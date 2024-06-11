    Свежий анекдот

Слава Богу – лишен я резвости,Слава Богу – живу в безвестности;Активисты вчерашней мерзости –Нынче лидеры нашей честности.

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Засекречены данные о добыче нефти, производстве моторного топлива, преступности в стране. А что если власти скрывают колоссальные успехи в этих областях? Из скромности. Чтобы не вызывать зависть в других странах.