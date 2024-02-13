Сергей Конвиз: В Украине произошёл цивилизованный развод президента и главкома

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК – В УКРАИНЕ УВОЛИЛИ ГЛАВКОМА!

Под вечер 8 февраля президент Украины Зеленский объявил о смене руководства ВС Украины. Командовавший украинской армией с самого начала СВО генерал Залужный отправлен в отставку, а на его место назначен ранее возглавлявший Сухопутные силы ВС Украины генерал Сырский. По мнению авторитетных экспертов, это решение достаточно спорное. Оно продиктовано не столько логикой военных действий на линии боевого соприкосновения, сколько политическими соображениями и конкурентной борьбой президента и главнокомандующего. Многие специалисты объясняют отставку Залужного тем, что у сверхпопулярного в армии, обществе (да и чего греха таить – на Западе) генерала вполне могут появиться президентские амбиции. А срок президентства у Зеленского заканчивается в мае т.г.

Судя по тому, с какой радостью это сообщение было воспринято в правящих кругах России, у нас надеются, что отставка Залужного неминуемо приведёт к ослаблению украинской армии. В офисе Зеленского на сей счёт никаких комментариев не дают, лаконично заявляя, что «украинской армии требуются срочные изменения». Ни для кого не секрет, что в свете последних событий никаких особых перемен на линии боевого соприкосновения (ЛБС) не происходило. А смена главкома, вероятно, к каким-нибудь переменам приведёт. Не станем гадать, наступать будут украинцы или отступать – но что-то непременно изменится.

В этом плане, наверное, и Путину давно пора критически посмотреть на своих генералов и что-то предпринять. Ведь нельзя назвать нормальным, что вторая армия мира, невзирая на очевидное превосходство, столько времени «топчется на одном месте», не в силах разгромить малочисленную и хуже оснащённую армию Украины. Так что, похоже, сейчас самое время спросить с Шойгу: доколе? Ежедневные сообщения о том, что в очередной раз украинские беспилотники или крылатые ракеты попали в нефтеперерабатывающий завод или нефтебазу или просто разнесли дома в какой-то деревне прифронтовой области, уже набили оскомину. И все ждут, когда Шойгу и Герасимов обеспечат россиянам безопасное небо над головой.

ВРЯД ЛИ ЗАЛУЖНЫЙ УЙДЁТ В НЕБЫТИЕ

При этом следует отметить, что никакого скандала вокруг смены главкома ВСУ, на который рассчитывали наши пропагандисты, на сей раз не случилось. Скорее наоборот – Зеленский демонстративно поблагодарил Залужного «за два года защиты Украины» и присвоил ему звание Героя Украины «за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу». В общем, расстались они вполне цивилизованно и даже чуть ли не по-братски.

Публично Залужный отнёсся к отставке абсолютно спокойно. Никакого военного мятежа по примеру пригожинского ЧВК «Вагнер», очень ожидавшегося на российском ТВ, так и не произошло. Залужный не снял с ЛБС ни одной части и не повёл их на Киев смещать президента. Зеленский, в свою очередь, объяснил смену главкома необходимостью «изменения подходов и стратегии». Что также примечательно, имея в виду, что у нас обычно увольняют больших начальников без объявления причин и целей. Достаточно вспомнить послужной список известного деятеля Рогозина, который с должности зампреда правительства «перескочил» на руководство «Роскосмоса», после развала которого перебрался в Совет Федерации РФ. А «Роскосмос» при этом деградировал до такой степени, что не смог повторить опыт пятидесятилетней давности посадки на Луну, скандально разрушив новый луноход.

Да и нахождение на мосту министра обороны нашего земляка Шойгу более 10 лет никаких дивидендов стране не дало. Было всё нормально, пока не началась спецоперация. И тут выяснилось, что генералы похитили 1,5 млн. комплектов обмундирования. А опыт повара президента Пригожина наглядно продемонстрировал разницу в эффективности Частной Военной Компании и регулярных войск. В обществе время от времени циркулируют слухи о скорой отставке Шойгу, однако он, как и прежде, «живее всех живых», и на покой, похоже, не собирается. А освобождение Киева, Харькова и Одессы так и остаётся несбывшейся мечтой. «В сухом остатке» у Шойгу остаётся один очевидный плюс – он ни в чём не перечит президенту. Как говорится, и на том спасибо.

Но вернёмся в Украину. В отличие от дисциплинированного министра Шойгу, главком Залужный на всё имел собственный взгляд. Даже по поводу предложения Зеленского «остаться в команде государства» никаких комментариев не появилось. Что говорит о том, что Залужный продолжает «играть свою игру». По мнению многих, изучающих ситуацию в Украине, решение об отставке главкома было неизбежным, потому что тот, пользуясь своим непререкаемым авторитетом, всё «делал по-своему» и мало прислушивался к президенту. При этом источник признаёт, что на уход Залужного «повлиял элемент политической конкуренции» между ним и Зеленским.

Все понимают, что Залужный и после отставки не пропадёт. Информированные источники полагают, что Залужный теперь займётся своим здоровьем, а затем преподаванием. Кстати, он – доктор наук, то есть человек компетентный, готовый к подобной работе. Но скорее всего, с учётом эффективного боевого опыта борьбы с превосходящей по всем параметрам российской армией, он будет очевидно востребован в структурах НАТО. Кстати, возьму на себя смелость предположить, что он, вполне, может стать представителем альянса в Украине. Что может ускорить вхождение Украины в атлантический блок.

Но в любом случае все эксперты сходятся в том, что отставка очень популярного в Украине генерала Залужного может негативно отразиться на рейтинге действующей украинской власти и ускорит завершение президентской карьеры Зеленского. Кроме того, многие сходятся во мнении, что шансы Залужного сменить президента Зеленского на посту президента от отставки главкома только возросли: он в Украине надолго останется в памяти людей защитником Киева, Одессы и Харькова и освободителем Херсона.

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ БОЕВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРИ НОВОМ ГЛАВКОМЕ?

И вот теперь главнокомандующим украинской армией стал генерал Сырский. В целом генерал с похожими с Залужным взглядами на военные действия.

Пикантность ситуации состоит в том, что Александр Сырский – этнический русский. Родился в 1965 году в деревне Новинки Владимирской области РСФСР и учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Школу новый главком ВСУ окончил в Харькове. С 1982 по 1986 годы он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище, где также проходил учёбу вместе с депутатами Госдумы РФ: главой комитета по обороне Картаполовым и подозреваемым в убийстве в Лондоне Александра Литвиненко Луговым. Позже он учился в Академии ВСУ и Национальной академии обороны Украины. Его брат Олег и многие другие родственники и сейчас живут в России.

А в целом все отмечают, что Сырского от Залужного отличали разве что безынициативность, чрезмерная лояльность властям и повышенная терпимость к боевым людским потерям. В этом плане он внешне напоминает нашего земляка министра обороны Шойгу. Правда, тот военных академиев не кончал. Ну, он как бы в военном деле «самоучка».

В украинской армии считают нового главкома «командиром советского образца», и к нему приклеились прозвища «мясник» и «генерал 200». Общее мнение о Сырском такое: его волнует только выполнение приказа верховного главнокомандующего. В своей карьере он никогда не оспаривал распоряжения, которые получал «сверху». Поэтому «звёзд с неба не хватал» и особыми яркими победами отмечен не был. Зато карьера его развивалась успешно. А Залужный как раз в этом и неудобен Зеленскому. У него всегда и на всё имелось собственное мнение. Он, будучи кадровым военным, часто протестовал против всяких сомнительных популистских операций. А теперь главкомом поставлен генерал, который не будет спорить с президентом, выступать со своими идеями. А будет просто каждый раз «брать под козырёк».

Насколько это будет соответствовать боевой обстановке, время покажет. В настоящее время у украинской армии отсутствуют перспективы активных наступательных действий из-за малочисленности войск и катастрофического недостатка боеприпасов. А поскольку у нового главкома нет такой харизмы, как у Залужного, решать текущие проблемы армии ему будет весьма сложно. Особенно с учётом того, что в ВС Украины об отставке Залужного отзываются в целом негативно.

В армии согласны с мнением Залужного, заявившего о глухом тупике, в котором находится украинская армия, которая в настоящее время не в состоянии наступать. Многие согласны с тем, что сейчас, когда западные партнёры Украины фактически бросили её на произвол судьбы, оставив без боеприпасов и денег, в ситуации, когда армия Украины стоит перед многократно превосходящими силами МО РФ, ей пора переходить к тотальной обороне. Как ранее считал Залужный, «если нечем воевать, то сидим в обороне и не лезем, сохраняем свои жизни и здоровье».

В пику Залужному новый главком Сырский придерживается противоположной тактики. Наверное, это будет на руку нашему командованию, поскольку может привести к большим потерям живой силы в ВС Украины. Но главный вывод, к которому приходят эксперты, состоит в том, что произведённые Зеленским кадровые перестановки вряд ли серьёзно повлияют на положение армии и обеспечение военных. И поэтому не смогут изменить тактику применения войск. Из-за чего Украина получит то же самое по качеству управление войсками. Только омрачённое скепсисом населения, которое считает, что поменяли генерала, который имел своё мнение, на ручного.

И это всё на фоне тяжёлой ситуации на фронте, проблем с получением помощи от США, проблемами с мобилизацией в Украине и с одновременным наращиванием военного потенциала России.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ СЕНСАЦИЯ: ЗАЧЕМ ПРИЕЗЖАЛ КАРЛСОН?

На днях в Россию прибыл в прошлом один из самых популярных американских телеведущих – Такер Карлсон, ранее уволенный с трамповского телеканала «Fox News» из-за распространения фейков и безоглядной критики в адрес демократов США по конфликту на Украине. Этот, несомненно, талантливый пропагандист Трампа выступает с позиции критики официальных властей Америки и её лидера президента Байдена.

В связи с этим тональность будущего интервью сомнений не вызывала, поскольку известно публичное безапелляционное заявление Трампа о том, что он, придя к власти, «в 24 часа остановит [конфликт] в Украине». Видимо, осознавая, что зрители ожидают от Карлсона предвзятого тона в интервью с Путиным, Талкер намеренно подогревая интерес к нему, анонсировал, что намерен «задать Путину острые вопросы». Все понимали ангажированность репортёра, однако многие всё же ожидали услышать о позиции Путина на отравление оппозиционера Навального, отправленного за Полярный круг. Или отношение к ситуации вокруг Кара-Мурзы(признан российскими властями иностранным агентом). Про причины объявления СВО в Украине, про Бучу и Мариуполь, о перспективах мирных переговоров с Украиной и окончании братоубийственной СВО.

Учитывая тотальную закрытость данных о потерях российской армии, были надежды, что Карлсон спросит Путина и об этом. А также про то, какие планы по Украине были у Путина до 24 февраля, как они трансформировались после отступления из-под Киева, Херсона и Харькова. И почему им не было суждено сбыться. Хотелось услышать и отношение президента к ордеру на его арест по решению Международного уголовного суда, который обвинил Путина в похищении украинских детей. Интересна была широкому кругу и позиция России по поводу приёмов в Москве и в целом поддержки Россией террористов ХАМАС, напавших на мирные поселения в Израиле, и хуситов, терроризирующих мирные торговые суда, идущие через Суэцкий канал и Красное море. Думалось, что Карлсон спросит Путина о его отношении к безальтернативным выборам президента России, где в итоге селекционного отбора среди кандидатов не оказалось ни одного независимого кандидата.

Забегая вперёд, сообщу: на поверку таковых вопросов в интервью задано не было. И даже ни одного вопроса относительно легитимности предстоящих выборов президента в списке вопросов Карлсона не оказалось. Вместо этого Путин с удовольствием продекларировал всё то, о чём он часто повторял ранее. Он сообщил Талкеру, каким видит денацификацию Украины, имея в виду «запрещение всяческих неонацистских движений» и избавление «от тех людей, которые эту теорию и практику оставляют в жизни и стараются её сохранить». При этом он, фамильярно называя президента Украины «Володей», сообщил, что говорил с ним об этом и даже предлагал создать в соседней стране ситуацию, когда «на Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещён на законодательном уровне».

Пожалуй, единственное, что можно поставить в заслугу Карлсону, это вопрос о путях освобождения из тюрьмы американского журналиста Гершковича, арестованного за шпионаж. Путин ответил, что «в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнёров». И «Гершкович, может оказаться на родине», если США согласятся обменять его на «человека, который по патриотическим соображениям ликвидировал бандита», имея в виду, скорее всего, бывшего сотрудника ФСБ Красикова, который в Германии убил бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, за что получил пожизненный срок.

Также Путин коснулся перспектив глобальной войны со странами НАТО и в целом о ядерном конфликте. И пояснил, в какой ситуации Россия готова «направить свои войска в Польшу»: в случае, «если со стороны Польши будет нападение на Россию». При этом вряд ли такое заявление может кого-то успокоить, вспоминая, как Россия начала СВО в Украине. Затем Путин предложил США «договориться» с Россией по Украине и заняться своими проблемами: госдолгом, миграцией и границей, учитывая, что в Украине «Россия будет бороться за свои интересы до конца». Касаясь темы подрыва «Северных потоков», Путин предложил искать доказательства вины у тех, «кто заинтересован» и «кто может это сделать». То есть – США и ЦРУ.

НАДЕЖДА НАШИХ ЧИНОВНИКОВ НА БОЛЬШОГО АМЕРИКАНСКОГО ГОСПОДИНА НЕ ОПРАВДАЛАСЬ

А в целом, интервью Путина Карлсону, от которого российская пропаганда чуть не сошла с ума, представляя его как некую сенсацию и откровения очень большого человека, никакого интереса в России не получило. Всё, что Путин сказал в «эксклюзивном интервью» американцу, нам давно известно. Он снова прочёл лекцию об истории России и Украины. Повторил свои давние тезисы о том, что «Украину как государство создал Владимир Ленин». Также президент порассуждал о преимуществах отношений с Китаем. И попенял США: «Мы хотели быть с вами, сейчас мы с Китаем, но это потому, что руководство США само нас подтолкнуло». Вот и вся история поворота России на Восток – просто не приняли на Западе. Вот мы и «повернули». И никакой идеологии. И никакого практического смысла. И теперь будем ездить на китайском ширпотребе, приобретённом по ценам выше, чем европейские авто.

Сколько Карлсону заплатили за это интервью – неизвестно. Сам он утверждает, что работал бесплатно. Во что не очень верится – бесплатным бывает только сыр в мышеловке. А Карлсон – совсем не простак. Скорее всего, ему хорошо заплатили из российского бюджета, поскольку миллиардеры Трамп и Маск деньгами не разбрасываются. К тому же, думается, что Карлсон своей репутацией честного острого репортёра за бесплатно рисковать бы не стал.

А западные эксперты это интервью расценивают как крайне неудачное, подрывающее и без того подмоченный авторитет американского пропагандиста, который находится на довольствии у Трампа. Лететь в Москву, чтобы получить заученные многократно тиражированные спичи относительно каких-то там печенегов из 13-го века можно было и без вылета из Нью-Йорка.

Кстати, по отзывам из Администрации Президента, там на это интервью особо и не рассчитывали. Время не то. Сейчас у них главное – 80% голосов за Путина. Остальное – вне их интересов.

Что же до надежд российской бюрократии на возвращение Трампа в кресло президента США, после чего у нас всё наладится, то мы такой опыт уже имеем, когда Трамп выиграл президентские выборы у Клинтон. России от этого стало только хуже. К тому же Верховный суд США ещё не вынес решения по делу о запрете Трампу баллотироваться в президенты в связи с его подстрекательством к мятежу после того, как он проиграл перевыборы. А Верховный суд США – это совсем не российская судебная система, которая порой подлаживается под ситуацию, как в случае с правом назначения губернаторов. То, что из десяти судей шестеро – республиканцы, может и не сработать. И тогда Трампа будут судить, судить и судить... Но даже если Трамп снова станет президентом, отношение американцев к России вряд ли изменится к лучшему.

Сергей Конвиз