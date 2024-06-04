    Перекрёсток мнений

Аноним, 29-05-2024 #1[ru]

Владимир Путин попытался рассмотреть конституционную соринку в глазу Владимира Зеленского, не вынимая из своего глаза конституционного бревна. Наш законник не обнаружил в Конституции Украины прямого указания на пролонгацию полномочий президента в случае отмены очередных президентских выборов в связи с введением в стране военного положения. Непорядок, ставящий под сомнение легитимность Зеленского... Какое интересное конституционное прочтение! И я знаю эту руку! Эта та самая рука, которая прописала России возможность избирать Путина в 2012 году в третий раз, потому что в российской Конституции было написано слово «подряд», которое было истолковано как возможность провернуть конституционное жульничество с ротацией и переуступкой прав на трон. И эти люди учат Украину не ковырять в конституционном носу?

Аноним, 29-05-2024 #2[ru]

Анекдот дня: Путин назвал сбережение народа главным приоритетом развития страны.

Аноним, 29-05-2024 #1[ru]

Какие только чудеса не свершаются на земле... если она плоская: поп рассказал как воскресают воины, погибшие на «СВО» за други своя. Протоиерей Артемий Владимиров в пасхальном выпуске программы «Беседы с батюшкой» поведал историю о воскресшем китайце: «Перед великим постом я посмотрел ролик про некого китайца, который участвовал в СВО, получил пулю в живот, разворотившую все его внутренности, от этого умер и воскрес. Ему явился святитель Лука Крымский, его исцелил». Слово Zомби заиграло новыми красками...

Аноним, 29-05-2024 #2[ru]

Возбуждённый пропагандист Зарубин и вице-премьер Мантуров рассуждают о том, как Boeing и Airbus попросятся обратно в Россию. Но к ним надо отнестись строго. Понимаете, да? 1. Есть «сверхдержава», которая после 25 лет вставания с колен тупо не в состоянии сама производить даже 3 (три!) гражданских самолёта в год. 2. Есть два мировых авиагиганта, выпускающие каждый сотни самолётов ежегодно, и имеющие полностью расписанные портфели заказов на много лет вперёд. 3. И вот в «сверхдержаве» бредят, как авиагиганты поползут к ней на коленях, а она будет к ним строга... Вот так же потасканная спившаяся проститутка мечтает, что к ней явится молодой богатый принц с предложением руки и сердца. Но она будет неприступна! https://t.me/AteoGo/32223

Аноним, 31-05-2024 #3[ru]

Анекдот дня: Белгород стал победителем Всероссийского конкурса МЧС «Мой город – без опасностей». А торжественное вручение награды состоится в бомбоубежище?!

Аноним, 31-05-2024 #4[ru]

#3: Белгородцы, представляете, в каком ужасе живут в других российских городах? Этого лучше вам не знать!

Аноним, 29-05-2024 #2[ru]

Можжевельник: «Дуралеи из правительства заставляют руководителей бюджетных организаций перепроверять результаты голосования на праймериз. Поднимают скрины принудительного голосования бюджетников! Вы понимаете, что дебилы перепроверяют свое МОШЕННИЧЕСТВО??? Типа мы честно обманывали, но нас нечестно переобманули!» Ну Чюдюк даёт!

Аноним, 29-05-2024 #3[ru]

Умиляют жалобы «героев СВО» на то, что российские власти, оказываются, фальсифицируют выборы. Да, ребята, «русский мир» он такой – и это тот самый мир, который вы на своих штыках пытаетесь нести соседним народам. Так что не жалуйтесь.

Аноним, 29-05-2024 #4[ru]

С одной стороны, все долгие последние годы власть делала всё для того, чтобы каждый россиянин жил с мыслью о том, что от него в политике не зависит ничего. И альтернативы – нет...

Аноним, 29-05-2024 #5[ru]

Странно что поймали мелкого малька, главная рыба в минстрой Тувы которая гребет по крупному сейчас находится в отпуске, решала Канзываа Урана Отук-ооловна.

Аноним, 30-05-2024 #8[ru]

Первый пошел: Спикер парламента Тувы Кан-оол Даваа уступил место на внутрипартийных выборах «Единой России» участнику СВО. «Наши земляки, прошедшие боевые действия, рискуя своей жизнью и здоровьем, доказали свою преданность Родине, поэтому должны выйти на ведущие роли в общественно-политической работе. Именно поэтому я принял крайне важное и ответственное для себя решение – уступить своё первое место на внутрипартийных выборах в округе земляку, участнику и герою СВО – Шивит Сылдысу», – заявил Кан-оол Даваа на своих ресурсах.

Аноним, 30-05-2024 #9[ru]

Владимир Путин вручил Звезду Героя России участнику войны в Украине, старшему лейтенанту Чалыму Чулдум-оолу. Награждение проходит в Екатерининском зале Кремля... Чулдум-оол также принимал участие в праймериз «Единой России» в Туве. Он победил со скромными, по местным меркам, 2,8 тыс. голосов.

Аноним, 31-05-2024 #10[ru]

Вообще всей этой шайкой взяточников и вымогателей в минстрой Тувы заведует некая Сауле, которая и дает указания, где, у кого и сколько, чья это ставленница, все прекрасно знают.

Аноним, 01-06-2024 #11[ru]

Коррупция в министерстве строительства РТ просто запредельная. Там всех до одного нужно гнать поганой метлой.

Аноним, 02-06-2024 #12[ru]

https://vk.com/wall-224030762_26 Первые обманутые дольщики появятся в этом детище местного Минстроя! Про то, что нужно не только продавать квартиры, а еще и строить их, им забыли рассказать. Все эти фирмы-однодневки-прокладки уже плодят сотни обманутых дольщиков в Тыве.

Аноним, 02-06-2024 #13[ru]

У нас на всю страну такая шайка взяточников и вымогателей. Думаете в Хакасии лучше? Попробуйте электричество подвести к своему объекту (дом, дача, гараж). Без взятки бесполезно. Ни прокуратура, ни антимонопольная служба не помогут. Если выиграете суд, то и это не факт, что вам всё сделают. Фамилии назову в следующий раз.

Аноним, 29-05-2024 #1[ru]

Минфин РФ обещает для участников СВО налоговые послабления. Дело за малым: для этого надо остаться живым.

Аноним, 29-05-2024 #4[ru]

Под разговоры о социальной справедливости и мировом опыте правительство окончательно отказалось от плоской шкалы подоходного налога в 13% и предлагает ввести прогрессивную шкалу вплоть до НДФЛ в 22% для доходов свыше 50 млн. руб. в год. Увы, зарубежный опыт установления, не облагаемого налогом минимума доходов, правительство использовать не хочет. Бедняки тоже будут платить НДФЛ...

Аноним, 29-05-2024 #6[ru]

По налогам всё просто в итоге. Чтобы народ не раздражать, называют это не реформой, а «корректировкой». Акцент на том, что платить будут богатые. А богатых никто не любит. Правда, вдруг выяснилось, что богатый – это тот, кто получает в месяц 2000 евро. И таких в стране аж 3,2%! Но НДФЛ сам по себе приносит в казну не так много. К тому же начнутся игры в конверты, серые схемы и т.п. Богатые останутся богатыми, не беспокойтесь. А бедным надо обратить внимание совсем на другой налог. Компании будут платить теперь на 5% больше. И вот этот налог реально ляжет на всех. И на всё. И цены вырастут не на 5%, а с приличным запасом. Вот это главное в «корректировке тарифов»!

Аноним, 31-05-2024 #9[ru]

Большинство россиян (71%) считают, что дела в стране идут в правильном направлении. А одобряют деятельность Путина 87%. Наиболее позитивные настроения демонстрируют представители самой старшей возрастной группы и те, кто смотрит телевизор...

Аноним, 29-05-2024 #1[ru]

Путин может позволить себе положить пару сотен тысяч на фронте, но ему важно при этом сохранить довоенный образ жизни для оставшихся в живых миллионов. В этой ситуации тактически он сейчас готов пойти на паузу в сво на условиях, которые можно продать внутри страны как победу. Это даст ему некоторый выигрыш во времени, расширив «плато стабильности» режима на срок приблизительно от двух до десяти лет. Дальше в Кремле никто не считает.

Аноним, 29-05-2024 #2[ru]

Переход экономики России на военные рельсы – это безвозвратный процесс. Дальше Россия вынуждена будет воевать непрерывно, пока полностью не истощит свои ресурсы, потому что конверсия будет так же губительна для путинской России, как для Советского Союза...

Аноним, 29-05-2024 #3[ru]

Зеленский стоит перед выбором между плохим и очень плохим вариантом. Если ему не удастся совершить политического чуда и добиться наращивания военной и финансовой помощи Украине в разы, то есть до уровня 2022-2023 годов и даже выше, то боевые действия продолжатся в том ключе, в котором идут с осени 2023 года: Украина в бесконечной стратегической обороне под ковровыми ракетными ударами при ограниченной внешней поддержке. Рано или поздно это вызовет деградацию военной и гражданской инфраструктуры до критического уровня, что приведет к стратегическим переменам в расстановке сил не в пользу Украины.

Аноним, 29-05-2024 #4[ru]

За последние полтора года прошли бои за Бахмут, летнее украинское контрнаступление 2023 года, бои за Авдеевку и нынешняя российская операция на границе Харьковской области. И мы не видим значимых изменений за прошедшие полтора года. Люди гибнут, а изменений нет. Нормальный человек скажет, что сторонам нужны переговоры. Но Кремль не ведет переговоры. Он воюет с помощью переговоров, используя дипломатию для дискредитации и введения в заблуждение противника... За последние восемьдесят лет Кремль не воевал два раза. Первый раз после смерти Сталина и до консолидации власти Хрущевым. Второй раз во время дефолта 1998 года. И этот конфликт закончится не переговорами, а смертью лидера или дефолтом РФ.

Аноним, 30-05-2024 #6[ru]

Тут пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на пару сроков наговорил. И СВО у него бессмысленная, и войну назвал войной: «Они [Запад] всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Сами намерены продолжать войну с нами – войну в прямом и переносном смысле. Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия».

Аноним, 01-06-2024 #8[ru]

Минюст признал «иноагентом» движение жен мобилизованных «Путь домой». – Ой, как же так? Жену мобилизованного иноагенткой признали! – Ну, так её муж в Украине зарабатывает.

Аноним, 01-06-2024 #9[ru]

Пропаганда пишет про нового министра: «Александр Суворов и Андрей Белоусов, оказывается, одного роста – 177 сантиметров». Это ли не знамение господа/товарищи? Узрите! А еще они одного пола! И оба пили воду! Все факты на лицо! Победа близка!

Аноним, 01-06-2024 #10[ru]

#8, вообще, это успех. Мужья на фронте – проливают за Родину кровь, – а жёны – «иноагенты». Подловить власть на таком вопиющем противоречии дорогого стоит. Это ведь только кажется, что общество подобного рода противоречий не замечает. Ещё как замечает. Из таких вещей как раз и вырастают революции.