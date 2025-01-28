Сергей Конвиз: Воинственная риторика Трампа напрягла мировое сообщество

Вот и состоялась инаугурация (по-нашему – вступление в должность) президента США Дональда Трампа, чего с таким нетерпением ждали в России. Судя по всему, мы с ним не соскучимся, поскольку он большой любитель шокировать общественность. Вот и на этот раз он заявил о желании присоединить к США Канаду, Мексику и Гренландию. А также вернуть под контроль США Панамский канал, который, по его мнению, захватил Китай. Желание Трампа купить Гренландию очень сильно взволновало генерал-депутатов Госдумы. Но, а в целом в России отнеслись к настрою Трампа аннексировать силой территорий других стран с пониманием. Мол, не одни такие – весь мир таков!

ТРАМП ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ «КНУТ» ДЛЯ РОССИИ. «ПРЯНИК» ПОКА ПРИДЕРЖАЛ...

В отношении России позиция нового-старого президента Америки более-менее понятна. Он считает, что потери России в боевых действиях на Украине якобы составляют до миллиона солдат (потери Украины он оценивает в 700 тыс. солдат). Это совсем не те данные, на которых настаивает российская сторона. Но не суть в том. С историческими цифрами у Трампа в целом не очень. К примеру, он заявил, что Россия потеряла во второй мировой войне 60 млн. человек, тогда как историки полагают, что потери СССР составили 27 млн. человек. При этом Трамп заявил, что Россия «помогла США одолеть Германию», хотя у нас принято считать, что победители в Великой Отечественной войне – мы. США же только «помогали». Но к сегодняшним событиям в Украине это уже не имеет отношения. Хотя для россиян гордость за победу над фашизмом – последнее прибежище для патриотов. Никаких других особых достижений в исторически обозримом прошлом не просматривается.

Если проанализировать выступления Трампа, то он намерился прослыть настоящим миротворцем. Поэтому для него чрезвычайно важны Израиль и Украина. В Израиле подвижки к миру уже наметились – о них чуть ниже. А вот по Украине мирные перспективы пока не просматриваются. Ещё до вступления в должность нового президента США многие понимали, что у Путина желание прекратить военные действия в Украине отсутствует. Ему для объявления победы необходима капитуляция Зеленского, которая должна включать отказ от западных регионов Украины, признание нейтрального статуса и невхождение Украины в НАТО, фактический отказ от дееспособной армии и смена власти в Незалежной. В этом плане он, видимо, очень рассчитывал на поддержку Трампа, который до выборов давал понять, что с ним «можно договориться». Но теперь выяснилось, что с будущим Украины дела обстоят совсем не так, как России хотелось бы. Зеленский и лидеры европейских стран (за исключением словака Фицо и венгра Орбана) намерены противостоять устремлениям Путина в Украине. Они готовы платить за своё будущее. Что до Венгрии и Словакии, то перед ними маячит перспектива стать в Европе изгоями, если они продолжат ориентироваться на Россию. Это очень не нравится общественности этих стран, где уже возникли хорошо организованные массовые антиправительственные протесты.

Теперь Трамп намерен установить мир в Украине «любой ценой». А поскольку он – бизнесмен, то при анализе политических ситуаций размышляет категориями «сделок». Он заявляет, что Украина на его предложение об установлении мира ответила положительно. Осталось «заключить сделку» с Путиным. И для него у Трампа заготовлены как пряник, так и кнут. В чём заключается «пряник», пока точно неизвестно, а «кнут» предусматривает ужесточение санкций и тарифов для товаров из РФ, а также снижение мировых цен на нефть, от которых очень зависят поступления в бюджет России. К примеру, вовремя выступления в Давосе 23 января президент США заявил, что обратится с просьбой о снижении мировых цен на нефть к Саудовской Аравии и ОПЕК. «Они должны снизить цены. Я, признаюсь, удивлен, что этого не произошло до выборов президента США. Сейчас цены достаточно высоки, чтобы [СВО] в Украине продолжалась», – отметил Трамп. Кроме этого, Трамп угрожает новыми поставками современного оружия в Украину, которое будет способно переломить ход военных действий в пользу Киева. Так что угрозы Трампа вполне реальны.

У США с Саудовской Аравией намечается «большая дружба». Об этом говорит заявление наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана о том, что они намерены вложить в США инвестиций в сумме до $600 млрд. Это огромные деньги. Для сравнения: доходы России в 2024 году составили 35 065,3 млрд. рублей, что в пересчёте на доллары США составляет около $350 млрд. Таким образом, Саудовская Аравия намерена вложить в экономику США сумму, превышающую годовые доходы РФ почти в два раза. И в свете таких намерений заявление Трампа о согласовании действий по снижению мировых цен на нефть выглядят солидно и вполне обоснованно. К тому же Саудовская Аравия и США – союзники в борьбе с Ираном и йеменскими хуситами. По мнению экспертов, саудиты без напряга в состоянии увеличить добычу и поставку на мировой рынок до 5 млн. баррелей нефти в сутки. Вдобавок Трамп уже принял решение о ликвидации всех барьеров по добычи нефти в США, что может также увеличить предложение на мировом рынке нефти до 2-3 млн. баррелей нефти в сутки. Не исключено также, что при определённых обстоятельствах США могут снять санкции с Ирана. Из-за этого на рынок «выплеснется» ещё 3-5 млн. баррелей нефти в сутки. Для сравнения: Россия продаёт за границу около 10 млн. баррелей нефти в сутки. Все эти расчёты важны с точки зрения влияния дефицита нефти на её цену, чего Трамп опасается.

А в принципе с нефтью на мировом рынке может произойти то же самое, что произошло в Европе с российским газом, от которого страны ЕС уже никак не зависят. Саудовская Аравия – ключевой игрок в ОПЕК. А эта организация может повлиять на мировые котировки, если откажется от сокращения добычи сырья, так как ограничение работает с 2022 года и поддерживает стоимость нефти. Ещё осенью 2024-го Эр-Рияд заявлял, что готов отказаться от этой меры ради наращивания доли рынка. В итоге из общего замороженного объёма в 5,9 миллиона баррелей в сутки (это почти 6% мирового спроса) «разморозятся» 2,2 миллиона. Остальные 3,7 миллиона останутся неприкосновенны как минимум до конца 2026 года, если ОПЕК не пойдёт навстречу Трампу.

Как известно, администрация Трампа ввела санкции против 200 танкеров, перевозящих нефть РФ и против нефтедобывающих компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром Нефть», которые суммарно добывают 2,5 миллиона баррелей в сутки. В связи с этим уже более 60 танкеров с российской нефтью замерли близ берегов Индии и Китая без разгрузки: никто не собирается из-за интересов России попадать под вторичные санкции США.

В общем, угроза Трампа опрокинуть рынок нефти, оставив бюджет России без нефтегазовых доходов, хорошо просчитана и к тому же весьма реальна. Судя по всему, в руководстве РФ это понимают. Не случайно президент Путин сменил риторику своих выступлений в отношении Трампа, заявив: «Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 г. не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине...». Так что не исключено, что мир в Украине наступит раньше, чем Трамп договорится с лидером Китая Си Цзиньпином, который заинтересован в ослаблении России военным конфликтом с соседом.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК: ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ?

А тем временем на Ближнем Востоке продолжается реализация проекта Трампа по замирению Израиля и террористов ХАМАС. 19 января в рамках договорённостей в Дохе три молодые израильтянки были переданы террористами работникам Красного креста. Затем, 25 января были освобождены ещё четыре женщины-военнослужащие Карина Ариев (20 лет), Даниэла Гильбоа (20 лет), Наама Леви (20 лет) и Лири Альбаг (19 лет). Они были захвачены боевиками ХАМАС недалеко от Газы во время нападения 7 октября 2023 года. В ответ власти Израиля освободили из тюрем Офер и Кциот 200 палестинских заключённых, осужденных за терроризм. Большинство из них были доставлены на Западный берег реки Иордан, где их встречали восторженные толпы. Чуть более 120 человек из 200 до ареста проживали на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, и теперь смогут вернуться в свои дома. 70 человек, как сообщают египетские СМИ, прибыли на автобусах в Египет, где их ждут в больницах для оказания медицинской помощи. Остальная, самая малочисленная группа будет переправлена в Газу.

В израильском обществе обмен террористов на заложников воспринимают по-разному. Многие понимают, что это перемирие – временное. И скоро всё вернётся на круги своя. ХАМАС при поддержке арабских стран снова нарастит свой боевой потенциал и возобновит террор мирного населения. Но другого пути для освобождения заложников у Нетаньяху не было, а еврейская общественность требовала освобождения заложников. Новый этап противостояния исламских бандитов и Израиля начнётся тогда, когда будут освобождены все захваченные в плен израильтяне. Вот тогда, наверное, как это уже случалось ранее, тысячи террористов будут схвачены и снова помещены в тюрьмы.

Но у этой истории может получиться и другой конец, если Трамп примет решение бомбить Иран. Израиль уже ранее в ответ на ракетные обстрелы Ирана своей территории нанёс два ракетно-бомбовых удара по территории Ирана, уничтожив большую часть сил ПВО, оснащённых российскими системами С-300. Теперь Иран практически беззащитен с воздуха. К тому же у Ирана из-за санкций почти полностью отсутствуют военно-воздушные силы. Поэтому США вполне могут самостоятельно или в коалиции с Израилем уничтожить объекты ядерной программы Ирана. А это – главная цель США и их союзников на Ближнем Востоке. Некоторые эксперты полагают, что уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана может привести к обрушению режима аятолл в этой стране. Тогда на Ближнем Востоке будет создана совершенно другая геополитическая обстановка. Мир получит иранскую нефть и газ, что значительно повысит предложение на мировом рынке и снизит цены на энергоносители. Кроме того, будет создана обстановка, благоприятствующая строительству газопровода из Катара в Европу через Сирию и Турцию, что обеспечит страны ЕС дешёвыми энергоносителями. А это – качественно другая ситуация в экономике Европы.

Сергей Конвиз