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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 21, 4 июня / Сергей Конвиз: Человечество на пороге больших перемен
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№21, 4 июня 2024 года.
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Сергей Конвиз: Человечество на пороге больших перемен

Сергей Конвиз: Человечество на пороге больших перемен

Создаётся такое впечатление, что весь мир находится на пороге больших перемен. Тут и выборы в США, которые могут привести к большим геополитическим сдвигам, тут и сложнейшая ситуация на Ближнем Востоке, где террористы ХАМАС заперты в одном населённом пункте. И им просто деваться некуда, поскольку соседние арабские страны, на словах выражая им сочувствие и поддержку, принимать беженцев из сектора Газа не собираются. Тут и непростая ситуация в Украине, которую союзники на полгода оставили без боеприпасов. Сейчас президент США Байден, а затем и канцлер ФРГ Шольц разрешили украинцам атаковать западным оружием цели на территории России. И это – порождает новую конфигурацию противостояния Украины и России.

Кроме того, западная коалиция объявила о намерении провести в Швейцарии саммит с участием представителей многих стран, а Путина демонстративно не пригласили. В ответ Россия проводит у границ с ЕС манёвры с участием ядерных сил. Но на них весь мир демонстративно не обращает никакого внимания, будучи уверенным, что либо Путин не решится первым применить ядерное оружие, либо оно находится в таком состоянии, что непременно подведёт. Президент Путин при этом почти в ежедневном режиме раздаёт интервью, выражая обиду на Запад, который его игнорирует. И вместо переговоров России с Украиной, на которые его не зовут, высказывает сомнения в легитимности украинского президента. Всё это создаёт множество неопределённостей, которые не очень понятны простому обывателю. А если к этому добавить намерение России отменить статус запрещённой в России террористической организации «Талибан», то у нас к хуситам, палестинцам и пр. добавляется ещё один сомнительный союзник. Давайте вместе попробуем разобраться.

БОРЬБА ЗА ЛЕГИТИМНОСТЬ

Напомню: конференция в Швейцарии пройдет 15-16 июня в городе Бюргенштоке. При этом на неё приглашены многие, в том числе ООН, однако РФ в мероприятии участия не примет. Организаторы мероприятия поясняют, что целью саммита по украинскому кризису является создание коалиции стран с общими принципами и подходами. А таковых у нас с Западом, как понимаете, не наблюдается. И только после их выработки возможны коммуникации с Россией.

Наш президент очень болезненно отреагировал на игнорирование России в этом вопросе. Он заявил журналистам, что имеет собственную позицию по Украине и хотел бы ею поделиться. Но, поскольку Россию «на саммите не видят», и её туда не пригласили, озвучивать её он не собирается. Однако уверен, что без его участия этот саммит не имеет никакого смысла. Кстати, солидарность с ним выразил китайский лидер Си, который посетить саммит отказался. Не приедет в Швейцарию и президент США Байден, занятый собственными выборами.

А не приглашённый на саммит Путин в ответ на игнор последовательно перешёл к теме легитимности украинского президента, срок полномочий которого истёк 21 мая 2024 года. Он сказал, что для него легитимным является не Владимир Зелинский, а спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Правда, с такой позицией не согласен даже сам украинский спикер...

Ситуация с легитимностью Зеленского любопытна тем, что в полномочиях украинского президента сомневается только российский президент, которого самого уже не признаёт Евросоюз, считая его бессменность на посту нарушением положением российской Конституции, которая до внесений в неё изменений позволяла занимать эту должность только два срока подряд. И потому там считают последние президентские выборы в России нелегитимными. А вот в полномочиях Зеленского на Западе не сомневаются. Там считают, что в соответствии с Конституцией Украины во время боевых действий выборы не проводятся. А президентская власть должна быть непрерывна.

Но тут всё достаточно просто. Поскольку Путин на саммит не приглашён, для тех, кто в Швейцарии соберётся, будет всё равно, какова его позиция по поводу отсутствия или наличия у Зеленского необходимой легитимности.

БЕСКОМПРОМИССНАЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА В США

Другой «конституционный вопрос», от разрешения которого зависит многое – это вероятный исход президентских выборов в США. Как сообщают эксперты, сегодня уровень поддержки населением страны кандидатов Байдена и Трампа приблизительно одинаков. А поскольку в Америке отсутствует практика фальсификаций итогов выборов, то случиться может что угодно. Это у нас об итогах выборов все знают за год до их объявления, а в США интрига итогов голосования часто сохраняется до подсчёта последнего бюллетеня.

В политологическом сообществе России многие ожидают положительных перемен во взаимоотношениях с Америкой в случае победы Трампа. Однако эксперты вполне обоснованно указывают на то, что в период президентства Трампа у нас обострились и без того не очень приятные отношения с США. Именно Трамп расторг соглашение с Ираном о ядерной сделке, объявил торговую войну Китаю и дважды принимал решения о продвижении НАТО на Восток. Так что желание некоторых политологов РФ увидеть Трампа в кресле президента США объясняется только неважными отношениями Байдена с Путиным. Но кто и почему считает, что с Трампом они будут иными?

К тому же участие Трампа в президентской гонке до сих пор под вопросом. В ближайшие недели Верховный суд США должен вынести решение по иску Дональда Трампа об «абсолютном президентском иммунитете». Его юристы настаивают, что любые действия главы государства должны быть защищены от уголовного преследования. В том числе и подстрекательство мятежных действий после выборов, когда Трамп призывал к штурму Капитолия. Суды нижних инстанций пока единодушно и единогласно отказали Трампу. Но есть ещё небольшая вероятность того, что в Верховном суде США с ним могут согласиться, как минимум частично. Но если этого не произойдёт, и Трампу откажут, это закроет ему дорогу на выборы, поскольку Конституция США запрещает участникам мятежей занимать государственные должности.

Тем временем суд присяжных всё же признал Трампа виновным в фальсификации документов по всем 34 эпизодам. И теперь судья будет решать, отправить ли его в тюрьму. По каждому из эпизодов обвинения Трампу грозит до четырёх лет тюрьмы. Хотя, в соответствии с законодательством США, даже если Трамп по решению суда будет отправлен в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться на президентских выборах. Хотя какой из него будет кандидат в президенты, если он в это время будет мотать срок?

К тому же у Трампа, как и у Байдена имеются достойные конкуренты. К примеру, супруга бывшего президента США Мишель Обама вполне может заменить кандидата от демократической партии Джо Байдена, а у республиканцев имеется сразу целая линейка достойных кандидатов. Чего стоит хотя бы губернатор Флориды Рон Десантис. И если Байдена и Трампа сменят другие кандидаты, выборы президента США могут пойти совсем по другому сценарию.

ТЕРРОР РАБОТАЕТ? ЗАПАД ВЫСТУПИЛ НА СТОРОНЕ ПАЛЕСТИНЫ ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ

Другая тема, которая держит общественность в напряжении – это ситуация на Ближнем Востоке вокруг Израиля. После нападения боевиков ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в секторе Газа. И объявила, что не остановится, пока террористы не освободят всех заложников из числа гражданских лиц, захваченных в первые часы нападения на мирное население. Не зачищенным от боевиков сейчас остался город Рафах, расположенный на юге сектора. Он остаётся последним оплотом палестинских террористов, не занятым израильскими военными. В начале мая ЦАХАЛ объявила, что проводит контртеррористическую операцию в восточной части города. Стало понятно, что война на Ближнем Востоке подходит к своему концу.

А на днях Международный суд ООН постановил, что Израиль должен незамедлительно прекратить военное наступление и другие действия в Рафахе, которые могут представлять опасность для палестинцев. Коллегия из 15 судей в рамках обращения ЮАР, обвинившей Израиль в геноциде, постановил, что Израиль обязан обеспечить доступ в сектор Газа специалистов для расследования обвинений в геноциде и открыть контрольно-пропускной пункт на границе сектора с Египтом для поставок гуманитарной помощи. Израилю дан месяц на ответ. Но тот намерен проигнорировать решение суда, поскольку считает себя жертвой нападения террористов. И пока они не освободят оставшихся 128 заложников, он идти на какие-то уступки не собирается.

А тем временем в ООН в пику Израилю поставлен вопрос о признании государства Палестины. Мало того – власти трёх европейских стран – Норвегии, Ирландии и Испании – уже сообщили, что признают Палестину как государство, нарушив до того практически консенсусную позицию Западной Европы и США, согласно которой палестинцы должны были сперва добиться такого признания на переговорах с Израилем. При этом большинство стран мира – около 140 – палестинское государство уже признают. Кстати, Россия также выступает за создание государства Палестина.

Пополнение этого клуба тремя европейскими странами имеет важное символическое значение для Палестины. Это наносит ущерб принципиальной позиции Израиля и его союзников. Но решение Норвегии, Ирландии и Испании при этом вовсе не значит, что у палестинцев теперь появится полноценное государство. Проблема состоит в том, что признание Палестины происходит после варварского нападения палестинских боевиков ХАМАСа на мирное население Израиля. И такой шаг доброй воли фактически будет являться в некотором роде поощрением агрессивного поведения террористов. Кроме того, сегодняшняя Палестина, включающая в себя сектор Газа и Западный берег реки Иордан не полностью соответствует признакам, по которым её можно признавать государством.

Но в этом вопросе имеется ещё один немаловажный аспект. Международный уголовный суд (МУС) обсуждает вопрос выдачи ордеров на арест участников конфликта в Израиле. 20 мая 2024 года Генеральный прокурор МУС Карим Хан попросил выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трёх лидеров палестинской исламистской вооружённой организации ХАМАС: Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании, осуществивших варварское нападение боевиков на мирные города и кибуцы Израиля. Если это случится, они встанут в один ряд с президентом РФ Владимиром Путиным, на которого такой ордер уже выдан. Таким образом, в глазах членов уголовного суда все перечисленные – уголовники. Такой получился уголовно-политический винегрет. Тут и террористы, и потерпевшие – все находятся в одном замесе.

Американцы категорически против привлечения израильтян к ответственности, поскольку считают Израиль пострадавшей стороной. Как известно, в США очень сильны произраильские настроения и имеются очень влиятельное еврейское лобби. Но Палестина неоднородна. После смерти Ясира Арафата там единого лидера нет. А возглавляющий ФАТХ 88-летний Махмут Аббас, контролирующий Западный берег реки Иордан, никакого влияния на ХАМАС не имеет. Он лишь номинально считается лидером всех палестинцев.

Сергей Конвиз

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Остальные материалы номера 21:

Цифровые рубли уже были. Трудодни назывались. Кто постарше, тот застал.

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