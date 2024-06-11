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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 22, 11 июня / Свежий анекдот
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№22, 11 июня 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотСлава Богу – лишен я резвости,
Слава Богу – живу в безвестности;
Активисты вчерашней мерзости –
Нынче лидеры нашей честности.
Игорь Губерман

* * *

Засекречены данные о добыче нефти, производстве моторного топлива, преступности в стране. А что если власти скрывают колоссальные успехи в этих областях? Из скромности. Чтобы не вызывать зависть в других странах.

(прочитано 418 раз)

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