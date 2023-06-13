Сергей Конвиз: На СВО случилась первая экологическая катастрофа

В предыдущем номере я обещал, что в этом номере газеты я коснусь темы ограниченного ядерного конфликта и постараюсь поближе ознакомить читателей с новыми лидерами общественного мнения, новыми героями Евгением Пригожиным и Игорем Стрелковым. Также поразмышляю о том, какой видится победа в Москве и Киеве и каковы последствия этого вероятны. А заодно и том, к какому событию мы ближе. Но суровая реальность внесла свои коррективы. И самыми актуальными темами недели стали активизация военных действий на линии боевого соприкосновения, катастрофа на Каховской ГЭС с прорывом плотины и массовое отравление людей напитком «Мистер Сидр» с летальными исходами. Об этом и поговорим.

НАЧАЛОСЬ ИЛИ НЕТ – НЕ ПОНЯТНО, НО ШОЙГУ УЖЕ РАПОРТУЕТ О ПОБЕДЕ

Наступления ВС Украины в вооружённых силах РФ ждали давно и с большой тревогой. Невзирая на пену ура-патриотических пропагандистских лозунгов, в России понимают, что сегодняшняя Украина и её вооружённые силы представляют серьёзную опасность для наших военных. И существует, как минимум, две проблемы: в каком направлении состоится главный удар основных сил ВСУ и какими силами будет осуществлено наступление. Власти Украины на сей счёт хранят таинственное молчание. А различные западные источники заявляют о том, что для победы Украины над Россией, как минимум, необходимо успешное наступление войск на Крым с целью «выдавливания» оттуда российских войск, в том числе российского черноморского флота.

Российские власти, не скупясь, распространяют сведения о том, что по всей линии боевого соприкосновения нашими военными созданы по 3-4 линии обороны, которые «проклятым нацистским укропам» не одолеть ни при каких обстоятельствах. Таким образом, можно смело предполагать, что наши войска к наступлению даже не готовятся. А обороняясь, как известно, редко кто выигрывал. Вспоминается песня В.Высоцкого: «Мне руку поднял рефери, которой я не бил». Судя по всему, Верховный главнокомандующий РФ согласился с предложением основателя ЧВК «Вагнер» Е.Пригожина: нужно «намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть», поскольку «всегда остаётся риск того, что после начала контрнаступления ситуация на фронте может ухудшиться».

Последнюю неделю подразделения ВС Украины делали попытки разведки боем, проверяя наши войска на прочность. Российская пропаганда на это ответила восхищёнными заявлениями о том, что «контрнаступление Украины провалилось». Им вторил наш земляк, министр обороны Сергей Шойгу, выступая в помятой военной полевой форме и сообщая, что силами МО РФ на минных полях уничтожены шесть, а то и все десять танков «Leopard». На что наши боевые генералы – командиры уровня дивизии и бригады, отвечающие за свои слова – резонно успокаивали, поясняя, что не следует спешить с выводами. По их сведениям, основная группировка резервных частей ВСУ численностью до 300 тыс. военнослужащих до сих пор дислоцирована в глубине обороны. Поэтому все главные события на поле боя ещё впереди. Достоверно известно лишь то, что войска ВСУ продолжают окружение Бахмута с юга и севера. Потому вопрос смыкания кольца – дело ближайшего будущего.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА НА ДНЕПРЕ: КТО ВИНОВАТ?

И вот, в такой ситуации 6 июня ранним утром произошёл прорыв плотины Каховской ГЭС, контролируемой российскими властями. Официальные лица РФ немедленно заявили, что это произошло из-за ударов ВСУ по станции. «Парламентская газета» сообщила, что в ночь с 5 на 6 июня украинская армия нанесла удары по Каховской ГЭС, предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха». Вследствие разрушения задвижек вода начала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению, подтапливая населённые пункты и поля. Однако никаких доказательств «прилётов» в эти время и место представлено не было.

Киев заявил, что плотину взорвали российские военные изнутри. Но и Киев предоставить таких доказательств не может. Однако все эксперты сходятся во мнении, что ракетами РСЗО такое сооружение, как плотина ГЭС, разрушить невозможно.

В связи с этим доминирующей версией является предположение, что плотина могла разрушиться сама из-за высокого уровня воды в Каховском водохранилище и повреждений, полученных за время СВО. Западные СМИ утверждают, что Россия держала необоснованно высокий уровень воды на Каховской ГЭС, сбрасывая воду только из крайнего канала сброса, что создало угрозу прорыва дамбы. Судя по тому, как меняется тон российских телепередач, скорее всего, так оно и было.

Ранее поступали сведения о том, что российские власти завезли на станцию большое количество взрывчатки, чтобы в критический момент подорвать её. Не исключено, что она-то и взорвалась по недосмотру. Точку зрения подтверждают данные со спутников и сейсмостанций, зафиксировавший мощный взрыв в районе машинного зала ГЭС.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Борель заявил: «В настоящее время нет доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС, при этом взрыв, скорее всего, якобы устроила именно Москва». По его версии, подрыв был осуществлен установленной на станции взрывчаткой, и сделать это могла Москва, поскольку именно российские военнослужащие контролируют эту территорию. Хотя, отметил он, у него нет реальных доказательств.

Но в любом случае все эксперты сходятся в том, что, поскольку именно Россия начала свою СВО в Украине, и станция находится на территории, которую контролируют российские войска, вина за экологическую катастрофу из-за прорыва плотины ложится на РФ.

СТРАШНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ

Масштабы экологического бедствия в связи с прорывом плотины Каховской ГЭС огромны. Достаточно напомнить, что по сведениям ООН, из-за этого около 700 тысяч человек на территории Украины лишились доступа к питьевой воде. Однако разрушение плотины Каховской ГЭС будет иметь долгосрочные последствия. В частности, затопление сельскохозяйственных районов приведёт к снижению экспорта зерна, что обернётся повышением цен на продовольствие во всём мире и уменьшению количества пищи для миллионов нуждающихся.

Кроме того, затоплению подверглись районы, в которых устанавливались минные заграждения. Это представляет угрозу для мирного населения, поскольку вода может перенести мины в «места, где люди их не ожидают». ООН уже оказала помощь 30 тыс. жителей территорий, контролируемых Украиной.

Российская сторона утверждает, что всё страшное позади и ситуация в русле Днепра ниже Каховской ГЭС нормализуется. При этом левый берег, контролируемый российскими войсками, пострадал сильнее правого, контролируемого Украиной, поскольку он пологий. Там подтопления в разы масштабнее.

Но назревает другая катастрофа – ядерная. В связи с тем, что Запорожская АЭС брала воду для охлаждения из Каховского водохранилища, через 30-40 дней этот поток может иссякнуть. Самая большая атомная станция в Европе может взорваться по примеру японской Фукусимы. Тогда мало никому не покажется.

КТО ТРАВИТ ЛЮДЕЙ?

Другое событие, ставшее знаковым – отравление людей суррогатным алкоголем в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, Удмуртии и Чувашии. От отравления погибли более 30 человек. Пострадавших – в разы больше.

Отравление метанолом в России – дело обычное. Но на этот раз фактором, вызвавшим резонанс, стали два основания. Первое – это география отравлений. По предварительным данным, причиной ЧП стали напитки «Мистер Сидр», произведённые в Самаре. Глава Роспотребнадзора Попова поручила изъять эту продукцию из продажи. Первые пострадавшие обратились за помощью с 3 по 5 июня – их госпитализировали с диагнозом «отравление неустановленным веществом». Поставлял в торговую сеть эту отраву предприниматель из Красноглинского района Самары Анар Афат оглы Гусейнов. Он уже арестован на два месяца. Полиция изъяла порядка 6 тыс. литров сидра только в Ульяновской области. Назначено проведение физико-химического исследования изъятой продукции. Как отметили в региональном управлении МВД, во время последних закупок 31 мая и 1 июня «на алкоголь были переданы только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество». То есть продукция была «левой».

Но вторым основанием для такого резонанса стал факт, что смертельный спирт метанол, из которого готовился ядовитый напиток «Мистер Сидр», был получен со складов хранения вещдоков ГУВД России по Самарской области. И то, что предприниматель не проверил качество поставленного пойла, говорит о том, что такая сделка была далеко не первой. В связи с этим глава МВД Владимир Колокольцев уволил замначальника ГУ МВД по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, а в Самаре Октябрьский районный суд арестовал до 8 августа сотрудника полиции Ивана Гребенкина, которому вменили статью (п.«в» ч.3 ст.158 УК) о краже метилового спирта из ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России». По версии следствия, он помог ещё двум обвиняемым похитить этот метанол, который затем был перепродан производителю сидра и был подмешан в напиток. По версии следствия, один из подозреваемых в ходе обысков пытался уничтожить продукцию. В Самаре арестовали обвиняемого в хищении метанола Дмитрия Егорова. Его отца Алексея Егорова, который был соучастником, объявили в розыск. Под стражу также заключили обвиняемого в поставках метанола Артема Айрапетяна.

В случае с отравлением напитком «Мистер Сидр» невольно приходит в голову мысль, что все преступления в России совершаются по похожему сценарию. Везде, или почти везде, источником опасности являются сотрудники полиции, которые совершают преступления в тесной спайке с недобросовестными предпринимателями. В Туве то же самое. Полиция еженедельно отчитывается о тоннах изъятого контрафактного алкоголя. Но ничего не известно, в каких магазинах он потом может «всплыть» и в какой именно партии окажется смертельный яд. Сколько в СМИ писали о том, что Тунёв и Кара-оол спаивают тувинский народ. А воз и ныне там. Сколько ни писали, что ограничения в торговле винно-водочными изделиями не уменьшают общее потребление алкоголя, а только создают тепличные условия для теневой торговли суррогатами со стороны таких, как Кара-оол и Тунёв. Ситуация не меняется. Как результат – постоянный рост преступлений, совершённых детьми и лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. При этом число алкоголиков в республике постоянно растёт. Властям, прокурору и министру МВД Тувы уже давно пора понять, что одними ограничениями никаких положительных сдвигов в борьбе с алкоголизацией населения ничего не достигнешь. Но нет, всё идёт по-прежнему – ищут не там, где потеряли, а там где светло.

Складывается впечатление, что правоохранительные органы и власти имеют своей целью не достижение каких-то конкретных результатов. Для них важен сам процесс борьбы, чтобы можно было отчитаться «наверх». В результате зайдите в Кызыле в любой магазин, где торгуют спиртным, и вы увидите там отсутствие покупателей. Объяснение простое. Одни идут приобретать технарь в подворотне у Тунёва, а другие запасаются нормальной недорогой продукцией за Саянами. А тувинские предприниматели, чтобы как-то свести концы с концами, делают огромную наценку, которая и отпугивает нормальных покупателей. И кому от этого хорошо?

Всё нужно делать с умом. Не нужно считать себя самым умным. Следует уважать население. Даже если оно раз в неделю по субботам желает выпить недорогого, но качественно напитка, не боясь отравления.

С уважением, всегда с Вами, Сергей Конвиз.