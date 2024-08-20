Сергей Конвиз: Атака Украины на Курскую область застала Россию врасплох

Мы все давно привыкли к тому, что диверсионно-разведывательные подразделения ВС Украины время от времени безнаказанно «хулиганят» в Белгородской области России. Вот уже более года пограничные войска ФСБ России, подразделения Росгвардии и регулярные части Минобороны РФ не могут обеспечить законный порядок в регионе РФ. И в основном констатируют, что натворили «соседи». Губернатор области превратился в эдакого недотёпу, который, похоже, не особенно осознаёт, что происходит на его территории. И, тем не менее, в стране царило устойчивое мнение, что в случае чего... Однако это «в случае чего» случилось в соседней с Белгородской областью территории – Курской области – 6 августа 2024 года, когда десантно-штурмовые войска ВС Украины вторглись на территорию России.

Уже к вечеру 7 августа широкой общественности стало известно, что ВС Украины захватили пропускной пункт «Суджа» на границе Сумской и Курской областей. При этом несколько десятков российских пограничников попали в плен. А также толпа росгвардейцев «Ахмата». Была захвачена газоизмерительная станция «Суджа» Газпрома, качающего газ в Европу. Но при этом поставки российского газа не сократились, а даже увеличились...

ОБЫДЕННОСТЬ ВТОРЖЕНИЯ: НИКТО НЕ ПОЧЕСАЛСЯ...

Поначалу по этому поводу никто особенно не встревожился, полагая, что кому надо, тот всё знает и примет меры. Но прошли сутки, а ясности с ситуацией на территории, подвергшейся атаке, не наступало, хотя граждане России должны были верить, что Минобороны РФ даст отпор захватчикам молниеносным внятным ответом. Однако этого не случилось ни 6 августа, ни на следующий день. И даже через 10 дней. В настоящее время ВСУ создают в населённых пунктах Курской области военные комендатуры и подтянули в захваченные земли инженерные войска и экстренно окапываются, пока наши не пришли в себя.

При этом продолжается расширение захваченной территории вдоль границы. «Жителям Кореневского района Курской области, не следует пытаться вернуться в свои дома», – заявила глава местной администрации Дегтярева. Кореневский – один из граничащих с Украиной районов Курской области. Также власти эвакуировали жителей приграничных Суджанского, Глушковского, Рыльского и Большесолдатского районов.

Сейчас в выступлениях ответственных лиц уже проскальзывает информация, что на ликвидацию последствий неожиданного прорыва границы РФ потребуются недели или даже месяцы.

Президент Путин в среду 7 августа провёл совещание с силовиками по поводу ситуации в Курской области с участием министра обороны А.Белоусова, секретаря Совбеза РФ С.Шойгу и директора ФСБ А.Бортникова. Там он назвал прорыв Вооружённых сил Украины, перешедших через границу с Курской областью примерно в 500 км от Москвы, «масштабной провокацией».

Доклад по видеосвязи представил начальник Генштаба ВС В.Герасимов, который доложил, что «численность военных вооружённых сил Украины, выдвинувшихся для захвата участка территории Суджанского района Курской области, составляла до одной тысячи человек». При этом «потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков».

Как вскоре выяснилось, Герасимова ввели в заблуждение. В прорыве участвовало до 20 тыс. бойцов элитных подразделений ВСУ, выбить которых не получается вот уже в течение почти двух недель. Как теперь стало известно, командование противника заблаговременно продумало план боевых действий на территории России: разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей нашей армии, работа авиации, в том числе беспилотной, артиллерии.

Российские военкоры обвиняют президента Лукашенко в предательстве, указывая на то, что он самовольно отвёл от границы с Украиной часть своих войск. Это, по их мнению, и позволило президенту Зеленскому перебросить с границы украинские элитные части в Курскую область.

ЧЕМ ОТВЕТЯТ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ?

Пропаганда Украины назвала 6 августа «днём, который войдёт в историю российско-украинской войны». Подчеркивая, что «тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции». И действительно, действия главнокомандующего ВСУ Сырского застали наших генералов врасплох. В спешном порядке в течение семи дней были эвакуированы сотни тысяч беженцев с территории, составляющей до 1000 кв. км. Это, кстати, сопоставимо с той территорией, которую заняли российские войска в ходе девятимесячного наступления. В понедельник, 12 августа, спустя неделю после начала боёв в Курской области, главком ВСУ А.Сырский впервые признал очевидное: вторжение осуществили регулярные части украинской армии.

Следом В.Путин пообещал всем вынужденно покинувшим свои дома россиянам выплаты из бюджета в 10 тыс. рублей на человека. В Курскую область собрали со всей страны и доставили 80 тонн гуманитарной помощи. Граждане отправляют палатки, одеяла и постельные принадлежности, передвижные электростанции, средства гигиены, мебель, питьевую воду, продукты питания и другое. Но люди, которых сорвали с мест их проживания, находятся в шоке.

Из официальных сообщений российской стороны невозможно чётко понять, что происходит в Курской области. Вместо объективной информации мы слышим заявления и декларации, не имеющие ничего общего с реальностью. Со стороны официальных лиц Украины практически никакой информации не поступает. Президент Украины Зеленский заявил, что таким образом ВСУ «восстанавливает справедливость», отодвигая боевые действия на территорию РФ. Путин заявил, что это нападение было попыткой Украины «улучшить свои переговорные позиции» в будущем, остановить наступление российских военных, а также «посеять панику в обществе».

И только 15 августа было принято решение направить в Курскую область военные подразделения с линии боевого соприкосновения и из Калининградской области.

ПУТЬ К МИРУ ЧЕРЕЗ ГОТОВНОСТЬ К ВОЙНЕ

Однако следует отметить, что такой резкий разворот в ситуации российско-украинского конфликта играет на руку демократическому кандидату в президенты США Камале Харрис. Она уже не только догнала по рейтингам авантюрного кандидата-республиканца Дональда Трампа, но теперь уже уверенно опережает его в президентской гонке. Особенно с учётом того, что американским властям удалось усмирить гордыню аятолл Ирана. И с помощью готового к боевым действиям военно-морского флота США, находящегося в Средиземном и Красном морях, заставить их в конфликте с Израилем отказаться от активных боевых действий, которые могли бы перерасти в полномасштабную ближневосточную войну. Тем более, что план руководства кабинета министров Израиля по окончательному искоренению врагов еврейского государства был вполне понятен и логичен.

Много лет израильтяне не могли ничего поделать с террористами ХАМАС, которые вполне легитимно получили на выборах власть в секторе Газа. Они на деньги спонсоров, в том числе ООН, превратили его в кузницу оружия и ядро терроризма на Ближнем Востоке. Атака террористов ХАМАС 7 октября на мирных жителей Израиля, когда было убито около 1200 человек, часть которых была изувечена и изнасилована вторгшимися боевиками, была беспрецедентна. Боевиками ХАМАС и других групп было взято в заложники, по меньшей мере, 253 человека. Это стало легитимным поводом для израильтян приступить к кардинальному решению «палестинского вопроса» и выкорчёвывания боевиков ХАМАС путём ракетно-бомбовых ударов по дислокации террористов и последующей «зачистке» сектора Газа от террористов. Сейчас этот вопрос практически решён. Правда, при этом погибло не менее 40 тыс. палестинцев, в том числе детей, женщин и стариков, которые фактически поддержали атаку 7 октября на мирных граждан Израиля.

Теперь на повестке в Израиле для сохранения государственности остался вопрос нейтрализации боевого крыла шиитского Ирана и ликвидации ядерной угрозы со стороны режима аятолл и его прокси – «Хезболлы» и хуситов. И если бы Иран решился на ракетный ответ в связи с ликвидацией главаря ХАМАСа в Тегеране, то у израильтян, США и их союзников появился бы весомый козырь для осуществления ответного удара по Ирану, в результате чего никакой военной, в том числе ядерной составляющей у аятолл уже бы не было. Руководство Ирана этот вариант просчитало, осознало и отложило разборки с Израилем «до лучших времён».

А тем временем в самих арабских странах ситуация осложняется. К примеру в Ливане 17 августа закрылась последняя работающая электростанция Électricité du Liban, обеспечивавшая страну электроэнергией. Причиной прекращения работы стало отсутствие топлива. Из-за чего прекратилась поставка энергии по всей стране, включая крупные города и важные инфраструктурные объекты. В том числе аэропорт Бейрута, морской порт, водяные насосы и канализационные системы. Жителей уже призвали «максимально экономить воду» в связи с ожидаемым сокращением снабжения. Эта электростанция контролирует 90% производства электроэнергии в Ливане. В компании пообещали возобновить работу, как только поступит топливо. Так что ливанцам сейчас явно не до Израиля.

Там, кстати, постоянно наблюдаются сложности с генерацией электроэнергии. Почти ровно год назад, в августе 2023 года, страна также была полностью обесточена – две электростанции остановили работу из-за неуплаты долгов компании-оператору.

А в целом такая ситуация благоприятствует наступлению мира. Таким образом, все заинтересованные стороны избежали новой кровавой бойни на Ближнем Востоке, которая могла бы породить большие человеческие жертвы, хаос, дикий рост цен на нефть и газ, а также новый виток конфронтации в мире. Так что теперь Израиль снова находится на пороге мира. Хотя и ненадолго. Относительная стабилизация ситуации вокруг еврейского государства ощутимо ударила по позициям на выборах республиканского кандидата в президенты Д.Трампа, который открыто выступает против Ирана и его сателлитов: йеменских хуситов, ливанской «Хезболлы», палестинского ХАМАСа, Сирии и иракских шиитских боевиков. И теперь руки у демократического кандидата К.Харрис развязаны. А республиканцам есть над чем задуматься...

Сергей Конвиз