Земельный вопрос в Туве: И Шолбан Кара-оол тоже плачет

В городе состоялись публичные слушания по поводу изменения назначения земельного участка по ул. Дружбы на «Востоке» под автозаправочную станцию. Формально интересантом по этому вопросу является некий Чудак. На самом деле там очень явно «торчат уши» экс-главы республики Шолбана Кара-оола. Он срочно вкладывает сомнительным образом «заработанные» деньги в бензиновый бизнес.

А всё началось с того, что на месте снесённых аварийных домов вдруг ни с того, ни с сего появилась некая стройка. Ни вывески, указывающей на то, кто и что строит, никаких других указаний на цель строительства не было. На праздные вопросы соседей строители отвечали, что там будет минимаркет. Люди поверили и успокоились. И всё было бы нормально, пока люди, проживающие в соседних домах, не увидели, как строители по ночам стали закапывать в землю ёмкости под ГСМ. Тут-то они и прозрели: кто-то у них под носом строит автозаправку!

Граждане, проживающие рядом со стройкой, срочно подались в редакцию газеты «РИСК» с просьбой выяснить, кто и что строит у них под боком. Редакция тут же запросила из городской прокуратуры сведения на этот народный запрос. И получила официальный ответ за подписью зам. прокурора города Ховалыг, в котором сообщалось, что городская мэрия выдала разрешение на строительство торговой точки, и на этом месте строится минимаркет. То есть – магазин. Так что предположение граждан о том, что кто-то вопреки существующему порядку строит здесь АЗС – это, по мнению прокуратуры, не более чем досужие домыслы, не имеющие под собой ни малейшего основания.

Но люди же не идиоты. Они своими глазами видели, как строители закапывали в землю огромные шестидесятикубовые ёмкости. Да и после того, как ёмкости были закопаны, на поверхности остались горловины, указывающие на то, что там построено. Так что для них ответ зампрокурора Ховалыг воспринимался не более чем «филькина грамота» или фиговый прокурорский листок. Как показали дальнейшие события, народ вполне обоснованно предположил, что есть основания подозревать эту прокуроршу в коррупции. И, скорее всего, она просто находится на довольствии у экс-главы республики. Именно поэтому и рассылает в различные инстанции подобные отписки насчёт подозрений о незаконных действиях Шолбана Кара-оола и его доверенных лиц.

Людей понять можно: совершенно очевидно, если бы городская прокуратура тщательно проводила свою проверку, она бы не могла не заметить горловины от ёмкостей, которые явно не нужны обычному торговому ларьку. Так что преднамеренная «слепота» прокуратуры г. Кызыла для всех была очевидной. И народ, почуяв прокурорско-чиновничий подвох, начал «бузить». Газета откликнулась на общественное недовольство своими публикациями. В итоге Чудак подал в мэрию заявление об изменении назначения земельного участка, чтобы его можно было использовать под строительство и эксплуатацию АЗС. Приложив к нему согласие неких граждан, проживающих рядом со стройкой, которые выразили горячее желание иметь рядом с их жильём пожароопасный объект. Тогда городской хурал назначил по этому поводу публичные слушания.

Чудак и Кара-оол подготовились к этому мероприятию капитально. Во-первых, Кара-оол, видимо, очень надеялся на коррупционную жажду зампреда хурала Аяса Лопсана, который обычно пытается «навариться» на решении земельных проблем в Кызыле. Но то ли Лопсан в этот раз был в состоянии глубокого похмелья, то ли Чюдюк ему на этот раз дал указание препятствовать, но вопрос не прошёл. Хотя в городскую мэрию кроме подписантов, собранных Чудаком, собралась целая толпа качков-спортсменов, воинов СВО и даже пара Героев России. Мало того: на всякий случай приволокли известного в республике борца, сменившего имя, веру, а также российское гражданство на казахстанское, который также изъявил желание поддержать строительство АЗС. Но когда стали разбираться с участниками слушаний, то выяснилась интересная деталь: ни один из них никакого официального отношению к этой земле не имеет. Кто-то где-то арендует квартиру, кто-то живёт за пределами столицы, а именитый спортсмен вообще проживает в Казахстане. Более того: как выяснилось, нахождение в этом месте АЗС не позволяют обеспечить санитарные и противопожарные разрывы. В общем, в соответствии с принятыми в стране нормами строить АЗС в этом месте нельзя.

Кажется, в этом вопросе поставили «точку». Хотя караооловская братия вряд ли остановится на этом – ведь АЗС при попустительстве городской прокуратуры уже построена. Наверное, Кара-оол захочет договориться с городским судом и оспорить решение хурала там. Посмотрим, что у него получится. Редакция готова оказать жителям юридическую услугу, чтобы их в суде не обманули.

Но на этом история со строительством АЗС в Кызыле не заканчивается. Точно такая же ситуация сложилась вокруг строительства АЗС по ул. Титова. Там уже есть решение Кызылского городского суда, согласно которому земля, которую пытаются занять под АЗС, находится в природоохранной зоне и должна быть возвращена государству. Но там, как и в случае с АЗС на «Востоке», Чудак закончил все строительные работы, в том числе закопал ёмкости и заасфальтировал территорию. И тоже получил облом.

Следует отметить, что после того, как Кара-оол перестал быть губернатором Тувы, его отношения с судебными органами дали трещину. Самой больной пощёчиной стало решение Верховного суда Тувы о сносе его АЗС в Кызыле на Правом берегу Енисея. Правда, она до сих пор ещё работает. Но это связано только лишь с тотальной коррупцией в Службе судебных приставов Тувы, которая вопреки указанию федерального начальства не спешит исполнять вступившее в законную силу решение суда.

Семён Сучков-Задиристый