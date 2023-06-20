    Перекрёсток мнений

Аноним, 14-06-2023 #2[ru]

12 июня Путин заявил, что он не понимает, зачем Украина «бьет по жилым кварталам». 13 июня [кем-то] был нанесён ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. Как сообщается, погибло 12 человек. https://t.me/eshkinkrot/43279

Аноним, 15-06-2023 #4[ru]

Послушал вождя. Были среди российских властителей разного рода злодеи. Были люди не совсем, мягко говоря, адекватные. Были игнорирующие реальность и живущие в иллюзорном мире. Но так в себе все это сочетать – получалось не у всех. Если нам правителя Бог дал, то за что? Неужели мы настолько виновны?

Аноним, 15-06-2023 #5[ru]

По словам Путина человек, осужденный за надругательство над Кораном, срок свой должен отбывать в Чечне. Значит ли это, что после окончания судебного процесса в Гааге, сам он должен быть передан Украине?

Аноним, 15-06-2023 #6[ru]

Вы обратили внимание на лакейское поведение «военкоров» во время встречи с Путиным? Они были готовы поддакивать любой лжи. А когда-то они активно возмущались по поводу заявлений Конашенкова... Как быстро институт «военкоров» деградировал – буквально за полгода. А как лихо начинали: «Народ имеет знать правду!»

Аноним, 15-06-2023 #7[ru]

Путин сейчас напоминает Хрущева. Тот, как известно, металлургам объяснял, как варить сталь, а скотоводам – как пасти овец. Ну скажите: для чего приглашать к себе людей с фронта и рассказывать им как обстоят дела на фронте? Так можно птицам рассказывать, как им надо летать, а рыбам – как плавать...

Аноним, 16-06-2023 #11[ru]

Путин сообщил, что Россия уничтожила под Киевом «пять комплексов Patriot». Хотя Украина сообщала о поступлении только двух таких комплексов. Откуда взялись остальные?

Аноним, 16-06-2023 #12[ru]

Пыню понесло, когда он заявил об уничтожении 5 (!) комплексов ПВО Patriot под Киевом из двух поставленных... Тут даже Конашенков офигел.

Аноним, 17-06-2023 #13[ru]

Путин: «Безработица 3,3% – такой низкой она не была никогда в нашей истории». 500 тысяч мужиков уехали на СВО, военные заводы работают в три смены, куча молодежи смылась за границу. Откуда вообще взялась безработица?

Аноним, 17-06-2023 #16[ru]

В Советском Союзе были только галоши. И пенсию работающим пенсионерам не платили, если верить нашим властям. Однако всё же на Украине мы каким оружием воюем??? Разве не Советским??? Где Арматы от Шойгу? Где роботы Фёдоры? В сухом остатке лжецы и воры. Мужики и пацаны с девчонками там наши с оружием из Советского Союза воюют! А этих абромовичей, чубайсов-миллеров с фридманами там нет! Нет! И деток-«гениев» ваших там нет!

Аноним, 14-06-2023 #1[ru]

Трагически обстоят дела с организацией ПМЭФ. Питерский «экономический форум» по старой памяти именуется «международным». Но даже банту, догоны, чокве и другие племена Африки решили не рисковать своей репутацией и от приглашения на мероприятие отказались.

Аноним, 14-06-2023 #2[ru]

2023 год, призвание ханьцев в Россию: Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Придите княжить и владеть нами. Скабеева: «Не отказывайтесь от пары-тройки миллионов китайских солдат. Сейчас это то, что надо. Смотрю на Белгородскую область и думаю «как же нам не хватает китайской армии народно-освободительной». https://t.me/Nizovtsev/1961 Сборище даунов. Она ведь правда призывает к военной интервенции, потому что думает, что лучше под Китаем, чем под кем-то ещё?

Аноним, 15-06-2023 #3[ru]

На открывающемся сегодня экономическом форуме в Петербурге обсудят вопрос о том, «почему европейцы для жизни и работы выбирают Россию?». Обсуждать этот вопрос будут представители России, Сирии, КНДР, Бурунди и Эритреи.

Аноним, 17-06-2023 #9[ru]

Крутой форум. И всё про экономику: пожрали украденную черешню; помахали золотыми автоматами; побродили в кокошниках; надули грелку; отключили интернет; не завели Ладу; предложили отжать яндекс и загнать народ из регионов на стройки века; обозвали президента Украины; накидались. В целом, продуктивно потусили.

Аноним, 14-06-2023 #5[ru]

Министр Витя Чигжит... охо-хо... ха-хаха... Его бухого жена гоняет так, что пыль столбом! Бой-баба... насмешили... Чигжит Витя... боксёрская груша...

Аноним, 14-06-2023 #8[ru]

Самое позорище ТГУ. И ректор никакой.

Аноним, 14-06-2023 #9[ru]

Чпокерт соучастник в нападении и в смерти сына издателя-газеты. Когда Саша пропал и его искали, Чпокерт, зная про все, спокойно уехал из города.

Аноним, 14-06-2023 #10[ru]

Что теперь скажет чпокарь, когда многие уже посмотрели это скандальное видео с оргией, опять фотошоп? Или его девушки – это не шлюхи, это по любви, да? Вай, вай, как не стыдно! Врет как нашкодивший школьник...

Аноним, 14-06-2023 #11[ru]

Почему его еще не арестовали? Все изнасилованные женщины и девочки должны написать заявления в полицию.

Аноним, 16-06-2023 #19[ru]

ПМЭФ 23. Наш глава, накушавшись чёрной икры на ПМЭФ 23, придумал новую частушку для оболванивания дураков («дорогих земляков», жителей Тывы). Теперь будет вам электро-тепло-снабжение для частного сектора (ха-ха-ха... хо-хо-ху...) Газоснабжения-ху... коксоуголь-ху... дирижабли-ху... паркетная линия-ху... железная дорога-ху... туризм-ху... Главная цель – борьба за экологию... Бороться, видимо, будем в стиле Хуреш?

Аноним, 18-06-2023 #21[ru]

По берегам рек (и малых и больших) стоят кошары. И всё гавнище, от скота, включая бытовой мусор, сбрасывают в реки. При этом на подъезде к этим самым кошарам стоят предупреждающие знаки: «Приближаться к воде ближе установленного знака ЗАПРЕЩЕНО! ШТРАФ!» Ховалык, из рек воду уже никто, кроме овечек, не пьёт. А впрочем, хованыкам пить воду из речек можно. С овечками – одной крови.

Аноним, 14-06-2023 #1[ru]

1. Тува относительно доли населения в числе лидеров по количеству бойцов, отправленных в Украину. 2. Крушение Каховской плотины – крупнейшая катастрофа 21 века! 3. В Сут-Хольском районе вода унесла урожай жителей. 4. В Тоора-Хеме тоже поднялась вода. 5. Водой разрушен мост на трассе Абаза – Ак-Довурак. Есть такое слово – КАРМА – что посеете, то пожнете! На чужой крови счастья не построишь. Поехали пограбить, понасиловать, поубивать – всё это привезете к себе домой! И поделом. Хотели на крови просто заработать легкие деньги? ВАМ ЭТО БАБЛО ПОПЕРЕК ГОРЛА ВСТАНЕТ!

Аноним, 18-06-2023 #7[ru]

«в Туву из зоны СВО вернулись 53 бойца ЧВК «Вагнер». «Родные встречали их с кадаками и шарами. С кем-то не виделись и больше 5 лет» – Удивительно, что уголовники, не отсидев положенное, уже вернулись домой с почетом, а мобилизованные будут воевать до «победы» – то есть до конца жизни.

Аноним, 15-06-2023 #1[ru]

«Денег нет. Но для чиновников найдутся!» – как в анекдоте: «Папа, у тебя уменьшилась зарплата, значит ты будешь меньше пить?» – «Нет, сынок, ты будешь меньше есть». Чиновники, за которыми нет народного контроля, никогда себя не обидят. Они, как раковая опухоль – всегда стремятся к неограниченному росту и пожирают даже организм, на котором паразитируют.

Аноним, 16-06-2023 #2[ru]

Для чиновников найдутся. Вот, например, на днях написали о заместителе по соцполитике кожууна, которая себе 190 000 премию выписала и попалась. Чую, что опять Тес-Хем. Она почти каждый квартал себе такое выписывает. А в конце года все 400 000. А Глава и Председатель. Там нулей много.

Аноним, 14-06-2023 #3[ru]

А ведь было время – и Шойгу все любили. Причем не такое далекое. Когда еще министром по чрезвычайным ситуациям (а не по специальным операциям) был. Влюблены женщины разных возрастов (и даже один зубной техник), а мужики всерьез рассматривали его как лучшую альтернативу Путину: мол, приведет «честных военных», которые поставят на место вороватых чекистов, и заживем! Как быстро проходит мирская слава...

Аноним, 14-06-2023 #4[ru]

«Кувалда Пригожина» стала культом и символом русского патриотизма. «Повар» ею смачно помахивал, намекая на то, что теперь в России «вся власть принадлежит кувалдам». Идею подхватил его смертельный враг. Шойгу изготовил свою «кувалду» и сразу хряпнул ею по лысине Пригожина. «Кувалда» Шойгу оказалась поувесистее пригожинской. Мстительный министр обязал абсолютно все участвующие в войне «воинские формирования» заключить «контракты с Минобороны». То есть перейти к нему в прямое подчинение. В случае отказа – любые ЧВК, группировки национал-садистов, банды «русского мира» – превращаются в «бандитские формирования» и подлежат суду, удалению «из СВО» и законодательной расправе. Ожидать такой яркий ход от робкого и туповатого Шойгу было сложно. Однако, он его сделал.

Аноним, 14-06-2023 #5[ru]

Жабинг & Гадюкинг 1. Шойгу приказал всем российским «добровольческим формированиям» до 1 июля 2023 года подписать контракт с Минобороны РФ. 2. Пригожин поспешил ответить, что его незаконная ЧВК не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. 3. В свою очередь Стрелков-Гиркин назвал действия Пригожина «военным мятежом»! Посадят ли лысого за дискредитацию армии? Запасаемся попкорном!

Аноним, 15-06-2023 #9[ru]

Ну и раз уж пошла такая пьянка, дам Шойгу один непрошенный совет: сделать морду кирпичом, притвориться, что в стране есть нормальные институты, и подать на Пригожина в суд... Пусть теперь они потеют, а вслед за ними – когда суды своё решение вынесут – судебные приставы, которым надо будет обеспечивать его исполнение. Не всё же армии отдуваться.

Аноним, 15-06-2023 #12[ru]

Лукашенко пообещал завязать глаза Скабеевой и отвезти её в хранилище ядерного оружия. «Пусть враги, Оля, трепещут», – заявил белорусский диктатор российской пропагандистке. Ядерное хранилище со Скабеевой – звучит действительно максимально зловеще...

Аноним, 15-06-2023 #16[ru]

Итак. Путин вчера обратился к Пригожину публично, сказав, что контракт с МО «Вагнер» должен подписать. Сегодня Пригожин ответил, что у них была договоренность на все социальные гарантии «Вагнеру», и что «Вагнер» ничего подписывать не будет. Что дальше?

Аноним, 16-06-2023 #19[ru]

Минобороны привело поражающие воображение цифры. Оказывается, по его данным, в 2022 году было уничтожено 11,5 тыс. единиц украинской военной техники, в 2023-м еще 4,4 тыс. Награды за это получили более 10 тыс. военных. Что же еще у Украины осталось? Непонятно, как при таких потерях она еще воюет и даже пошла в контрнаступление? А российские войска не идут парадным маршем к Киеву...

Аноним, 16-06-2023 #20[ru]

Войска Р.А. Кадырова стоят не на передовой, а за спинами российских срочников. Фактически, выполняя функцию заградотрядов. Как сообщили военные, которые осведомлены о ситуации на границе, добровольцы из полка «Ахмат» заняли «в лучшем случае 3-5 эшелоны обороны». На 1-2 эшелонах, которые находятся в непосредственной близости к границе, находятся российские срочники. Гойда!