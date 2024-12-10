Сергей Конвиз: На этот раз Сирию мы проспали

Информационное пространство в России съёживается, как шагреневая кожа. Миллионы россиян получали свежую объективную информацию о мире из УouТube. Но с некоторых пор в России и он оказался недоступным. Так что большая часть населения страны вынуждена узнавать о событиях в мире из контролируемых Кремлём телепрограмм. А там «говорят и показывают» только то, что укладывается в пропагандистскую стратегию Кремля. В связи с этим вспоминается, как наш бывший министр обороны Сергей Шойгу уже как минимум трижды публично заявлял «об окончательной победе над террористами в Сирии». На деле всё оказалось намного сложнее.

Но все, кто смотрит российское телевидение, находятся в неведении о том, что там сейчас происходит. И что творится в стране, суверенитет которой до недавнего времени держался на штыках российских вооружённых сил, иранских стражей исламской революции, ливанской «Хезболле» и подразделениях ХАМАС. А положение там складывается трагическое. И связано это с тем, что ситуация в мире резко изменилась после того, как Россия в 2022 году учинила в Украине СВО, а ХАМАС 7 октября 2023 года организовал террористическую атаку на Израиль. В неё затем втянулись Иран и контролируемая им «Хезболла».

ОЧЕРЕДНОЙ «НОЖ В СПИНУ» ОТ ТУРЕЦКОГО ДРУГА

Анализируя процессы в Сирии, следует иметь в виду, в ней основу регулярных наземных вооружённых сил РФ составляли бойцы ЧВК «Вагнер». Но в связи с известными событиями сначала не стало Евгения Пригожина, а затем и его ЧВК. Жалкие остатки вагнеровцев, которые влились в вооружённые силы Минобороны РФ «Редут», без руководства со стороны Уткина свою боеспособность растеряли. А в результате изменившейся военно-политической ситуации вокруг Израиля ХАМАС, как, впрочем, и «Хезболла» оказались обезглавленными и фактически разгромленными израильской армией обороны. При этом Иран, обоснованно опасаясь ракетных атак вооружённых сил Израиля, США, Великобритании, Франции и других союзников, резко ушёл в оборону, бросив на произвол судьбы своих сателлитов. И былой активности в Сирии уже не проявляет. Ну, а самим российским вооружённым силам в связи с ситуацией в Украине вообще стало не до сирийских друзей.

Таким раскладом тут же воспользовался наш союзник президент Турции Эрдоган. Он резко поднял ставки, активизировав в борьбе с армией Асада свои прокси-силы в Сирии. В результате этого 27 ноября т.г. коалиция мятежных группировок во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещённая российскими властями террористическая организация) начала наступление на территории, контролируемые правительством Башара Асада. Она стремительно уже к 29 ноября захватила пригороды города-миллионника Алеппо и военную базу правительственных сил на северо-западе страны. К 1 декабря город уже был под контролем мятежников. Затем они перерезали магистраль, связывающую Алеппо с Дамаском.

Таким образом, в стране возобновилась гражданская война, начавшаяся в далёком 2011 году. Хотя уже с 2020 года она почти исчезла из мировых новостей, однако по своей сути внутрисирийский конфликт так и не был разрешён. Теперь «неожиданно» выяснилось, что сам Асад в Сирии совсем не фигура, поскольку без поддержки России и Ирана удерживать своих подданных в узде он не силах. А его армия, которую готовили и вооружали российские военные, на деле ничего боеспособного собой не представляет.

СИРИЙСКИЙ КАПКАН: КЛУБОК РАЗНОНАПРАВЛЕННЫХ СИЛ

Немного истории.

Когда «Исламское Государство» (ИГ) (запрещённая российскими властями террористическая организация) в 2014 году превратилось в доминирующую силу в регионе, в конфликт вмешалась международная коалиция во главе с США. Но она боролась не со всеми оппонентами Асада, а только с ИГ. У властей России на этот конфликт был более широкий взгляд. В итоге сирийские демократические силы, состоящие в основном из курдских бойцов, изрядно «почистили» ряды ИГ на территории страны. А в целом Асад благодаря российской военной помощи восстановил контроль на 70% территории Сирии. Впрочем, львиная доля этой территории – пустыня. Под контролем повстанцев остались территории на севере и северо-западе страны рядом с турецкой границей. Кроме того, группировки ИГ в сирийской пустыне сохранились, а территории на северо-востоке страны оказались под контролем курдских ополченцев. А часть приграничных северных регионов перешла под контроль турецкой армии и протурецких сирийских повстанцев. В такой ситуации противоборствующие стороны при посредничестве России и Турции сумели договориться о прекращении огня в северо-западной провинции Идлиб.

И вот – новая более острая спираль сирийского конфликта, угрожающая власти Асада. Судя по тому, как он резко со всем своим семейством перебрался в Москву под крыло Путина, удержать власть в стране он даже не надеялся.

Его личный враг, пока ещё считающийся как бы другом Путина – турецкий президент Эрдоган – как никогда близок к победе. Хотя сами турецкие силы в боевых действиях пока не участвуют. А новую коалицию повстанцев в Сирии возглавляет «Хайят Тахрир аш-Шам», изначально когда-то она называлась «Джабхат ан-Нусра». Она была региональным ответвлением «Аль-Каиды» (запрещённая российскими властями террористическая организация). В 2020-м году она де-факто контролировала провинцию Идлиб, где проживает порядка 4 млн. человек из 17 млн. всех сирийцев. В последние годы повстанцы установили там своё правительство.

Вторая крупнейшая противостоящая власти Асада сила – это Сирийская национальная армия. Как полагают независимые СМИ, эта армия напрямую содержится властями Турции. В её состав входят группировки, ранее воевавшие в составе антиправительственной Сирийской свободной армии. Во время последнего наступления именно она сумела молниеносным броском захватить военный аэропорт в Алеппо. При этом боевики захватили огромное количество российского оружия. В частности, в их распоряжении оказался новейший российский зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1», вертолёт Ми-8, самолёт Л-39, беспилотник «Абабиль-3», ЗСУ-23-4 «Шилка» несколько самолётов «МиГ-23», а также танки Т-90А и Т-72М, БМП-1, БТР-80, 130-мм пушки М-4, брошенные на авиабазе Кувейрис под Алеппо.

Уже 5 декабря сирийские повстанцы заявили, что они вошли в город Хама. А 6 декабря военные Сирии признали своё отступление из ключевого города. Позже отряды Сирийских демократических сил взяли под контроль город Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, Даръа, Манбидж, а также Пальмиру. Причём правительственные войска оказались настолько парализованы внезапными действиями повстанцев, что они покидали позиции ещё до приближения мятежников.

В ночь на 8 декабря объединённые силы противников президента Сирии Башара Асада вступили в Дамаск. Премьер-министр страны Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов «сотрудничать» с любым руководством, выбранным сирийским народом. Премьер остался в захваченном Дамаске. Президент Сирии Башар Асад оставил пост президента и получил убежище в России.

Противникам Асада понадобилось всего 10 дней, чтобы занять всю территорию, которую контролировала сирийская армия.

Россия поначалу формально поддерживала в этом конфликте силы Асада. В основном – силами своей авиации, которая бомбила скопления повстанцев тяжёлыми планирующими бомбами. Но большого эффекта такой поддержкой не достигли. В связи с чем 6 декабря посольство России в Дамаске известило россиян о возможности выезда из страны коммерческими рейсами.

Дальнейшая судьба российских военных баз, расположенных на территории Сирии, на данный момент неизвестна. Но, похоже, Кремль попытается договориться с новыми властями. Например, на посольстве Сирии в Москве уже сменили официальный флаг Асада на полотнище «повстанцев», которых несколькими днями ранее официальная российская пропаганда называла «террористами» и «боевиками».

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Существенный вопрос: почему всё это произошло именно сейчас? Что явилось триггером таких перемен? Вызывающие доверие эксперты полагают, что виной тому волна потрясений на Ближнем Востоке, которая началась с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Это нападение и ответная реакция Израиля на него разрушили статус-кво. При этом следует иметь в виду, что события, которые последовали после террористической атаки 7 октября, по своей сути были беспрецедентны. И дело даже не в том, что террористы ХАМАС одномоментно обрушили на Израиль тысячи ракет. Главное – боевики захватили сотни мирных граждан и увели их в сектор Газа в качестве заложников. На протяжении истории противостояния евреев и арабов такого не случалось никогда. Арабы не смели использовать мирное население Израиля в качестве живого щита и заложников. И уж тем более беспрецедентным является то, что бандиты удерживают гражданских заложников в подземных тоннелях более года и 2-х месяцев.

Варварства такого масштаба мир не знал даже во времена Второй мировой войны. Однако на этот раз мировое сообщество чаще склоняется в сторону палестинских террористов, чем защитников населения Израиля. А Международный уголовный суд, ранее выдавший ордер на арест президента Путина, теперь сделал то же самое в отношении премьер-министра Израиля Нетаньяху и министра обороны Галанта, считая действия вооружённых сил Израиля по защите страны от террористов непропорциональным варварством и нарушением правил ведения войны.

И вот теперь Иран и его союзники из ливанской «Хезболлы» оказались под жёсткими точными ударами Израиля. Теперь они лишились возможности спасать сирийское правительство в прежнем объёме. Боевики «Хезболлы» понесли значительные потери в результате израильского наступления в Ливане. Израиль также нанес удары по иранским командирам в Сирии. Все это позволило повстанцам нанести внезапный – и неожиданно успешный – удар по Алеппо. Но и Россия тоже не в состоянии прикрыть Асада, как ранее: военные силы страны сосредоточены на СВО в Украине.

О том, как будут развиваться события в Сирии дальше, мы узнаем в ближайшее время.

Сергей Конвиз