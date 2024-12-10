    Перекрёсток мнений

Аноним, 03-12-2024 #1[ru]

Чудесатее твоих чудес, аналогов нет в мире.

Аноним, 03-12-2024 #2[ru]

Бить «Орешником» будем неожиданно! Но предупредим заранее. Это как так? Очередное кривляние или «если бы да кабы...»?

Аноним, 03-12-2024 #4[ru]

Где 11 трлн. украденных Шойгой? Кто и Зачем угробил «Вагнер»?

Аноним, 05-12-2024 #7[ru]

Путин пообещал россиянам инфляцию в 4% – «рано или поздно». То есть ещё нескоро. Как только из трущоб всех вытащит, так и инфляцию снизит.

Аноним, 05-12-2024 #10[ru]

«Путин заявил о духовной близости России и Африки»... В 60-е годы с Африкой связывалось множество надежд. Колониальные державы уходили, народы становились свободными. Казалось, их ждёт расцвет и счастливая жизнь. Вместо этого континент скатился в архаику, неопатримониализм, коррупцию, войны, этнические чистки, авторитаризм и повсеместный упадок. О былых надеждах никто даже не вспоминает. Россия прошла через похожий цикл: надежды 90-х сменились архаизацией и деградацией путинской эпохи. В этом смысле Путин прав: у России и Африки, действительно, немало общего. К сожалению.

Аноним, 05-12-2024 #11[ru]

Давай, «жги» гарант! Ждём очередную порцию кривляния и лжи.

Аноним, 05-12-2024 #3[ru]

Василий Небензя в ООН заявил: «В обычном украинском поселке, где все говорят на русском и ездят на заработки в РФ, поселите двух бандеровцев – через 5 лет подростки маршируют под нацистскими флагами». То есть идеология русского мира настолько непривлекательна?

Аноним, 05-12-2024 #4[ru]

Доллар упал, рухнул, провалился, обвалился в самую бездну до 101 рубля. Какие ещё вам требуются доказательства, что грязная зеленая бумажка никому не нужна?

Аноним, 07-12-2024 #6[ru]

«Чем радужнее делается прошлое, тем явственней, что будущего нет» – как точно сказано! Не случайно для нас главное событие 2025 года – празднование 80-летия победы над Германией. Ведь больше и вспомнить-то нечего!

Аноним, 07-12-2024 #8[ru]

Да что там пиво – перейдём на квас. А вот как без западных автомобилей будем жить? Кататься на китайском металлоломе?

Аноним, 03-12-2024 #1[ru]

Хопуя – это недогинеколог и стелька шойгу. Мерзавец патентованный, с родословной. Заслуженный комсомолец, родственник комсомольского бонзы-болванчика. Такого же, как шойга.

Аноним, 04-12-2024 #2[ru]

Хитрый каракарлик опять воду мутит?

Аноним, 04-12-2024 #3[ru]

Сотрудник ООО «Лунсин» предстанет перед судом по факту смерти рабочего. Как сообщает прокуратура РТ в Тоджинском районе, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела ООО «Лунсин». Мужчина обвиняется по ч.2 ст.217 УК РФ. Следствие велось целый год!!! Уверен, не для того, что бы установить истину и установить виновных. А как раз наоборот: для того, что бы спрятать и зачистить грубые нарушения, безделие и некомпетентность руководства и ответственных лиц. Что-то подсказывает мне, что виноватыми назначат погибшего и покалеченного рабочих. В этом «Лунсине» Законы и Правила РФ игнорируются напрочь. А такие деятели, как Русанов и Очур за китайские деньги спляшут не только польку-бабочку, но и раскоряку-краковяку с выходом-поклоном. А вместе с ними и руководство и МЧС по РТ, и Ростехнадзора, и Инспекции по труду по РТ. И прочая продажная чиновничья шушера. Уважаемая редакция, если есть возможность, напишите подробнее о данном факте. Как закончится эта история?

Аноним, 04-12-2024 #4[ru]

Мошенник Якушев научит, как правильно разбавлять ослиной мочей бензин, зампред Лукин – пацан с рогаткой в этом деле!

Аноним, 04-12-2024 #8[ru]

Главарь банды 010 ездит на черном БМВ с госномером 010, зовут шолбан

Аноним, 04-12-2024 #9[ru]

Русским в Туве, к большому сожалению, делать уже нечего.

Аноним, 05-12-2024 #10[ru]

Хаваныка скоро снимут с должности. Москва активно изучает кандидатов. Полный провал в работе правительства будут исправлять жестко с посадками ближайших к Хаваныку людей.

Аноним, 05-12-2024 #11[ru]

аноним №9. Там не только русским делать нечего. Там вообще нормальным людям делать нечего. Зверинец имени Бичелдея-Шойгу.

Аноним, 06-12-2024 #13[ru]

Ховалыг сообщает: «В еще одном крупном образовательном учреждении – школе № 4 Кызыла – завершен капитальный ремонт в рамках подпрограммы президентского нацпроекта «Образование»... Здание большое. Это единственная 4-этажная школа в столице. Здесь же обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья...» То есть садист Ховалыг выбрал самую неудобную для инвалидов школу и приказал в ней учиться? Это какой же надо быть тварью, чтобы заставлять неходячих детей ползать по этажам???

Аппарат, 06-12-2024 #14[ru]

Хаванык это бездушная мразь. Он с улыбкой может подарить безногому мальчику футбольный мяч. Это животное назначает человека на должность, чтобы через месяц уволить.

Аноним, 06-12-2024 #15[ru]

Кто бы сомневался... Хованыку, на старости лет ноги переломают... Так верховный вождь сказал...

Аноним, 06-12-2024 #16[ru]

Реально непонятны эти постоянные смены министров. Хоть бы как-то комментировал губер, почему снимает. А в районах что творится с кадрами! Какая-то мания по смене кадров происходит...

Аноним, 07-12-2024 #18[ru]

В своё время кадровой политикой Тувы заведовали жена Шериг-оола Ооржака Сара и племянник Калындуу. Именно поэтому Шериг-оол и не удержался в кресле в 2007 году, хотя в экономике республики имелись позитивные сдвиги – заработали Овчинно-шубная и Ковровая фабрики. А теперь кадрами в республике «рулит» другая парочка – супруга главы Айлана Ховалыг и зампред по внутренней политики Айдын Чюдюк. «Продуктом» этого содружества является убогий городской хурал во главе с мутной ничего не понимающей Казанцевой и голубым Аясом Лопсаном и Верховный Хурал во главе с пидером Кан-оолом Даваа и недотёпой Андреем Листковым, который умудрился за 20 лет, будучи директором горнорудной компании и имея миллиарды, ничего не сделать на уникальном месторождении в Тодже. Как вообще можно таких бестолковых людей толкать наверх? У них ни ума, ни совести нет.

Аноним, 07-12-2024 #19[ru]

Да Бог с ними, с бездельниками. Но как можно умудриться собрать в парламент республики сразу столько уголовников во главе с собственным племянником? Эта Айлана, она что, полная дура, что ли?

Аноним, 07-12-2024 #20[ru]

При каракарлике ничего не строилось, кроме бесполезных набережных и всяких там музеев.

Аноним, 07-12-2024 #21[ru]

Айлана Чечей-ооловна была неплохим врачом. Теперь она профессию забросила и пасёт своего мужа-главу, чтобы никто не увёл его от неё. Летает с ним в Москву и сопровождает везде. Это выглядит так комично...

Аноним, 07-12-2024 #22[ru]

№21 – да что пасти этого Ховалыга? Ему, судя по всему, недолго осталось царствовать. В следующем году Шойгу, если его не отправят на пенсию, его сожрёт. И поставит главой Тувы Аяса Кандана.

Аноним, 07-12-2024 #23[ru]

Ховалыг, похоже, споткнётся на «русском вопросе». Сейчас он снимает оставшихся русских руководителей и ставит на их место тувинцев. За это в Кремле по головке не погладят. А сейчас Ховалыг решил выделить Православной церкви место на болоте под Юрту Добра. Хотя они просили и с городом согласовали место за Центром Русской Культуры в центре города. Ну как к Ховалыгу относиться после этого? Он что, действительно такой конченный дебил?

Аноним, 08-12-2024 #24[ru]

Хованык дебил и хамло. Он разговаривать толком не умеет. Самовлюбленный индюк. А то, что он нацик махровый, это давно известно. Они – все нацики бичилдейские. Пора визовый режим для них вводить для выезда за Саяны. И финансирование урезать, к чертям собачьим, давно пора. Это неблагодарное племя. Они себя в 90-е показали во всей красе.

Аноним, 07-12-2024 #4[ru]

«Бюджет Тувы потратит на связанные с СВО цели 800 млн. рублей в 2025 году» – 800 млн. на СВО от Тувы – это непосильная ноша. Но Ховалыг на всё согласится, лишь бы сохранить своё кресло.

Аноним, 07-12-2024 #5[ru]

Бюджет Тувы и без того год от года при Ховалыге тает на глазах. Что ни говори, а Ооржак защищать интересы Тувы умел. И много чего добился. А эти Кара-оол и Ховалыг всё просрали и сделали Туву самым бедным регионом страны.

Аноним, 04-12-2024 #2[ru]

Великий стратег и полководец. Ему не удалось взять Киев за три дня, но зато он смог за три дня сдать Алеппо.

Аноним, 04-12-2024 #3[ru]

Новости из Сирии – роскошный источник пищи для мозгов. А сообщения о том, что Башар Асад через Эмираты попросил Израиль о помощи в противодействии напору джихадистов, а взамен обещал прекратить сотрудничество с Ираном, – это полный восторг. Опаньки!

Аноним, 05-12-2024 #5[ru]

2017 год: «Полный разгром»: Россия объявила об окончательной победе над ИГ (запрещённая российскими властями террористическая организация) в Сирии. 2024 год: На фоне стремительного наступления сил оппозиции в Сирии Россия начала выводить свои корабли из Тартуса – единственного военного порта российского Военно-морского флота в Средиземном море.

Аноним, 06-12-2024 #10[ru]

Иран потребовал от Украины перестать делиться с повстанцами в Сирии технологиями для БПЛА. Ещё раз. Иран. Передавший России тысячи БПЛА для ударов по УКРАИНЕ. Требует чего-то от УКРАИНЫ. Ублюдки.

Аноним, 05-12-2024 #6[ru]

Сегодня исполнилось ровно 30 лет со дня подписания печально известного Будапештского меморандума – документа, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия. Он теоретически должен был гарантировать целостность страны, на территории которой находился третий в мире ядерный арсенал. Но Будапештский меморандум оказался из разряда тех соглашений, которые не стоят потраченной на них бумаги... В слово великих ядерных держав больше никто просто так не поверит...

Аноним, 06-12-2024 #7[ru]

Про назначение Хинштейна, собственно, всё написали уже Вести Курск. Я только уточню, что в области уже третий губернатор за 7 месяцев, а Смирнов получил в сентябре две трети голосов избирателей? Ну и как, сильно помогло ему «народное доверие»? https://t.me/AteoGo/32871

Аноним, 06-12-2024 #8[ru]

Путин зол на курян. Вместо того, чтобы героически пасть при обороне родной земли, они самым постыдным образом обратились в бегство. А теперь ещё имеют наглость требовать себе каких-то компенсаций. Вот президент им и отомстил – прислал в качестве губернатора абсолютно аморального персонажа... по кличке «чмо».

Аноним, 07-12-2024 #13[ru]

Я думал, что Путин только в Туве ставит губернаторов, ничего не умеющих делать, без опыта и знаний. Ан, нет! Вот теперь журналиста Хинштейна поставил губернатором разоренной Курской области! Что творится?! Неужели кому-то непонятно, что теперь Курской области придёт окончательный пипец? В области уже третий губернатор чуть больше, чем за полгода! Неужели так бывает?

Аноним, 08-12-2024 #16[ru]

Видимо, и курянам самоизбранный президент, умеющий крышевать, воровать и врать, не сильно-то и нужен. Он присягу давал защищать свой народ. А вместо этого просрал западные области РФ, вместе с шойгой. Которого спрятал от ответственности и суда в Совет Безопасности. Крышанул подельника, наплевав на закон в угоду своей хотелке.

Аноним, 06-12-2024 #2[ru]

Тунев, как всегда, толкает фуфло. Каракола, колбаса которую собаки даже не едят – и так далее и тому подобное.

Аноним, 06-12-2024 #3[ru]

Путтин, купи колбасы тывинской! На завтрак, не побрезгуй...

Аноним, 07-12-2024 #4[ru]

Откуда у Тунева вся эта земля, кто ему ее дал? Кто за это ответит?