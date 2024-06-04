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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 21, 4 июня / В атаку на парламент кинули личную гвардию Шойгу
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№21, 4 июня 2024 года.

В атаку на парламент кинули личную гвардию Шойгу

В атаку на парламент кинули личную гвардию Шойгу

Похоже, предположения экспертов о том, что выборы депутатов Верховного Хурала Тувы в 2024 году могут стать совсем не рядовыми, сбываются. Голосование по выборам нового созыва парламента Тувы состоятся в сентябре 2024 года. В нём 32 депутатских места. 16 депутатов избираются по партийным спискам, а 16 – в одномандатных округах. Начиная с 2010 года, в Верховном Хурале республики царит всевластие «Единой России». В настоящее время 30 из 32 депутатов состоят во фракции ЕР. Оставшиеся два места занимают депутаты от ЛДПР.

Как известно, в Туве региональное отделение «Единой России» возглавляет глава республики Владислав Ховалыг. И по логике вещей и в рамках политического процесса в России именно он имеет больше полномочий и возможностей для расстановки членов партии по предвыборным спискам как в одномандатных округах, так и в территориальных группах. Но это – только теоретически. Реально внутри ЕР в регионе наблюдается противостояние двух групп. Одной из них по должности руководит действующий глава республики. Другую группу составляют партийцы, не очень довольные действиями правительства Тувы и желающие эту ситуацию «подправить». Формально эти люди группируются вокруг бывшего главы республики, ныне девятого заместителя председателя Государственной Думы РФ Шолбана Кара-оола. Фактически в своей деятельности они руководствуются мнением нашего легендарного звёздного земляка Сергея Шойгу, его он транслирует через Шолбана Кара-оола. Тот, как и Шойгу, имеет личные претензии к действующей власти. Он считает её неэффективной и в принципе бесперспективной.

Тихое противостояние этих групп влияния подогревается нашим знаменитым земляком давно. С тех пор, как помимо его воли В.Ховалыг в апреле 2021 года был назначен врио главы республики. С тех пор Шойгу значительно утратил своё влияние на большинство процессов внутри региона, поскольку новому правительству Тувы он ничем не помогает.

ПАДЕНИЕ «ЗВЕЗДЫ»

Как известно, Шойгу является непревзойдённым интриганом и мастером закулисных аппаратных игр. Находясь на вершине власти в течение 33 лет, он обзавёлся связями с влиятельными силами в России. Теперь за ним стоят серьёзные политические фигуры. Он имеет огромные финансовые возможности. Но главное – он является одним из создателей правящей партии «Единая Россия». Его статус настолько весом, что во время последних думских выборов он на пару с министром иностранных дел страны Лавровым возглавлял предвыборный партийный список «Единой России». Поэтому шансы его воспитанника и протеже Шолбана Кара-оола в противостоянии с действующим главой региона Владиславом Ховалыгом всегда смотрелись весьма солидно. И потому общее мнение в республике было таковым, что Кара-оол на этих выборах вполне может «утереть нос» Ховалыгу и получить в новом составе тувинского парламента прочное большинство. А тогда карьера действующего главы будет под вопросом. И дело может дойти даже до объявления ему парламентом импичмента с соответствующими последствиями, если вдруг Шойгу захочется поменять главу региона.

Но тут случилось невероятное: 12 мая т.г. президент Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с поста министра обороны. В это, несмотря на тяжёлое положение в ходе СВО, практически никто не верил, поскольку Шойгу капитально втёрся в доверие президента и научился мгновенно угадывать любые его желания. И не просто так угадывать, но и реализовывать их в жизнь. Кто подзабыл, может вспомнить демонстрационный полёт Путина со стерхами, «нахождение» им амфор в Чёрном море, ныряние в Байкал на батискафе и много-много других развлечений, организованных Шойгу для Путина. А чего стоят поездки президента на родину Шойгу? Уже не говоря о способности Сергея дарить дочерям президента щенков. Во всём этом Сергей Кужугетович поднаторел сверх всякой меры. Другого угодливого придворного при Путине не было, нет и, скорее всего, не будет. Поэтому в непотопляемость Шойгу верили все. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. После проведения Парада Победы, в чём наш земляк оказался большим виртуозом, Путин всё же его уволил и поставил на Совет Безопасности секретарём, где он будет отвечать за протокольные мероприятия, точить карандаши и исполнять мелкие поручения. Но следует понимать, что личные отношения нашего звёздного земляка с президентом страны и его покровительство над Шолбаном Кара-оолом, благодаря которому тот стал заместителем председателя Госдумы, будут ещё некоторое время влиять на ситуацию.

Хотя падение с олимпа Минобороны нашего замечательного земляка, мгновенно изменило расстановку сил не только в Москве, но и в республике. Как в том фильме Маугли: «Акела промахнулся!». Вслед за отставкой Шойгу начались массовые «посадки» генералов из его ближайшего окружения. Они охватили не только Минобороны, но и чиновников Московской области, которой по протекции Шойгу руководит губернатор Воробьёв. Похоже, в стране начата «зачистка» элиты от влияния Шойгу. Но не только в России. Недавно мы все были свидетелями того, что его самого в Китае пытались не пустить в зал, где проходила встреча лидеров России и Китая Путина. В общем, для многих теперь очевидно, что наш звёздный земляк катится по наклонной к отставке и забвению в лучшем случае. И ему нужно предпринимать какие-то действия для того, чтобы продолжать оставаться на плаву. Для этого ему снова необходимо обратиться к своим корням и возвращать своё влияние в республике. А поскольку самым надёжным его оплотом в республике с 2007 года стал Шолбан Кара-оол, которого он воспитал и продвинул, именно на нём и сконцентрировались все усилия по консолидации влияния Шойгу в регионе.

ДВА МЕДВЕДЯ В ОДНОЙ БЕРЛОГЕ

Но перемещение нашего земляка по нисходящей не могло не сказаться на шансах Кара-оола в формировании лояльного ему парламента Тувы. Они стали падать. Теперь вереница жаждущих власти определённо потянулась от Кара-оола к действующему главе Ховалыгу. А ранее колебавшиеся в устойчивости сегодняшней власти с новой силой стали пытаться убедить его в личной преданности. И это объяснимо, поскольку многие считают, что включение в предвыборные списки «Единой России» во многом гарантирует кандидату в депутаты прохождение в парламент. А депутатский мандат многие до сих пор считают панацеей от уголовного преследования. И потому все надежды желающих стать избранниками народа возлагались на итоги партийного праймериз. Поскольку предварительное голосование, внедрённое «Единой Россией» по примеру США, у нас считаются признаком внутрипартийной демократии. Хотя, как известно, Шолбан Кара-оол не участвовал в таком мероприятии в 2021 году, что не помешало ему при поддержке Шойгу стать не просто депутатом Государственной Думы РФ, но и девятым заместителем председателя парламента.

Команда Ховалыга, выставленная на предварительное внутрипартийное голосование, в основном состояла из действующих депутатов и чиновников средней руки различного уровня. Кара-оол двинул своих проверенных чиновников бывшего правительства, усилив их 13 ветеранами СВО, четверо из которых баллотировались в региональных группах, а девять – в одномандатных округах. Ховалыг поручил заниматься праймериз своему заместителю по внутренней политике Айдыну Чюдюку, у которого в подмастерьях ходит гастарбайтер из Красноярска Грицюк. А Кара-оол доверил ведение дел по подготовке к выборам Шолбан-оолу Иргиту. Теперь уже от Чюдюка и Иргита во многом зависело, каким будет результат партийного праймериз.

Иргит организовал работу путём концентрации «мягкой силы», проводя скрытую агитацию за своих кандидатов. А Чюдюк, используя административный ресурс, не заморачиваясь, дал указание обязать всех работников бюджетной сферы зарегистрироваться на госуслугах и проголосовать по месту службы под контролем определённых лиц через интернет за тех кандидатов, которые были заранее отобраны и «согласованы». Причём всё это делалось открыто, нагло и бесцеремонно, что вызывало отвращение. А против всех «несогласованных» кандидатов в кандидаты было организовано давление. И в первую очередь под правительственную раздачу попали ветераны СВО, поскольку именно они (по мнению Чюдюка) будут иметь самые высокие шансы не только победить в праймериз, но и стать депутатами. Определённые Чюдюком доверенные лица стали названивать «опасным претендентам» на депутатские кресла и убеждать их в том, что они должны выйти из предвыборной гонки, поскольку их «не согласовали» на депутатство. Потому им следует отстраниться от выборов, чтобы не попасть в «чёрные списки» и не получить «волчий билет» на всю оставшуюся жизнь. Административное давление внутриполитического блока правительства было настолько очевидным, хамским и бесцеремонным, что вызвало неожидаемое ими отторжение у ветеранов СВО, опалённых войной. Они не только не поддались правительственному прессингу, но стали публично заявлять о своём несогласии с таким методами политической борьбы и пренебрежением к людям, вернувшимся из зоны СВО и ищущим свои пути в мирной жизни. Их отношение к происходящему политическому беспределу подогревалось тем, что сам президент Путин объявил о необходимости обновления элиты страны и привлечения к управлению ею ветеранов, прошедших СВО.

В общем, действия Чюдюка и К привели к обратному результату. Многоголосый вал негодования действиями чиновников возглавил один из самых авторитетных участников СВО Герой России Чалым Чулдум-оол, который заявил: «твёрдо уверен, что это вовсе не позиция «Единой России», это ошибка тех молодых и неопытных «людей в пиджаках», кто не видел страшного лика войны, не знает братства, скреплённого кровью». Дело дошло до того, что зампред Госдумы Кара-оол был вынужден публично отреагировать на происходящее и дать принципиальную нелицеприятную оценку действиям определённых «лиц в пиджаках» по отношению к героям СВО.

Но и внутриполитический блок правительства в это время действовал. Своё неудовольствие выразил малоизвестный заместитель секретаря Генсовета ЕР Сергей Перминов, который набрался смелости заявить в СМИ, что распространённая Кара-оолом информация якобы «не соответствует действительности». Но его активности хватило ненадолго. Вмешался Шойгу, и говоруна тут же «задвинули» на задний план, приказав прикусить язык. Он тут же «пропал с радаров». И больше о ситуации в Туве не высказывался.

Зато кто-то невидимый начал распространять информацию о том, что Шолбана Кара-оола скоро должны «попросить» из Госдумы. А его место девятого заместителя председателя Думы после выборов в сентябре займёт оставшаяся без работы зампред правительства РФ Абрамченко, которую непременно должны избрать в Хакасии на место, освободившееся Соколом. Правда, откуда проистекает такая уверенность в возможностях Абрамченко – большой вопрос. Если кто-то надеется, что её победу обеспечит Сокол, то такая надежда неоправданна, поскольку Сокол не смог даже себе обеспечить победу на выборах главы Хакасии. Но и эту версию федерального реагирования на выступление Кара-оола вскоре опровергла другая не менее «авторитетная» версия о том, что Абрамченко должна заменить в Думе не Шолбана Кара-оола, а другого зампреда – его коллегу Сергея Неверова... Ни для кого не секрет, что оба зампреда – Кара-оол и Неверов – это ближайшие нукеры нашего земляка Сергея Шойгу. И неожиданная немота Перминова, а также такая «рокировочка», скорее всего, говорят о том, что связка Кара-оол – Шойгу продолжает работать. И потому на этих выборах можно ожидать любые «сюрпризы».

ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ: КОМАНДА КАРА-ООЛА ПОБЕЖДАЕТ С РАЗГРОМНЫМ СЧЁТОМ

В общем, в этой заочной перепалке последнее слово всё же осталось за нашим бывшим главой Кара-оолом. Но главный итог этого противостояния оставался за результатами праймериз. А они многих откровенно удивили. В предварительном отборе кандидатов в депутаты от ЕР приняли участие десять действующих депутатов-единороссов. И только двое из них заняли первые места в территориальных группах. В одномандатных округах хорошие результаты показали пятеро из семи действующих депутатов. Для участия в предварительном голосовании зарегистрировалось более 51 тыс. жителей республики.

Теперь ЕР должна определиться, кто пойдёт на выборы под её крылом. Остальные партии «сидят в засаде», готовясь вступить в бой после того, как станут известны итоги внутрипартийных «тёрок» лидеров «Единой России». И вот 27 мая всё встало на свои места – стали известны результаты предварительного голосования по отбору кандидатов от ЕР на выборы. Даже то, что явка на праймериз значительно превысила аналогичные процессы в других субъектах федерации, говорит о том, что к этой процедуре в республике отнеслись серьёзно. К примеру, в ЕР отмечают, что если в Туве проголосовали почти 50% избирателей, то в Республике Алтай – только 18,4%. А в Карачаево-Черкесской Республике и того меньше – 16,4%.

Примечательно, что ветераны СВО почти повсеместно получили поддержку тувинских избирателей, хотя для них этот политический опыт был первым. Участники СВО выиграли праймериз в пяти одномандатных округах. К примеру, в округе №1 Аяс Санчат набрал 2602 голоса, значительно опередив сенатора от парламента Тувы Дину Оюн (1922). Которая теперь вынуждена бегать по кабинетам Совета Федерации, рассекая наращенной грудью воздух, в поисках поддержки. В третьем округе Герой России Чалым Чулдум-оол обошёл бывшего первого зампреда правительства Тувы Шолбана Хопуя. В одномандатных округах выиграли также ветераны СВО Буян Донгак, Андрей Монгуш и Сылдыс Монгуш. В территориальных группах, которые сформируют партсписок кандидатов ЕР, победу одержали Монге Тагба (округ №11) и Начын Куулар (№15).

Таким образом, противостояние Ховалыга с Кара-оолом внутри ЕР дало неожиданный результат – всё было сведено к атаке на позиции ветеранов СВО, что оказалось заведомо провальным. При этом в неудобном положении оказался спикер Верховного Хурала Тувы Кан-оол Даваа, который в ходе праймериз в Шагонарском избирательном округе №11 значительно обошёл сразу двух ветеранов СВО. С виду всё это выглядело как противодействие линии президента на обновление элиты и укрепление авторитета ветеранов СВО. Но Кан-оол не растерялся. А чтобы не выглядеть «белой вороной», спикер парламента сделал единственно верный и хорошо обдуманный шаг. Он поблагодарил своих земляков за поддержку его кандидатуры на предварительном голосовании «Единой России» в рамках предстоящих выборов депутатов Верховного Хурала Республики Тыва. Но учитывая, что ветераны СВО – это «настоящие герои», а президент Путин «особо подчеркивает роль и опыт тех, кто прошёл СВО в общественном и государственном управлении», он принял решение уступить своё первое место на внутрипартийных выборах в округе земляку, участнику и герою СВО – Шивиту Сылдысу. Решение, несомненно, верное. С одной стороны, он фактически поддержал кандидатуру ветерана, который теперь при его активной поддержке наверняка выиграет эти выборы, а с другой стороны, учитывая итоги праймериз и статус спикера парламента, ему наверняка найдётся место в партсписке, где он без проблем получит депутатский мандат.

Ну, а в целом команда Кара-оола по результатам праймериз должна получить три места в партийном списке и до девяти мест – в одномандатных округах. Это уже перспектива получения до 12 депутатских мест в парламенте. Задел серьёзный, учитывая, что в списке Кара-оола кроме героев СВО много известных лиц, работавших в парламенте и правительстве. При этом следует иметь в виду, что ветераны СВО – это не просто бывшие военные. Это личная гвардия Сергея Шойгу. И если «Единая Россия» в ходе этих выборов наберёт около 60% голосов, то Ховалыг и Кара-оол получат в парламенте Тувы примерно равное представительство. А сам парламент будет послушным воле нашего звёздного земляка.

В целом спор Ховалыга и Кара-оола будет разрешён голосами депутатов от партий КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые Люди», которые со своими кандидатами ещё не определились.

Нет никаких сомнений в том, что заочный спор главы республики Ховалыга и вице-председателя Госдумы Кара-оола в ходе предварительного голосования разрешился в пользу Кара-оола. И это, безусловно, результат откровенно слабой работы внутриполитического блока правительства РТ и в первую очередь – зампреда Чюдюка и министра информации Грицюка. Их подвело неуважительное отношение к людям. И в первую очередь – к гвардии Шойгу, ветеранам СВО. Но не только это. Главная причина провала праймериз в непрофессионализме людей, которые этим занимались. И отсутствие понимание ситуации.

В этом плане показателен грандиозный провал на голосовании праймериз самого организатора мероприятия – Айдына Чюдюка, который с разгромным счётом проиграл заведомо более слабому сопернику. Наверное, глава республики и лидер тувинских единороссов Владислав Ховалыг по привычке надеется, что Чюдюк сумеет организовать выборы таким образом, чтобы «Единая Россия» укрепила свои позиции в республике. А власть получила стабильный управляемый парламент, который будет помогать правительству в проведении реформ. Однако если этот чиновник не сумел организовать свои собственные предварительные выборы и с треском провалился, как вообще можно на него надеяться в таких откровенно конкурентных выборах? Думается, что, если ничего не изменится, и Ховалыг по-прежнему будет полагаться на Чюдюка в таком ответственном мероприятии, как выборы депутатов парламента, надеяться на благополучный исход предстоящих выборов будет весьма самонадеянно. Впрочем, наверное, возобладает мнение, что «коней на переправе не меняют». Коней – да, не меняют. Ну, а как быть с клячами?

Я ещё вернусь к этой теме. До встречи.

Кондрат Пчёлкин

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