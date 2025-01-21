Скандал в благородном семействе

или Почему Ховалыг невзлюбил Кара-оола

В предыдущем номере я опубликовал список объектов недвижимости, которые сомнительным образом перешли в собственность к бывшему главе республики Шолбану Кара-оолу, членам его семейства и подельникам по правительству и бизнесу. Сейчас с этим списком работает прокуратура, полицейское следствие и СКР. Кстати говоря, работают они достаточно успешно, поскольку инициаторами этих «санитарных работ» является лицо, которое, скорее всего, и разрабатывало преступные схемы «прихватизации» государственной и муниципальной собственности. Все, конечно, поняли, кого я имею в виду. Сегодня он – главный чиновник республики, прошедший великолепную школу мошенничества.

ЧТОБЫ ПОЙМАТЬ МОШЕННИКА, НУЖНО ДУМАТЬ, КАК МОШЕННИК, И ДЕЙСТВОВАТЬ, КАК МОШЕННИК

Сначала в течение двух лет в качестве специалиста он постигал азы в Минземимуществе. Затем десять лет – в должности руководителя территориального органа Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству в Туве. После этого – три года начальником департамента госзакупок Минфина Тувы, откуда перескочил на должность руководителя Минземимущества. А с июля 2008 года по ноябрь 2018 года он десять лет занимал кресло мэра города Кызыла. Затем недолго потрудился в должности руководителя Тываэнергосбыта, доведя его до состояния банкротства, и благополучно перебрался в кресло главы республики.

Как видите, уважаемые читатели, биография нашего героя на первый взгляд не имеет пятен и говорит о его незаурядных способностей приспосабливаться к любой ситуации. И, конечно же, извлекать выгоду из любого положения. Но это только на первый взгляд. На самом деле Ховалыг двигался по карьерной лестнице не потому, что был очень деятелен, умён и эффективен. Совсем нет. Он был удобен тем, что позволял обогащаться своему начальству, не забывая при этом и себя любимого.

Чем Ховалыг занимался в лихие 90-е, история умалчивает. Известно лишь, что за все 10 лет успешной деятельности по финансовому оздоровлению и банкротству он не сумел «оздоровить» ни одного предприятия в республике. Все, кто попадал в цепкие руки этого ведомства, неизменно заканчивали свою деятельность под зорким оком Владислава Ховалыга полным разорением. При этом, чем больше предприятий он разорял, тем шире становились его физиономия и зад.

Эту же практику он перенёс в Минземимущество, когда главой республики с подачи нашего замечательного земляка стал его родственник Шолбан Кара-оол. Тогда родственная семейка за пару неполных лет под «крышей» Шойгу очень хорошо «заработала» и стала владельцами целого ряда предприятий и земельных наделов.

Но тут Кара-оол решил прибрать к своим рукам жирные куски муниципальной собственности, находящейся в ведении г. Кызыла. Именно за этим он и пересадил Ховалыга в кресло мэра г.Кызыла, где тот за 10 лет организовал переоформление самой доходной собственности в собственность «семьи». Эти десять мрачных лет городской летописи отмечены мусорным коллапсом, разбитыми столичными дорогами, задержками в выплате зарплаты бюджетникам, сбоями в работе общественного транспорта и кавардаком в распределении земельных участков в Кызыле. В общем, «похозяйничали» Ховалыг и Кара-оол знатно. Потому-то запомнились населению надолго.

КАК МЭР КЫЗЫЛА «ПРОСПАЛ» ГЛАВНЫЙ РЫНОК СТОЛИЦЫ

Именно в это время Кара-оолу и его окружению с подачи мэра Ховалыга или по разработанным им схемам были переданы самые доходные объекты. Это вещевые рынки по ул. Красноармейская и Тувинских Добровольцев, земельные участки в центре столицы по ул. Кочетова рядом с Арбитражным судом Тувы и многое другое, до чего руки прокурора пока не добрались.

В настоящее время самым резонансным делом, возбужденным прокурором, является незаконное присвоение городского рынка по ул. Красноармейская. И понятно, почему. Семье Кара-оола совершенно бесплатно и вне каких-либо конкурсных процедур отошёл коммерческий объект, приносящий ежегодно только легальный доход в 200 млн. рублей, не считая поборов с коммерсантов. А их караоолы освоили в совершенстве.

Рынок был оценён в жалкие 10 млн. рублей, а договор купли-продажи предусматривал 12 млн. рублей оплаты. Цифра, конечно, мизерная в сравнении с годовой прибылью, которую он регулярно приносит, но всё же... Для маленького Кызыла это было бы хорошим подспорьем. Однако, как выяснили прокуроры в ходе проверки, в городскую казну от этой сделки не поступило ни копейки! Более того, оказалось, что подписи официальных лиц от имени продавца в договоре были поддельными.

Но примечательно другое. Мэр Ховалыг по этой мутной сделке умудрился не подписать ни одного документа! Когда его спросили о ней, то он «честно признался», что «не помнит, как это происходило». Мол, нечестные помощники всё прокрутили за его спиной, даже не поставив его в известность. А вот когда случайно узнал, то ему кто-то доложил, что Леонид Кара-оол по этой сделке «рассчитался полностью». Такое впечатление, что в Кызыле таких рынков – завались. За всеми-то и не углядишь. И то, что в скудном бюджете Кызыла образовалась огромная «дыра» в 12 млн. рублей, откуда знать мэру?

Тем не менее, как выяснила проверка, при этой сделке все распоряжения муниципальным чиновникам давал лично мэр, а республиканским служащим – глава республики. Всё логично – рынок функционирует в центре столицы, у всех на виду. И что там происходит, секретом не является. Ховалыг просто не мог не знать этого. Более того: без его ведома ни один чиновник не подписал бы ни одного криминального документа по сделке, потому как всем понятно, вслед за этим вполне могут прийти следователи с наручниками.

Сейчас «крайним» оказался Менги Хомушкуевич Кара-оол, подписавший распоряжение. Но он уже сейчас прямо указывает на Ховалыга как организатора преступной криминальной сделки по хищению муниципального имущества. И когда дело дойдёт до уголовного разбирательства, Ховалыг вполне может оказаться рядом с ним на скамье подсудимых. Как только число таких криминальных эпизодов достигнет критического уровня, Ховалыгу о новом губернаторском сроке можно будет позабыть навсегда.

КАКИЕ КАЧЕСТВА ГУБЕРНАТОРА КОТИРУЮТСЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА?

Кстати, о новом губернаторском сроке, о котором днём и ночью бредит Владислав Ховалыг. По закону они должны состояться в сентябре 2026 года. Кому-то может показаться, что времени у Ховалыга достаточно, чтобы реабилитироваться от пьяной перестрелки в ресторане депутатов тувинского парламента от партии «Единая Россия», межнациональных погромов, развала строительной отрасли и повальной коррупции в правительстве. Но такой взгляд на процесс смены власти в республике не полностью отражает реалии.

Чтобы было понятней, приведу один пример. Молодой энергичный Алексей Смирнов был избран 65% голосов избирателей губернатором Курской области. Но уже спустя три месяца он добровольно сложил свои полномочия «по собственному желанию». Вместо него врио губернатора был назначен бывший журналист Александр Хинштейн, никогда не имевший никакого отношения к этой области. Казалось бы, за что Смирнова «ушли»? Он ещё ничего ужасного сделать не мог по определению. А теперь ходят слухи, что он уже получил статус подозреваемого... Вероятно, очень скоро может и «присесть» лет на пять-семь. Так уж устроена «сменяемость власти» в России, что уволить и даже посадить могут любого в самый неожиданный момент.

Что до Тувы, то подготовка к новым выборам губернатора давно началась. Но это совсем не значит, что новым губернатором станет тот, за кого отдаст голоса большинство избирателей. Ховалыгу в наследство от Кара-оола досталась хорошо отлаженная машина голосования, которая выдаёт на гора данные о победителях независимо от того, как проголосовали избиратели. Лицом избирательных комиссий Тувы является известный криминальный фрукт Олег Фортуна, для которого подмена протокола – сущий пустяк в сравнении с воровством личных вещей подвыпившего пассажира в аэропорту.

Но проблема Ховалыга не в том, кому «нарисует» Фортуна итоговый результат. Он – всего лишь винтик общего механизма подбора победителя на выборах. А сам подбор происходит в Администрации Президента (АП), где и решают, кто будет выдвинут, зарегистрирован и победит на выборах. В этом плане главная задача – стать единственным кандидатом в глазах АП на будущих выборах главы республики. Вот тогда и «дело в шляпе»: Фортуна и его команда «нарисуют» всё в лучшем виде. И явка за 70%, и голоса «ЗА» за 80% будут обеспечены любому, на кого укажет АП. Так что выборы идут не в Туве, а в Москве. Точнее – в Администрации Президента. Но там победить порой бывает сложнее, чем на выборах. Судите сами.

Шолбан Кара-оол, несмотря на катастрофические показатели республики по экономике и уровню бедности, благодаря поддержке Шойгу, долгое время считался едва ли не самым успешным губернатором в России. Однако стоило ему с подачи сепаратиста Бичелдея заявить территориальные претензии к Красноярскому краю и Иркутской области, как его тут же «задвинули», назначив вместо него незатейливого, безынициативного, безрезультативного вороватого начальника энергосбыта Ховалыга. Хотя совершенно очевидно, что Ховалыг на порядок бестолковее, чем его предшественник Кара-оол. Всё потому, что про воровство и бандитизм действующего главы было хорошо известно из публикаций в СМИ. А вот про начальника энергосбыта Ховалыга все забыли, поскольку должность у него была совершенно ничтожной и безынтересной для тувинской общественности.

Таким образом, для Ховалыга на этом этапе важно, что о нём думают в АП, а не то, как его воспринимают жители региона. В АП не заморачиваются социологическими исследованиями и пользуются справками ФСБ, а также публикациями в СМИ, которые не финансируются местной властью. В этой ситуации пьяные бандитские разборки со стрельбой в ресторане и антиузбекские погромы фруктовых лавок и павильонов общепита, организованные с участием спикера парламента Кан-оола Даваа, являются визитной карточкой Владислава Ховалыга, характеризующей его не с самой лучшей стороны.

Да, конечно, в Москве наслышаны о том, что Ховалыг известен в Туве умением изобретать воровские схемы по незаконному отъёму государственного и муниципального имущества. Но вряд ли это может послужить основанием для недоверия ему как губернатору. А вот формирование криминальной власти и разжигание межнациональных конфликтов вряд ли ему простят. Но дело не только в этом.

НЕУЧТЁННЫЙ «ФАКТОР ШОЙГУ» ЕЩЁ МОЖЕТ СЫГРАТЬ СВОЮ РОЛЬ

Известно, что Ховалыга поставили губернатором без согласования с нашим замечательным земляком Шойгу, недавно лишившегося кресла министра обороны. Но если кто-то полагает, что на Шойгу пора «поставить крест», и он уже никогда не сможет влиять на решения, принимаемые в Кремле, сильно ошибается. Дело в том, что сняли Шойгу с Минобороны не потому, что там украли много денег, и армия оказалась не способной взять Киев за три дня. Как считают знающие люди, его уволили за то, что он допустил конфликт с Евгением Пригожиным, который вылился в мятеж и поход ЧВК «Вагнер» на Москву. Но эти события 23-24 июня 2023 года постепенно уходят в небытие. И очевидно, что скоро забудутся. По разным сведениям, в этом году противостояние Украины и России закончится. Забудется и эпопея с Пригожиным. А Шойгу уже доказал Путину свою полезность выполнением поручений президента в Северной Корее, Иране и Афганистане. Таких способных людей у Путина немного. Он их ценит.

Шойгу – большой знаток души Путина и великолепный мастер создания условий, при которых Путин ему не может отказать. Так, к примеру, было на его Дне рождения, на котором присутствовал Владимир Владимирович. Тогда Шойгу «под рюмочку» спросил Путина: мол, может быть, стоит Кара-оолу дать разрешение ещё на один срок, чтобы сэкономить бюджетные деньги? И Путин с ним согласился. Нынче тоже подобная ситуация. 21 мая Шойгу исполнится 70 лет. И если Путин сочтёт возможным посетить Шойгу в его 70-летие, то почему бы нашему земляку не попросить его о небольшой услуге? Тем более, что она президенту ничего не будет стоить.

К тому времени наверняка на столе у президента будет лежать бумага, характеризующая действующего главу республики как человека несамостоятельного, некомпетентного, непорядочного и не пользующегося уважением в регионе. Потому просьба старого оруженосца Путина может стать вполне приемлемой... Не знаю, кого может попросить Шойгу назначить врио главы Тувы (Кара-оол в своих пабликах, скорее всего, не случайно высвечивает фигуру нашего другого земляка чаа-хольца Аяса Кандана), но Ховалыг уже к сентябрю 2025 года может смело паковать чемоданы и искать себе новую работу.

Впрочем, не будем спешить. Жизнь покажет, чего стоит наш сегодняшний губернатор.

А в следующем номере газеты я постараюсь рассказать, как глава Ховалыг торговался с потенциальной мошенницей Евгенией Хертек за земельный участок. Однако не исполнил своего обещания и вместо земельного участка организовал ей уголовное преследование за вымогательство. И почему Ховалыг вдруг решил уволить своего родственника с должности мэра Кызыла. А также поведаю про причины, по которым мэр Кызыла Карим Сагаан-оол, скорее всего, останется «на плаву» на ближайшие пять-шесть лет.

Кондрат Пчёлкин