    Коротко

Глава Кызыла Казанцева признала работу правительства Тувы в столице как неудовлетворительную

Это следует из предложения, направленного мэру г. Кызыла Сагаан-оолу, в котором она предложила ему до 12 декабря 2024 года добровольно сложить полномочия мэра в связи с «неудовлетворительным состоянием столичного общественного транспорта, огромным количеством бродячих бездомных собак и слабой работой по сбору и утилизации твёрдых бытовых отходов». Как известно, все перечисленные полномочия с приходом во власть в республике В.Ховалыга правительство Тувы вместе с финансовыми возможностями перетянуло на себя.

Глава Кызыла критически оценила деятельность мэрии и правительства Тувы. И, выражая мнение горожан о неудовлетворительном состоянии городского хозяйства, Казанцева выступила с такой инициативой. Выяснить, насколько эта инициатива была согласована с главой Тувы, не удалось, поскольку телефон главы находится вне доступа.

Путин утвердил рекордный военный бюджет и сокращение расходов на социальную поддержку россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-27 гг. Согласно документу, в следующем году правительство увеличит расходы по статье «национальная оборона» до нового рекорда в 13,49 трлн. рублей. По сравнению с текущим годом (10,8 трлн. рублей) военный бюджет увеличится на 25%, относительно 2023 года (6,8 трлн.) – вдвое, а если сравнивать с 2021-м (3,5 трлн.) – станет больше практически в 4 раза.

Статья «социальная политика», в которую включены траты на пенсии и пособия, при этом уменьшится на 16% – с 7,731 трлн. рублей в этом году до 6,492 трлн. рублей в 2025-м.

Вдобавок к прямым военным расходам еще 3,459 трлн. рублей правительство выделит на статью «национальная безопасность», куда зашиты бюджеты полиции, Росгвардии, Следственного комитета и спецслужб. В сумме армия и силовики «съедят» 40% федерального бюджета, или 16,9 триллиона рублей.

Почти 90% россиян признались в незнании, на что тратятся собранные с них налоги

Российские граждане в массе имеют практически нулевое представление о том, что на что власти тратят собранные с них налоги, показал проведенный в ноябре опрос фонда «Общественное мнение». По данным ФОМ, 86% россиян признали, что «ничего не знают» о федеральном бюджете на 2025-27 гг. «Что-то знают» о бюджете, согласно опросу, лишь 12% респондентов. Еще 3% «затруднились ответить».

Несмотря на почти тотальное непонимание структуры госрасходов, примерно треть россиян считают, что деньги «расходуются правильно» – и это рекордная доля за 20 лет доступных данных ФОМ. Для сравнения: в 2004 году такого мнения придерживались лишь 7% респондентов, а в 2018 году – 14%. Примерно половина россиян – 49%, по данным ФОМ, – полагают, что власти выделяют недостаточно денег на здравоохранение; каждый третий (34%) считает слишком низким финансирование образования; 27% хотели бы, чтобы правительство тратило больше на систему ЖКХ, 23% – на социальную поддержку граждан.

Сэкономить россияне хотели бы на обеспечении чиновников (18%) и финансировании госпропаганды – СМИ и культуры (12%), следует из данных ФОМ.

Путин пообещал, что Россия ещё десятки лет будет ощущать последствия СВО

Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил, что события на фронте в Украине будут определять судьбу России на долгие годы, а, возможно, и на десятилетия вперед. «Все мы прекрасно понимаем, что в значительной степени то, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения, на фронте, прямо скажем, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а, может, и на десятилетия», – сказал он.

Владимир Путин не уточнил, какие конкретно последствия боевых действий будут столь значимы для страны. Однако уже сейчас СВО оказывает серьезное влияние на ее экономику. Согласно данным Росстата, годовая инфляция к началу декабря 2024 года достигла 9,07%, что стало максимальным показателем с февраля 2023 года.

Конгресс США: Вирус SARS-CoV-2 создан в Китае

Конгресс США опубликовал 520-страничный доклад по итогам двухлетнего расследования причин появления SARS-CoV-2.

Один из подкомитетов комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности пришел к выводу, что вирус, скорее всего, появился в результате утечки из «лаборатории или в ходе исследований» в Уханьском институте вирусологии. Утверждается, что у вируса есть биологические характеристики, которых нет в природе.

В докладе также указывается, что Национальные институты здравоохранения США финансировали спорные исследования в этом институте с целью «усиления функции» вирусов – для выявления способов борьбы с ними, сообщило агентство AFP.

Исследователи в лаборатории заразились подобным вирусом осенью 2019 года – за несколько месяцев до того, как он был обнаружен на продовольственном рынке в Ухане, следует далее из отчета.

В документе также утверждается, что локдаун в США «принес больше вреда, чем пользы» экономике и здоровью американцев, а отмененные школьные уроки в долгосрочной перспективе влияют на развитие подростков.

России грозит рекордная потеря урожая озимых

Пережив заморозки и засуху в уходящем году, российские аграрии могут столкнуться с новой проблемой – рекордной за десятилетия потерей урожая озимых.

Доля плохих и не взошедших озимых культур под урожай 2025 года в стране «составила беспрецедентно огромное значение – 38%», сообщает со ссылкой на данные Гидрометцентра аналитический центр «ПроЗерно».

«Так плохо не было никогда», – пишут аналитики: площадь плохих и невзошедших озимых достигла 6,47 млн. га, а в «хорошем» состоянии находятся лишь 31% посевов против 74% год назад. «В целом по России (без учета новых регионов) озимых посевов в хорошем состоянии всего лишь 5,48 млн. га, это наименьший размер хороших посевов перед входом в зиму за последние 23 года», – отмечает «ПроЗерно».

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Центральном федеральном округе (ЦФО), где не взошли или находятся в плохом состоянии почти две трети посевов – 2,07 млн. га. Почти половина озимых (44%) классифицированы как «плохие» в Южном федеральном округе (ЮФО).

Власти задумали отправлять на тяжёлые и вредные производства подростков с 16 лет

Минпромторг предложил привлекать россиян на тяжелые производства с вредными или опасными условиями труда с 16 лет. Это следует из ответов ведомства депутатам Госдумы, подготовленных к правительственному часу по теме кадрового обеспечения отраслей производства, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Для этого ведомство хочет внести изменения в перечень тяжелых работ, при выполнении которых запрещается применять труд лиц моложе 18 лет. Действующий список не учитывает «проведенную за последние 20 лет модернизацию рабочих мест на предприятиях», считают в Минпромторге.

В частности, предлагается дополнить ст. 265 Трудового кодекса положением, согласно которому работодатели смогут нанимать 16-летних сотрудников при соблюдении определенных условий. Среди них – аттестация рабочих мест и положительное заключение государственной экспертизы. Это позволит работодателям заключать договоры о прохождении оплачиваемой практики со студентами профессиональных образовательных учреждений, считают в Минпромторге.

Еще в 2023 году комитет Госсовета Татарстана подготовил поправки в Трудовой кодекс, которые позволят с 16 лет привлекать россиян к труду на вредных и опасных производствах. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов тогда поддержал инициативу, назвав ее «потребностью времени». Он также отметил, что «работать порой более безвредно, чем находиться на улице».

На фоне дефицита рабочих рук в России резко вырос спрос на труд несовершеннолетних. Согласно исследованию hh.ru, в первой половине 2024 года работодатели отправили приглашения на работу более 3 млн. молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. В результате в российских компаниях – как небольших, так и крупных – на данный момент трудятся в среднем два-три подростка. Чаще всего они работают в качестве ассистентов или помощников.

Россияне и бизнес перестали платить за электричество в срок

В России растет задолженность потребителей за электричество: с января по сентябрь она увеличилась на 7% и достигла 344,9 млрд. руб. Это следует из данных Минстроя, которые публикуют «Известия». При этом размер просрочек на месяц и более составил 219 млрд. руб., что на 10% больше, чем было по состоянию на конец 2023 года.

Больше всего долгов приходится на Центральный федеральный округ – 75,1 млрд. руб., или 21,8% от общей задолженности, и Приволжский округ – 60,7 млрд. руб. В Северо-Кавказском округе задолженность по оплате составляет в среднем почти шесть месяцев.

Среди потребителей электроэнергии основной объем задолженности приходится на жилищно-коммунальное хозяйство – 142,5 млрд. руб. (41,3%). Речь о населении и бюджетных организациях (школах, детсадах и т.д.). Также растут долги промышленных предприятий.

Рост долгов за электроэнергию имеет многолетний характер, говорит источник «Известий» в отрасли. Основные сложности при возврате долгов возникают с бюджетными организациями, которые невозможно отключить за неуплату, говорит зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.