Сергей Конвиз: Россия в Питере пытается демонстрировать несокрушимость своей экономики

В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня в 27-й раз проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Когда-то на этот форум к нам приезжали главы всех великих государств и руководители крупнейших иностранных корпораций. Но из-за событий в Украине всё это осталось в прошлом. И теперь мы рады приезду любой делегации с любым представительством. На этот раз главными гостями форума стали известный своей антизападной риторикой президент Боливии Луис Ларсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва по прозвищу Крокодил. А также делегация запрещённого в России террористического движения «Талибан». Отсутствие руководителей ведущих стран с лихвой должно компенсировать присутствие на форуме дочерей В.Путина Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой. Понятия «страны» на форуме заменено обезличенными «территориями». Поэтому узнать, сколько на самом деле стран посетили это мероприятие, невозможно. Всё это позволило объявить губернатору С.-Петербурга Беглову о том, что «на Петербургский международный экономический форум приехали представители более 136 государств и регионов».

ВЕСЁЛЫЙ БАЛАГАН ВМЕСТО СЕРЬЁЗНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Появились и новации. На этот раз гостей встречал робот Женя в костюме сантехника, который рассказывает стихи и анекдоты. В одном из павильонов участникам форума предлагают купить за 5 млн. рублей автографы Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа на их совместной фотографии. За такую же сумму на форуме можно приобрести автограф Юрия Гагарина. Ну, а журналистам обещают устроить вечеринку на теплоходе с Ольгой Бузовой. На форуме гостей развеселят патриотические коллективы «Любэ», «Руки вверх», «Чайф», а также Григорий Лепс, Настасья Самбурская, Денис Мацуев и Дима Билан.

Время диктует свои условия. Поэтому Международный экономический форум в С.-Петербурге в этом году проходит в несколько ином формате. Об экономике как о таковой там фактически и речи нет. Так, немного посетовали, что в России инфляция вместо обещанных 4% составляет вдвое большую цифру, но тут же объявили, что в 2025 году она будет снижена до установленного уровня в 4%.

Но инфляция – совсем не главный показатель экономики страны, считают власти. Зато в России рекордно низкая безработица – в апреле она составила минимальные 2,6%. При этом в стране значительно снизилась молодёжная безработица. Правда, по мнению экспертов, главные причины снижения безработицы никак не связаны с успехами российской экономики. С одной стороны, на рынок труда сейчас пришло весьма немногочисленное поколение молодых людей. А с другой – с начала СВО в Украине демографические проблемы усилились из-за эмиграции и мобилизации. К тому же военные производства создают новые рабочие места и отвлекают на себя кадры. Да и военнослужащие, составляющие нашу армию в зоне СВО по официальной методологии признаются занятыми на рынке труда. Вот безработица в России и «усохла».

На форуме появилось новое ранее невиданное развлечение – стенд родословного древа Путина, представленный компанией «Дом семейных традиций «Кристиан». Впрочем, родословная нашего президента была воспроизведена не специально для экономического форума. Она была составлена ещё в 2015 году по книге троюродного брата президента Александра Путина. Если верить этой генеалогической экспертизе, предки Путиных были тверскими крестьянами. И его родословная начинается с человека по имени Никита, который жил в Смутное время. Специалисты заметили в этой родословной некоторые странности. К примеру, в ней не указана ни бывшая жена Путина Людмила, ни его дочери Мария и Катерина. Нет упоминания даже о Кабаевой. В нём отсутствует и жена министра энергетики, экс-губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева Анна, которая приходится Владимиру Владимировичу племянницей.

Вызвало вопросы и отсутствие на ПМЭФ стендов новых присоединённых территорий бывших регионов Украины: Крыма, Запорожской и Херсонской областей. И Новороссия в виде «ДНР» и «ЛНР» на форуме также почему-то не представлена.

На фоне исчезновения с российского рынка качественных западных медпрепаратов хорошей новостью прозвучало объявление генерального директора Российского фонда прямых инвестиций друга семьи Путина К.Дмитриева о двух состоявшихся грандиозных инвестиционных сделках – с индийской компанией Cadila Pharma по строительству нового фармацевтического завода в России по производству препаратов Cadila Pharma и с кубинской компанией BioCuba Pharma, которая будет также выводить на российский рынок свои инновационные препараты.

ПРЕЗИДЕНТ ПОМАХАЛ ЯДЕРНОЙ ДУБИНОЙ ПЕРЕД ЗАРУБЕЖНЫМИ ЖУРНАЛИСТАМИ

А вот политики на форуме – хоть отбавляй. К примеру, немалое количество времени на форуме будет посвящено вопросу «Смог ли запад демонизировать Россию». При этом заявлено, что изолировать Россию от всего оставшегося мира у США и её союзников не получилось и на этот раз.

Торжественно объявлено, что в Россию наперекор англо-саксонскому давлению прибыли первые лица государств – президенты Боливии, Зимбабве и Абхазии. Хотя им в этом хотели помешать враги России. И нашему президенту будет с кем общаться.

Но начался форум со встречи президента Путина с представителями информационных агентств 15 стран: из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, США, Узбекистана, Китая, Ирана, Великобритании, Турции, Кореи, Италии, Германии, Японии, Испании и Франции. На ней он в который раз разъяснил значение термина «денацификация» применительно к Украине, назвал СВО в Украине «прямой войной против Запада» и снова напомнил, как коварный Запад восемь лет водил Россию за нос с Минскими соглашениями. Путин пытался убедить журналистов в бесполезности санкций в отношении России. При этом он очень убедительно говорил о том, что на самом деле «Украина никого не интересует». И дело не в ней, а в том, что Запад через Украину, используя её территорию и людские ресурсы, пытается унизить Россию. «Они борются не за Украину и не хотят допустить успеха России – считают, что будет нанесён ущерб». Но это, как говорится, разговор в пользу бедных. За что бы не боролись страны Запада, боевые действия на территории Украины имеют место быть.

Следует отметить, что из его ответов журналистам мы узнали и кое-что новое. К примеру, Путин впервые с начала СВО косвенно признал людские потери российской стороны в этом кровавом конфликте. Начав с того, что о числе погибших в вооружённых конфликтах, как правило, «никто никогда не сообщает», он решительно объявил, что потери Минобороны РФ как минимум в пять раз меньше, чем потери украинской стороны, которая в месяц теряет по 50 тысяч солдат. Из чего журналисты без труда подсчитали, что потери Минобороны РФ за время СВО составили порядка 300 тыс. военнослужащих убитыми. И где-то в четыре раза больше – ранеными. И таким образом общие потери ВС МО РФ в Украине могут составлять до 1,5 млн. человек. О таких потерях мы услышали впервые...

Не стал Путин и обходить стороной вопрос о перспективах перерастания СВО с обычными вооружениями в мировую ядерную войну. И для многих стало очевидным, что руководство РФ готовится к перерастанию военного конфликта с применением обычных вооружений в конфликт ядерный. При этом наш президент заявил, что «использование ядерного оружия может увеличить скорость решения задач «СВО». Но только «прямо пропорционально с потерями». А Путин исходит того, «что предлагают Генштаб и Минобороны». При этом он понимает, что скорость разрешения конфликта с Украиной важна, но «забота о жизни и здоровье российских военных важнее». Но если «всё-таки дойдёт, не дай бог, до обмена ядерными ударами», все должны учитывать, что «у России есть система раннего предупреждения о ракетном нападении», которой нет в Европе, почему «они в этом плане более-менее беззащитны». Кроме этого, Путин напомнил, что наше тактическое ядерное оружие в 3-4 раза мощнее, чем использованные американцами бомбы в Хиросиме и Нагасаки. И их по количеству в разы больше, чем на европейском континенте. И предположил, что в случае обмена ядерными ударами России со странами Европы те окажутся «в весьма уязвимом состоянии».

В общем, если всё суммировать, то наш президент недвусмысленно намекнул, что вооружённые силы РФ уже готовятся к ядерному конфликту в Европе. Впрочем, это не является ни для кого секретом – на это, в частности, указывают и манёвры Вооружённых сил РФ с участием нестратегических ядерных сил России.

Начав с того, что «мы не размахиваем ядерной дубинкой» и не собираемся нападать на НАТО, он признал, что «все считают, что Россия начала войну». Однако это не так, считает наш президент: «она началась с государственного переворота. Главы МИД Франции, Польши и Германии приехали в Киев и подписали документы, что кризис должен быть завершён мирным путём». Но не добились этого. А всё потому, что руководство Германии не потребовало от подписантов того соглашения «вернуться в правовое поле». О том, что президент Украины Янукович после подписания документов вместо их реализации в жизнь просто трусливо бежал из своей страны, никто, конечно, не вспомнил. Поэтому Путин и считает, что во всём виноваты страны Запада. Когда на Украине появились немецкие танки Leopard, это произвело морально-этический шок в России. Теперь говорят, что появятся ракеты. И это окончательно разрушит российско-германские отношения.

В АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАМЕНИЛ ПУТИНА

Не обошлось и без американской повестки. Путин заявил журналистам, что «нам всё равно, кто будет президентом США». И по поводу Трампа в руководстве России нет никаких иллюзий. Ведь именно он «начал вводить массированные санкции против России и вышел из договора РСМД о ликвидации ракет средней и меньшей дальности». Оно и верно. И кто бы не стал очередным президентом США, антироссийский и проукраинский крен во внешней политике США останется. Что же до ситуации в самой Украине, то здесь между нашим и бывшим братским украинским народами произошёл такой серьёзный надлом, устранять который придётся если не столетиями, то десятилетиями – точно.

А 6 июня 2024 года во Франции отметили 80-летие высадки союзных сил в Нормандии. Главная церемония, связанная с этим событием, прошла на побережье Омаха, где 6 июня 1944 года в ходе операции «Оверлорд» произошла высадка союзников по антигитлеровской коалиции. В торжестве принял участие президент Украины В.Зеленский. Он был встречен тепло. В прессе описывают, что один из ветеранов Второй мировой войны, участвующий в церемонии, даже попытался поцеловать руку Зеленского со словами «Спаситель народа!», но Зеленский остановил его. Как известно, Россия на это мероприятие из-за событий в Украине приглашена не была.

Путин призвал Запад «не формировать образ врага из России». И даже постучал кулаком себе по голове и по столу, говоря: «напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, как этот стол?» В общем, кажется, поговорили...

Сергей Конвиз