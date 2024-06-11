    Коротко

В стиле гестапо: Тувинскую журналистку пытают в застенках СИЗО

Аллу (Алефтину) Топчаевну Донгур-оол, которая находится в СИЗО по обвинению в совершении уголовно-наказуемого деяния, пытают тем, что не допускают к ней врача и позволяют адвокату передать ей лекарства. Пожилая женщина страдает гипертонией в опасной форме и сахарным диабетом. У неё велик риск инсульта или диабетической комы.

При этом с ней не проводятся никакие следственные действия. Таким образом обвинение пытается добиться от неё признательных показаний, скорее всего потому, что никакими серьёзными доказательствами её вины не располагает.

Напомним, что тувинскую журналистку задержали 2 мая, и суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Вместе с ней в СИЗО отправили председательницу жилсоцкооператива «Дом» Евгению Хертек. Обеим арестованным вменяют вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере, им грозит до 15 лет лишения свободы. Какова роль Донгур-оол в деле, публично не сообщается.

Губернаторы Тувы и Хакасии нашли друг друга в Петербурге

«Где, как не на Петербургском международном экономическом форуме, подписывать соглашение с соседями?» – написал в соцсетях глава Тувы Владислав Ховалыг после утверждения плана мероприятий на 2025-2027 годы в рамках сотрудничества с Хакасией.

Владислав Ховалыг пишет: «Действительно, сегодня вместе с Валентином Коноваловым обновили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах между Тувой и Хакасией. Сразу утвердили и план мероприятий по его реализации.

На самом деле у нас много общих вопросов, которые надо решать с федеральными властями и участием бизнеса. Хакасия поддерживает наши проекты по формированию трансграничных транспортных коридоров. Необходимо приводить в порядок дорогу Абаза – Ак-Довурак. Задача сложная, но будем прилагать все усилия. Обговорили порядок действий».

По поводу дороги Абаза – Ак-Довурак тувинский губернатор также сообщил, что нужно где-то найти около 8 млрд. рублей для ремонта.

«Ремонт этой автодороги очень важен для нас. Решили отдельные, узкие участки расширить для грузового транспорта, отремонтировать пять мостов. Таким образом, сегодняшние наши расчеты составляют 7,7 миллиарда рублей на весь проект для того, чтобы уже этот коридор мог заработать в полном объеме», – сообщил Ховалыг.

Россия пытается объехать санкции через Монголию

Российский бизнес в условиях санкций и проблем с расчетами вынужден искать нестандартные маршруты поставок и оплаты. Одним из каналов стала Монголия – через нее в Россию ввозятся товары из Китая и Японии.

Поток проходящих через Монголию грузов быстро растет – через нее идут автомобили из Японии, оборудование из Китая, другая продукция, которую сложно оплатить и заказать напрямую, а также обычные китайские товары, которые импортеры хотят получить побыстрее.

Одно из преимуществ Монголии в том, что через нее можно поставлять из стран Азиатско-Тихоокеанского региона товары, которые нельзя закупать там напрямую из-за санкционных ограничений, осторожности банков и поставщиков, рассказывает менеджер российской логистической компании, работающей в Азии.

Формально монгольские банки тоже не готовы рисковать: есть проблемы с платежами из России из-за риска вторичных санкций, говорил руководитель международной лаборатории исследования внешней торговли РАНХиГС Александр Кнобель. И все же они, по словам российских импортеров, гораздо мягче относятся к рублевым платежам, просят меньше документов, чем китайские банки.

Крупнейшую золотодобывающую компанию Китая обвинили в отказе платить россиянам наравне с китайцами

«Оклады местных работников, уроженцев республики, были в разы меньше окладов иностранных работников», – отметили сотрудники ООО «Лунсин», передает «Интерфакс». По их словам, профсоюз неоднократно обращался в контролирующие органы, но «Лунсин» проигнорировал все требования, воспользовавшись указом о моратории на проверки частного бизнеса.

На обращение отреагировала прокуратура Тувы. В ведомстве сообщили о начале проверки по факту нарушения прав сотрудников ООО «Лунсин». «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований трудового законодательства», – сообщили в прокуратуре. На «Лунсине» трудоустроено более 800 местных жителей.

Путин назначил Шойгу развивать оборонный комплекс

Президент РФ Владимир Путин назначил экс-министра обороны, секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса.

«Нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники. Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», – цитирует Путина «РИА Новости».

Шойгу был назначен секретарем Совбеза 12 мая, а до этого десять лет руководил Минобороны РФ. Перед СВО, в январе 2022 года Сергей Шойгу заявлял, что оснащенность российской армии современным оружием превышает 71%, что является самым высоким показателем в мире. Но спецоперация развеяла этот миф – у российской армии отсутствовала современная радиосвязь, была нехватка бронежилетов и медицины, снарядов и современной артиллерии, значительного количества беспилотников. В Украину армия вошла на советской технике, с бумажными картами времен СССР.

Заболеваемость гепатитом С в России за год выросла на четверть

В России в 2023 году установленный диагноз острый вирусный гепатит был впервые выявлен у 5 770 человек, цитирует «Интерфакс» доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году». Чаще всего в минувшем году выявлялся гепатит А – 61% от всех случаев. Гепатит В в 2023 году выявлен у 490 человек, заболеваемость острым гепатитом С составила 1393 человек – это ниже средних многолетних показателей на 27,5%, но в сравнении с 2022 годом заболеваемость увеличилась на 26%.

Общий показатель заболеваемости вирусным гепатитом составил 3,93 случаев на 100 тыс. населения. Это не превышает средние значения, но выше заболеваемости прошлого года на 43,4%.

Экономическое бремя гепатита С было значительным и составило 65,6 млрд. руб. с учетом прямых и косвенных затрат. В середине мая «Известия» сообщали, что российский Минздрав три года не включал около 20 жизненно важных медикаментов в перечень лекарств, которые закупаются за счет федерального или региональных бюджетов. Из-за этого они оказались фактически недоступны для россиян.

Россия ввела режим чрезвычайной ситуации в 11 регионах после потери миллиона гектаров посевов

Ситуация с гибелью посевов из-за заморозков в 11 регионах отнесена правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности к разряду чрезвычайных ситуаций федерального уровня, сообщило МЧС.

«Правкомиссией принято решение об отнесении обстановки, сложившейся в результате заморозков на территории субъектов: Луганской Народной Республики, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей, – к ЧС федерального характера», – говорится в сообщении. Введение режима федерального уровня было инициировано Минсельхозом РФ, который констатировал гибель посевов на площади порядка 1 миллиона гектаров, или 1,2% от всех посевных площадей под урожай 2024 года и повреждение посевов еще на площади в 700000 гектаров. Такие меры должны помочь аграриям возместить ущерб.

Влияние чрезвычайной ситуации из-за заморозков в ряде регионов России на объемы производства сельхозпродукции будет сведено к минимуму, обязательства, в том числе по экспорту, будут выполнены, сказал сегодня замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

В Туве планируют до конца года открыть восстановленный курорт «Чедер»

Восстановленный курорт «Чедер» в Туве планируют открыть до конца 2024 года. Санаторий сможет принять около 300 человек, сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Тувы Владислав Ховалыг.

По словам главы республики, курорт будет работать круглый год. В восстановление комплекса вложено около 1 млрд. рублей. «В нем мы ждем туристов со всей России. Тем более сейчас, когда мы активно развиваем туризм в регионе и наш аэропорт в Кызыле признан международным», – отметил Ховалыг.

Напомним, что курорт власти обещали ввести в строй ещё в 2020 году.

Каждый второй россиянин не смог заработать на отпуск летом

Более 80% россиян проведут летние отпуска дома или на даче, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Первый вариант выбрали 53% граждан. Основной причиной стали финансовые сложности – об этом заявили 39% респондентов.

Вторым популярным способом отдохнуть летом стала дача. Провести время там планируют 28% респондентов. Россияне переключили свой интерес на дачи после аннексии Крыма в 2014 году, поскольку из-за западных санкций им стало сложнее организовывать отдых за рубежом. До этого доля граждан, предпочитающих проводить отпуск на даче, не превышала 20%. А в год полномасштабного вторжения России в Украину, приведшего к ужесточению санкций, этот вариант выбрали уже 39% опрошенных.

Также в топ-3 форматов летнего отдыха вошли поездки по России. Таким образом предпочитают проводить свой отпуск 14% респондентов.

«Первые ласточки»: банду «вагнеровцев» задержали за службу у наркобаронов

В Орловской области накрыли организованную преступную группу, в состав которой входили бывшие наемники ЧВК «Вагнер». Полиция задержала четырех человек по подозрению в вымогательстве.

По версии следствия, «вагнеровцы» объединились в банду в мае 2023 года и занялись выбиванием долгов для наркобаронов. В случае отказа платить, бывшие наемники под угрозами заставляли таких граждан отдавать свои квартиры и автомобили. Например, один из жителей Орла, задолжавший наркошопу 55 тысяч рублей и не имеющий возможности вернуть деньги, написал расписку, что безвозмездно отдает им свою Audi A6. Для запугивания вагнеровцы использовали различное оружие, в том числе охотничий нож, топор, дубинку и самодельный пистолет с глушителем. В одном из случаев они заставили должника уговорить свою мать переписать на них в квартиру в Орле. Сделку оформили у нотариуса, жилье потом продали. Всего на счету ОПГ восемь эпизодов.

Задержанных арестовали. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Депутат от «Единой России» предложил убивать за нелюбовь к чиновникам

Единоросс Армен Мнацаканян на заседании Псковского областного собрания предложил убивать тех, кто критикует власть.

«Только делами можем доказывать и, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить».

Ранее с похожими идеями выступал член «Единой России» Андрей Гурулев: «Та часть населения, которая не поддерживает Путина, должна быть изолированы или уничтожена».

Дочь пресс-секретаря Путина оказалась налогоплательщиком Казахстана

Полная тезка дочери пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавета могла получить казахстанский индивидуальный идентификационный налоговый номер (ИИН).

Журналисты предполагают, что запись о номере Песковой появилась до сентября 2022 года, поскольку ИИН прикреплен к управлению госдоходов по Нур-Султану. Позднее городу было возвращено название Астана.

Сообщается, что россияне получают ИИН для открытия счетов в казахстанских банках, и через них Пескова может пользоваться картами Visa и Mastercard для оплаты и обходить наложенные на нее ограничения. В 2022 году Елизавета Пескова попала под санкции Евросоюза и США. Она заявила, что считает санкции несправедливыми и «ей нравится путешествовать».