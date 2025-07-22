Сергей Конвиз: Трамп дал Путину ещё 50 дней на завершение СВО победой

После того, как Дональд Трамп снова занял кресло в Овальном кабинете, взгляды американцев и европейцев на действия России в Украине значительно разошлись. Наполненный ненавистью к Байдену и его наследию Трамп заявил, что «это не его война». Он сразу провозгласил стремление к скорейшему заключению мира в Европе. При этом совершенно очевидно, что интересы не только Украины, но и Европы в целом ему не важны. И даже скорее наоборот: интересы США теперь состоят с одной стороны в ослаблении Европы, а с другой – во взаимном ослаблении Украины и России. Так что боевые действия в Европе Трамп рассматривает как способ достижения объявленной им цели – «Америка прежде всего». Но, поскольку укрепить экономику США у него не получается, а с точки зрения военной мощи США всё больше сдаёт позиции Китаю, усилить роль США можно только путём ослабления стран Европы.

Некоторые эксперты настаивают, что Трамп стремится к капитуляции Украины перед Россией. На мой взгляд, это неверно. На сегодняшний день в мире три боеспособные армии в мире – России, Украины и Израиля. В Европе Израиль не воюет. Похоже, главной целью деятельности администрации США как при Байдене, так и сейчас, является взаимное ослабление военного потенциала России и Украины, им выгодно, чтобы русские и украинцы убивали друг друга, как можно дольше и эффективнее. А поскольку Украина объективно потенциально много слабее России, то такой подход даёт нам преимущество. Так что фактически речь идёт о мире в Европе ценой капитуляции Украины.

НИКТО НЕ ГОТОВ К УСТУПКАМ

И всё бы пошло по этому сценарию, если бы не позиция президента Зеленского, который, опираясь на поддержку европейцев, запуганных Путиным, категорически воспротивился обменивать суверенитет Украины на мир. Всё это время Трамп «давил» на Зеленского, принуждая его к территориальным уступкам, но встречал непреклонный отказ. Он не смог добиться даже того, чтобы хотя бы Крым был официально признан Киевом российским. И тогда была развязана настоящая травля Зеленского. Трамп публично заявлял, что у того рейтинг в 2% и он нелегитимен, поскольку срок его полномочий истёк. Но Европа по-прежнему стояла на своём, осуждая Россию и поддерживая Украину. Проблема состояла лишь в том, что полностью заместить США как военного донора Европа не могла.

И тут США внезапно приостановили военные поставки в Украину. Даже того оружия, решения по поставкам которого принимал ещё Байден. А о новых поставках оружия из Америки уже и разговоров не было. Трамп отказал Зеленскому даже в продаже комплексов «Patriot». В России поняли, что Трамп помогать Зеленскому не станет и усилили нажим на линии боевого соприкосновения. И стали активнее бомбить города Украины, в том числе и Киев, принуждая Зеленского к капитуляции. Российские войска, хоть и медленно, но верно продвигались на запад. Это давало основания Путину смотреть в будущее на поле боя с оптимизмом. И продолжать настаивать на капитуляции Украины и личной встрече с Трампом для решения раздела сфер влияния России и США.

Но и Зеленский в это время не сидел, сложа руки. Ему удалось дважды лично встретиться с Трампом и убедить его «перестроиться» во взаимоотношениях с Путиным. Этому способствовали и лидеры стран Европы, убеждавшие Трампа, что поражение России – стратегическая задача для стран Запада. В этой части позиции США, НАТО и Европы совпадают полностью. Особенно старались лидеры Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши и стран Балтии. Им удалось убедить Трампа, что поражение Украины будет всеми воспринято как поражение США и лично его. У него и без того внутри страны рейтинг упал ниже 40%. И в случае продолжения агрессивной политики в отношении Украины имеет перспективу к дальнейшему падению.

А тут ещё стало известно, что супруга Трампа Милания настойчиво настраивает его против Путина и России. Вот и оказался Трамп под давлением своего окружения, хотя очевидно недолюбливает Зеленского за то, что тот в своё время не сдал сына Байдена, и откровенно симпатизирует Путину – с ним у него весьма схожие взгляды на миропорядок. Для спасения своей репутации американскому президенту стало необходимым продемонстрировать миру единство со своими европейскими партнёрами по НАТО в стремлении оказать Украине поддержку, необходимую для сдерживания России. В противном случае Трампа пугают как минимум поражением его кандидатов на промежуточных выборах в Конгресс. Это повлечёт утрату контроля над ним в обеих палатах. А такое ему не могло присниться в самом страшном сне.

ОЧЕРЕДНЫЕ 50 ДНЕЙ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ

Трамп решил убить сразу двух зайцев: потрафить и европейцам, и проукраинскому лобби в США, и Зеленскому, и супруге Меланье. В это же время нужно было не рассориться с Путиным, который 3 июля попросил у него 60 дней. Вероятно, чтобы кардинальным образом изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Это, по его замыслу, поможет ещё раз принудить Зеленского к капитуляции.

14 июля Трамп объявил, что он принял решение об экстренных поставках в Украину ракет-перехватчиков для батарей «Patriot», способных сбивать баллистические ракеты, и 17 дополнительных установок ПВО «Patriot», которые оплатят европейцы. Оружие поступит в Украину в кратчайшие сроки, так как комплексы ПВО будут поставлены европейскими странами-членами НАТО из своих запасов, а США затем компенсируют им эти поставки.

При этом он дал России очередной срок для прекращения боевых действий – 50 дней. Ровно столько, сколько осталось до заявленного Путиным срока в телефонном разговоре с Трампом 3 июля. В этом Трамп откровенно подыграл Путину, игнорируя интересы партнёров по НАТО. Правда, он заявил, что в случае, если Путин в этот срок не прекратит боевые действия, он введёт 100-процентные вторичные пошлины против тех стран, что покупают российские газ, нефть, алмазы, и топливо для АЭС. Но следует иметь в виду, что при этом Путина предупредили, что на 51 день может случиться то, что произошло в Иране...

И тут подтвердилось, что Трамп – человек с двойным дном. В американских и английских СМИ вышли публикации, в которых сообщалось, что Трамп и Зеленский в начале июля обсуждали возможность ударов дальнобойными ракетами по Москве и Петербургу. На вопрос Трампа о возможности нанесения ракетных ударов по Москве и С.-Петербургу Зеленский ответил: «Конечно, если вы дадите нам такое оружие». А с учётом заявления Трампа от 14 июля о поставках Киеву дальнобойных американских ракет класса земля-земля можно прийти к выводу, что Трамп и Зеленский договорились о бомбардировке обеих столиц России. И это – «ответка» Путину за его неуступчивость Трампу в достижении цели прекращения огня.

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ ОСТАЁТСЯ ВСЁ МЕНЬШЕ РЫЧАГОВ ДЛЯ ВЛИЯНИЯ

После заявления Трампа пропаганда Кремля изо дня в день наперебой обсуждала несостоятельность его ультиматума. Особенно в той части, кто будет платить за американское оружие. Но с точки зрения Киева для Украины нет никакой разницы, кто это будет. Главное для них – чтобы поставки оружия возобновились. И тут для России имеется одна серьёзная опасность: если европейские страны не найдут $10 млрд. для срочной оплаты американского оружия, это подвигнет их к тому, чтобы изъять российские активы в европейских банках. Это порядка $300 млрд. И тогда этот процесс станет необратимым: Украина начнёт воевать с нами за наши же деньги. Таких денег Украине хватит на боевые действия с Россией в течение как минимум трёх лет. Но и это ещё не всё. Франция и Италия уже сейчас заявили, что оплачивать американское оружие не собираются. А вместо этого будут поставлять Украине оружие, которое производят сами. А это гарантирует новый виток милитаризации экономик европейских стран.

Другая надежда обсуждаемая на российском телевидении связана с тем, что у США не хватит духу ввести санкции против основных покупателей российской нефти: Китая, Индии и Турции. А про интересы Бразилии, Венгрии и Словакии уже никто и не вспоминает. Однако, когда готовился этот материал, пришло сообщение о том, что Индия заявила о готовности заместить российскую нефть энергоносителями из других стран. Оказалось, что ранее она покрывала спрос в нефти за счёт российских поставок только 2% своей потребности. Теперь она готова выполнить условия Трампа. Наверное, Венгрия и Словакия также сопротивляться воле Трампа не осмелятся. И тогда, судя по всему, властям России останется сожалеть о том, что Путину не придётся договариваться с Трампом и Си о новом миропорядке.

А телефонные разговоры Путина с Трампом, хорошие отношения с которым он ценит, как и визиты в Россию спецпосланника Стива Уиткоффа, похоже, больше магического значения не имеют. У Путина, пожалуй, остался один вариант выхода из сложившейся ситуации – срочное решение военных задач за оставшиеся до 3 сентября дни. Эксперты сомневаются, что такое ему по плечу. Но Путин по-прежнему требует юридических обязательств нерасширения НАТО на восток, нейтралитета Украины, защиты прав русскоязычного населения и признания пяти регионов Украины частью России.

И тут пришло сообщение, что 27 стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России. Последней «сломалась» Словакия, которая фактически находится на содержании ЕС. В частности, потолок цен на российскую нефть снижен с $60 до $47,6 за баррель.

ИЗРАИЛЬ ВЗЯЛ ПОД КОНТРОЛЬ ЧАСТЬ СИРИИ

А тем временем внезапно обострилась обстановка в Сирии, где военные-бедуины нанесли удар по подразделениям отрядов союзников Израиля друзов. Ранее премьер-министр Израиля предупреждал, что Израиль не позволит ни армии нового сирийского режима, ни каким-либо связанным с ним вооружённым формированиям действовать к югу от Дамаска. Он потребовал, чтобы они не входили в Кунайтру, Дару и Сувейду, и особо подчеркнул: «Мы не потерпим никакой угрозы в адрес друзской общины на юге Сирии».

Но после того, как армия Сирии вошла в город Сувейда, где компактно проживают друзы, ВВС Израиля 14 и 15 июля нанесли удары по колоннам правительственных сил (в том числе танков), которые двигались в сторону Сувейды, и позиции проправительственных сил в самой Сувейде. А 16 июля нанесли удары по зданию Минобороны в Дамаске и по цели рядом с президентским дворцом. На том стороны и замирились. В Дамаске поняли, что воевать с евреями себе дороже.

Сергей Конвиз