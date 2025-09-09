«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 32, 9 сентября / Сергей Конвиз: Два саммита как демонстрация миру своих сил и союзников
№32, 9 сентября 2025 года.
    Популярно о наболевшем

Сергей Конвиз: Два саммита как демонстрация миру своих сил и союзников

Два саммита как демонстрация миру своих сил и союзников

Самые интересные события на прошлой неделе происходили в Китае, где прошёл самый массовый с начала её создания саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и самый грандиозный в истории КНР парад Победы, посвящённый 80-летию окончания Второй мировой войны и разгрома милитаристской Японии. Эти события были преподнесены в России на фоне отсутствия значимых новостей в нашей стране таким образом, как будто они состоялись не в Китае, а чуть ли не в России. И главным действующим лицом в телевизионных репортажах был, естественно, наш президент В.Путин.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ДУТОГО ВЕЛИЧИЯ В СТИЛЕ ШОЙГУ

Начну с парада. Он действительно был организован великолепно. По мнению ведущих мировых СМИ, он был обращён к вниманию со стороны американского президента Трампа. Вот что о параде написала CNN: «Си Цзиньпин устроил грандиозное шоу демонстрации военной мощи Китая, объединив вокруг своего понимания нового мирового порядка самых влиятельных авторитарных лидеров мира. Это происходит в то же время, когда президент США Дональд Трамп ведёт глобальную торговую войну и перестраивает американские альянсы».

И в самом деле – пока Трамп воюет со всем миром, включая своих союзников и соседей, китайский лидер собрал лидеров более 20 стран и продемонстрировал им военную мощь Китая. The Guardian отметила, что «целью Си Цзиньпина стало укрепление позиций стран Глобального Юга, лидером которых является Китай, и противопоставление их группам, возглавляемым Западом, таким как НАТО». Но вряд ли это произвело серьёзное впечатление на США и Европу. К примеру, Трамп написал: «Мои самые тёплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки».

Ни для кого не секрет, что не парады являются доказательством военной мощи страны, а результаты боевых действий. Как помнится, министр обороны Шойгу, который был большим мастером по организации торжеств и рыбалок, в своё время удивлял нас парадами, где даже показали новейший российский танк «Армата» и не имеющую аналогов гаубицу Д-400 «Коалиция». Но когда началась СВО в Украине, то оказалось: ни новых танков у России нет, ни дальнобойных гаубиц. А сама российская армия вот уже более 3,5 лет не может одолеть украинскую, хотя по всем параметрам вроде как мощнее её от 5 до 10 раз.

Кстати говоря, китайская армия последний раз участвовала в боевых действиях в далёком 1979 году. Тогда ей противостояла более слабая и малочисленная армия Вьетнама. Но Китай эту войну позорно проиграл. Специалисты скептически оценивают военную мощь Китая и сейчас. Они указывают, что на параде 3 сентября в Пекине истребители пятого поколения не пролетели над площадью Тяньаньмэнь – их провезли на тягачах. Впрочем, как и беспилотники. А что в Китае самая большая армия в мире, все знали и до парада. Да и к слову сказать, Японию к капитуляции принудил совсем не Китай, а США ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки и СССР, разгромивший в Маньжурии миллионную группировку Квантунской армии.

САММИТ КАК ПОСИДЕЛКИ ПРЕСТАРЕЛЫХ ДИКТАТОРОВ МИРА С МЕЧТАМИ О СВОЁМ БЕССМЕРТИИ

Саммит стран-членов ШОС также претендовал на величие. Правда, никаких особых результатов он не дал, кроме демонстрации некой «оси потрясений», бросающей вызов Западу. Впервые в истории лидеры России, Китая, Ирана и Северной Кореи открыто объединились под руководством китайского лидера, чтобы продемонстрировать антиамериканский вектор своего развития. Очень органично вписалась в эту ось Индия, с которой Трамп так неосторожно рассорился накануне саммита. Китай продемонстрировал, что хочет изменить мировые правила и не боится бросить вызов Западу. Подчеркивает это и список приглашенных гостей, среди которых более 20 мировых лидеров, в том числе глава Северной Кореи Ким Чен Ын, президенты Ирана Масуд Пезешкиан и России Владимир Путин, которые находятся под западными санкциями.

Лидеры Китая, России и Индии на саммите ШОС явно продемонстрировали, что они объединяются против одиозной персоны самовлюблённого крайне непоследовательного и противоречивого Дональда Трампа. Но при этом, как отмечают многие наблюдатели, от открытой публичной демонстрации поддержки России в её действиях против Украины участники саммита воздержались. Так что антиамериканский и антизападный вызов этих стран можно считать условным и ни к чему не обязывающим.

Президент России Путин, лидер КНР Си и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели встречу делегаций, по итогам которой председатель правления «Газпрома» Миллер объявил, что стороны подписали «юридически обязывающий меморандум» между ПАО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) о начале реализации газового проекта «Сила Сибири – 2» мощностью 50 млрд. кубометров газа в год. Трасса должна пройти от месторождения в Сибири через Бурятию, по Монголии в Китай. Как с пафосом объявил Миллер, это самый масштабный газовый проект в мире. Однако независимые эксперты отзываются об этом «меморандуме» весьма скептически, полагая, что он носит скорее политический, а не экономический характер. В нём отсутствуют главные составляющие: нет контракта, не озвучена стоимость инвестиционного проекта «Силы Сибири – 2», нет согласования цены поставляемого газа. Не определено, кто будет финансировать проект и кто – строить газопровод.

При этом известно, что Китай не намерен покупать у нас газ по цене, превышающей внутренние цены России на газ. Так что, похоже, и этот восторг Миллера окажется необоснованным. Поэтому российскому газовому гиганту, который от рентабельной работы перешёл на убыточную, расширить рынок сбыта российского газа вряд ли получится в ближайшие 5-10 лет. При этом эксперты сообщают, что у «Газпрома» сейчас переизбыток уже добытого газа объёмом в 50 млрд. кубов, который некому продать и некуда отгружать. И это притом, что в Сибири огромные жизненные пространства не газифицированы.

Пожалуй, единственным «плюсом» саммита можно считать разрешение китайцев сроком на год о безвизовом посещении россиянами месячных поездок в КНР. Правда, справедливости ради стоит отметить, что поездки россиян в Поднебесную и ранее особых трудностей не составляли. Теперь это будет делать ещё проще. Ну, хоть что-то...

И, тем не менее, сенсация в Китае всё же состоялась. Китайские журналисты зафиксировали и допустили «слив» крупнейшему в мире международному агентству новостей Reuters разговор Си и Путина в присутствии Кима о бессмертии. В ходе этого одноминутного разговора председатель КНР Си Цзиньпин высказался о том, что «в наши дни люди в 70 лет ещё молоды, тогда как раньше редко доживали до этого возраста». На что президент Путин ответил, жестикулируя: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди могут жить всё моложе и моложе и даже достичь бессмертия». Завершая беседу, Си сказал: «По прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить и до 150 лет».

Думается, слив этой информации произошёл не случайно. Путин и Си, которым по 72 года, в ближайшие десятилетия не намерены передавать бразды правления своим преемникам. И этот «слив» – сигнал для всех, чтобы на власть рот не разевали. А то у нас время от времени рассуждают, у кого какие шансы на власть в Кремле...

ЕВРОПЕЙЦЫ В ОТВЕТ ПРОВЕЛИ СВОЙ САММИТ

Но, как оказалось, общение соперников Европы и США в Китае сблизило позиции европейцев. 4 сентября в Париже в Елисейском дворце прошел саммит «Коалиции желающих». Более 30 стран обсуждали военную и финансовую поддержку Киеву и гарантии безопасности Украине после объявления возможного перемирия. Зеленский требует от европейских лидеров юридически обязывающих гарантий, а Дональд Трамп говорит о мире, но вынужден признать: стороны к переговорам не готовы. При этом он потребовал от европейцев прекратить закупки российской нефти и оказать экономическое давление на Китай «за финансирование военных действий России». Речь идёт о Венгрии и Словакии, именно они продолжают закупать российскую нефть.

Коалиция разработала три вида гарантий безопасности для Украины: направление в страну сил сдерживания, осуществление воздушного патрулирования её пространства и проведение разминирования прибрежной акватории силами специального военно-морского подразделения. При этом участники обсуждали вопрос, что делать, если Россия откроет по контингенту огонь. А это достаточно вероятно, учитывая, что Москва выступает против любого варианта урегулирования, предполагающего размещение войск стран НАТО на Украине. К тому же российский МИД называет эти силы почему-то «иностранной интервенцией на часть украинской территории». Впрочем, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 4 сентября в Праге, заявил журналистам, что «мнение России по этому вопросу учитывать не стоит».

На момент подготовки материала известно, что участники саммита определились, что европейский контингент в Украине будет составлять порядка 10 тыс. военнослужащих. А американцы обеспечат воздушное патрулирование украинского неба и защиту силами американских ПВО. Дополнительной платы за это они пока не требуют, уверяя, что всё это будет оплачено за счёт 10-процентной ставки на европейские товары, ввозимые в США. Кроме того, участники саммита определились с поставками в Украину дальнобойных крылатых ракет европейского производства для поражения целей в глубине России. Уже заявлено, что британцы продолжат поставки крылатых ракет Storm Shadow и начнут снабжать Киев крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго», которые украинская армия уже начала применять. Дальность действия этих ракет составляет от 700 километров до 3 000 километров в зависимости от модификации. Таким образом, эти ракеты смогут долететь и до Москвы, и до Урала. Германия вооружит Украину своими Taurus с дальностью в 500 километров, поставлять которые долгое время отказывалась. Американцы поставят более 3 тыс. новейших американских крылатых ракет ERAM, серийное производство которых должно начаться в 2025 году. Они могут поражать цели на расстоянии 460 километров. Франция продолжит передавать Украине ракеты SCALP, которые ВСУ уже применяли для ударов вглубь территории России и французские планирующие бомбы AASM Hammer. Участники встречи полагают, что удары этими ракетами и бомбами по целям вглубь России могут принудить Путина сесть за стол переговоров о мире.

А тем временем ВС Украины не прекращают ракетные и беспилотные удары по нефтеперабатывающим заводам России. В связи с чем уже в некоторых регионах России проявляется дефицит бензина. В СМИ сообщают, что удары ВСУ вывели из строя от 17 до 20% объектов нефтепереработки. Ранее президент Байден запрещал Зеленскому наносить удары по НПЗ, чтобы не провоцировать дефицит топлива в мире. Трамп же, наоборот, науськивает Зеленского на усиление давления на Путина путём разрушения НПЗ. Вот тебе и «Трамп наш»...

Сергей Конвиз

