Сергей Конвиз: Перемены в США меняют весь окружающий мир

Главным мировым событием прошедшей недели стало начало Олимпийских игр во Франции. Из-за известных событий Россию лишили официального права участия в играх под своим флагом и с гимном РФ. И согласовали участие отдельных спортсменов под нейтральным флагом. Но у нас к этому отнеслись враждебно и фактически запретили нашим спортсменам участвовать в этих соревнованиях. И даже отказались от трансляции игр на российском телевидении. В итоге в соревнованиях во Франции выступят только 15 россиян.

Впрочем, России не до спортивных достижений, она не устаёт повторять, что продолжает борьбу с гегемонией США. И таким образом пытается создать многополярный мир. Многие это публично на словах поддерживают. Но никто в этом процессе не участвует. И мир по-прежнему остаётся однополярным с центром в Вашингтоне.

Последние шесть месяцев все разговоры во всех уголках мира сводились к гаданию на кофейной гуще: кто победит на выборах президента США – Байден или Трамп? В России с радостью тиражировали байденовские падения на трапе в аэропорту и оговорки. Россиян обнадёживали, что Трамп, вернувшись в Белый Дом, непременно «прикроет» НАТО и оставит без поддержки Украину. Ну, а после этого мы, конечно же, непременно победим укронацистов. И заживём долго и счастливо.

РОКИРОВКА БАЙДЕНА ПЕРЕВЕРНУЛА ХОД ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

Следует признать, что демократическое сообщество США совсем не было уверено в победе на выборах Джо Байдена. Поэтому выражало пожелание сменить лидера в преддверии выборов президента. У нас с нетерпением ждали, когда достаточно пожилой кандидат Трамп на радость такого же немолодого Путина одолеет старикана Байдена, поражённого деменцией. Тогда, по мнению Кремля, в ходе СВО может наступить коренной перелом, который позволит закончить боевые действия с миром на российских условиях. Но демократические лидеры США настаивали на том, чтобы Байден уступил место в президентской гонке более молодому соискателю кресла президента. Но Джо до последнего делал вид, что не сдаётся, тем самым убаюкивая окружение Трампа. Переломный момент случился в ходе неудачного покушения на Трампа, после которого по соцопросам тот вырвался вперёд. Он уже по поводу или без оного повсеместно стал самоуверенно заявлять, что его победа теперь бесспорна.

И вот, когда перевес республиканца вроде как стал для всех очевидным, Байден расчётливо и коварно снял свою кандидатуру с выборов, спутав команде Трампа все карты. Президент призвал демократов остановиться на кандидатуре вице-президента Камалы Харрис. Байден выразил уверенность, что она может победить Трампа. Тут же его публично поддержали авторитетные в Америке Барак и Мишель Обама. В избирательный штаб Харрис только за один день поступило пожертвований более чем на $90 млн. Затем на выборный счёт пришли ещё $100 млн., ранее пожертвованные на выборную кампанию Байдена, это откровенно разозлило Трампа. Теперь предвыборная кампания Харрис набирает обороты так стремительно, как будто эта смена лидера была запрограммирована заранее.

Эксперты указывают на растерянность в штабе Трампа. Что подтверждает: республиканцы не были готовы к замене Байдена на Харрис. Трамп «рокировочку» в стане демократов в ярости уже назвал «госпереворотом». Его понять можно: Харрис за несколько дней после отказа Байдена от борьбы по опросам практически ликвидировала отставание от Трампа. И продолжает «набирать очки», хотя официально ещё не получила статус кандидата в президенты от Демократической партии США. Сегодня чаша весов уверенно качнулась в сторону кандидата от Демпартии. «Это так много значит – получить вашу поддержку. Давайте приступим к работе», – заявила действующий вице-президент США. «...По нашему мнению, она станет фантастическим президентом Соединённых Штатов, и мы её полностью поддерживаем. В этот критический момент для нашей страны мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить её победу в ноябре», – заявил Барак Обама.

Действительно: итоги выборов в США напрямую могут повлиять на политику страны, у которой первая армия мира, на отношение к Украине и ближневосточным странам. Если не брать во внимание состояние премьер-министра Венгрии Орбана, который откровенно «поставил» на Трампа, в Европе весть о новой кандидатуре в президенты все приняли с облегчением. Там Камалу Харрис восприняли как избавление от угрозы развала НАТО и снижения уровня поддержки Украины в борьбе с Россией, фобия в отношении которой достигла невиданного ранее уровня.

НЕТОЛЕРАНТНЫЙ ОТВЕТНЫЙ УДАР ИЗРАИЛЯ ПО ХУСИТАМ

А в Израиле, напротив, к этой новости отнеслись настороженно. Там рассчитывали, что, если президентом США станет Трамп, то давление на премьер-министра Нетаньяху с требованием прекратить зачистки сектора Газа и искоренения боевиков ХАМАС значительно снизится. Это позволит Израилю окончательно решить вопрос с палестинским террором. А пока страны Запада и ООН, как могут, препятствуют Израилю в зачистке своей территории от банды ХАМАС, а также в подавлении активности ливанских боевиков Хесболлы и йеменских банд хуситов.

Ни для кого не секрет, что хуситы вот уже 9 месяцев регулярно обстреливают сотнями ракетам и дронов территорию Израиля. Правда, особых результатов до последнего времени добиться им пока не удалось. Но страны Запада продолжали настаивать на том, чтобы руководство Армии обороны Израиля не отвечало на эти провокации в целях предотвращения разрушения гражданских объектов в Йемене. Однако в ночь на 19 июля хуситы атаковали Тель-Авив с помощью дрона, который, огибая Израиль с севера, пролетел около 2 тыс. км и в 3 часа ночи взорвался в 30 метрах от генконсульства США в Тель-Авиве. При этом погиб репатриант из Белоруссии. И тогда Израиль, воспользовавшись ситуацией, на следующий же день нанёс авиаудары по йеменскому порту Ходейда, находящемуся под контролем вооружённого проиранского движения хуситов двумя эскадрильями самолётов, включая истребители F-35. Они достигли берегов Йемена на Красном море с помощью дозаправки в воздухе. Ответная атака самолётов оказалась в высшей степени успешной. Израиль без потерь нанёс удар не только по порту, но и по нефтехранилищам на берегу моря, а также по электростанции, которая вышла из строя. Новостные агентства сообщили, что в результате ударов три человека погибли и более 80 получили ранения.

Хуситы тут же завопили, что Израиль нанёс авиаудар по гражданскому объекту. Однако премьер-министр Беньямин Нетаньяху в ответ заявил: «Атака была прямым ответом на удар беспилотником, в результате которого погиб гражданин Израиля. А порт, который мы атаковали ... использовался для военных целей и служил пунктом переброски смертоносного оружия, поставляемого хуситам Ираном». А следом авиация США и Великобритании нанесли дополнительные удары как минимум по четырём целям в провинции Ходейда на западе Йемена.

Затем премьер-министр Нетаньяху по приглашению Конгресса США отбыл за океан, где был тепло принят в парламенте, президентом Байденом, вице-президентом Харрис и экс-президентом Трампом. Там он вновь настаивал на финансовой, военной и политической поддержке Израиля, которая в последние месяцы заметно снизилась.

В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАЗДЕРБАН «ВКУСНЫХ» КОМПАНИЙ

Теми временем, в России резонансным событием стал скандал вокруг сетевой торговой компании Wildberries, принадлежащий супругам Бакальчук. ООО «Вайлдберриз» было зарегистрировано в 2006 году в Мособласти. Руководителем является Татьяна Бакальчук. Другим учредителем числится её муж Владислав. Выручка компании за 2023 год составила 539 млрд. рублей, а чистая прибыль – 19 млрд. рублей. Общественный резонанс событие получило после того, как Татьяну Бакальчук сводили на встречу с президентом Путиным. После этого у неё возникло жгучее желание развестись со своим мужем, несмотря на наличие семерых детей, и слить свою компанию с малоизвестной рекламной фирмой ГК Russ. За ней просматриваются интересы сенатора Керимова, однако по своим активам она очень уступает Wildberries. При этом чета Бакальчук после «слияния» с малоизвестной рекламной компанией потеряет контроль над бизнесом, в котором супругам Бакальчук достанется по 10%, а хозяину ГК Russ – 80%.

Владислав Бакальчук с таким решением жены не согласен и заявляет, что это – рейдерский захват процветающей компании. Но обратился почему-то за поддержкой не в суд, а к руководителю Чеченской республики Кадырову. Последний 24 июля опубликовал пост в своих соцсетях о ситуации вокруг четы Бакальчук, в котором пообещал Владиславу поддержку. Информированные источники полагают, что за рейдерским захватом процветающей компании стоит сенатор Керимов. А Кадыров вмешался в эту тёмную историю, потому что это он на старте деятельности Wildberries финансировал этот проект. Фактически переход контроля над компанией в руки хозяина ГК Russ, является рейдерским захватом собственности Кадырова. По неофициальным данным, куратором сомнительной сделки назначен замглавы администрации президента М.Орешкин.

Татьяна Бакальчук в ответ опровергла информацию о рейдерском захвате и заявила, что начала бракоразводный процесс. Кроме того, Татьяна Бакальчук настаивает, что все её действия якобы были согласованы с мужем. Специалисты отмечают, что между супругами Бакальчук нет брачного договора. Поэтому в случае развода Владислав вправе рассчитывать на половину в собственности всего нажитого супругами. Директором компании ООО «Русс Аутдор» является Роберт Мирзоян, а учредителями числятся ООО «Стинн» и АО «Олимп». Выручка компании за 2023 год составила 28 млрд. рублей. Конечно, это совсем не 539 млрд. рублей у Wildberries. Но главное – причём здесь Путин и Кадыров, если речь идёт о частной торговой компании? Неужели в стране так измельчал бизнес, что высшее руководство страны занимается перераспределением долей в торговой сфере?

Всегда с Вами.

Сергей Конвиз