    Перекрёсток мнений

Аноним, 05-06-2024 #1[ru]

«... все должны работать, как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными, и только так мы добьёмся тех целей, которые перед собой ставим. В современных условиях по-другому работать нельзя...» Это нужно говорить тем ворам-министрам со звёздами на погонах величиной с таз. Ну-ну...

Аноним, 05-06-2024 #2[ru]

Те, кто призывает вас потерпеть, своим детям роскошную жизнь обеспечивают уже сегодня. Те, кто зовёт вас на СВО в Украину, своих детей в окопы не отправляют. Те, кто твердит вам о величии России, своим детям покупают гражданство западных стран.

Аноним, 05-06-2024 #3[ru]

Понимание концепции МАФИОЗНОГО ГОСУДАРСТВА позволяет выйти из этой вот противоположности... Граждане пользуются определёнными услугами от этого государства, при этом понимая, что государство себя нормами не стесняет. И в случае чего и ограбит их, и убьёт, если это понадобится...

Аноним, 06-06-2024 #4[ru]

Ну хотя бы во время боевых действий воровали бы чуть меньше! Всё-таки Родина в опасности!

Аноним, 06-06-2024 #5[ru]

Какой наив! Именно в такое смутное время и возникают солидные состояния!

Аноним, 06-06-2024 #8[ru]

Спросите у генерала Иванова – бывшего заместителя бывшего министра обороны России Шойгу, зачем он строил там, где всё обстреливается укропами! Может, хоть он что-то пояснит?

Аноним, 07-06-2024 #10[ru]

Владимир Путин: «Россия будет наращивать поддержку позитивных изменений в обществе и экономике». Владимир Владимирович, тут и без поддержки всё отлично по п***е идёт, может не надо, а?

Аноним, 05-06-2024 #1[ru]

Только хорошие новости из СК России. Занялись проверкой нарядов Бузовой. Правильно, не все же Беркович на пару с Петрийчук за всех сидеть. Вид Бузовой сзади для кого-то вполне может сойти за оправдание терроризма. Боди ныне не в уголовной моде. Хорошая инвестиция в копилку идиотических инициатив, сокращающих срок жизни режима. Главное, чтобы не передумали и не останавливались на достигнутом. Надо, чтоб как в СССР – «секса нет, весь ушел на фронт». Тогда и результат конечный будет таким же. Избыточная, недоиспользованная сексуальная энергия масс хлынет в политику, пусть и не совсем через то место, через которое ожидалось, и все будет, как мы любим. Так что пусть поскорее одевают всех в кокошники. И чтоб юбки – в пол! Ну и медицинская маска как постоянный атрибут не помешает. Многим на Кавказе понравится.

Аноним, 06-06-2024 #2[ru]

У нас всё как у того писателя Оруэлла – шиворот на выворот.

Аноним, 07-06-2024 #3[ru]

Провозглашаем одно, делаем второе, а выхолит – третье. Голую вечеринку объявили вне закона, всех зачморили. Поговорили-поговорили, а сейчас снова Билан, Киркоров и Лолита с экрана телевизора не слазят. И кому тут верить?

Аноним, 05-06-2024 #1[ru]

Чюдюк и Грицюк дураки при Хованыке. Путин же сказал: «ПРОДВИГАТЬ ВЕТЕРАНОВ СВО». Что не понятно-то? Ховалыг, ты где таких дебилов нашёл?

Аноним, 05-06-2024 #2[ru]

А что, Карлик опять решил республикой порулить? Да еще шулера привлекает для своих махинаций? А по ИПСЭР куда дели деньги?

Аноним, 05-06-2024 #3[ru]

Занимательная битва ворюг против убийц. Только вот призом в этой битве будем мы – стадо травоядного скота, населяющего эту территорию. Так что не очень интересно, в каком виде будут подавать быдло на стол к победителям – аккуратно проваренном со специями или в качестве слегка поджаренной кровавой отбивной...

Аноним, 05-06-2024 #4[ru]

Чума на оба ваших дома!

Аноним, 05-06-2024 #5[ru]

Эти ветераны СВО будут куплены и проданы. И не один раз. Петь будут то, что скажут. И не дай Бог им взбрыкнуть! Все их ветеранские заслуги сотрут в порошок вместе с ними. Или даже в пыль. Гадюки против жаб!

tlg_comm, 05-06-2024 #6[ru]

Долой Кара-оола и Шойгу.

Аноним, 06-06-2024 #10[ru]

В своих сочинениях «Про вчера», «писатель» Шойгу, делает вывод, что он, как строитель, достоин уважения не меньше тех ветеранов, кто прошёл Великую Отечественную войну. Вот так вот. Оказывается, мажора Шойгу закаляли очень жёстко. Самомнение выше крыши! А теперь вспомните, как дрессированный тарбаган Шойгу Кара-оол врал о том, как он в Афганистане служил! Нагло и самовлюблённо. Что общего между этими двумя соратниками-подельниками? Неуважение к простым людям. Да плевать они оба хотели на людей. Они «высшая каста», «господа». Из грязи да в князи. Так что пацаны СВОшники: смотрите, с кем связываетесь. И не говорите потом, что вас не предупреждали. Вы для них – массовка. Очередная ступенька в их интригах. Не более.

Аноним, 06-06-2024 #12[ru]

Спикер Кан-оол Даваа отказался от участия в выборах по Шагонарскому одномандатному избирательному округу в пользу ветерана СВО. А за это получил место в федеральном списке «Единой России» и гарантию того, что будет избран при любом раскладе.

Аноним, 06-06-2024 #13[ru]

У главы Ховалыга ситуация «хуже губернаторской». Если он просерет парламент – ему копец.

Аноним, 06-06-2024 #14[ru]

12й, ну да. В Шагонаре его запросто могли «замочить», а теперь он – депутат на новый срок с гарантией. Вот так надо!

Аноним, 06-06-2024 #15[ru]

Похоже, Карлик выиграет эти выборы в Верховный Хурал. Чюдюк против Иргита оказался слабаком. Что и следовало ожидать.

Аноним, 06-06-2024 #16[ru]

Главная проблема – у Ховалыга нет команды. Те, кто за ним последние 10 лет бегал вприпрыжку – люди без инициативы. А другие – это все предатели из команды Кара-оола. И с кем ему идти на выборы?

Аноним, 06-06-2024 #17[ru]

Карлик 14 лет собирал вокруг себя всякую нечисть. Они друг к другу притёрлись. Худо-бедно попривыкли. С ним этим говнюкам комфортно. И он вполне может на них положиться. А что Ховалыг? На кого он обопрётся? Чьи советы он будет слушать? У Оюна хотя бы Салчак и Конвиз есть. А вокруг Ховалыга – тошнотворная пустота.

Аноним, 06-06-2024 #18[ru]

№15, а кто такой Чюдюк? Недоучившийся пацан – «штаны на лямках»? Идиот – решился потягаться с Конвизом. Грозил его раздавить «бульдозером». Ну и где теперь этот Чюдюк? Что-то я его давно не слышу.

Аноним, 06-06-2024 #19[ru]

Чюдюк нарисовал выборы президента. И надеялся, что у него и дальше всё так покатит. А тут ему навстречу Кара-оол с Иргитом: здрасьте пожалуйста! На хрен пойти не хотите?

Аноним, 06-06-2024 #20[ru]

Оюн собрался повторить 2006 год. Если получится, на этот раз он не оплошает.

Аноним, 06-06-2024 #21[ru]

20й, всё зависит от Кремля. Оюн против федеральной власти не пойдёт. Он уже нагеройствовал. Карлик его чуть не посадил.

Аноним, 06-06-2024 #22[ru]

Карлик его не посадил, а Ховалыг его сына посадит. Успун своё дело знает.

Аноним, 06-06-2024 #23[ru]

Дело против Оюна младшего приостановлено. И к тому времени, когда оно возобновится, пройдут выборы депутатов парламента. И если он к тому времени займёт кресло спикера, то до его сына никакой Успун не дотянется.

Аноним, 06-06-2024 #24[ru]

№19 – заместителю по внутренней политике чутьё нужно, аналитический ум и видение перспективы. А где всё это у Чюдюка?

Аноним, 07-06-2024 #25[ru]

На внутреннюю политику настроился сын президента Тувы Андриан. Но для этого ему нужно избраться депутатом. А из ЛДПР он вышел. И никому теперь не нужен. И как он будет туда пробираться?

Аноним, 05-06-2024 #1[ru]

Этот Минстрой нужно чистить и чистить от взяточников и вымогателей. Дело Чпокерта живет и процветает под руководством гастарбайтера из Красноярска!

Аноним, 05-06-2024 #3[ru]

Регионы ничего не получат от повышения НДФЛ и налога на прибыль: Кремль и правительство заберут все доходы в Москву. Деньги должны идти в федеральный бюджет, чтобы можно было исполнять поручения Путина, поясняет правительство. Силуанов, кстати, обещал, что налоги поднимают, чтобы справедливо распределять деньги и строить больницы, школы и дороги.

Аноним, 05-06-2024 #4[ru]

Президент Владимир Путин на совещании с членами Правительства поручил своевременно принять меры поддержки аграриев, чтобы не допустить скачков цен на яблоки после заморозков. Верное дело – подорожают и яблоки...

Аноним, 05-06-2024 #5[ru]

Чуждые ценности отвергли, экстремизм победили и встали с колен, НО ЕСТЬ НЮАНС: на ПМЭФ хотят не только девушек-эскортниц. В Питере также активизировался мужской VIP-эскорт, сообщает Shot. Специально для форума можно нанять себе подкаченного парня с высшим экономическим или юридическим образованием. За свои услуги «сопровождающие» берут от 100.000 руб. в сутки, просят оплатить билеты до Питера и обратно, переезды, питание и прочие моменты.

Аноним, 06-06-2024 #7[ru]

Коротко о форуме. Гости из африканских е*еней приехали посмотреть на дерево Путина. И им за это ещё и заплатили...

Аноним, 05-06-2024 #1[ru]

Белгород победил во всероссийском конкурсе от МЧС «Мой город – без опасностей». Об этом сообщили в официальном канале мэрии Белгорода. Всем, кто погиб в Белгороде – здоровья. А тем, кто ещё не успел – оптимизма. Путин с вами. Мысленно. Иногда. А вообще – отъе**тесь.

Аноним, 05-06-2024 #2[ru]

Путин столько лет боролся с НАТО! И в итоге доборолся до того, что оружие НАТО бьет по военным целям в России. А Россия никак самому НАТО на это ответить не может. Что это, если не победа великого геополитика?

Аноним, 05-06-2024 #4[ru]

«Родственники мобилизованных встали на колени у здания Минобороны в Москве. Они требовали встречи с новым главой ведомства...» Когда благодарят – встают на колени. Когда горюют – встают на колени. Когда просят – встают на колени. Когда памятная дата – встают на колени. В любой ситуации – на колени? Почему так?

Аноним, 05-06-2024 #8[ru]

Путин тут на голубом глазу заявил, что ВСУ ежемесячно теряет по 50 тысяч человек, а Россия – в пять раз меньше. Допустим, он озвучил кристально чистую правду. Тогда получается, что Украина за два с половиной года потеряла убитыми 1,5 миллиона, а Россия – 300 тысяч. Так ведь? Попахивает дискредитацией.

Аноним, 06-06-2024 #10[ru]

Ребят жалко. Очень много убитых и покалеченных.

Аноним, 06-06-2024 #12[ru]

Ну, закончится СВО. А дальше? Куда девать всех героев-ветеранов, которые привыкли получать по 200 тыс. рублей в месяц? Даже если их трудоустроить охранниками, больше 40 тыс. платить никто не станет. И что они будут делать, чем заниматься? Тем, чем занимались до СВО? Ну-ну, ага... Мало никому не покажется.

Аноним, 06-06-2024 #15[ru]

Слава Богу, это уже будет без участия нашего земляка Шойгу. Вовремя он в Совбез перескочил.

Аноним, 06-06-2024 #16[ru]

№15 – не перескочил, а перебросили.

Аноним, 07-06-2024 #17[ru]

Не перебросили, а выбросили на свалку истории. Ждите своего Шойгу в Туве. Турчака же «повысили» до губернатора Республики Алтай...

Аноним, 07-06-2024 #18[ru]

Да, Турчак угорел... Теперь будет туризм в 200-тысячном регионе «развивать».

Аноним, 07-06-2024 #19[ru]

№18, ничего он не будет «развивать». Сольёт Республику в Алтайский край – и досвидос!

Аноним, 07-06-2024 #20[ru]

Ну да. А Шойгу у вас будет «сливать» Туву в Красноярский край?

Аноним, 05-06-2024 #1[ru]

Шашлык покрывает педофилов?

tlg_comm, 05-06-2024 #2[ru]

Твари, эти родня насильников. Позор Тес-Хемскому району!

Аноним, 06-06-2024 #5[ru]

Странно, что власти республики никак не реагируют на ситуацию с изнасилованным мальчиком. А где замвнутрипол Чюдюк? Он, что, «не в курсе»?

Аноним, 07-06-2024 #6[ru]

5й, да его, похоже, самого изнасиловали в неприличной форме. Видите, какой он зачморёный ходит? А кто его трахнул? Ховалыг? Или Иргит?