«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 181
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 5
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 22, 11 июня / Сергей Конвиз: Россия в Питере пытается демонстрировать несокрушимость своей экономики
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№22, 11 июня 2024 года.
    Популярно о наболевшем

Сергей Конвиз: Россия в Питере пытается демонстрировать несокрушимость своей экономики

Россия в Питере пытается демонстрировать несокрушимость своей экономики

В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня в 27-й раз проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Когда-то на этот форум к нам приезжали главы всех великих государств и руководители крупнейших иностранных корпораций. Но из-за событий в Украине всё это осталось в прошлом. И теперь мы рады приезду любой делегации с любым представительством. На этот раз главными гостями форума стали известный своей антизападной риторикой президент Боливии Луис Ларсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва по прозвищу Крокодил. А также делегация запрещённого в России террористического движения «Талибан». Отсутствие руководителей ведущих стран с лихвой должно компенсировать присутствие на форуме дочерей В.Путина Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой. Понятия «страны» на форуме заменено обезличенными «территориями». Поэтому узнать, сколько на самом деле стран посетили это мероприятие, невозможно. Всё это позволило объявить губернатору С.-Петербурга Беглову о том, что «на Петербургский международный экономический форум приехали представители более 136 государств и регионов».

ВЕСЁЛЫЙ БАЛАГАН ВМЕСТО СЕРЬЁЗНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Появились и новации. На этот раз гостей встречал робот Женя в костюме сантехника, который рассказывает стихи и анекдоты. В одном из павильонов участникам форума предлагают купить за 5 млн. рублей автографы Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа на их совместной фотографии. За такую же сумму на форуме можно приобрести автограф Юрия Гагарина. Ну, а журналистам обещают устроить вечеринку на теплоходе с Ольгой Бузовой. На форуме гостей развеселят патриотические коллективы «Любэ», «Руки вверх», «Чайф», а также Григорий Лепс, Настасья Самбурская, Денис Мацуев и Дима Билан.

Время диктует свои условия. Поэтому Международный экономический форум в С.-Петербурге в этом году проходит в несколько ином формате. Об экономике как о таковой там фактически и речи нет. Так, немного посетовали, что в России инфляция вместо обещанных 4% составляет вдвое большую цифру, но тут же объявили, что в 2025 году она будет снижена до установленного уровня в 4%.

Но инфляция – совсем не главный показатель экономики страны, считают власти. Зато в России рекордно низкая безработица – в апреле она составила минимальные 2,6%. При этом в стране значительно снизилась молодёжная безработица. Правда, по мнению экспертов, главные причины снижения безработицы никак не связаны с успехами российской экономики. С одной стороны, на рынок труда сейчас пришло весьма немногочисленное поколение молодых людей. А с другой – с начала СВО в Украине демографические проблемы усилились из-за эмиграции и мобилизации. К тому же военные производства создают новые рабочие места и отвлекают на себя кадры. Да и военнослужащие, составляющие нашу армию в зоне СВО по официальной методологии признаются занятыми на рынке труда. Вот безработица в России и «усохла».

На форуме появилось новое ранее невиданное развлечение – стенд родословного древа Путина, представленный компанией «Дом семейных традиций «Кристиан». Впрочем, родословная нашего президента была воспроизведена не специально для экономического форума. Она была составлена ещё в 2015 году по книге троюродного брата президента Александра Путина. Если верить этой генеалогической экспертизе, предки Путиных были тверскими крестьянами. И его родословная начинается с человека по имени Никита, который жил в Смутное время. Специалисты заметили в этой родословной некоторые странности. К примеру, в ней не указана ни бывшая жена Путина Людмила, ни его дочери Мария и Катерина. Нет упоминания даже о Кабаевой. В нём отсутствует и жена министра энергетики, экс-губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева Анна, которая приходится Владимиру Владимировичу племянницей.

Вызвало вопросы и отсутствие на ПМЭФ стендов новых присоединённых территорий бывших регионов Украины: Крыма, Запорожской и Херсонской областей. И Новороссия в виде «ДНР» и «ЛНР» на форуме также почему-то не представлена.

На фоне исчезновения с российского рынка качественных западных медпрепаратов хорошей новостью прозвучало объявление генерального директора Российского фонда прямых инвестиций друга семьи Путина К.Дмитриева о двух состоявшихся грандиозных инвестиционных сделках – с индийской компанией Cadila Pharma по строительству нового фармацевтического завода в России по производству препаратов Cadila Pharma и с кубинской компанией BioCuba Pharma, которая будет также выводить на российский рынок свои инновационные препараты.

ПРЕЗИДЕНТ ПОМАХАЛ ЯДЕРНОЙ ДУБИНОЙ ПЕРЕД ЗАРУБЕЖНЫМИ ЖУРНАЛИСТАМИ

А вот политики на форуме – хоть отбавляй. К примеру, немалое количество времени на форуме будет посвящено вопросу «Смог ли запад демонизировать Россию». При этом заявлено, что изолировать Россию от всего оставшегося мира у США и её союзников не получилось и на этот раз.

Торжественно объявлено, что в Россию наперекор англо-саксонскому давлению прибыли первые лица государств – президенты Боливии, Зимбабве и Абхазии. Хотя им в этом хотели помешать враги России. И нашему президенту будет с кем общаться.

Но начался форум со встречи президента Путина с представителями информационных агентств 15 стран: из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, США, Узбекистана, Китая, Ирана, Великобритании, Турции, Кореи, Италии, Германии, Японии, Испании и Франции. На ней он в который раз разъяснил значение термина «денацификация» применительно к Украине, назвал СВО в Украине «прямой войной против Запада» и снова напомнил, как коварный Запад восемь лет водил Россию за нос с Минскими соглашениями. Путин пытался убедить журналистов в бесполезности санкций в отношении России. При этом он очень убедительно говорил о том, что на самом деле «Украина никого не интересует». И дело не в ней, а в том, что Запад через Украину, используя её территорию и людские ресурсы, пытается унизить Россию. «Они борются не за Украину и не хотят допустить успеха России – считают, что будет нанесён ущерб». Но это, как говорится, разговор в пользу бедных. За что бы не боролись страны Запада, боевые действия на территории Украины имеют место быть.

Следует отметить, что из его ответов журналистам мы узнали и кое-что новое. К примеру, Путин впервые с начала СВО косвенно признал людские потери российской стороны в этом кровавом конфликте. Начав с того, что о числе погибших в вооружённых конфликтах, как правило, «никто никогда не сообщает», он решительно объявил, что потери Минобороны РФ как минимум в пять раз меньше, чем потери украинской стороны, которая в месяц теряет по 50 тысяч солдат. Из чего журналисты без труда подсчитали, что потери Минобороны РФ за время СВО составили порядка 300 тыс. военнослужащих убитыми. И где-то в четыре раза больше – ранеными. И таким образом общие потери ВС МО РФ в Украине могут составлять до 1,5 млн. человек. О таких потерях мы услышали впервые...

Не стал Путин и обходить стороной вопрос о перспективах перерастания СВО с обычными вооружениями в мировую ядерную войну. И для многих стало очевидным, что руководство РФ готовится к перерастанию военного конфликта с применением обычных вооружений в конфликт ядерный. При этом наш президент заявил, что «использование ядерного оружия может увеличить скорость решения задач «СВО». Но только «прямо пропорционально с потерями». А Путин исходит того, «что предлагают Генштаб и Минобороны». При этом он понимает, что скорость разрешения конфликта с Украиной важна, но «забота о жизни и здоровье российских военных важнее». Но если «всё-таки дойдёт, не дай бог, до обмена ядерными ударами», все должны учитывать, что «у России есть система раннего предупреждения о ракетном нападении», которой нет в Европе, почему «они в этом плане более-менее беззащитны». Кроме этого, Путин напомнил, что наше тактическое ядерное оружие в 3-4 раза мощнее, чем использованные американцами бомбы в Хиросиме и Нагасаки. И их по количеству в разы больше, чем на европейском континенте. И предположил, что в случае обмена ядерными ударами России со странами Европы те окажутся «в весьма уязвимом состоянии».

В общем, если всё суммировать, то наш президент недвусмысленно намекнул, что вооружённые силы РФ уже готовятся к ядерному конфликту в Европе. Впрочем, это не является ни для кого секретом – на это, в частности, указывают и манёвры Вооружённых сил РФ с участием нестратегических ядерных сил России.

Начав с того, что «мы не размахиваем ядерной дубинкой» и не собираемся нападать на НАТО, он признал, что «все считают, что Россия начала войну». Однако это не так, считает наш президент: «она началась с государственного переворота. Главы МИД Франции, Польши и Германии приехали в Киев и подписали документы, что кризис должен быть завершён мирным путём». Но не добились этого. А всё потому, что руководство Германии не потребовало от подписантов того соглашения «вернуться в правовое поле». О том, что президент Украины Янукович после подписания документов вместо их реализации в жизнь просто трусливо бежал из своей страны, никто, конечно, не вспомнил. Поэтому Путин и считает, что во всём виноваты страны Запада. Когда на Украине появились немецкие танки Leopard, это произвело морально-этический шок в России. Теперь говорят, что появятся ракеты. И это окончательно разрушит российско-германские отношения.

В АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАМЕНИЛ ПУТИНА

Не обошлось и без американской повестки. Путин заявил журналистам, что «нам всё равно, кто будет президентом США». И по поводу Трампа в руководстве России нет никаких иллюзий. Ведь именно он «начал вводить массированные санкции против России и вышел из договора РСМД о ликвидации ракет средней и меньшей дальности». Оно и верно. И кто бы не стал очередным президентом США, антироссийский и проукраинский крен во внешней политике США останется. Что же до ситуации в самой Украине, то здесь между нашим и бывшим братским украинским народами произошёл такой серьёзный надлом, устранять который придётся если не столетиями, то десятилетиями – точно.

А 6 июня 2024 года во Франции отметили 80-летие высадки союзных сил в Нормандии. Главная церемония, связанная с этим событием, прошла на побережье Омаха, где 6 июня 1944 года в ходе операции «Оверлорд» произошла высадка союзников по антигитлеровской коалиции. В торжестве принял участие президент Украины В.Зеленский. Он был встречен тепло. В прессе описывают, что один из ветеранов Второй мировой войны, участвующий в церемонии, даже попытался поцеловать руку Зеленского со словами «Спаситель народа!», но Зеленский остановил его. Как известно, Россия на это мероприятие из-за событий в Украине приглашена не была.

Путин призвал Запад «не формировать образ врага из России». И даже постучал кулаком себе по голове и по столу, говоря: «напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, как этот стол?» В общем, кажется, поговорили...

Сергей Конвиз

(прочитано 451 раз)

0
risk-inform.ru/article_11029.html

 Доска объявлений 
"Скатэнерго". Электротовары, инструмент, сантехника, крепёж. Праздничные гирлянды.
г.Кызыл, ул. Оюна Курседи, 151, тел. 8923 014 7755
АДВОКАТ Язев Александр Аркадьевич, заслуженный юрист РТ. Ведение уголовных, гражданских, административных дел. Защита на следствии, в суде. Консультации, все виды правовых услуг.
Кызыл, ул.Калинина, 26-89. Тел. 6-17-69, 8913 345 9412
В газету "РИСК" приглашаются распространители на выгодных условиях.
г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел. 66-7-66
Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
Кужугет
Остальные материалы номера 22:

Школьников, набравших 100 баллов на ЕГЭ по английскому, депортируют из страны!
up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине