Тувинский избирательный лохотрон

Условно общество делится на несколько групп, по-разному относящихся к выборам. Первые – это люди с активной позицией, желающие перемен. Вторые – граждане, не верящие ни в какие положительные изменения в обществе и считающие выборы формой жульничества и политического манипулирования. А третьи – это те, кто не рассчитывают ни на какие изменения в жизни, но которые принимают участие в голосовании без какой-либо определённой цели. Однако есть ещё и четвёртая, достаточно немногочисленная группа, которая регулярно входит в разные избирательные комиссии, делая на этом карьеру или деньги. Или и то, и другое вместе.

СКЛОННОСТЬ К ВОРОВСТВУ КАК «ЗНАК КАЧЕСТВА» РАБОТНИКА

Из этой группы людей можно выделить тех, кто этим занимается не эпизодически, а профессионально, сколачивая при этом состояние и наживая недругов. К таким смело можно отнести известного профессионального избирательного жучка Олега Фортуну, вот уже почти 20 лет успешно подрабатывающего на выборах. Человек без совести и чести настолько, что его однажды правоохранители поймали за руку на обворовывании подвыпившего гражданина. В другой стране и в другой избирательной системе такого общеизвестного мошенника наверняка бы выставили за дверь и больше никогда не допускали до выборных процедур, поскольку Фортуна – это своего рода ходячий компромат российской избирательной системы, главный принцип деятельности которой ещё Иосиф Сталин чётко сформулировал: «Не важно как голосуют. Важно – как считают». Фортуна, когда обокрал гражданина, находился в официальной должности руководителя Избирательной комиссии Тувы. Но учитывая огромный опыт в воровстве голосов избирателей, из Избирательной комиссии республики его не выгнали. Дали возможность доработать до конца срока. А когда формировали новый состав региональной комиссии, то ЦИК России, учитывая его специфические качества и бескомпромиссную любовь к баблу и действующей власти, снова ввели в состав ИК РТ. Правда, в должности уже не председателя комиссии, а заместителя.

Так уж сложилось, что в избиркомах, как правило, власти селекционируют самых беспринципных, часто абсолютно безграмотных и заведомо закононепослушных граждан, которые готовы по команде «сверху» «рисовать» заказанные итоги голосования. Как их находят и пристраивают – отдельная тема. Раньше этим занимался соратник Кара-оола, бывший прокурорский работник Монгал. Выбрав претендента в избирком, он сперва откапывал на него компромат, а потом уже вводил его в избирательную комиссию, чтобы было удобно им манипулировать. Так он «трудился» более 10 лет, в перерывах между запоями насобирав в одну кучу сотни подленьких людишек из числа педагогов и медиков.

В этом плане Фортуна с его воровским компроматом и большая компания подобных ему пройдох оказались чрезвычайно востребованными в избирательном процессе республики. Обстановка в ИК РТ сложилась такая, что Фортуне было впору не стыдиться того, что его поймали на воровстве, а гордиться своим поступком, представляя его как некий «знак качества». Он выступал гарантом того, что, если ему прикажут, он сворует столько голосов избирателей, сколько прикажут. Именно потому в Туве при пустых избирательных участках в бюллетенях фигурируют цифры явки под 100%. И, как правило, процентов 80 из них – за «Единую Россию».

Взращенная фортуно-монгалская жульническая масса до сих пор работает в избиркомах, как швейцарские часы, показывая заказанные властью цифры. Они создали в республике такой избирательный лохотрон, который при реальной явке в 40-45%, если будет заказ из Белого Дома, может продемонстрировать процент проголосовавших даже свыше 100%. А эти фальшивые 40-50% просто вбросят бюллетени, проставив «галочки» за кандидатов от партии власти. Последний раз эти мошенники продемонстрировали виртуозную хватку, выдав на выборах президента просто дико высокий результат, совсем не похожий на реальность.

«ПРАЧЕЧНАЯ? ...ЯЧЕЧНАЯ!» ХАМСТВО И БЕЗГРАМОТНОСТЬ В ИЗБИРКОМЕ ТУВЫ

На днях автор этих строк случайно столкнулся с дикой картиной в помещении Территориальной избирательной комиссии г.Кызыла. Вошёл мужчина и попросил зарегистрировать агитационную листовку неправительственного кандидата в депутаты. Дело, как говорится, житейское. Находившаяся в помещении секретарь ТИКа спросила его, является ли он доверенным лицом кандидата. А получив отрицательный ответ, безапелляционно ответила отказом в приёме уведомления.

На предложение сообщить законодательную норму, запрещающую супругу кандидата сдавать уведомление об изготовлении листовки в ТИК чинуша весьма почтенного возраста, внешний вид которой говорил о том, что избирательным процессом она занимается как минимум полвека, ответила потоком негодования, при этом никакой нормы привести не смогла. Тогда мужчина потребовал сделать отметку в уведомлении об отказе в принятии с указанием причины отказа. Тут секретарь ТИКа пришла в неописуемое бешенство. И, как и ожидалось, наотрез отказалась что-либо писать в уведомлении. Тогда посетитель включил камеру сотового телефона и стал записывать перебранку с секретарём ТИКа.

Вы не представляете: тут-то и случилось чудо! Не принося извинений и не объясняя причину перемены в настроении, секретарь ТИКа безропотно взяла книгу регистрации уведомлений и поставила отметку в уведомлении, приняв листовку! Каково, а? Только что ссылалась, что по закону это невозможно, и вот на тебе: оказалось, что на самом деле можно!

Интересно, кто её научил так унижать людей, настраивая против власти? Председатель ИК РТ Лариса Андалаева? Или её заместитель Олег Фортуна? И что это за функционеры в системе избиркомов Тувы, что они произвольно, не заглядывая в закон, по своему усмотрению, хотят – принимают уведомление, не хотят – отказывают в принятии, не утруждая себя объяснениями своего поведения? А когда их вдруг «прижимают» видеофиксацией, безропотно принимают, ставя соответствующую отметку.

Беспринципность и безграмотность поведения этих людей поражают. Вся эта избирательная машина, собранная фортуной-монгалом, много лет устраивает в республике избирательный лохотрон, с 2008 года выдавая на-гора поразительные по абсурдности результаты фальсификаций народного волеизъявления. При этом все довольны, понимая, что они фабрикуют итоги голосования не в пользу стран НАТО. И уже это хорошо! Они даже не осознают, что, фальсифицируя выборы, они подрывают у избирателей веру во власть и дают наглядный пример лживости и подлости чиновников. То есть фактически подрывают устои государства, которое должно опираться на доверие людей, а не на фальшивые протоколы, подписанные жуликами и проходимцами.

И в этом сегодняшняя власть мало чем отличается от власти предыдущей. Недавно мы узнали, что глава В.Ховалыг уволил министра образования республики. И назначил нового министра. Многие подумали, что кадровая рокировка связана с тем, что русскую поменяли на тувинку. Но оказалось, что в данном случае совсем не национальность оказалась решающим фактором при подборе кадров. Просто у нового министра образования Елены Самбала муж – член Избирательной комиссии Тувы Мерген Самбала. А он – любимый племянник заклятого друга главы республики Шолбана Кара-оола, с которым в настоящее время глава республики находится в жёсткой конфронтации, поскольку его подозревают в желании через два года вернуть своё начальственное кресло.

Не нужно объяснять, что при избирательных махинациях Мерген Самбала – это такая ключевая фигура, от которой много чего зависит. И потому лояльность Самбалы действующей в республике власти теперь напрямую зависит от того, кем будет его жена. Для того чтобы разорвать родственные узы Мергена Самбалы с Шолбаном Кара-оолом, пришлось пожертвовать последним русским министром в правительстве Ховалыга – Еленой Хардиковой. Чего не сделаешь ради итогов голосования...

ЧЕСТНОСТЬ, БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ? ЭТО НЕ ПРО ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ТУВЫ!

Чтобы было понятна лживость и подлость избирательной системы республики, приведу ещё один пример. В Тандинском районе была зарегистрирована кандидат от партии «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду!». Однако на днях соответствующая ТИК сообщила, что кандидат якобы добровольно сняла свою кандидатуру в пользу претендента на депутатский значок от партии «Единая Россия». А когда стали разбираться, то выяснилось, что кандидат О. никакую комиссию не посещала и никаких заявлений не подавала. Как и её доверенное лицо. Но это не помешало избиркому её с выборов снять. Таким образом, сложилась парадоксальная предвыборная ситуация: кандидат уходить с выборов не желает, но его всё равно с выборов снимают как бы по её личному желанию, освобождая дорогу к депутатству претенденту от партии «Единая Россия».

И заметьте: никаких формальных преград не появилось. Для этого не понадобилось ни самого заявления кандидата, ни появления в избиркоме кандидата или его доверенного лица. Достаточным оказалось некая ксерокопия заявления кандидата, происхождение которой никто объяснить не смог.

Но самое интересное то, что и для избиркома Тувы под руководством председателя Андалаевой оказалось совсем не нужны ни само заявление кандидата, ни подача его в избирком самим кандидатом. Этот случай примечателен тем, что если кто-то считает, что Андалаева – это честный принципиальный человек, которому можно доверять, то он сильно ошибался. Видимо, при подборе кандидатуры на председателя ИК РТ знали, с кем имеют дело... И прожжённому жулику Фортуне, официально уличённому в воровстве, подобрали мало чем отличающегося от него начальника.

А теперь сравните два эпизода – подача в избирком заявления об отказе в участии в выборах и уведомления об изготовлении агитационной листовки. Как видно из поведения членов избиркомов, в первом случае не имеет никакого значения, было или нет заявление и кто кому когда его подавал. Во втором случае даже наличие оригинала уведомления не обеспечило его принятие. В первом случае речь идёт об участии кандидата в предвыборной борьбе, а во втором – формальное уведомление об изготовлении агитационного материала. Объединяет это непосредственное участие в бардаке руководства ИК РТ, ведь оба кандидата, против которых направлены заведомо незаконные действия избиркомов, представляют одну партию – «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду!». Эта партия участвует в выборах с самыми серьёзными намерениями, против реализации которых и направлены эти сомнительные действия членов избиркомов. Что это, как не избирательный лохотрон, где дурят граждан? Ведь такое случайно не происходит. Чувствуется твёрдая рука опытных мошенников.

В настоящее время этот инцидент стал предметом рассмотрения в Верховном суде Тувы. Но хотелось бы отметить: получается, что уведомление об изготовлении агитационного материала должен представить либо сам кандидат, либо его доверенное лицо. В противном случае избирком отказывает в принятии документа. А вот сняться с выборов можно и без подачи соответствующего заявления.

ЭТАЛОННЫЙ ЖУЛИК ОПЯТЬ РВЁТСЯ В ДЕПУТАТЫ!

Другой вопрос, в пользу каких кандидатов так натужно работают избиркомы? Может быть, это приличные люди, зарекомендовавшие себя благими поступками? К примеру, кто является оппонентом тандинского кандидата? А это небезызвестный бывший глава кожууна Хуурак Э.М., который оказался просто везучим подонком. После того, как власть в республике поменялась, он быстро сориентировался и от Кара-оола перебежал к новому главе В.Ховалыгу. Именно за это получил место в списках «Единой России» на выборах нового парламента.

О нём хорошо известно, что он, будучи руководителем Чеди-Хольского кожууна, по версии следствия, в 2010 году украл 7 млн. рублей под видом проведения работ по обеспечению водой жителей села Сайлыг, которое находится в полутора километрах от п. Хову-Аксы. Причём, качественную воду людям от имени партия «Единая Россия» Хуурак обещал вместе с сестрой Шойгу Ларисой.

Как выяснило следствие, Хуурак с партией «Единая Россия» и депутатом Государственной Думы Ларисой Шойгу наглым образом обманули людей, наобещав дать им чистую воду, которую должны были дать селянам в рамках Федеральной Целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года». Однако селу Сайлыгу не то, чтобы социально развиваться, а хотя бы для того, чтобы просто нормально жить, необходима чистая питьевая вода, не загрязнённая промышленными ядовитыми отходами, которые лежат в отвалах горных пород. И вот в рамках этой программы было выделено 7,5 млн. рублей на строительство наружных сетей водоснабжения протяжённостью 13,5 километров.

Сайлыгчане, как маленькие дети, радовались, что наконец-то государство обратило на них внимание и построит водопровод. И они больше не будут пить отравленную воду! Но бедные сельчане тогда ещё и не подозревали, что у чиновника Хуурака имеются свои аппетиты на эти миллионы. Поэтому вместо строительства водопровода Хуурак в сговоре с другими чиновниками республиканского масштаба сочинили бодрый рапорт в Москву: водопровод построен, жители пьют чистейшую воду, все живы-здоровы! А на самом деле водопровода как не было, так и нет. Вот за это и был Хуурак привлечён к уголовной ответственности и осужден по ч.2 ст.286 УК РФ.

За годы правления Ш.Кара-оола Э.Хуурак, несмотря на своё криминальное прошлое, дважды становился депутатом парламента от партии «Единая Россия». Но за все эти десять лет он так ничего и не сделал для своих избирателей. Даже для родного села Ак-Тал не построил обещанную дорогу. И с этой стороны он весьма известен.

Вот ради того, чтобы этому проходимцу расчистить дорогу в парламент, ТИК и ИК РТ пустились во все тяжкие, нагло выбрасывая кандидатов за борт.

ТОЛЬКО НАРОД МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЛОХОТРОН

Впрочем, дело тут не только в одном избирательном округе. В целом на этих выборах правящая «Единая Россия» выглядит весьма неуверенно, раздираемая междоусобицей Ховалыга и Кара-оола, да ещё кандидатом под №2 Русланом Цаликовым. По последнему, похоже, плачет тюрьма за те бюджетные 11 трлн. рублей, которые не дошли до военнослужащих Минобороны. Они, как считают осведомленные люди, были украдены верхушкой военного ведомства.

Правящая партия показывает самые низкие показатели предпочтений избирателей за последние 20 лет. В соответствии с замерами общественного мнения, если бы выборы прошли на этой неделе, то за единороссов проголосовало бы не более 47% избирателей. Этот показатель падает уже третью неделю и имеет тенденцию к снижению. В то время, как «Справедливая Россия» уверенно увеличивает число своих сторонников, достигнув показателя в 21%. При этом остальные участники выборного марафона показывают результаты в пределах статистической погрешности. У лидера очевидных аутсайдеров КПРФ пока рейтинг удерживается на уровне 4%, а ЛДПР и «Новые Люди» не добирают и 2%, потому не могут рассчитывать на депутатские места в новом парламенте по партийным спискам. И это вполне объяснимо, учитывая, что эти три партии практически не ведут предвыборную агитацию, надеясь на то, что Ховалыг даст команду избирательной комиссии «нарисовать» им столько голосов, сколько необходимо для одного места в Верховном Хурале.

Вот только смогут ли они что-то «нарисовать», если команда Кара-оола и «Справедливая Россия» будут плотно опекать избирательные участки?

Судя по всему, такой расклад сил, о котором сказано выше, секретом для власти не является. Наверное, поэтому по избирательным комиссиям прошла команда выборы проводить тихо, не привлекая внимания населения. На явку не работать, рассчитывая исключительно на голосование бюджетников. А недостающую явку компенсировать вбросом бюллетеней за определённых кандидатов. Это, по замыслу руководителей штаба «Единой России», должно обеспечить необходимый результат. А результат Ховалыгу нужен, поскольку после выборов планируется «смена караула» в столичной мэрии. Для чего нужно благословение Администрации Президента. Так что в качестве результата нужен очень высокий процент голосования за ЕР при огромной явке. В этом плане главная проблема власти – это голосование в Кызыле, где проживает до половины избирателей региона.

Складывается впечатление, что правительство республики вкупе с «Единой Россией», КПРФ, ЛДПР и партией «Новые люди» решили противопоставить себя всему тувинскому обществу. Что-то подобное мы наблюдали в 1998 году, когда мэром Кызыла был избран Александр Кашин, и в 2006-07 гг., когда «Партия Жизни» поставила на колени педроссов, обеспечив себе большинство в тувинском парламенте. И в 2019 году, когда команда А.Ооржака под флагом ЛДПР сумела убедить 43% избирателей республики в своей правоте. Так что надежды на тотальную фальсификацию итогов голосования в республике вполне могут разбиться о суровую реальность народного недовольства. Ведь все понимают: в 2021 году, когда избирали главу республики, и в 2024-м выборы были фактически безальтернативными. А на этот раз совсем иная ситуация.

Кондрат Пчёлкин