлива рек. Миндортрансу поставлена задача увеличить количество техники и специалистов для оперативного ремонта и восстановления поврежденных участков дорог, сообщает издание «Тува-онлайн». В Туве за 5 месяцев произошло 26 ДТП с участием маршруток и автобусов С января по май текущего года в Туве с участием пассажирских маршруток и автобусов произошло 26 дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба МВД по Туве. В двух ДТП один человек погиб, ранения получили три человека. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий водителями общественного транспорта проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». «Лицензия» на преступление: Депутаты Госдумы предложили избавить участников СВО от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести В Госдуму внесли законопроект, освобождающий участников СВО от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы. Он озаглавлен так: «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции». Освобождать от уголовной ответственности авторы законопроекта предлагают военнослужащих, проходящих службу в период мобилизации, период военного положения или в военное время. Кроме того, нововведение будет распространяться на мобилизованных и тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ, а также на «отдельные категории осужденных» (какие именно, неясно). В документе также говорится, что закон будет распространяться на тех, кто совершил преступление до вступления закона в силу. Согласно пояснительной записке, законопроект «будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектование вооруженных сил РФ». Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключённых, которые отправились воевать в Украину «Человек воюет, государство должно сделать все, чтобы выполнить свои обязательства перед этими людьми. <...> И я же подписываю указы о помиловании. Но действительно, есть рецидивы, и тогда человек должен отвечать по всей строгости закона», – заявил Путин на встрече с «военкорами». О вербовке заключенных российских колоний для участия в СВО в Украине известно с лета 2022 года. Взамен им обещали помилование и денежные выплаты. Изначально этим занималась ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. В феврале 2023 года он объявил, что компания перестала вербовать заключенных. Как сообщалось, набирать людей на СВО в колониях начали от имени Минобороны РФ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о повышении призывного возраста. Согласно документу, предельный возраст призыва с 2024 года повысят до 30 лет. Минимальный возраст с этого же времени начнут поэтапно увеличивать с 18 до 21 года. Таким образом, в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, в 2026 году – от 21 года до 30 лет. Граждане, желающие служить в армии, смогут в любом случае пойти на срочную службу с 18 лет. Повышение призывного возраста оформляется в рамках реформы армии, которую в декабре 2022 года предложил министр обороны Сергей Шойгу. Реформа, помимо прочего, предусматривает увеличение численности военнослужащих до 1,5 миллиона человек. Путин подписал закон об изъятии загранпаспортов у призывников Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Документ был официально опубликован на портале правовой информации. Среди прочего поправки предусматривают, что призванные на военную или альтернативную гражданскую службу должны будут сдавать заграничные паспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ. Сдать паспорт нужно в течение пяти дней с момента призыва. Его вернут после завершения службы. Если россиянин, право которого на выезд из страны ограничено, не сдаст без уважительной причины паспорт на хранение, документ признают недействительным. Поправки были внесены в Госдуму РФ в августе 2021 года. Первое чтение законопроекта прошло через два месяца. Однако депутаты приняли документ во втором и третьем чтении только в мае 2023-го. 7 июня его одобрил Совет Федерации. Закон о сдаче загранпаспортов вступит в силу через 180 дней. Как отмечали правозащитники, вероятно, он не затронет осенний призыв 2023 года. В апреле 2023 года в России приняли пакет поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе». Среди прочего они подразумевают создание реестра военнобязанных и вводят электронные повестки, которые считаются полученными с момента размещения в личном кабинете на «Госуслугах». Со дня вручения такой повестки запрещается выезд за границу. Путин подписал закон, смягчающий наказание полицейским за совершение преступлений Президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание полицейским за умышленные преступления. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Закон признает утратившим силу пункт «о» статьи 63 Уголовного кодекса, в котором говорилось, что «совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел» является обстоятельством, отягчающим наказание. Депутаты Госдумы, разработавшие законопроект, называли этот пункт УК «дискриминирующим», а зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин говорил, что «сохранение этой нормы нарушает принципы равенства перед законом». Сенатор Елена Мизулина заявила, что сотрудники органов внутренних дел «являются специальным субъектом преступления и применительно к ним и так предусмотрено более тяжкое наказание». Пункт об ужесточении наказания за преступления для сотрудников органов внутренних дел включили в УК РФ в 2010 году. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту говорилось, что это усилит «защиту прав и законных интересов граждан и организаций от неправомерных действий» сотрудников МВД. Поправку приняли по инициативе Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента России. Кремль готовится национализировать западные компании По данным издания The Financial Times, Владимир Путин уже подписал указ, который предоставит российскому государству возможность покупки западных активов со «значительной скидкой» – для их дальнейшей перепродажи. Как пишет FT, приобретатели активов должны быть полностью российскими и не иметь иностранных долей. Кроме того, новые владельцы должны разместить 20% активов на российском фондовом рынке. «Думаю, что национализация неизбежна. Это лишь вопрос времени. Государству понадобятся деньги», – сказал в беседе с The Financial Times один из бизнесменов. По его мнению, больше всего пострадают сырьевые группы, поскольку Кремль ищет новые пути пополнения бюджета с помощью экспортных доходов. Дефицит бюджета РФ в этом году достиг 42 млрд. долларов (38 млрд. евро), констатирует издание. 8500 долларовых миллионеров покинули РФ в 2022 году Об этом говорится в отчете международной консалтинговой компании Henley & Partners. Согласно ее прогнозу, еще 3000 состоятельных россиян могут сделать это в текущем году. При этом лидерами по оттоку долларовых миллионеров, по данным Henley & Partners, остаются Китай, откуда за прошлый год уехали 10 800 таких лиц, а также Индия (-7500 миллионеров). Наибольший приток богатых переселенцев в 2022 году был отмечен в ОАЭ, Австралии и Сингапуре, следует из отчета. «Суперджет» экстренно приземлился из-за отказа кондиционера в Иркутске 15 июня самолет «SukhoiSuperjet 100» совершил экстренную посадку в Иркутске из-за отказа системы кондиционирования, сообщает Shot. По данным тг-канала, обнаружив неисправность, экипаж подал запрос на снижение. После этого самолет сделал несколько кругов над аэропортом, расходуя топливо. Самолет компании «ИрАэро» выполнял рейс в Мирный, на борту находились 54 человека. Ранее, 13 июня, «SukhoiSuperjet 100», следовавший из Москвы в Актау, экстренно приземлился в Самаре из-за неисправности двигателя. Остальные материалы номера 24:

