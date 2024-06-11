Тува накануне парламентских выборов

Так уж случилось, что события в Туве наложились на ситуацию в федеральных органах власти. И это дало достаточно непрогнозируемый эффект. Как известно, у великих людей и недоброжелатели тоже непростые. Наш звёздный земляк Сергей Шойгу давно – более 30 лет назад – вознёсся на олимп власти в России. А когда олигарх Борис Березовский начал лепить из него политическую фигуру и создавать «Единство», его личность стала узнаваемой. Но по настоящему звёздный час нашего земляка пробил тогда, когда Владимир Путин с лёгкой руки олигарха возглавил верховную власть России. Мало того, что все к этому привыкли – он и сам, похоже, начал чувствовать себя непотопляемым и великим.

Всё было у Сергея Кужугетовича хорошо. Даже по случаю стал Героем России, хотя никаких особенных подвигов, кроме штурма Белого Дома, где засели враждебные президенту Ельцину народные депутаты России, да участия в выборах, за ним не числилось. А к наградам наш земляк имеет особую тягу. Однажды ему также по случаю вручили значок «За перепись населения». И он тут же нашёл своё место на кителе генерала наряду с медалями «К 1000-летию Казани», «к 300-летию Санкт-Петербурга», «850-летию Москвы» и, разумеется, «К 200-летию министерства обороны России». Но эту слабость, конечно, ему можно простить, поскольку у всех великих бывают свои странности.

ЛАВИРОВАЛ, ЛАВИРОВАЛ, ДА НЕ ВЫЛАВИРОВАЛ

Как теперь стало очевидным, наш великий земляк стал таковым не совсем случайно. И его отец, бывший секретарь тувинского Обкома КПСС, влиял на его судьбу только поначалу, когда молодой строитель Сергей Шойгу был представлен президенту России Борису Ельцину. На этом его участие в судьбе сына и закончилось. Дальше Сергей Шойгу стал искать себе «крышу» уже олигархическую. Вот тут-то первым талантливого бюрократа с большими перспективами, будущего солидного политика заприметил и взял под своё крыло небезызвестный олигарх, заместитель секретаря Совета Безопасности РФ, близкий к семье президента Ельцина, Борис Абрамович Березовский. Затем, после опалы этого олигарха Сергей обустроился под крылом другого олигарха – большого друга президента Путина Геннадия Тимченко.

Шойгу так стремительно и безошибочно ориентировался в политической тусовке РФ, так ловко лавировал между олигархами и президентами, что создал себе ореол непотопляемого для всех полезного человека, который и собачек вовремя подарит дочерям президента, и на отдых свозит его самого, обслужив по первому классу. Фактически он стал символом времени. Идеалом приспособленцев всех мастей и народов. И потому, когда разразился скандал с привлечением к уголовной ответственности его заместителя по строительным делам генерала армии Иванова, который считался «кошельком Шойгу», многие просто потеряли дар речи. И принялись гадать: а что будет с самим Шойгу? Снимут? Посадят? Или пристроят на новое хлебное место?

Как теперь уже всем известно, Сергея пересадили из мягкого кресла министра обороны на жёсткую скамейку секретаря Совета Безопасности России. «Крыша» олигарха Тимченко оказалась не настолько прочной, как представлял себе наш звёздный земляк. Другой приближённый к президенту олигарх – Ковальчук – оказался более удачлив в своём стремлении укрепиться в смутные времена СВО. И «продавил» решение об отставке министра обороны. А у Тимченко возможностей спасти Шойгу от краха карьеры в этот момент не оказалось. Да он, наверное, не очень-то и стремился Шойгу спасать. Решил, что тот – отработанный материал и должен покинуть олимп.

Понятно, что должность секретаря Совбеза для Шойгу – временная. Ни денег, ни полномочий там ему не полагается. Просто отстой. Хотя по нынешним временам он ещё не старый чиновник – ему нет ещё и 70 лет. И в это положение он попал в связи с тем, что на полях СВО перемен к лучшему не наступает, а взятие Киева, планировавшееся в течение то ли трёх дней, то ли трёх месяцев после начала СВО, не просматривается. При этом за то время, пока Шойгу пытался победить Залужного, в его ведомстве обнаружилось масштабное воровство. Нескончаемые аресты генералов из ближайшего окружения Шойгу говорят о том, что либо он совсем негодный руководитель, либо он по настоящему «эффективный менеджер», но только в части казнокрадства. Выяснилось, что он – превосходный лоббист, сумевший в кратчайшие сроки раздуть военный бюджет страны втрое, но с точки зрения пользы для страны – настоящее ярмо. И дарить борзых щенков президенту – это совсем не одно и тоже, что эффективно руководить министерством. Поэтому на федеральном уровне он вряд ли будет востребован после того, как отсидит срок в Совбезе.

Так что время, отведённое нашему звёздному земляку для обозначения нового курса на личное выживание, уже пошло. С учётом того, что он утратил всякое влияние в Хакасии и Красноярском крае, а кресло под его протеже губернатором Московской области очень сильно качается, роль его малой Родины – Тувы – в этой ситуации для него очень сильно возрастает. И ему следует больше времени и сил уделять созданию в республике собственного опорного пункта из проверенных людей. В связи с чем возрастает роль выборов депутатов Верховного Хурала Тувы, которые назначены на сентябрь 2024 года.

ШОЙГУ ПОКА РАНО СПИСЫВАТЬ СО СЧЕТОВ

В своих публикациях я как-то предполагал, что в ходе парламентских выборов в Туве развернётся борьба внутри партии «Единая Россия» как в Туве, так и на федеральном уровне. В.Ховалыг в этой борьбе возглавляет силы, стремящиеся к стабильности власти, а Ш.Кара-оол олицетворяет желание тех, кто хотел бы «подвинуть» действующего губернатора и обновить власть. Тогда я предполагал, что борьба за список кандидатов от ЕР развернётся в федеральных органах власти, где меряться возможностями станут зам. руководителя Администрации президента В.Кириенко и федеральный министр, основатель ЕР С.Шойгу. Тогда положение нашего замечательного земляка было прочнее. К тому же ходили слухи, что Кириенко из АП переведут на другое место, не связанное с внутренней политикой. Но Путин всё решил по-своему. Кириенко своё кресло и влияние сохранил, а Шойгу лишился должности министра и частично – влияния в партии.

Но одновременно и сама республика внесла в этот расклад свои коррективы. В ходе партийного праймериз, который организовывал зампред по внутренней политике А.Чюдюк, группа товарищей, им подобранная, понесла серьёзный урон. Как теперь выяснилось, идеология Чюдюка, навязанная главе республики, состояла в игнорировании интересов ветеранов СВО, вернувшихся с фронта, в угоду чиновникам различных мастей, не представляющих интереса для общества. Чюдюк промахнулся, когда его команда начала бесцеремонно «выдавливать» из политического процесса опалённых войной ветеранов.

Возник публичный скандал, в ходе которого Генеральный совет «Единой России» фактически выступил на стороне чиновников Тувы (которых девятый заместитель спикера Госдумы Кара-оол метко заклеймил «молодыми людьми в пиджаках», имея в виду в первую очередь Айдына Чюдюка), и пытался обвинить Кара-оола в распространении «недействительных сведений». Тут же со ссылками на источники в «Единой России» в телеграм-каналах стали распространяться сведения о том, что Кара-оол очень скоро перестанет быть не только заместителем Володина, но и вовсе может лишиться депутатского мандата. Видимо, в Генсовете уже решили, что «Шойгу – всё!» и посчитали правильным «слить» его протеже Кара-оола. Но они просчитались. Шойгу, которому дальше Тувы отступать некуда, в критический момент пробился к Путину и сумел ему преподнести своё видение истории с Кара-оолом и ветеранами СВО. Причём преподнёс это таким образом, что Путин решил секретаря Генсовета сенатора Турчака «списать» и отправить в ссылку в крошечный отсталый сибирский регион – Республику Алтай с 200 тысячным населением в качестве врио губернатора.

По мнению многих экспертов, решение было поистине убийственным, ведь Турчак – бывший губернатор Псковской области, с 23 сентября 2020 года – первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия». У него впереди были две перспективы – либо в губернаторы С.-Петербурга, либо на место Матвиенко председателем Совета Федерации. А оказался он в Горно-Алтайске, отправленный туда Путиным «развивать туризм». И всё это стало возможным благодаря «хлопотам» нашего замечательного земляка Сергея Шойгу. Так что, видимо, есть у него ещё порох в пороховницах.

Но вернёмся к нашим выборам. По результатам внутрипартийного праймериз благодаря безумству Чюдюка правительство Тувы уступило пальму первенства группе единомышленников под водительством Кара-оола. «Оппозиционеры», в том числе восемь бойцов СВО в списке ЕР заняли не менее 12 первых мест. И теперь за то, чтобы они были включены в партийные списки на голосование на выборах, даже не нужно «ломать через колено» Генеральный совет «Единой России».

Люди из окружения Кара-оола поговаривают, что Ховалыг предложил Кара-оолу снять с выборов пять лидеров общественного мнения, которые были поддержаны на праймериз, в том числе Иргита, Дамба-Хуурака и Болбан-оола. Если бы это случилось, то люди правительства по итогам выборов могли бы составить большинство от команды ЕР. Правда, при этом сам список ЕР набрал бы на выборах в сентябре гораздо меньше голосов избирателей, поскольку постные лица чиновников, подобранных Чюдюком, вряд ли смогли бы получить поддержку большого числа избирателей. Но, по крайней мере, на момент верстки номера газеты «Единая Россия» свой список кандидатов не опубликовала. И о том, на кого захочет опереться уволенный и отправленный в опалу министр обороны, неизвестно.

СИСТЕМНАЯ ОППОЗИЦИЯ ПОКА В РАЗДРАЕ

Что же до других партийных кандидатов, которые могут принять участие в выборах, то тут ясность может быть только в отношении коммунистов Тувы, ведомых гастарбайтером-красноярцем Р.Тамоевым. Там практически без перемен. Сам Тамоев, по рассказам его товарищей по нужде, по-прежнему настроен оптимистично и надеется после выборов переехать в Москву в Центральный Аппарат КПРФ. Но это возможно только в случае, если ему, наконец, удастся получить приличный результат, и КПРФ в Туве получит хотя бы один депутатский мандат.

Как помнится, Тамоев прибыл в Туву по протекции Кара-оола, когда коммунисты имели в парламенте Тувы два места. И это несмотря на то, что Тува признана самым бедным регионом страны. А потому почва для поддержки коммунистов имеется солидная. Роман намеревался расширить присутствие до пяти членов КПРФ. В результате сепаратных договорённостей с местной властью и активной агитации с того времени КПРФ в Туве больше не имело ни одного депутата в Верховном Хурале Тувы. Думается, что такая же ситуация будет наблюдаться и после этих выборов. Так что Тамоеву особенно заморачиваться выборным процессом смысла не имеет. И прагматичнее было бы сэкономить партийные средства, выделенные на выборы, для использования в личных целях.

До сих пор неясна ситуация вокруг регионального отделения партии «Новые Люди». Минюст до сих пор не зарегистрировал документы, подтверждающие полномочия в Туве. Так что им пока не до составления предвыборных списков. Хотя, наверное, намётки уже имеются. Но главное не в этом. Список кандидатов может быть составлен и подписан центральным органом партии в Москве. То есть – аппаратом партии. Главное в выборах – это финансирование. Судя по президентской кампании Даванкова, в партии с деньгами очень сложно. И в такой ситуации они могут просто махнуть рукой на маленький регион, от которого мало что зависит.

А в «Справедливой России – За правду!», где на смену чиновнику Р.Ооржаку пришёл аграрий В.Оюн, до сих пор идёт борьба за выживаемость. Все 50 родственников и друзей Рената Ооржака обратились в Кызылский городской суд, требуя признать собрания партийцев по избранию нового руководителя нелегитимными. Это взбесило федеральные органы партии, которые своим решением исключили всех их и самого Р.Ооржака, подстрекнувшего их к сепаратным действиям, из числа членов партии «за дискредитацию партии». Так что теперь Василий Оюн пойдёт на выборы без своих бывших однопартийцев. В региональном отделении создан штаб по выборам, который возглавляет В.Оюн, идёт процесс подбора и расстановки кандидатов по региональным спискам и одномандатным округам.

В тувинском региональном отделении ЛДПР ситуация также непростая. Координатор регионального отделения партии не в курсе, как видятся выборы в Верховный Хурал Тувы в партийном руководстве. До сих пор неизвестно, кто будет возглавлять региональное отделение и кто поведёт партийцев на выборы. Неизвестен также список кандидатов от ЛДПР, объёмы и источники финансирования. В самом региональном отделении накануне выборов разлад, вызванный увольнением одной из работниц аппарата, в связи с чем в Кызылском районном суде на 19 июня назначено судебное разбирательство.

В общем, пока стабильно болотная ситуация только в региональном отделении КПРФ, что должно обеспечить им по итогам голосования ожидаемый нулевой результат. Остальные партии находятся в состоянии фальстарта.

Кондрат Пчёлкин